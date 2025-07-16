Ethereum tăng vọt 40%: Công nghệ, bán non (short squeeze) và hoạt động của cá voi tạo ra "khoảnh khắc ETH" bùng nổ

In recent days, Ethereum (ETH) has led a powerful rally across the crypto market, surging over 40% in just 72 hours and breaking past the $2,600 mark, potentially emerging as the new "market driver" following Bitcoin's post-halving momentum.Trong những ngày gần đây, Ethereum (ETH) đã dẫn đầu một đợt tăng mạnh trên toàn thị trường tiền mã hoá, tăng vọt hơn 40% chỉ trong 72 giờ và vượt mốc $2,600, có khả năng trở thành "động lực thị trường" mới sau đà tăng hậu Bitcoin halving





This sharp upswing marks ETH's best three-day performance since 2019 and has outpaced both Bitcoin and other major digital assets across multiple metrics. Behind the rally lies a confluence of factors: improving macro sentiment, Ethereum's own upcoming technical upgrades, a short squeeze in the futures market, and on-chain accumulation by whale addresses. This article will analyze the drivers behind Ethereum's surge across four key areas: macro environment, protocol upgrades, market structure, and on-chain capital flows.Đợt tăng giá mạnh này đánh dấu hiệu suất ba ngày tốt nhất của ETH kể từ năm 2019 và đã vượt qua cả Bitcoin cùng các tài sản kỹ thuật số lớn khác trên nhiều chỉ số. Đằng sau đợt tăng giá này là sự hội tụ của nhiều yếu tố: cải thiện tâm lý vĩ mô, các bản nâng cấp kỹ thuật sắp tới của Ethereum, một đợt bán non (short squeeze) trên thị trường Futures và tích lũy trên chuỗi bởi các địa chỉ cá voi. Bài viết này sẽ phân tích các động lực thúc đẩy đợt tăng giá của Ethereum trên bốn lĩnh vực chính: môi trường vĩ mô, nâng cấp giao thức, cấu trúc thị trường và dòng vốn trên chuỗi.













Ethereum's recent surge is not without cause. It is underpinned by a combination of technical progress and favorable macro conditions. The convergence of these two forces has laid a solid foundation for the rebound.Đợt tăng giá gần đây của Ethereum không phải là không có lý do. Đà tăng này được hỗ trợ bởi sự kết hợp giữa tiến bộ kỹ thuật và điều kiện vĩ mô thuận lợi. Sự hội tụ của hai yếu tố này đã đặt nền tảng vững chắc cho sự phục hồi.









On May 7, Ethereum successfully completed the Pectra upgrade on its mainnet, an important milestone following the Merge and Dencun upgrades that includes several key improvements:Vào ngày 07/05, Ethereum đã hoàn tất thành công việc nâng cấp Pectra trên Mainnet, một cột mốc quan trọng sau các bản nâng cấp Merge và Dencun bao gồm một số cải tiến chính:





EIP-7702 : Introduces Account Abstraction to improve wallet flexibility and scalability. EIP-7702: Giới thiệu Account Abstraction nhằm cải thiện tính linh hoạt và khả năng mở rộng của ví.

Staking Cap Increase : Expands capacity for liquid staking protocols and node operators. Tăng hạn mức staking: Mở rộng khả năng cho các giao thức liquid staking và nhà vận hành node.

Improved Developer Experience: Simplifies smart contract deployment and integration.Cải thiện trải nghiệm của nhà phát triển: Đơn giản hóa việc triển khai và tích hợp hợp đồng thông minh.





These technical upgrades mark another evolution in Ethereum's infrastructure. They strengthen support for future DeFi, Layer-2, and Rollup projects, while also restoring confidence in Ethereum's long-term ecosystem development.Những nâng cấp kỹ thuật này đánh dấu một sự phát triển khác trong cơ sở hạ tầng của Ethereum. Nâng cấp đã củng cố hỗ trợ cho các dự án DeFi, Layer-2 và Rollup trong tương lai, đồng thời khôi phục niềm tin vào sự phát triển dài hạn của hệ sinh thái Ethereum.









Beyond the technical drivers, external macro events also played a key role. On May 8, the announcement of a U.S.-UK trade agreement and the resumption of high-level economic and trade talks between China and the U.S. helped boost global market sentiment. The U.S. Dollar Index dipped slightly, and the yield on 10-year U.S. Treasuries declined, creating a favorable window for risk assets to rise.Ngoài các tác động kỹ thuật, sự kiện vĩ mô bên ngoài cũng đóng vai trò quan trọng. Vào ngày 08/05, thông báo về thỏa thuận thương mại Hoa Kỳ-Anh và việc nối lại các cuộc đàm phán kinh tế cũng như thương mại cấp cao giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đã giúp cải thiện tâm lý thị trường toàn cầu. Chỉ số đô la Mỹ giảm nhẹ và lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm giảm, tạo ra cơ hội thuận lợi để các tài sản rủi ro tăng.





