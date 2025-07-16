Các giải đấu UEFA Euro và Copa América đang diễn ra sôi nổi, thu hút sự chú ý của những người đam mê thể thao trên toàn thế giới. Ngoài sức hấp dẫn mang tính cạnh tranh của các trận đấu, các sự kiện tCác giải đấu UEFA Euro và Copa América đang diễn ra sôi nổi, thu hút sự chú ý của những người đam mê thể thao trên toàn thế giới. Ngoài sức hấp dẫn mang tính cạnh tranh của các trận đấu, các sự kiện t
Learn/Bách Khoa Toàn Thư Blockchain/Các khái niệm hot/Người hâm m...oài sân cỏ.

Người hâm mộ ăn mừng cuồng nhiệt trong sân cỏ, và cách họ thu được lợi nhuận ngoài sân cỏ.

16/07/2025MEXC
0m
Chia sẻ đến
#Tin Tức Crypto
Humanity
H$0.06715-5.34%
MemeCore
M$2.02502-1.77%
PoP Planet
P$0.11498+9.22%
TokenFi
TOKEN$0.0117-3.62%
Choise.com
CHO$0.00396-3.17%

Các giải đấu UEFA Euro và Copa América đang diễn ra sôi nổi, thu hút sự chú ý của những người đam mê thể thao trên toàn thế giới. Ngoài sức hấp dẫn mang tính cạnh tranh của các trận đấu, các sự kiện thể thao này còn đem đến các hoạt động phái sinh như cá cược, thu hút sự tham gia của đông đảo người hâm mộ. Đối với người dùng trong cộng đồng tiền mã hoá, fan token đại diện cho một cách tương tác đặc biệt hấp dẫn.

1. Fan token là gì?


Fan token là sản phẩm của nền kinh tế người hâm mộ do các câu lạc bộ thể thao phát hành, nhằm mục đích cung cấp những quyền lợi thành viên độc quyền và thu hút sự ủng hộ từ nhiều người hâm mộ hơn. Người nắm giữ fan token thường được tận hưởng các đặc quyền của thành viên, chẳng hạn như quyền truy cập vào nội dung độc quyền, phần thưởng, trải nghiệm và quyền biểu quyết đối với các quyết định của câu lạc bộ.

Fan token hiện trải rộng trên nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm bóng đá, bóng bầu dục, đua xe thể thao, bóng rổ, cricket, thể thao điện tử, khúc côn cầu trên băng và các môn thể thao chiến đấu. Trong số này, fan token bóng đá là phổ biến nhất và có tính thanh khoản cao nhất.

2. Tính năng của fan token


2.1 Sự tham gia của cộng đồng: Fan token thúc đẩy sự tương tác và tham gia giữa người hâm mộ và các đội được ủng hộ. Người nắm giữ token có thể tham gia vào việc ra quyết định, bỏ phiếu và các hoạt động cộng đồng, nâng cao ý thức tham gia và gắn bó.

2.2 Sự công nhận giá trị: Fan token thể hiện sự ủng hộ và công nhận của người hâm mộ đối với một đội cụ thể, do đó có giá trị về mặt cảm xúc. Người nắm giữ có thể thể hiện tình yêu và sự gắn bó của mình với một dự án cụ thể, đồng thời kết nối và tương tác với những người hâm mộ khác.

2.3 Phần thưởng khuyến khích: Fan token có thể mang lại các động lực kinh tế, chẳng hạn như thưởng cho người nắm giữ khi tham gia vào các hoạt động cụ thể, quảng bá dự án hoặc chia sẻ nội dung. Cơ chế thưởng này giúp thúc đẩy hoạt động cộng đồng và cho phép chủ sở hữu thu được lợi nhuận kinh tế từ các dự án mà họ hỗ trợ.

2.4 Phân quyền và thanh khoản: Fan token thường được phát hành dựa trên công nghệ blockchain, giải quyết các vấn đề về niềm tin. Ngoài ra, token có thể được giao dịch trên các sàn giao dịch hoặc nền tảng cụ thể. Điều này cho phép chủ sở hữu mua hoặc bán token khi cần thiết và hưởng lợi từ chúng.

