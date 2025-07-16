Người hâm mộ ăn mừng cuồng nhiệt trong sân cỏ, và cách họ thu được lợi nhuận ngoài sân cỏ.

Tên token
Ký hiệu token
Mô tả
Fan token hiệp hội bóng đá Argentina
ARG
Hiệp hội bóng đá Argentina: Hiệp hội bóng đá Argentina là cơ quan quản lý bóng đá ở Argentina. Argentina là một cường quốc truyền thống của bóng đá Nam Mỹ và là nhà vô địch World Cup gần đây nhất.
Fan token đội tuyển bóng đá quốc gia Brazil
BFT
Fan token đội tuyển bóng đá quốc gia Brazil: Được phát hành bởi đội tuyển bóng đá quốc gia Brazil, đội đã 5 lần vô địch World Cup, trở thành đội có nhiều chức vô địch nhất trong lịch sử World Cup.
Fan token đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha
SNFT
Fan token đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha: Được phát hành bởi đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha, một cường quốc truyền thống trong bóng đá châu Âu.
Fan token đội tuyển bóng đá quốc gia Peru
FPFT
Fan token đội tuyển bóng đá quốc gia Peru: Được phát hành bởi đội tuyển bóng đá quốc gia Peru
Paris Saint-Germain
PSG
Fan token câu lạc bộ bóng đá Paris Saint-Germain: Những ngôi sao hàng đầu Messi, Mpbapp và Neymar đều từng chơi cho câu lạc bộ này.
FC Barcelona FT
BAR
Fan token câu lạc bộ bóng đá Barcelona: Một câu lạc bộ đẳng cấp thế giới có trụ sở tại Tây Ban Nha và là câu lạc bộ có nhiều danh hiệu vô địch nhất ở Tây Ban Nha.
Manchester City Fan Token
CITY
Manchester City Football Club Fan Token: Một câu lạc bộ bóng đá lâu đời có trụ sở tại Vương quốc Anh.
Santos FC Fan Token
SANTOS
Santos Football Club Fan Token: Một câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng của Brazil, quê hương của cầu thủ huyền thoại Pelé.
Galatasaray Fan Token
GAL
Fan token câu lạc bộ thể thao Galatasaray.
