Khám phá AI Agent trong lĩnh vực Inscriptions: Nhận định về xu hướng phát triển và cơ hội đầu tư

Sự bùng nổ của các công nghệ Web3 đã thúc đẩy sự xuất hiện của nhiều lĩnh vực mới, trong đó AI Agent đang dần trở thành một nhân tố chủ chốt. Mặc dù thoạt nhìn có vẻ khác biệt so với lĩnh vực Inscriptions của năm trước, cả hai đều có điểm chung về chiến lược phát triển, xu hướng thị trường và môi trường cạnh tranh. Bài viết này sẽ phân tích sự phát triển của lĩnh vực Inscriptions và khám phá các tiềm năng tăng trưởng cùng cơ hội đầu tư trong lĩnh vực AI Agent.









Cả lĩnh vực AI Agent và Inscriptions ban đầu đều tăng trưởng nhanh chóng nhờ phát hành tài sản, tạo nên sự phấn khích lớn trên thị trường. Lĩnh vực Inscriptions thu hút sự chú ý với sự ra đời của các token BRC20, tận dụng lợi thế “người tiên phong” bằng cách tạo ra sự khan hiếm và thúc đẩy cạnh tranh để giành vị trí dẫn đầu cũng như chiếm ưu thế sớm trên thị trường. Điều này nhanh chóng kích hoạt tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội) và dòng vốn đầu tư lớn, cuối cùng hình thành bong bóng đầu cơ. Tương tự, lĩnh vực AI Agent cũng chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ nhờ tâm lý FOMO. Sự trỗi dậy của khái niệm AI Agent đã dẫn đến sự ra đời của các meme coin như *URLS-Goat_USDT*, *URLS-ACT_USDT*, và *URLS-FARTCOIN_USDT*. Những token này chủ yếu thu hút nhà đầu tư thông qua sức hút từ xu hướng và cơ hội trở thành người tiên phong, thay vì dựa trên các cải tiến công nghệ thực sự, giống như bong bóng đầu cơ từng xảy ra ở giai đoạn đầu của lĩnh vực Inscriptions.





Tuy nhiên, khác với lĩnh vực Inscriptions, AI Agent sở hữu tiềm năng ứng dụng thực tế rõ ràng. Với sự tích hợp các công nghệ như xử lý ngôn ngữ tự nhiên, tạo hội thoại và tạo hình ảnh, AI Agent dần khẳng định năng lực kỹ thuật và tiềm năng thị trường của mình. Vì vậy, giai đoạn bong bóng trong lĩnh vực AI Agent diễn ra tương đối ngắn, nhưng việc phát triển hoàn thiện công nghệ và ứng dụng của lĩnh vực này vẫn cần thêm thời gian.









Theo xu hướng phát triển của lĩnh vực Inscriptions, thị trường AI Agent có khả năng sẽ chuyển từ giai đoạn đầu cơ hiện tại sang giai đoạn cạnh tranh gay gắt giữa các tiêu chuẩn công nghệ. Trong lĩnh vực Inscriptions, sự ra đời của các khung tiêu chuẩn đa dạng như ARC20, SRC20, DRC20 và Runes không chỉ thúc đẩy tăng trưởng thị trường mà còn làm gia tăng sự cạnh tranh về mặt kỹ thuật.





Lĩnh vực AI Agent đang trên đà phát triển theo hướng tương tự. Hiện tại, các dự án như ELIZA, ARC và Swarms đang cạnh tranh quyết liệt để thiết lập các tiêu chuẩn công nghệ chủ đạo. Trong bối cảnh này, những yếu tố quan trọng như sự tinh vi về mặt kỹ thuật, hoạt động trên GitHub, chuyên môn của đội ngũ phát triển và mức độ gắn kết của cộng đồng sẽ ngày càng trở thành tiêu chí quyết định tính bền vững và vị thế thị trường của từng dự án.





Ở giai đoạn này, việc đánh giá chất lượng các tiêu chuẩn kỹ thuật là điều không hề dễ dàng. Mặc dù có thể thực hiện đánh giá ban đầu thông qua hoạt động trên GitHub và năng lực của đội ngũ phát triển, nhưng việc xác thực từ thị trường và triển khai công nghệ vẫn cần thời gian. Nhà đầu tư nên thận trọng, ưu tiên những dự án có tiềm năng phát triển công nghệ dài hạn và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng.