3. Fan token bóng đá nào đáng chú ý?


Theo dữ liệu của CoinGecko, các fan token bóng đá sau đây đã được chọn dựa trên vốn hóa thị trường và tính thanh khoản. Do các tổ chức phát hành khác nhau, các fan token bóng đá này được phân loại thêm như sau:

3.1 Fan token đội tuyển quốc gia

Tên token
Ký hiệu token
Mô tả
Fan token hiệp hội bóng đá Argentina

ARG
Hiệp hội bóng đá Argentina: Hiệp hội bóng đá Argentina là cơ quan quản lý bóng đá ở Argentina. Argentina là một cường quốc truyền thống của bóng đá Nam Mỹ và là nhà vô địch World Cup gần đây nhất.
Fan token đội tuyển bóng đá quốc gia Brazil

BFT
Fan token đội tuyển bóng đá quốc gia Brazil: Được phát hành bởi đội tuyển bóng đá quốc gia Brazil, đội đã 5 lần vô địch World Cup, trở thành đội có nhiều chức vô địch nhất trong lịch sử World Cup.
Fan token đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha

SNFT
Fan token đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha: Được phát hành bởi đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha, một cường quốc truyền thống trong bóng đá châu Âu.
Fan token đội tuyển bóng đá quốc gia Peru
FPFT
Fan token đội tuyển bóng đá quốc gia Peru: Được phát hành bởi đội tuyển bóng đá quốc gia Peru

3.2 Fan token câu lạc bộ

Tên token
Ký hiệu token
Mô tả
Paris Saint-Germain
PSG
Fan token câu lạc bộ bóng đá Paris Saint-Germain: Những ngôi sao hàng đầu Messi, Mpbapp và Neymar đều từng chơi cho câu lạc bộ này.
FC Barcelona FT
BAR
Fan token câu lạc bộ bóng đá Barcelona: Một câu lạc bộ đẳng cấp thế giới có trụ sở tại Tây Ban Nha và là câu lạc bộ có nhiều danh hiệu vô địch nhất ở Tây Ban Nha.
Manchester City Fan Token
CITY
Manchester City Football Club Fan Token: Một câu lạc bộ bóng đá lâu đời có trụ sở tại Vương quốc Anh.
Santos FC Fan Token
SANTOS
Santos Football Club Fan Token: Một câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng của Brazil, quê hương của cầu thủ huyền thoại Pelé.
Galatasaray Fan Token
GAL
Fan token câu lạc bộ thể thao Galatasaray.

3.3 Chiliz (CHZ)


Chiliz là dự án fan token hàng đầu nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng cho ngành thể thao và giải trí. Hiện tại, Chiliz đã ra mắt 82 fan token với sự hợp tác của các câu lạc bộ bóng đá hàng đầu như Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus và Manchester United. Người hâm mộ có thể mua và giao dịch fan token của các thương hiệu câu lạc bộ đối tác, cũng như có khả năng tham gia, gây ảnh hưởng và bỏ phiếu trong các cuộc khảo sát và bình chọn của câu lạc bộ.

4. Hướng dẫn mua fan token


Chúng tôi sẽ sử dụng dự án fan token hàng đầu, CHZ, làm ví dụ minh hoạ đặt lệnh.

Mở App MEXC và nhấn vào thanh tìm kiếm ở đầu trang chủ. Nhập "CHZ" và chọn cặp giao dịch CHZ/USDT trong danh mục "Spot" để truy cập trang K-line. Nhấn vào [Mua], chọn lệnh [Market] và điền vào trường "Số lượng" hoặc "Tổng". Cuối cùng, nhấn vào [Mua CHZ] để đặt lệnh.

Bạn cũng có thể chọn đặt lệnh Limit, lệnh Stop-Limit hoặc lệnh OCO để mua CHZ trong giao dịch Spot.


Fan token đem đến một cách mới để người hâm mộ tương tác bằng cách khuyến khích sự tham gia của cộng đồng, định hình sự công nhận giá trị và cung cấp các ưu đãi kinh tế. Điều này thúc đẩy sự kết nối và tương tác chặt chẽ hơn giữa người hâm mộ và các đội, đồng thời đóng vai trò là mô hình tuyệt vời cho việc ứng dụng công nghệ blockchain.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.

