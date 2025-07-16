Ethereum: Một thập kỷ thử thách và thành công, với một tương lai đầy hứa hẹn phía trước





Tóm tắt: Sự ra đời của các quỹ Ethereum Spot ETF mở đường cho các tổ chức chính thống tham gia vào thị trường.





Ngày 22 tháng 7, Justin Drake, một nhà nghiên cứu chính thức tại Ethereum Foundation, thông báo ngày hôm nay đánh dấu kỷ niệm mười năm của Ethereum. Mười năm trước, Ethereum chính thức ra mắt ICO (Phát hành coin lần đầu), với tỷ giá ETH/BTC là 0.0005 vào thời điểm đó, và đã tăng hơn 100 lần trong thập kỷ qua.





Trong mười năm qua, Ethereum đã trải qua những biến đổi kỹ thuật lớn và nhiều biến động thị trường, đồng thời đạt được thành công đáng kể trong việc thúc đẩy tài chính phi tập trung (DeFi) và chuyển đổi thế giới tài chính truyền thống. Gần đây, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã chính thức phê duyệt quỹ Ethereum Spot ETF, mở đường cho các tổ chức tài chính chính thống đầu tư vào Ethereum. Điều này càng làm nổi bật vị thế và tiềm năng của Ethereum trong thị trường tài chính truyền thống, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển.





Từ khởi đầu khiêm tốn đến dẫn đầu lĩnh vực tiền mã hoá và blockchain, câu chuyện của Ethereum không chỉ là một huyền thoại về đổi mới công nghệ mà còn là một câu chuyện tuyệt vời về việc vượt qua khó khăn, đối mặt với thách thức và tái định hình tương lai. Tại thời điểm lịch sử quan trọng này, cùng MEXC nhìn lại quá trình phát triển của Ethereum và hướng tới một tương lai đầy hứa hẹn.









Vào tháng 12 năm 2013, lập trình viên người Nga Vitalik Buterin lần đầu tiên công bố một whitepaper giới thiệu khái niệm về Ethereum. Dự án đã huy động vốn phát triển thông qua một chiến dịch huy động vốn cộng đồng vào năm 2014, và mạng Ethereum chính thức ra mắt vào tháng 7 năm 2015.





Khác với Bitcoin, Ethereum cho phép các nhà phát triển tạo ra và triển khai các hợp đồng thông minh trên blockchain. Những hợp đồng thông minh này có thể tự động thực hiện các điều khoản của hợp đồng mà không cần trung gian, mở ra khả năng sử dụng rộng rãi các ứng dụng phi tập trung (DApp). Tuy nhiên, Ethereum đã không đạt được sự phát triển hệ sinh thái đáng kể trong giai đoạn đầu.





Ban đầu, Ethereum không tạo ra ảnh hưởng đáng kể trên thị trường và quá trình phát triển gặp phải nhiều thách thức. Nền tảng này đã trải qua nhiều lỗ hổng hệ thống và các cuộc tấn công của hacker, đe dọa sự tồn tại.





Ví dụ: Trong vụ tấn công "DAO" nổi tiếng vào năm 2016, các hacker khai thác lỗ hổng hợp đồng để đánh cắp khoảng 3.6 triệu Ether (Khoảng 50 triệu USDT vào thời điểm đó, và khoảng 11.8 tỷ USDT ở hiện tại). Sự kiện này đã dẫn đến những bất đồng nghiêm trọng trong cộng đồng Ethereum về cách xử lý tài sản bị đánh cắp, cụ thể là việc có nên thực hiện một "hard fork" để khôi phục Ether bị đánh cắp hay không. Cuối cùng, Ethereum đã thực hiện một hard fork để hoàn lại tài sản bị đánh cắp cho các nhà đầu tư, dẫn đến sự ra đời của hai blockchain: Ethereum (ETH) và Ethereum Classic (ETC). Mặc dù hành động này đã giải quyết tạm thời cuộc khủng hoảng, nhưng đã gây ra sự chia rẽ lớn đầu tiên trong cộng đồng Ethereum, dẫn đến những bất đồng và nghi ngờ.





Khi bước vào năm 2017, cơn sốt ICO (Phát hành coin lần đầu) bắt đầu, với Ethereum đóng vai trò then chốt. ETH trở thành tấm vé cho người dùng tham gia ICO.





Tính năng hợp đồng thông minh của Ethereum cho phép các dự án phát hành token ERC-20 riêng và thực hiện huy động vốn cộng đồng thông qua các hợp đồng thông minh. Sự ra đời của tiêu chuẩn ERC-20 đã đơn giản hóa quá trình phát hành token cho các dự án ICO, từ đó thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của hệ sinh thái Ethereum.