As a prototypical "beta asset" in the crypto market, Ethereum is highly sensitive to shifts in market risk appetite. When sentiment turns positive, ETH is often the first to move.Là một "tài sản beta" điển hình trên thị trường tiền mã hoá, Ethereum rất nhạy cảm với sự thay đổi trong khẩu vị rủi ro của thị trường. Khi tâm lý chuyển sang tích cực, ETH thường là tài sản phản ứng đầu tiên.









While protocol upgrades and macro conditions laid the groundwork for ETH's rebound, the true ignition came from a structural shift in the futures market, classic short squeeze.Trong khi các nâng cấp giao thức và điều kiện vĩ mô đặt nền tảng cho sự phục hồi của ETH, thì sự khởi đầu thực sự đến từ việc thay đổi về mặt cấu trúc trên thị trường Futures, điển hình là bán non (short squeeze).





Ethereum 3-Month Futures Annualized PremiumPhí bảo hiểm quy đổi theo năm (Annualized Premium) của Ethereum Futures 3 tháng

Source: laevitas.ch Nguồn: laevitas.ch





Starting May 8, the ETH futures market experienced a classic short squeeze:Kể từ ngày 08/05, thị trường ETH Futures đã trải qua một đợt bán non điển hình:





Within 72 hours, total ETH short liquidations reached $438 million, more than double the $211 million in long liquidations.Trong vòng 72 giờ, tổng số lệnh Short ETH đã đạt $438, gấp đôi so với $211 triệu lệnh Long bị thanh lý.

Open interest surged from $21.28 billion to $26.77 billion.Lãi suất mở tăng vọt từ $21.28 tỷ lên $26.77 tỷ.

The perpetual funding rate climbed from 0.10% to 0.15%, signaling strong bullish dominance.Tỷ lệ Funding Vĩnh cửu tăng từ 0.10% lên 0.15%, cho thấy xu hướng tăng mạnh chiếm ưu thế.





The rapid price rise forced short sellers to close positions, triggering more buy pressure and fueling a feedback loop of rising prices and further short liquidations. This "short squeeze spiral" significantly amplified the momentum behind the rally.Giá tăng nhanh buộc những người bán vị thế Short phải đóng các vị thế, gây ra nhiều áp lực mua hơn và kích hoạt vòng lặp giá tăng kèm theo nhiều lệnh short bị thanh lý. "Vòng xoáy bán non" này đã khuếch đại đáng kể động lực đằng sau đợt tăng giá.









While technical upgrades and short-term market position shifts lit the spark, the actions of "smart money" are what gave this rally lasting significance.Trong khi các nâng cấp kỹ thuật và thay đổi vị thế thị trường ngắn hạn đã thắp sáng tia lửa, thì hành động của "smart money" mới là yếu tố mang lại ý nghĩa lâu dài cho đợt tăng giá này.





According to data from on-chain analytics platform Glassnode, addresses holding more than 10,000 ETH began net accumulating in late April and have steadily increased their positions since. As of May 10, these large holders collectively control 40.75 million ETH, the highest level since March 2025.Theo dữ liệu từ nền tảng phân tích chuỗi Glassnode, các địa chỉ nắm giữ hơn 10,000 ETH bắt đầu tích lũy ròng vào cuối tháng 4 và liên tục gia tăng vị thế kể từ đó. Tính đến ngày 10/05, những người nắm giữ lớn này cùng nhau kiểm soát 40.75 triệu ETH, mức cao nhất kể từ tháng 03/2025.





Notably, these whale addresses typically represent institutions, market makers, and major funds with access to more accurate and timely information. Their continued accumulation is widely interpreted as a sign of long-term bullish sentiment for ETH. Additional on-chain data reveals a decline in large holder transfer activity, suggesting that these funds are entering a phase of accumulation and long-term holding, rather than short-term speculation.Đáng chú ý, các địa chỉ cá voi này thường đại diện cho các tổ chức, nhà tạo lập thị trường và các quỹ lớn có quyền truy cập vào thông tin chính xác và kịp thời hơn. Sự tích lũy liên tục của họ được hiểu rộng rãi là dấu hiệu của tâm lý tăng giá dài hạn đối với ETH. Dữ liệu chuỗi bổ sung cho thấy hoạt động chuyển nhượng của người nắm giữ lớn đang giảm, cho thấy các quỹ này đang bước vào giai đoạn tích lũy và nắm giữ dài hạn, thay vì đầu cơ ngắn hạn.













This rally is also seen as a prelude to a broader "recovery in sentiment," with several powerful catalysts continuing to fuel market expectations:Đợt tăng giá này cũng được coi là bước dạo đầu cho "sự phục hồi tâm lý" rộng hơn, với một số chất xúc tác mạnh mẽ tiếp tục thúc đẩy kỳ vọng của thị trường:









One of the most transformative developments is unfolding in the ETF space. BlackRock, the world's largest asset manager, recently submitted a proposal to the U.S. SEC seeking approval to incorporate staking into Ethereum spot ETFs , effectively allowing investors to earn staking rewards through ETF holdings.Một trong những diễn biến mang tính chuyển đổi nhất đang diễn ra trong không gian ETF. BlackRock, công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới, gần đây đã đệ trình một đề xuất lên SEC Hoa Kỳ để xin phê duyệt việc kết hợp staking vào các ETF giao ngay Ethereum, về cơ bản cho phép các nhà đầu tư kiếm được phần thưởng staking thông qua việc nắm giữ ETF.





