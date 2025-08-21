Đợt tăng của Ethereum thúc đẩy đà restaking: EIGEN tăng hơn 27% trong một tuần

Khi ETH vượt qua mốc quan trọng $4,600, toàn bộ hệ sinh thái Ethereum đã ghi nhận đà tăng mạnh trên toàn thị trường, đặc biệt là EIGEN . Trong bảy ngày qua, giá EIGEN đã tăng từ khoảng $1.10 lên gần $1.46, đánh dấu mức tăng khoảng 27%. Dù có vài đợt điều chỉnh ngắn hạn, xu hướng tổng thể vẫn tăng ổn định, phản ánh đà tăng mạnh mẽ của thị trường và niềm tin ngày càng tăng của nhà đầu tư.

















EigenLayer là giao thức được xây dựng trên blockchain Ethereum, giới thiệu cơ chế cải tiến được gọi là restaking. Cơ chế này cho phép người dùng tái sử dụng ETH đã stake bằng cách lựa chọn tham gia các hợp đồng thông minh mở rộng tài sản đã stake để cung cấp dịch vụ bảo mật và xác thực cho các mô-đun hoặc ứng dụng bổ sung. Hệ thống này tạo thành một tập thể restaking (restaking collective). Thông qua hệ thống này, EigenLayer kết nối các ứng dụng mới nổi đang tìm kiếm bảo mật cấp độ Ethereum với những người stake sẵn sàng cung cấp bảo mật bổ sung, tạo ra một lớp thanh khoản tin cậy mới cho hệ sinh thái.





EIGEN là token tiện ích gốc của hệ sinh thái EigenLayer. Token này đóng vai trò quan trọng trong quản trị, mô hình hóa bảo mật và các ưu đãi kinh tế. Người nắm giữ token có thể tham gia bảo mật mạng lưới và nhận phần thưởng từ các ưu đãi của hệ sinh thái, tạo ra sự cân bằng lợi ích tích cực trong giao thức.









Dòng vận hành cốt lõi của EigenLayer bao gồm các thành phần sau:









Người dùng có thể restake ETH đã stake hoặc các token staking thanh khoản tương ứng (như stETH) vào hợp đồng thông minh EigenLayer. Các tài sản này được tập hợp thành một pool bảo mật thống nhất, cung cấp đảm bảo bảo mật cho nhiều ứng dụng khác nhau, được gọi là mô-đun hoặc dịch vụ xác thực chủ động (AVS - Actively Validated Service).









EigenLayer áp dụng mô hình bảo mật mô-đun, hỗ trợ người stake tự do lựa chọn mô-đun để hỗ trợ, chẳng hạn như lưu trữ phi tập trung, bảo vệ tài sản trò chơi, giao thức DeFi, v.v. Thiết kế mô-đun này cải thiện tính linh hoạt và khả năng mở rộng.









EigenLayer hỗ trợ hai hình thức staking:





1) Restaking gốc: Restake trực tiếp ETH đã stake vào EigenLayer.

2) Restaking LST: Restake các token staking thanh khoản được phát hành bởi những giao thức staking khác.









Khi thực hiện restaking, người dùng cần ủy quyền thông qua hợp đồng thông minh, trong khi các mô-đun hoặc AVS (hoặc nhà vận hành node) phải đồng ý để chấp nhận các khoản đóng góp đã stake. Cơ chế ủy quyền hai chiều này đảm bảo cả tính bảo mật lẫn minh bạch.













Sự tăng giá của EIGEN không phải là một sự kiện riêng lẻ mà gắn liền với việc mở rộng toàn diện của hệ sinh thái Ethereum . Kể từ khi Ethereum chuyển sang Proof-of-Stake (PoS) và sự phát triển liên tục của cơ sở hạ tầng xung quanh, những đổi mới như restaking đã trở thành những điểm nhấn mới của thị trường, thu hút đáng kể dòng vốn và sự chú ý.





Là một trong những trụ cột của thị trường tiền mã hoá, biến động giá và hoạt động hệ sinh thái của ETH thường thúc đẩy sự tăng trưởng rộng rãi hơn của các token liên quan đến ETH. EIGEN, với tư cách là một giao thức chủ chốt trong lĩnh vực restaking, đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng AVS, kết hợp bảo mật với hiệu suất. Vị thế này đã củng cố kỳ vọng của thị trường về giá trị dài hạn của token.