Bài viết phổ biến

Có Thể Đào Solana Không? Sự Thật Về Đào SOL

Có Thể Đào Solana Không? Sự Thật Về Đào SOL

Có thể bạn đã nghe về tốc độ đáng kinh ngạc và phí giao dịch thấp của Solana, và bây giờ bạn đang tự hỏi làm thế nào để đào Solana để có được một số token SOL. Có thể bạn đã tìm kiếm phần mềm đào hoặc

Cách Tạo Meme Coin trên Solana? Hướng Dẫn Đầy Đủ Cho Người Mới Bắt Đầu

Cách Tạo Meme Coin trên Solana? Hướng Dẫn Đầy Đủ Cho Người Mới Bắt Đầu

Thế giới tiền điện tử đã chứng kiến sự bùng nổ của các meme coin, biến những trò đùa trên internet thành tài sản kỹ thuật số hợp pháp trị giá hàng triệu đô la. Nếu bạn đang thắc mắc cách tạo meme coin

Staking Solana hoạt động như thế nào? Hướng dẫn staking SOL đầy đủ

Staking Solana hoạt động như thế nào? Hướng dẫn staking SOL đầy đủ

Staking Solana cung cấp cho những người nắm giữ tiền điện tử một cách đơn giản để kiếm thu nhập thụ động trong khi hỗ trợ một trong những blockchain nhanh nhất trong ngành. Hướng dẫn toàn diện này sẽ

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Khi giao dịch Futures trên MEXC, một cài đặt quan trọng thường bị bỏ qua là chế độ vị thế. Điều này quyết định bạn có thể nắm giữ đồng thời cả vị thế Long và Short trong cùng một cặp Futures hay không

Bài viết liên quan

BIANRENSHENG(BINANCELIFE) là gì? Từ meme Internet đến hiện tượng tiền mã hoá

BIANRENSHENG(BINANCELIFE) là gì? Từ meme Internet đến hiện tượng tiền mã hoá

TL;DR Điểm nổi bật1) Cột mốc đáng nhớ: BINANCELIFE (BINANCELIFE) trở thành meme coin Trung Quốc đầu tiên ra mắt trên Binance, phá vỡ các quy tắc truyền thống của thị trường.2) Tăng trưởng bùng nổ: Tro

Recall là gì? Hướng dẫn nhanh về ba cơ chế cốt lõi của thị trường kỹ năng AI phi tập trung

Recall là gì? Hướng dẫn nhanh về ba cơ chế cốt lõi của thị trường kỹ năng AI phi tập trung

Điểm nổi bậtRecall sử dụng cơ chế thị trường phi tập trung để cộng đồng quyết định những kỹ năng AI nào là cần thiết, thay vì phụ thuộc vào một vài công ty công nghệ lớn.Token RECALL, với vai trò là t

USDf là gì? Hướng dẫn nhanh về cơ chế stablecoin sáng tạo của Falcon Finance

USDf là gì? Hướng dẫn nhanh về cơ chế stablecoin sáng tạo của Falcon Finance

TL;DR Điểm nổi bậtUSDf là đồng đô la tổng hợp được thế chấp vượt mức, xây dựng trên Ethereum, với nguồn cung lưu hành hiện tại khoảng 1.899 tỷ và xếp hạng thị trường là #202.USDf chấp nhận cả tài sản

Espresso là gì? Kết nối lại thế giới Blockchain phân mảnh với 100 node

Espresso là gì? Kết nối lại thế giới Blockchain phân mảnh với 100 node

Điểm nổi bật1) Espresso sử dụng cơ chế đồng thuận BFT phi tập trung để xác nhận giao dịch nhanh chóng trong vòng 6 giây cho tất cả các blockchain được kết nối.2) Là lớp xác nhận toàn cầu, Espresso cho

Đăng ký MEXC
Đăng ký & nhận lên đến 10,000 USDT tiền thưởng