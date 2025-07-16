Phí gas Ethereum đạt mức thấp mới: Liệu thị trường có sắp tăng trưởng mạnh không?

Theo dữ liệu mới nhất từ ngày 26 tháng 8, phí gas của mạng Ethereum đã giảm xuống dưới 1 gwei trong tuần qua, với mức trung bình hiện tại 0.741 gwei, thiết lập mức thấp lịch sử mới. Thay đổi này được báo cáo lần đầu tiên vào ngày 12/08/2024, khi phí gas giảm xuống còn 2 gwei, mức thấp nhất trong năm năm qua. Sau đó, vào ngày 16 tháng 8, phí gas của Ethereum tiếp tục giảm, với chi phí giao dịch dao động trong khoảng từ 1.1 đến 1.9 gwei, đôi khi thậm chí còn giảm xuống dưới 1 gwei. Chuỗi thay đổi này đã thu hút sự chú ý rộng rãi và làm dấy lên các cuộc thảo luận về khả năng tăng giá của Ethereum.









Golden Finance báo cáo rằng phí gas của Ethereum gần đây đã đạt mức thấp nhất trong 5 năm, nhờ vào hoạt động Layer 2 tăng lên và bản nâng cấp Dencun vào tháng 3, giúp giảm chi phí giao dịch Layer 2. Việc giảm phí này tác động đến ETH vì phí thấp hơn có nghĩa là ít ETH bị đốt hơn, từ đó làm tăng nguồn cung token. Do đó, tổng nguồn cung ETH đã tăng đều đặn kể từ tháng 4. Bất chấp các yếu tố thúc đẩy nhu cầu như ETH Spot ETF, nguồn cung ngày càng tăng này có khả năng làm giảm khả năng tăng giá trong ngắn hạn.









Như đã biết, phí gas của Ethereum đại diện cho chi phí giao dịch cần thiết để thực hiện các giao dịch hoặc thực thi các hợp đồng thông minh trên mạng Ethereum. Sự biến động của phí gas thường chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố sau:





Nghẽn mạng: Phí gas thường tăng lên trong thời gian tắc nghẽn mạng. Gần đây, với việc giảm tắc nghẽn mạng Ethereum, phí gas đã tự nhiên giảm xuống. Theo dữ liệu mới nhất, tốc độ xử lý giao dịch và thông lượng mạng của Ethereum đã cải thiện đáng kể, giảm áp lực mạng.





Nâng cấp Ethereum: Kế hoạch nâng cấp Ethereum 2.0 đang tiến triển dần dần, với việc triển khai EIP-1559 có tác động đáng kể đến phí gas. Đề xuất này đã giới thiệu một cơ chế phí cơ bản đốt một phần phí giao dịch để ổn định chi phí gas và giảm thiểu biến động phí trong thời gian cao điểm.





Giải pháp Layer 2: Các giải pháp mở rộng quy mô Layer 2, chẳng hạn như Rollups và công nghệ sidechain, đang trở nên phổ biến hơn. Những công nghệ này chuyển xử lý giao dịch ra khỏi chuỗi chính, giảm áp lực lên chuỗi chính. Việc áp dụng các công nghệ này trên mạng Ethereum giúp giảm thêm phí gas.





Các nhà phân tích tin rằng sự giảm phí gas Ethereum một phần là do sự gia tăng phổ biến của các dự án DeFi và meme, cũng như việc nâng cấp Dencun, đã cải thiện hiệu quả mạng và giảm phí gas. Mặc dù các chuyên gia trong ngành cũng có ý kiến khác nhau về việc giảm đáng kể phí gas Ethereum, nhưng đều có sự đồng thuận cho rằng thay đổi này là tích cực. Dưới đây là các thông tin chi tiết đi kèm phân tích các quan điểm khác nhau về hiện tượng này:





Quan điểm của chuyên gia trong ngành: Nhà phân tích blockchain đáng chú ý Lark Davis chỉ ra việc giảm phí gas giúp mạng Ethereum đang trở nên hiệu quả hơn, đây là tin tốt cho cả người dùng và nhà phát triển. Đặc biệt trong thời kỳ bùng nổ của các lĩnh vực DeFi và NFT, việc giảm phí này sẽ kích thích đáng kể hoạt động thị trường. Ông tin rằng phí thấp hơn sẽ tăng tần số sử dụng mạng và thu hút nhiều người dùng và nhà phát triển hơn. BlockBeats cũng lên tiếng về việc phí gas của Ethereum đã giảm xuống 0.6 gwei, với phí giao dịch ưu tiên thấp chỉ 1 gwei trở xuống, điều này rất hiếm thấy trong những năm gần đây. Sự thay đổi này đã khơi dậy thảo luận về xu hướng tương lai của Ethereum, tuy nhiên việc nhận thức những thách thức tiềm năng cũng khá quan trọng, chẳng hạn như phân chia người dùng và thanh khoản trên mạng lưới.





