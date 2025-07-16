Thể thao mạo hiểm kết hợp với blockchain: Ra mắt "token hành động" đầu tiên trên thế giới Tiger Shark!

Gần đây, trên bầu trời Barcelona, Tây Ban Nha, một kỳ tích ngoạn mục kết hợp giữa thể thao mạo hiểm và công nghệ blockchain đã diễn ra. Huyền thoại leo núi Alain Robert, được mệnh danh là "Người Nhện Pháp", đã tay không chinh phục toà khách sạn Meliá Barcelona Sky cao 116 mét mà không sử dụng bất kỳ thiết bị an toàn nào. Không chỉ là một màn trình diễn mãn nhãn, màn leo núi táo bạo này còn đánh dấu sự kiện ra mắt mang tính biểu tượng của một dự án đột phá: chính thức công bố Tiger Shark (TIGERSHARK) - tiền mã hoá đầu tiên trên thế giới được vận hành bởi các thử thách mạo hiểm ngoài đời thực.









Trong khi phần lớn các dự án tiền mã hoá vẫn dựa vào airdrop, mở bán trước và chiến dịch marketing, Tiger Shark lại theo đuổi một cách tiếp cận hoàn toàn khác - thay thế các buổi ra mắt truyền thống bằng hành động mạo hiểm ngoài đời thực. Diện trên mình trang phục mang thương hiệu riêng của Tiger Shark, Alain Robert cùng con trai là Julien Robert - cựu lính thuỷ đánh bộ Pháp - đã cùng nhau hoàn thành thử thách.





Alain Robert nổi tiếng toàn cầu với hơn 150 lần chinh phục các toà nhà chọc trời bằng tay không, bao gồm Burj Khalifa, tháp Eiffel và toà tháp đôi Petronas. Anh được mệnh danh là Spider-Man ngoài đời thực nhờ những màn leo núi không bảo hộ ở độ cao choáng ngợp. Việc anh tham gia vào sự kiện ra mắt một token tiền mã hoá đánh dấu một bước ngoặt mới trong sự nghiệp - từ "người phiêu lưu thành thị" trở thành "người tiên phong trên blockchain". Màn leo núi cùng con trai không chỉ là biểu tượng của lòng can đảm được truyền lại giữa hai thế hệ, mà còn phản ánh sứ mệnh của Tiger Shark: kết nối thể thao truyền thống với công nghệ mới nổi.





Đại diện Tiger Shark - Lilly Douse - chia sẻ: "Chúng tôi đang định nghĩa lại cách ra mắt tiền mã hoá - không thông qua airdrop hay cường điệu, mà bằng những hành động mạo hiểm thực thụ ngoài đời thực".

Thử thách này mang tên "Nhiệm vụ 1: Người nhện và con trai", đánh dấu nhiệm vụ đầu tiên trong chuỗi thử thách mạo hiểm mà hệ sinh thái Tiger Shark đang lên kế hoạch. Các nhiệm vụ trong tương lai sẽ bao gồm nhảy dù, bay wingsuit, parkour, đua motocross và nhiều hơn nữa - tất cả đều nhằm thúc đẩy tăng trưởng hệ sinh thái và tạo dấu ấn thương hiệu toàn cầu.









Tiger Shark định vị mình là một "nền kinh tế dựa trên hành động", nơi token TIGERSHARK không chỉ mang giá trị tài chính mà còn đại diện cho tinh thần và giá trị cốt lõi của thể thao mạo hiểm. Mô hình vận hành của dự án như sau:





Mỗi thử thách mạo hiểm ngoài đời thực trở thành một sự kiện tạo ra giá trị trong mạng lưới Tiger Shark.

Mỗi giai đoạn phát triển của dự án được cấu trúc như một "nhiệm vụ", xoay quanh các môn thể thao mạo hiểm như leo núi độ cao, nhảy wingsuit, nhảy dù và parkour.

Người nắm giữ token có thể tham gia cộng đồng với các đặc quyền như nội dung hậu trường, giao lưu cùng vận động viên, airdrop độc quyền và NFT kỷ niệm.





Tóm lại: Thể thao càng mạo hiểm, mức độ tham gia càng sâu, thì giá trị của token càng tăng. Tiger Shark hướng đến việc chuyển hoá adrenaline thành tài sản đồng thuận trên chuỗi.









Theo lộ trình chính thức, tầm nhìn dài hạn của Tiger Shark vượt xa một dự án token thông thường. Dự án đặt mục tiêu trở thành một nền tảng thương hiệu thể thao mạo hiểm vận hành trên blockchain. Các mục tiêu phát triển chính bao gồm:





Hợp tác với vận động viên thể thao mạo hiểm trên toàn cầu để thực hiện thêm các nhiệm vụ đầy kích thích

Phát hành các sản phẩm, thiết bị và bộ sưu tập kỹ thuật số mang thương hiệu riêng

Tổ chức sự kiện thể thao mạo hiểm ngoài đời và giao lưu cộng đồng

Xây dựng chương trình hỗ trợ vận động viên dựa trên token và khung quản trị DAO





Với định hướng này, Tiger Shark không chỉ đơn thuần là một đợt ra mắt token, mà là một hệ sinh thái nội dung bền vững và mô hình vận hành thương hiệu - kết hợp giữa thế giới tiền mã hoá và hành trình phiêu lưu thực thụ.









Sự xuất hiện của Tiger Shark đánh dấu một chương mới trong đổi mới cách kể chuyện của thế giới tiền mã hoá. Dự án mở rộng giới hạn của việc phát hành token bằng cách kết hợp bản năng chinh phục nguyên thuỷ của con người với công nghệ blockchain tiên tiến - tạo ra một mô hình kinh tế nhập vai, có tính tham gia cao và gắn chặt với thế giới thực. Trong bối cảnh câu chuyện của thị trường tiền mã hoá ngày càng trở nên nhàm chán và đồng nhất, Tiger Shark nhắc nhở chúng ta rằng: giá trị trên chuỗi không chỉ đến từ code - mà còn đến từ niềm tin, lòng can đảm và mồ hôi thực sự.





Token TIGERSHARK hiện đã được niêm yết trên MEXC . Là sàn giao dịch tài sản số hàng đầu thế giới, MEXC cung cấp môi trường giao dịch ổn định và ưu đãi phí hấp dẫn cho dự án . Người dùng có thể dễ dàng tham gia theo các bước sau:





TIGERSHARK trong thanh tìm kiếm và chọn 2) Tìmtrong thanh tìm kiếm và chọn cặp giao dịch Spot

3) Chọn loại lệnh, nhập số lượng và giá, sau đó hoàn thành giao dịch.





Vượt ra ngoài những câu chuyện phổ biến như DeFi, NFT hay AI, sự kết hợp giữa thể thao mạo hiểm và tiền mã hoá có thể sẽ mở ra một hướng đi mới để thâm nhập thị trường truyền thống. Là cầu nối quan trọng giữa tài sản đổi mới và người dùng toàn cầu, MEXC sẽ tiếp tục hỗ trợ và trao quyền cho các dự án đột phá như Tiger Shark - giúp người dùng đón đầu cơ hội lớn tiếp theo của thị trường tiền mã hoá.



