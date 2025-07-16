Người hâm mộ ăn mừng cuồng nhiệt trong sân cỏ, và cách họ thu được lợi nhuận ngoài sân cỏ.





Các giải đấu UEFA Euro và Copa América đang diễn ra sôi nổi, thu hút sự chú ý của những người đam mê thể thao trên toàn thế giới. Ngoài sức hấp dẫn mang tính cạnh tranh của các trận đấu, các sự kiện thể thao này còn đem đến các hoạt động phái sinh như cá cược, thu hút sự tham gia của đông đảo người hâm mộ. Đối với người dùng trong cộng đồng tiền mã hoá, fan token đại diện cho một cách tương tác đặc biệt hấp dẫn.









Fan token là sản phẩm của nền kinh tế người hâm mộ do các câu lạc bộ thể thao phát hành, nhằm mục đích cung cấp những quyền lợi thành viên độc quyền và thu hút sự ủng hộ từ nhiều người hâm mộ hơn. Người nắm giữ fan token thường được tận hưởng các đặc quyền của thành viên, chẳng hạn như quyền truy cập vào nội dung độc quyền, phần thưởng, trải nghiệm và quyền biểu quyết đối với các quyết định của câu lạc bộ.





Fan token hiện trải rộng trên nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm bóng đá, bóng bầu dục, đua xe thể thao, bóng rổ, cricket, thể thao điện tử, khúc côn cầu trên băng và các môn thể thao chiến đấu. Trong số này, fan token bóng đá là phổ biến nhất và có tính thanh khoản cao nhất.









2.1 Sự tham gia của cộng đồng: Fan token thúc đẩy sự tương tác và tham gia giữa người hâm mộ và các đội được ủng hộ. Người nắm giữ token có thể tham gia vào việc ra quyết định, bỏ phiếu và các hoạt động cộng đồng, nâng cao ý thức tham gia và gắn bó.





2.2 Sự công nhận giá trị: Fan token thể hiện sự ủng hộ và công nhận của người hâm mộ đối với một đội cụ thể, do đó có giá trị về mặt cảm xúc. Người nắm giữ có thể thể hiện tình yêu và sự gắn bó của mình với một dự án cụ thể, đồng thời kết nối và tương tác với những người hâm mộ khác.





2.3 Phần thưởng khuyến khích: Fan token có thể mang lại các động lực kinh tế, chẳng hạn như thưởng cho người nắm giữ khi tham gia vào các hoạt động cụ thể, quảng bá dự án hoặc chia sẻ nội dung. Cơ chế thưởng này giúp thúc đẩy hoạt động cộng đồng và cho phép chủ sở hữu thu được lợi nhuận kinh tế từ các dự án mà họ hỗ trợ.





2.4 Phân quyền và thanh khoản: Fan token thường được phát hành dựa trên công nghệ blockchain, giải quyết các vấn đề về niềm tin. Ngoài ra, token có thể được giao dịch trên các sàn giao dịch hoặc nền tảng cụ thể. Điều này cho phép chủ sở hữu mua hoặc bán token khi cần thiết và hưởng lợi từ chúng.









Theo dữ liệu của CoinGecko, các fan token bóng đá sau đây đã được chọn dựa trên vốn hóa thị trường và tính thanh khoản. Do các tổ chức phát hành khác nhau, các fan token bóng đá này được phân loại thêm như sau:





Tên token Ký hiệu token Mô tả Fan token hiệp hội bóng đá Argentina

ARG Hiệp hội bóng đá Argentina: Hiệp hội bóng đá Argentina là cơ quan quản lý bóng đá ở Argentina. Argentina là một cường quốc truyền thống của bóng đá Nam Mỹ và là nhà vô địch World Cup gần đây nhất. Fan token đội tuyển bóng đá quốc gia Brazil

BFT Fan token đội tuyển bóng đá quốc gia Brazil: Được phát hành bởi đội tuyển bóng đá quốc gia Brazil, đội đã 5 lần vô địch World Cup, trở thành đội có nhiều chức vô địch nhất trong lịch sử World Cup. Fan token đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha

SNFT Fan token đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha: Được phát hành bởi đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha, một cường quốc truyền thống trong bóng đá châu Âu. Fan token đội tuyển bóng đá quốc gia Peru FPFT Fan token đội tuyển bóng đá quốc gia Peru: Được phát hành bởi đội tuyển bóng đá quốc gia Peru





Tên token Ký hiệu token Mô tả Paris Saint-Germain PSG Fan token câu lạc bộ bóng đá Paris Saint-Germain: Những ngôi sao hàng đầu Messi, Mpbapp và Neymar đều từng chơi cho câu lạc bộ này. FC Barcelona FT BAR Fan token câu lạc bộ bóng đá Barcelona: Một câu lạc bộ đẳng cấp thế giới có trụ sở tại Tây Ban Nha và là câu lạc bộ có nhiều danh hiệu vô địch nhất ở Tây Ban Nha. Manchester City Fan Token CITY Manchester City Football Club Fan Token: Một câu lạc bộ bóng đá lâu đời có trụ sở tại Vương quốc Anh. Santos FC Fan Token SANTOS Santos Football Club Fan Token: Một câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng của Brazil, quê hương của cầu thủ huyền thoại Pelé. Galatasaray Fan Token GAL Fan token câu lạc bộ thể thao Galatasaray.









Chiliz là dự án fan token hàng đầu nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng cho ngành thể thao và giải trí. Hiện tại, Chiliz đã ra mắt 82 fan token với sự hợp tác của các câu lạc bộ bóng đá hàng đầu như Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus và Manchester United. Người hâm mộ có thể mua và giao dịch fan token của các thương hiệu câu lạc bộ đối tác, cũng như có khả năng tham gia, gây ảnh hưởng và bỏ phiếu trong các cuộc khảo sát và bình chọn của câu lạc bộ.









Chúng tôi sẽ sử dụng dự án fan token hàng đầu, CHZ, làm ví dụ minh hoạ đặt lệnh.





Mở App MEXC và nhấn vào thanh tìm kiếm ở đầu trang chủ. Nhập "CHZ" và chọn cặp giao dịch CHZ/USDT trong danh mục "Spot" để truy cập trang K-line. Nhấn vào [Mua], chọn lệnh [Market] và điền vào trường "Số lượng" hoặc "Tổng". Cuối cùng, nhấn vào [Mua CHZ] để đặt lệnh.





Bạn cũng có thể chọn đặt lệnh Limit, lệnh Stop-Limit hoặc lệnh OCO để mua CHZ trong giao dịch Spot.









Fan token đem đến một cách mới để người hâm mộ tương tác bằng cách khuyến khích sự tham gia của cộng đồng, định hình sự công nhận giá trị và cung cấp các ưu đãi kinh tế. Điều này thúc đẩy sự kết nối và tương tác chặt chẽ hơn giữa người hâm mộ và các đội, đồng thời đóng vai trò là mô hình tuyệt vời cho việc ứng dụng công nghệ blockchain.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.