Hơn nữa, mô hình ICO tận dụng tính phi tập trung của Ethereum để vượt qua các cách thức tài trợ truyền thống như vốn đầu tư mạo hiểm và ngân hàng, cho phép các startup huy động vốn trực tiếp từ các nhà đầu tư toàn cầu. Phương pháp tài trợ mới này đã thay đổi đáng kể bối cảnh tài chính cho các startup.





Với sự bùng nổ của cơn sốt ICO, nhu cầu đối với ETH tăng vọt. Theo dữ liệu thị trường của MEXC, giá ETH đã tăng mạnh từ 8 USDT vào đầu năm 2017 lên mức đỉnh 750 USDT vào cuối năm, tăng gần 100 lần.





Tuy nhiên, sự tăng trưởng nhanh chóng của các ICO cũng thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý toàn cầu. Một số dự án tham gia vào các hoạt động gian lận và đầu cơ, dẫn đến việc một số quốc gia áp đặt các quy định nghiêm ngặt hoặc cấm hoàn toàn ICO. Do đó, Ethereum trở thành điểm trọng tâm trong các cuộc thảo luận về quy định blockchain và tiền mã hoá.





Ngoài ra, sự gia tăng của nhiều dự án ICO đã cho thấy những hạn chế của mạng Ethereum về khả năng mở rộng và bảo mật. Ví dụ: Vào cuối năm 2017, trò chơi CryptoKitties đã gây ra tắc nghẽn nghiêm trọng trên mạng Ethereum, khiến phí giao dịch tăng vọt lên hàng chục lần. Những vấn đề này đã thúc đẩy cộng đồng Ethereum nghiên cứu và phát triển các giải pháp mở rộng như Ethereum 2.0 và Layer 2.









Hiện tại, vốn hóa thị trường của Ethereum đạt 394 tỷ USDT (Theo dữ liệu từ 8marketcap ), xếp hạng trong số ba mươi tài sản hàng đầu toàn cầu, vượt qua các công ty như Samsung, Oracle và Bank of America. Thành công của Ethereum được thúc đẩy bởi sự phát triển nhanh chóng của tài chính phi tập trung (DeFi), dựa trên những nền tảng được xây dựng trong giai đoạn ICO.









Hàng trăm dự án đã sử dụng Ethereum cho các ICO, huy động hàng tỷ đô la và thu hút một số lượng lớn các nhà phát triển và nhà đầu tư vào hệ sinh thái Ethereum, trải dài từ lĩnh vực công nghệ tài chính đến trò chơi và quản lý chuỗi cung ứng.





Giai đoạn ICO không chỉ mang đến vốn và người dùng mà còn thúc đẩy sự phát triển các công cụ và cơ sở hạ tầng của Ethereum. Các công cụ dành cho nhà phát triển, ví điện tử, sàn giao dịch và trình duyệt blockchain đều được cải thiện trong giai đoạn này, khiến hệ sinh thái Ethereum trở nên toàn diện và trưởng thành hơn.





Sau nhiều năm tích lũy, bông hoa DeFi cuối cùng đã nở rộ vào mùa hè năm 2020.





Khả năng hợp đồng thông minh của Ethereum đã tạo ra nền tảng màu mỡ cho sự phát triển của tài chính phi tập trung (DeFi). Các nền tảng DeFi như Compound và Aave cho phép người dùng cho cho vay và vay mà không cần trung gian tài chính truyền thống. Các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) như Uniswap và SushiSwap cung cấp môi trường giao dịch mở và minh bạch hơn. Các stablecoin như DAI cung cấp công cụ lưu trữ giá trị tương đối ổn định cho thị trường tiền mã hoá. Những dự án này, sử dụng hợp đồng thông minh của Ethereum, đã giảm đáng kể ngưỡng cho các dịch vụ tài chính, phá vỡ sự độc quyền tài chính truyền thống và cung cấp các dịch vụ tài chính mở, minh bạch và công bằng hơn, thúc đẩy sự toàn diện và phi tập trung tài chính.





Ethereum đã cung cấp cơ sở hạ tầng cho DeFi, và sự phát triển nhanh chóng của DeFi, ngược lại, đã mở rộng các trường hợp ứng dụng của Ethereum, thu hút nhiều người dùng và nhà phát triển hơn.