Phân tích thị trường: Một nhà giao dịch hàng đầu từ sàn giao dịch nổi tiếng MEXC cho rằng mặc dù việc giảm phí gas thường có tác động tích cực đến việc tăng giá, nhưng các nhà đầu tư vẫn nên cân nhắc các yếu tố kinh tế vĩ mô khác và tâm lý thị trường ảnh hưởng đến xu hướng giá. Các nhà đầu tư nên cân nhắc xu hướng thị trường tổng thể và sự tiến bộ công nghệ. Đáng chú ý là MEXC - một nền tảng giao dịch nổi bật trong ngành, được biết đến với công nghệ khớp lệnh hiệu suất cao, phí giao dịch thấp nhất thị trường và đa dạng các loại token.





Quan điểm của chuyên gia kỹ thuật: Nhà phát triển Ethereum Vitalik Buterin gần đây đã đề cập việc giảm phí gas là kết quả của những nỗ lực lâu dài và đã cải thiện khả năng sử dụng của Ethereum. Mặc dù những thay đổi ngắn hạn về phí có thể không dẫn đến biến động giá đáng kể ngay lập tức, nhưng chắc chắn sẽ đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển tương lai của Ethereum. Ông nhấn mạnh tiến bộ công nghệ và tối ưu hóa mạng lưới là những yếu tố quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển liên tục của hệ sinh thái Ethereum.





Lịch sử cho thấy bất cứ khi nào phí gas của Ethereum giảm xuống mức thấp thường báo hiệu giá đáy trong chu kỳ trung hạn. Giá ETH thường sẽ có đợt phục hồi mạnh mẽ sau chu kỳ này, và việc giảm phí hiện tại có thể hỗ trợ cho sự tăng giá trong tương lai. Mặc dù phí gas thấp hơn là một dấu hiệu tích cực, nhưng các yếu tố kinh tế khác và động lực thị trường cũng cần được xem xét.





Phí gas Ethereum giảm đã giúp cải thiện đáng kể trải nghiệm người dùng và tăng cường hoạt động thị trường. Tuy nhiên, sự thay đổi này cũng đi kèm với một số thách thức và rủi ro tiềm năng:





Cải thiện trải nghiệm người dùng

Phí gas Ethereum giảm sẽ trực tiếp giảm chi phí giao dịch và thực thi hợp đồng thông minh, nâng cao đáng kể trải nghiệm người dùng. Theo Jinse Finance, nhà phân tích CryptoQuant EgyHash cho rằng phí gas trung bình hàng ngày của Ethereum đã giảm xuống mức thấp kỷ lục là 2.9 gwei, tương đương với 0.85 USDT. Việc này đã làm giảm đáng kể chi phí tham gia vào mạng Ethereum và dự kiến sẽ thu hút nhiều người dùng và nhà phát triển hơn, tăng cường hoạt động và tần suất sử dụng mạng lưới.





Phục hồi thị trường DeFi và NFT

Phí gas cao trước đây đã hạn chế sự phát triển của thị trường tài chính phi tập trung (DeFi) và token không thể thay thế (Non-fungible token - NFT) của Ethereum. Khi phí gas giảm, các lĩnh vực này có thể sẽ có đợt phục hồi. Phí thấp hơn giúp giảm chi phí sử dụng các giao thức DeFi và kích thích hoạt động giao dịch trong các dự án NFT, từ đó thúc đẩy tăng trưởng nhu cầu trong các thị trường này. Xu hướng này có thể thúc đẩy hơn nữa việc sử dụng và nhu cầu tổng thể đối với mạng lưới Ethereum, dẫn đến cơ hội thị trường rộng hơn.





