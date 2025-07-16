Nâng cấp Ethereum Pectra: Kỷ nguyên mới về thanh toán phí gas và cơ hội mới cho người xác thực

Với vai trò tiên phong trong công nghệ blockchain, Ethereum đã liên tục phát triển thông qua cải tiến và tối ưu hóa kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường và nâng cao trải nghiệm người dùng. Gần đây, đội ngũ phát triển cốt lõi của Ethereum đã công bố bản nâng cấp Pectra sắp tới. Bản cập nhật quan trọng này sẽ diễn ra trong ít nhất hai giai đoạn, với giai đoạn đầu tiên dự kiến vào khoảng tháng 02/2025. Bài viết này sẽ đi sâu vào các khía cạnh chính của bản nâng cấp Pectra, tập trung vào việc chuyển đổi thanh toán phí gas và nâng cao quyền của người xác thực (Validator).





Bản nâng cấp Pectra nhằm mục đích cải thiện đáng kể hiệu quả mạng Ethereum và trải nghiệm người dùng với một số Đề xuất cải tiến Ethereum (EIP). Bản nâng cấp này tập trung cụ thể vào cơ chế thanh toán phí gas và quyền xác thực, dự kiến sẽ có tác động sâu sắc đến toàn bộ hệ sinh thái.





Hiện tại, người dùng trên Ethereum và các mạng Layer 2 (Như Base, Arbitrum và Optimism) phải trả phí gas bằng ETH cho các giao dịch. Mặc dù yêu cầu này đảm bảo tính ổn định của mạng Ethereum, nhưng phần nào hạn chế tính linh hoạt của người dùng. Với bản nâng cấp Pectra, việc giới thiệu EIP-7702 sẽ cách mạng hóa điều này khi cho phép người dùng trả phí gas bằng các loại tiền mã hoá khác.





Lợi ích khi triển khai EIP-7702 bao gồm:

Tăng tính linh hoạt : Người dùng có thể lựa chọn token phù hợp nhất để thanh toán phí gas dựa trên điều kiện thị trường, điều này không chỉ tăng tính linh hoạt của giao dịch mà còn cho phép quản lý tài sản tốt hơn.

Thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái token : Khi hỗ trợ nhiều token khác nhau, cơ chế thanh toán phí gas sẽ trở nên đa dạng hơn, thúc đẩy việc sử dụng nhiều loại tiền mã hoá khác nhau trong hệ sinh thái Ethereum, từ đó tăng cường hoạt động của thị trường.

Giảm chi phí giao dịch: Người dùng sẽ không cần phải mua ETH trước cho mỗi giao dịch, điều này được kỳ vọng sẽ giúp giảm đáng kể chi phí giao dịch, từ đó thu hút nhiều người dùng hơn tham gia vào mạng Ethereum.





Ngoài những thay đổi về phương thức thanh toán phí gas, bản nâng cấp Pectra cũng sẽ giới thiệu những cải tiến đáng kể về quyền của người xác thực Ethereum. Hiện tại, staker chỉ có thể nhận được phần thưởng cho 32 ETH đầu tiên được stake, và không nhận được thêm bất kỳ phần thưởng hay quyền biểu quyết nào khi vượt qua số lượng này. EIP-7251 sẽ thay đổi điều này, cho phép staker nhận được phần thưởng cho số ETH dư đã stake. Cải tiến này dự kiến sẽ khuyến khích người dùng stake nhiều ETH hơn, thúc đẩy dòng vốn chảy vào tăng lên.





Lợi ích khi triển khai EIP-7251 bao gồm:

Khuyến khích staking : Phần thưởng staking cao hơn sẽ thu hút người dùng stake nhiều ETH hơn, từ đó tăng cường tính bảo mật và độ tin cậy của mạng.

T ối ưu hóa hiệu suất mạng : Nhiều người xác thực hơn sẽ tăng hiệu quả băng thông mạng, giảm lãng phí tài nguyên và cải thiện tốc độ xử lý giao dịch.

Phi tập trung hoá quyền lực: Cơ chế thưởng cho staking được tăng cường sẽ thu hút nhiều người dùng hơn, từ đó tăng sự tham gia rộng rãi hơn vào mạng và giảm nguy cơ tập trung hóa.





Phiên bản đầu tiên của Pectra cũng bao gồm hai đề xuất quan trọng khác là EIP-6110 và EIP-7002, cả hai đều hướng đến mục tiêu là các pool staking ETH hoàn toàn tự động và không cần cấp phép (Permissionless).





EIP-6110

EIP-6110 đề xuất ra mắt các pool staking hoàn toàn tự động, cho phép người dùng tham gia staking mà không cần thực hiện các thao tác phức tạp. Quy trình tự động này sẽ giảm yêu cầu tham gia, cho phép nhiều người dùng tham gia dễ dàng hơn.





EIP-7002

EIP-7002 sẽ đơn giản hóa hơn nữa quá trình staking, cho phép người dùng quản lý tài sản đã stake mà không cần các thủ tục phức tạp. Người dùng có thể tận hưởng lợi ích của staking thông qua các thao tác đơn giản, nâng cao đáng kể trải nghiệm tổng thể.





Trong khi phần đầu tiên của Pectra sẽ được phát hành vào tháng 02/2025, các phần còn lại có thể phải đến năm 2026 mới triển khai. Do đó, cộng đồng Ethereum sẽ phải đối mặt với giai đoạn điều chỉnh, trong đó cả nhà phát triển và người dùng sẽ cần phải hiểu rõ và áp dụng các cơ chế mới.





Thách thức trong triển khai kỹ thuật : Trong quá trình triển khai các đề xuất này, nhóm phát triển phải khắc phục những khó khăn về mặt kỹ thuật để đảm bảo quá trình nâng cấp được thực hiện liền mạch.

Giáo dục người dùng : Hệ thống thanh toán và staking mới sẽ yêu cầu người dùng phải làm quen lại với các quy trình. Các nhà phát triển và cộng đồng phải đầu tư vào giáo dục và quảng bá để giúp người dùng chuyển đổi dễ dàng.

Thích ứng thị trường: Những thay đổi trong phương thức thanh toán phí gas sẽ tác động đến các loại tiền mã hoá khác trên thị trường. Việc quản lý mối quan hệ giữa các token khác nhau sẽ rất quan trọng cho sự tăng trưởng trong tương lai.