Tính đến cuối tháng 7, tổng giá trị bị khóa (TVL) của EigenLayer đã vượt quá $25 tỷ, khẳng định vị thế là giao thức hàng đầu trong lĩnh vực restaking. Theo báo cáo của Cointelegraph , sự quan tâm từ các tổ chức đối với việc restaking tiếp tục gia tăng, với EigenLayer được ghi nhận rộng rãi là giao thức cốt lõi trong lĩnh vực này. Khi dòng vốn của các tổ chức tiếp tục đổ vào, nhu cầu về token EIGEN dự kiến sẽ tiếp tục tăng, mang lại sự hỗ trợ và động lực giá liên tục.









Ngày 09/07, Eigen Labs đã công bố cắt giảm khoảng 25% nhân sự và chuyển hướng chiến lược sang tập trung nguồn lực vào nền tảng mới hướng đến nhà phát triển, EigenCloud . Động thái này đã thu hút khoản đầu tư mới trị giá $70 triệu từ a16z. EigenCloud tích hợp EigenDA, EigenVerify và EigenCompute, nhằm mục đích cung cấp cơ sở hạ tầng tin cậy thống nhất cho cả ứng dụng trên chuỗi và ngoài chuỗi.





Việc tái cấu trúc và dòng vốn đầu tư lớn này đã mang lại cú hích mạnh cho EigenLayer. Khoản đầu tư này không chỉ nâng cao năng lực kỹ thuật và tiềm năng đổi mới của dự án mà còn củng cố niềm tin của thị trường vào token EIGEN. Các nhà đầu tư lạc quan về triển vọng phát triển của EigenCloud và tin rằng dự án sẽ mang đến nhiều ứng dụng và giá trị sáng tạo hơn cho hệ sinh thái Ethereum, qua đó hỗ trợ giá trị của token EIGEN tiếp tục tăng.









Theo góc nhìn phân tích kỹ thuật, mặc dù EIGEN từng chạm đáy vào đầu năm 2025, nhưng hiện đã bước vào giai đoạn tạo đáy và dường như đang hình thành mô hình nêm giảm (descending wedge pattern). Nếu áp lực mua tăng lên, giá có thể quay trở lại mức 2 USDT, với khả năng thử thách vùng 3-4 USDT trong đợt tăng giá tiếp theo.













EigenLayer đang dần củng cố vị thế trong hệ sinh thái Ethereum. Mô hình restaking của EIGEN, nổi tiếng với hiệu quả sử dụng vốn, thiết kế mô-đun và bảo mật chia sẻ, đang trở thành động lực chủ chốt trong việc thúc đẩy cơ sở hạ tầng trên chuỗi trong tương lai. Hiện tại, với giá token tăng, TVL tăng và sự hỗ trợ từ các tổ chức ngày càng tăng, EIGEN đang cho thấy những dấu hiệu mạnh mẽ về tiềm năng hồi sinh.





Trong tương lai, nếu hệ sinh thái Ethereum tiếp tục phát triển và mô hình restaking được áp dụng rộng rãi hơn, vị thế thị trường cũng như hiệu suất giá của EIGEN có thể đạt đến những tầm cao mới. EIGEN đang ở vị thế thuận lợi để trở thành một thành phần quan trọng trong kỷ nguyên cơ sở hạ tầng "hậu Ethereum" của Ethereum, mang lại sự đổi mới và giá trị hơn cho thị trường tiền mã hoá nói chung.





Tóm lại, từ thiết kế kỹ thuật đến hiệu suất thị trường và phát triển hệ sinh thái, EIGEN vẫn là một đối thủ mạnh trong lĩnh vực restaking. Mặc dù rủi ro thị trường vẫn tồn tại, nhưng với giá trị rõ ràng, mô hình sáng tạo và sự tham gia rộng rãi, khiến EIGEN trở thành một tài sản quan trọng đáng được quan tâm và nghiên cứu liên tục. Các nhà đầu tư nên cập nhật thông tin, hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định sáng suốt khi tham gia vào EIGEN.









Bài viết đề xuất:





Vì sao lựa chọn MEXC Futures? Hiểu rõ hơn về ưu điểm và các tính năng nổi bật của MEXC Futures để luôn dẫn đầu thị trường.

Hướng dẫn tham gia M-Day Tìm hiểu từng bước và mẹo tham gia M-Day, đừng bỏ lỡ airdrop hơn 70,000 USDT tiền thưởng Futures mỗi ngày.

Hướng dẫn giao dịch Futures trên MEXC (App) Hiểu toàn bộ quy trình giao dịch Futures trên App và bắt đầu dễ dàng.