Thay đổi kỳ vọng thị trường

Việc giảm phí gas thường được coi là một dấu hiệu của hiệu quả mạng lưới được cải thiện. Sự cải thiện này có thể thúc đẩy niềm tin của nhà đầu tư vào sự phát triển tương lai của Ethereum, từ đó thúc đẩy giá Ethereum tăng lên. Kỳ vọng tích cực về thị trường đối với Ethereum, đặc biệt là trong bối cảnh cải tiến công nghệ mạng lưới liên tục và sự phục hồi chung của tâm lý thị trường, có thể ảnh hưởng tích cực đến giá. Các nhà đầu tư nên chú ý đến tác động tiềm năng của sự thay đổi này đối với xu hướng giá trong tương lai và sử dụng các công cụ phân tích thị trường do các nền tảng như MEXC cung cấp để tối ưu hóa chiến lược đầu tư.





Thách thức và rủi ro

Tuy nhiên, việc giảm phí gas Ethereum cũng đặt ra một số thách thức. Theo thống kê, tỷ lệ đốt hàng ngày của Ethereum đã giảm xuống mức thấp kỷ lục là 115 ETH. Điều này có liên quan đến việc nâng cấp Dencun được kích hoạt vào ngày 13 tháng 3 năm nay. Mặc dù phí thấp hơn có lợi cho người dùng, nhưng có thể dẫn đến sự chuyển dịch việc sử dụng Ethereum sang các mạng lưới L2, tăng rủi ro phân chia người dùng và thanh khoản. Ngoài ra, mặc dù đã được phê duyệt Ethereum Spot ETF, nhưng giá ETH vẫn chưa tăng đáng kể kể từ khi nâng cấp Dencun. Trong thời gian này, nguồn cung ETH đã tăng thêm 197,000 ETH (Trị giá hơn 500 triệu USDT), trong khi giá giảm 35%.





Nhìn chung, phí gas Ethereum giảm đã mang lại lợi ích đáng kể cho người dùng và thị trường, bao gồm giảm chi phí và tăng cường hoạt động mạng lưới. Sự cải thiện này giúp thúc đẩy sự phục hồi của các thị trường DeFi và NFT và nâng cao niềm tin của nhà đầu tư vào tương lai của Ethereum. Tuy nhiên, sự thay đổi này cũng đặt ra một số thách thức, chẳng hạn như sự chuyển dịch việc sử dụng mạng lưới sang các giải pháp L2 và sự đình trệ giá liên tục. Do đó, mặc dù việc giảm phí gas ngắn hạn đã tác động tích cực đến hệ sinh thái Ethereum, nhưng các nhà đầu tư nên đánh giá toàn diện các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến những thay đổi này.





Mặc dù giảm phí gas là một tín hiệu tích cực, nhưng đó không phải là yếu tố duy nhất quyết định sự tăng giá. Các nhà đầu tư cần xem xét các yếu tố sau:





Xu hướng thị trường: Phân tích kỹ thuật và xu hướng thị trường vẫn là những công cụ quan trọng để dự đoán biến động giá. Mặc dù việc giảm phí gas có thể ảnh hưởng đến tâm lý thị trường, nhưng các xu hướng thị trường tổng thể và các yếu tố kinh tế vĩ mô khác cũng cần được xem xét.





Tiến bộ công nghệ: Sự phát triển liên tục của công nghệ mạng Ethereum, đặc biệt là việc triển khai Ethereum 2.0 và các giải pháp Layer 2, sẽ có tác động lâu dài đến giá. Những cải tiến công nghệ có thể nâng cao hiệu quả mạng lưới và thu hút nhiều người dùng và nhà phát triển hơn.





Tâm lý thị trường: Tâm lý thị trường và sự tự tin của nhà đầu tư ảnh hưởng đáng kể đến biến động giá ngắn hạn. Mặc dù việc giảm phí gas có thể thúc đẩy tâm lý thị trường, nhưng điều quan trọng là phải theo dõi bất kỳ tin tức tiêu cực hoặc sự kiện thị trường nào có thể ảnh hưởng đến giá.





Phí gas Ethereum thấp kỷ lục không chỉ cho thấy sự cải thiện đáng kể về hiệu quả mạng lưới mà còn phản ánh việc giảm đáng kể về chi phí giao dịch. Xu hướng này có tác động tích cực đến sự phát triển lâu dài của mạng lưới Ethereum và trải nghiệm của người dùng. Tuy nhiên, mặc dù khả năng phí thấp có thể đẩy giá Ethereum lên cao, nhưng xu hướng thực tế cần được xem xét kết hợp với xu hướng chung của thị trường, sự phát triển công nghệ và tâm lý thị trường. Do đó, các nhà đầu tư nên phân tích kỹ lưỡng điều kiện thị trường hiện tại và đánh giá cẩn thận các rủi ro và cơ hội tiềm ẩn để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.