If approved, the Ethereum spot ETF could generate an estimated 3.2% annual yield (based on current staking returns).Nếu được chấp thuận, Ethereum Spot ETF có thể tạo ra lợi nhuận hàng năm ước tính là 3,2% (dựa trên lợi nhuận staking hiện tại).

Investors would benefit from both ETH capital appreciation and passive income.Các nhà đầu tư sẽ được hưởng lợi từ cả sự gia tăng vốn ETH và thu nhập thụ động.

The ETF would evolve from a pure price exposure tool into an income-generating asset, similar to bonds or REITs.ETF sẽ phát triển từ một công cụ tiếp xúc giá thuần túy thành một tài sản tạo ra thu nhập, tương tự như trái phiếu hoặc REIT.

This structure could attract significant institutional capital looking for long-term ETH exposure.Cấu trúc này có thể thu hút nguồn vốn tổ chức đáng kể đang tìm kiếm sự tiếp xúc ETH dài hạn.





Robert Mitchnick, Head of Digital Assets at BlackRock noted, "The absence of a staking mechanism has been the main reason for subdued demand for Ethereum ETFs. Adding a yield component could significantly boost interest from traditional investors."Robert Mitchnick, Trưởng bộ phận Tài sản kỹ thuật số tại BlackRock lưu ý, "Việc không có cơ chế staking là lý do chính khiến nhu cầu đối với Ethereum ETF giảm. Việc thêm thành phần lợi nhuận có thể thúc đẩy đáng kể sự quan tâm từ các nhà đầu tư truyền thống".









If staking-enabled ETFs are eventually approved, it will fundamentally change how traditional institutions view Ethereum, not just as a speculative asset, but as a compound financial asset with cash flow, a deflationary mechanism, and an ecosystem moat.Nếu các ETF hỗ trợ staking cuối cùng được chấp thuận, về cơ bản nó sẽ thay đổi cách các tổ chức truyền thống xem Ethereum, không chỉ là một tài sản đầu cơ mà còn là một tài sản tài chính hợp chất có dòng tiền, cơ chế giảm phát và hào hệ sinh thái.





This shift could lead to an upgrade in capital structure and bring ETH closer to traditional valuation frameworks, accelerating its entry into the institutional mainstream.Sự thay đổi này có thể dẫn đến việc nâng cấp cơ cấu vốn và đưa ETH đến gần hơn với các khuôn khổ định giá truyền thống, đẩy nhanh quá trình gia nhập vào dòng chính của tổ chức.









Ethereum's 72-hour rally not only brought it back to the center of market attention, but also signaled a critical shift: as the BTC price stabilizes, capital is beginning to flow toward ETH and quality altcoins.Đợt tăng giá kéo dài 72 giờ của Ethereum không chỉ đưa nó trở lại tâm điểm chú ý của thị trường mà còn báo hiệu một sự thay đổi quan trọng: khi giá BTC ổn định, vốn bắt đầu chảy vào ETH và các altcoin chất lượng.





This surge wasn’t driven by a single event, it was the result of a confluence of factors: technological progress through protocol upgrades, structural shifts in the derivatives market, on-chain whale activity, and improving macro conditions.Sự gia tăng này không phải do một sự kiện duy nhất thúc đẩy, mà là kết quả của sự hội tụ của nhiều yếu tố: tiến bộ công nghệ thông qua các bản nâng cấp giao thức, sự thay đổi về cấu trúc trong thị trường phái sinh, hoạt động của cá voi trên chuỗi và cải thiện các điều kiện vĩ mô.





Industry analysts suggest that whether ETH can break through the key psychological level of $3,000 in the coming weeks will depend on several variables:Các nhà phân tích trong ngành cho rằng liệu ETH có thể vượt qua ngưỡng tâm lý quan trọng là 3.000 đô la trong những tuần tới hay không sẽ phụ thuộc vào một số biến số:





Increased developer activity following the Pectra upgradeHoạt động của nhà phát triển tăng lên sau khi nâng cấp Pectra

Continued accumulation by whales and sustained bullish on-chain dataSự tích lũy liên tục của cá voi và dữ liệu tăng giá liên tục trên chuỗi

Developments in U.S. regulatory stance and Ethereum ETF progressNhững diễn biến trong lập trường quản lý của Hoa Kỳ và tiến trình ETF Ethereum

Shifts in Federal Reserve policy and global risk appetiteSự thay đổi trong chính sách của Cục Dự trữ Liên bang và khẩu vị rủi ro toàn cầu





What is clear is Ethereum is evolving from a "tech platform" into a core asset of capital consensus and macro strategy. The story of ETH is only just beginning.Điều rõ ràng là Ethereum đang phát triển từ một "nền tảng công nghệ" thành một tài sản cốt lõi của sự đồng thuận vốn và chiến lược vĩ mô. Câu chuyện về ETH chỉ mới bắt đầu.



