Khám phá Story: Tái định hình bối cảnh quản lý sở hữu trí tuệ (IP) phi tập trung

Trong thời đại thông tin, việc quản lý và bảo vệ sở hữu trí tuệ (IP) đã trở thành một thách thức lớn đối với các nhà sáng tạo. Các phương pháp quản lý bản quyền truyền thống thường dựa vào các nền tảng tập trung và cấu trúc trung gian phức tạp, dẫn đến tình trạng kém hiệu quả, chi phí cao và các vấn đề về tin cậy. Để giải quyết những thách thức này, Story đã được tạo ra. Là nền tảng IP phi tập trung, Story vượt qua những hạn chế truyền thống, giới thiệu một phương pháp tiếp cận mang tính cách mạng giúp nhà sáng tạo có quyền sở hữu hoàn toàn đối với các tác phẩm và kiểm soát giá trị thương mại. Điều này đảm bảo mọi nguồn doanh thu đều được phân bổ công bằng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá công nghệ đổi mới, hệ sinh thái và triển vọng tương lai của Story.









Story là blockchain Layer-1 được thiết kế dành riêng cho quản lý tài sản sở hữu trí tuệ (IP), tích hợp các công nghệ DeFi và AI để cung cấp các giải pháp quản lý IP hiệu quả, minh bạch và tự động. Với khả năng tương thích EVM 100% và kiến trúc hiệu suất cao dựa trên Cosmos SDK, Story cho phép giao dịch tài sản IP với chi phí thấp, thông lượng cao và xử lý liền mạch các cấu trúc dữ liệu phức tạp. Bằng cách tận dụng bằng chứng sở hữu phi tập trung và thực hiện hợp đồng thông minh, Story giới thiệu một sự thay đổi mang tính đột phá trong quản lý IP truyền thống, cho phép nhà sáng tạo kiểm soát và tối đa hóa giá trị thương mại của tài sản trí tuệ một cách an toàn và hiệu quả.

Là một nền tảng sáng tạo cho quản lý IP phi tập trung và công nghệ blockchain, sứ mệnh cốt lõi của Story là đơn giản hóa quy trình quản lý IP truyền thống và loại bỏ các rào cản và những yếu tố kém hiệu quả trong ngành. Thông qua mã hóa tài sản IP và cơ chế phân bổ tiền bản quyền tự động, nền tảng này trao quyền cho nhà sáng tạo IP, doanh nghiệp và nhà phát triển AI để tối đa hóa giá trị đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi kỹ thuật số và đổi mới trong hệ sinh thái IP.









Story cung cấp một hệ sinh thái toàn diện được thiết kế để giúp nhà sáng tạo quản lý và thương mại hóa hiệu quả sở hữu trí tuệ. Hệ sinh thái này xoay quanh Tài sản IP (IP Assets - IPA) và bao gồm các thành phần cốt lõi sau:





2.1 Tài sản IP (IPA)

ERC-721 NFT: Mỗi tài sản IP được mã hóa dưới dạng ERC-721 NFT, đảm bảo tính duy nhất và không thể thay đổi. Các tài sản IP này có thể đại diện cho tài sản trí tuệ cả trên chuỗi và ngoài chuỗi, chẳng hạn như tác phẩm văn học, âm nhạc, nghệ thuật và nhãn hiệu.

Tài khoản liên kết token (ERC-6551): Mỗi tài sản IP được liên kết với một tài khoản hợp đồng thông minh dựa trên tiêu chuẩn ERC-6551. Tài khoản này lưu trữ an toàn thông tin quan trọng liên quan đến IP, bao gồm các điều khoản cấp phép, hồ sơ doanh thu và các dữ liệu quan trọng khác, cho phép nhà sáng tạo quản lý hiệu quả tài sản trí tuệ.





2.2 Kiến trúc mô-đun

Story áp dụng kiến trúc mô-đun giúp hợp lý hóa việc cấp phép IP tự động, phân bổ tiền bản quyền và giải quyết tranh chấp, giúp việc quản lý doanh thu IP hiệu quả hơn đối với nhà sáng tạo.

Mô-đun cấp phép: Nhà sáng tạo có thể tự do xác định các quy tắc cấp phép tùy chỉnh cho tài sản trí tuệ của mình, chẳng hạn như liệu có được phép sử dụng tác phẩm phái sinh hoặc mục đích thương mại hay không.

Mô-đun tiền bản quyền: Doanh thu từ tài sản trí tuệ được tự động phân bổ cho nhà sáng tạo theo cách minh bạch và có thể theo dõi được.

Mô-đun tranh chấp: Tranh chấp IP được giải quyết thông qua trọng tài hợp đồng thông minh, tăng cường tuân thủ pháp luật.









Sự đổi mới cốt lõi của Story nằm ở giao thức "Proof-of-Creativity", một giao thức hợp đồng thông minh gốc được triển khai trên nền tảng. Giao thức này cho phép nhà sáng tạo giới thiệu và đăng ký tài sản trí tuệ dưới dạng Tài sản IP (IPA) trong khi quản lý hiệu quả việc cấp phép, phân bổ tiền bản quyền và giải quyết tranh chấp. Bằng cách bảo vệ quyền của nhà sáng tạo và tối ưu hóa các quy trình cấp phép và tiền bản quyền IP, giao thức này nâng cao đáng kể hiệu quả quản lý.