Sau giai đoạn phát hành tài sản và cạnh tranh về tiêu chuẩn kỹ thuật, lĩnh vực Inscriptions đã chuyển hướng sang phát triển hạ tầng và Layer-2 để tìm kiếm các ứng dụng thực tế. Tương tự, lĩnh vực AI Agent đang tiến tới tích hợp blockchain. Để khai thác tối đa tiềm năng, AI Agents cần tích hợp các yếu tố như phi tập trung, minh bạch và khả năng triển khai hợp đồng thông minh vào ứng dụng của mình. Việc tích hợp này là yếu tố then chốt để giải quyết những thách thức quan trọng như lưu trữ bộ nhớ mở rộng, tương tác đa phương tiện và xây dựng lòng tin. Bằng cách sử dụng blockchain, AI Agents có thể ghi lại minh bạch các tương tác và quy trình ra quyết định, đồng thời triển khai các cơ chế khuyến khích, thúc đẩy sự tham gia tích cực từ cộng đồng và các nhà phát triển.





Xu hướng này mở ra nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn trong lĩnh vực AI Agent. AI Agents dựa trên blockchain có thể tận dụng hợp đồng thông minh để tự động hóa, thúc đẩy sự phát triển của tài chính phi tập trung (DeFi), NFT và các ứng dụng Web3 khác. Khi công nghệ blockchain tiếp tục tiến bộ, quá trình “blockchain hóa” AI Agents sẽ trở thành trọng tâm đầu tư, thu hút nguồn vốn cho việc phát triển hạ tầng và đổi mới công nghệ.









Mặc dù lĩnh vực AI Agent đang phát triển nhanh chóng, thị trường vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Dưới đây là những chiến lược quan trọng mà nhà đầu tư nên cân nhắc:





Đánh giá công nghệ và chất lượng dự án: Dù có nhiều dự án AI Agent xuất hiện, không phải tất cả đều có tiềm năng thành công. Nhà đầu tư nên tập trung đánh giá công nghệ, đội ngũ phát triển và khả năng ứng dụng thực tế của dự án. Những dự án sở hữu đội ngũ vững mạnh, công nghệ được cập nhật thường xuyên và ứng dụng thực tiễn rõ ràng thường có khả năng thành công cao hơn.

Nắm bắt x u hướng "blockchain hóa": Sự tích hợp giữa blockchain và AI là một xu hướng quan trọng trong tương lai. Sự phát triển của AI phi tập trung được kỳ vọng sẽ thúc đẩy dòng vốn đầu tư vào hạ tầng blockchain và các nền tảng hợp đồng thông minh.

Đầu tư vào các dự án ở giai đoạn đầu : Mặc dù các dự án giai đoạn đầu tiềm ẩn nhiều rủi ro, chúng cũng có thể mang lại lợi nhuận đáng kể nếu đạt được đột phá công nghệ và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng. Nhà đầu tư nên ưu tiên lựa chọn những dự án có ứng dụng thực tiễn rõ ràng.

Ưu tiên tăng trưởng dài hạn: Lĩnh vực AI Agent sẽ trải qua các giai đoạn đầu cơ và biến động thị trường. Nhà đầu tư nên kiên nhẫn, tránh bị ảnh hưởng bởi tâm lý FOMO ngắn hạn và tập trung vào các dự án có tiềm năng đổi mới và phát triển bền vững về lâu dài.









Sự phát triển của thị trường, từ lĩnh vực Inscriptions đến AI Agent, phản ánh một lộ trình tự nhiên, chuyển từ giai đoạn phát hành tài sản và cạnh tranh tiêu chuẩn kỹ thuật sang tích hợp blockchain. Là một nhân tố ngày càng quan trọng trong hệ sinh thái Web3, AI Agents đang thúc đẩy sự hội tụ ngày càng sâu giữa blockchain và trí tuệ nhân tạo. Mặc dù thị trường hiện đang trải qua các giai đoạn đầu cơ và cạnh tranh về tiêu chuẩn, sự phát triển không ngừng của công nghệ cùng với việc mở rộng các ứng dụng thực tế đã định hình lĩnh vực AI Agent trở thành một khu vực đầu tư đầy triển vọng trong tương lai. Đối với nhà đầu tư, việc nhận diện và tận dụng những cơ hội mới nổi này có thể mang lại lợi nhuận lớn và mở ra những đột phá đáng giá.





Trong bối cảnh thị trường không ngừng phát triển, các sàn giao dịch như MEXC đóng vai trò then chốt trong việc kết nối nhà đầu tư với lĩnh vực AI Agent. Với tốc độ niêm yết token nhanh nhất thị trường, danh mục tài sản phong phú, thanh khoản Futures vượt trội và lợi thế độc quyền tiên phong, MEXC mang đến cho nhà đầu tư một sàn giao dịch hiệu quả cùng những cơ hội đầu tư hấp dẫn. Tại MEXC, nhà đầu tư có thể cập nhật thông tin về các dự án AI Agent và xu hướng đầu tư, tối ưu hóa tiềm năng trên thị trường.