Nhìn chung, Story mang lại những lợi thế sau:

Điểm nổi bật Ưu điểm Tự động hóa hợp đồng thông minh để cấp phép Các điều khoản cấp phép IP được thực thi thông qua hợp đồng thông minh, giúp nâng cao hiệu quả và giảm chi phí. Tích hợp tuân thủ pháp luật Triển khai giấy phép IP được lập trình (Programmable IP Licenses - PIL) để phù hợp với khuôn khổ pháp lý thực tế về bảo vệ IP. Hỗ trợ cấu trúc dữ liệu thông minh nâng cao Hỗ trợ các cấu trúc dữ liệu phức tạp, chẳng hạn như đồ thị IP, cho phép duyệt qua các mối quan hệ IP phức tạp với chi phí thấp, tốc độ cao bằng cách sử dụng các nguyên mẫu được biên dịch trước. Điều này đảm bảo việc ủy quyền, theo dõi và giao dịch hiệu quả các tài sản IP. Lớp thực thi được tối ưu hóa cho tài sản IP Hoàn toàn tương thích với EVM với khả năng tối ưu hóa lớp thực thi sâu, cho phép xử lý tài sản IP với chi phí thấp và tốc độ cao. Tích hợp AI và IP Các nhà phát triển AI có thể dễ dàng truy cập và sử dụng các tập dữ liệu IP được mã hóa, thanh toán tiền bản quyền tự động và cấp phép thông qua hợp đồng thông minh. Điều này giúp đẩy nhanh quá trình phát triển AI và cải thiện hiệu quả của các ứng dụng AI. Thúc đẩy ứng dụng DeFi thông qua IPFi Cho phép chủ sở hữu IP stake và cho vay tài sản trí tuệ, tích hợp tài sản IP vào hệ sinh thái DeFi và tạo ra nguồn doanh thu mới cho nhà sáng tạo. Công cụ dành cho nhà phát triển được chuẩn hóa và đơn giản hóa Cung cấp các API dễ tích hợp và các mô-đun chuẩn hóa, giúp giảm rào cản phát triển các ứng dụng phi tập trung (dApp) dựa trên IP và cho phép đổi mới nhanh hơn. Cơ sở dữ liệu IP minh bạch toàn cầu Nền tảng đăng ký và truy vấn IP phổ biến cho phép các nhà phát triển nhanh chóng khám phá và sử dụng tài sản IP, đơn giản hóa các giao dịch và việc sử dụng IP, đồng thời giảm nguy cơ vi phạm và tranh chấp. Phân bổ tiền bản quyền nâng cao và thanh khoản tự động Hệ thống thanh toán tiền bản quyền tự động đảm bảo mức thù lao công bằng cho nhà sáng tạo IP, trong khi mọi giao dịch và sản phẩm phái sinh đều được ghi lại trên chuỗi theo thời gian thực, tăng cường tính minh bạch và niềm tin vào hệ sinh thái.









Story đặt mục tiêu trở thành nền tảng phi tập trung của quản lý và trao đổi tài sản IP toàn cầu, cung cấp cho nhà sáng tạo một nền kinh tế đáng tin cậy, an toàn và minh bạch, đồng thời thúc đẩy sự đổi mới liên tục trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Nhìn về phía trước, Story đặt mục tiêu tích hợp sâu hơn vào hệ sinh thái Web2 và Web3, khẳng định là một lớp nền tảng trong bối cảnh kỹ thuật số toàn cầu. Thông qua việc mở rộng quan hệ đối tác và tiên phong phát triển các giải pháp mới, Story cam kết dẫn đầu ngành quản lý IP hướng tới phi tập trung, tự động hóa và trí tuệ.





Khả năng tương tác xuyên chuỗi: Cho phép quản lý tài sản IP đa chuỗi, tăng cường tính kết nối và khả năng tương thích của hệ sinh thái. Cho phép nhà sáng tạo quản lý tài sản IP trên nhiều blockchain khác nhau.

Tích hợp với nội dung sáng tạo bằng AI (AIGC): Khi các công cụ sáng tạo hỗ trợ AI không ngừng phát triển, Story có kế hoạch tích hợp nội dung do AI tạo ra (văn bản, hình ảnh, video, v.v.) với quản lý tài sản IP. Điều này sẽ mở ra một kỷ nguyên mới về sáng tạo nội dung do AI dẫn dắt và quyền sở hữu IP.

Hệ sinh thái tài sản số Web3: Thiết lập mạng lưới quản lý IP phi tập trung toàn cầu, thúc đẩy khả năng tương tác và giao dịch liên chuỗi của tài sản sở hữu trí tuệ Web3. Cung cấp cơ sở hạ tầng nền tảng để hỗ trợ tài sản IP trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau.









Bằng cách tích hợp công nghệ blockchain tiên tiến, hợp đồng thông minh và các biện pháp bảo vệ pháp lý, Story giới thiệu một phương pháp tiếp cận phi tập trung mang tính cách mạng đối với quản lý IP. Nhà sáng tạo không chỉ kiểm soát tốt hơn tài sản trí tuệ của mình mà còn tối đa hóa giá trị thương mại thông qua các chức năng tự động của nền tảng. Khi công nghệ tiếp tục phát triển, Story đang sẵn sàng trở thành công ty hàng đầu toàn cầu về quản lý IP, thúc đẩy ngành công nghiệp hướng tới một tương lai phi tập trung và thông minh hơn.