Năm 2021, sự phổ biến của các token không thể thay thế (Non-fungible token - NFT) đã thúc đẩy mạnh mẽ việc áp dụng Ethereum. NFT cho phép các tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số, bất động sản ảo và tài sản trò chơi được xác định và giao dịch duy nhất trên blockchain, tạo ra các mô hình kinh tế và cơ hội thị trường mới. Là mạng lưới giao dịch NFT chính, Ethereum đã tổ chức các dự án NFT nổi tiếng như CryptoPunks và Bored Ape Yacht Club, thu hút sự chú ý và đầu tư đáng kể.









Sự phát triển mạnh mẽ của DeFi và sự bùng nổ thị trường NFT đã đặt ra những thách thức nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng của Ethereum, với tình trạng tắc nghẽn mạng gia tăng dẫn đến phí giao dịch (phí gas) liên tục cao. Điều này khiến người dùng bình thường và các giao dịch nhỏ khó có thể chịu đựng được, cản trở việc áp dụng và phát triển mạng.





Để giải quyết những vấn đề này, cộng đồng Ethereum đã không ngừng nỗ lực và thực hiện một số nâng cấp quan trọng. Từ "Byzantium" đến "Constantinople" cho đến Ethereum 2.0 hiện tại, mỗi lần nâng cấp đều đánh dấu một bước đột phá và cải tiến công nghệ đáng kể.





Để giải quyết các vấn đề về khả năng mở rộng và bảo mật, cộng đồng Ethereum đã khởi xướng kế hoạch nâng cấp Ethereum 2.0 (Serenity). Ethereum 2.0 nhằm mục tiêu cải thiện khả năng mở rộng, bảo mật và hiệu quả năng lượng của mạng bằng cách giới thiệu cơ chế đồng thuận Proof-of-stake (PoS), thay thế cơ chế Proof-of-work (PoW) ban đầu, giảm đáng kể tiêu thụ năng lượng và tăng tốc độ xử lý giao dịch. Vào ngày 01/12/2020, Beacon Chain của Ethereum 2.0 đã được ra mắt.





Vào ngày 05/08/2021, Ethereum đã trải qua bản nâng cấp "London Hard Fork", bao gồm EIP-1559 được mong đợi từ lâu. EIP-1559 đã thay đổi cấu trúc phí giao dịch của Ethereum bằng cách giới thiệu phí cơ bản và cơ chế tip, với một phần phí giao dịch được đốt cháy. Điều này không chỉ cải thiện trải nghiệm người dùng mà còn giới thiệu một mô hình giảm phát cho ETH, tác động sâu sắc đến mô hình kinh tế của Ethereum.





Vào ngày 15/09/2022, Ethereum đã hoàn thành quá trình The Merge, chính thức chuyển đổi từ cơ chế đồng thuận PoW sang PoS. Sự kiện quan trọng này đã giảm đáng kể mức tiêu thụ năng lượng của Ethereum và mở đường cho các cải tiến về khả năng mở rộng và hiệu suất trong tương lai.





Vào ngày 12/04/2023, Ethereum đã hoàn thành bản nâng cấp Shanghai. Bản nâng cấp Shanghai chủ yếu giới thiệu tính năng rút ETH staking thông qua EIP-4895 (Ethereum Improvement Proposal 4895), cho phép các validator rút ETH đã staking trên Beacon Chain. Điều này đã cung cấp một bổ sung quan trọng cho mô hình kinh tế của Ethereum 2.0, mang lại tính thanh khoản cao hơn.





Vào ngày 13/03/2024, Ethereum đã trải qua bản nâng cấp Dencun, chủ yếu liên quan đến EIP-4844, giới thiệu một loại giao dịch mới với các khối dữ liệu (Data blobs) để giảm chi phí giao dịch rollup. Điều này đã làm giảm đáng kể chi phí cho các mạng Layer 2 để lưu trữ dữ liệu trên Ethereum.





Với sự phát triển không ngừng của Ethereum 2.0, khả năng mở rộng, bảo mật và hiệu suất của Ethereum sẽ tiếp tục được cải thiện. Ngoài ra, sự nâng cấp liên tục của các giải pháp Layer 2 khác nhau cho phép Ethereum xử lý nhiều giao dịch hơn với chi phí thấp hơn, hỗ trợ một phạm vi ứng dụng rộng hơn. Các giải pháp như Optimism và Arbitrum cung cấp hỗ trợ mạnh mẽ cho việc nâng cao hiệu suất của Ethereum, cho phép nhiều người dùng hơn tận hưởng các giao dịch nhanh chóng và ít tốn kém.





Những sự kiện này đã đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của Ethereum, không chỉ định hình bản thân Ethereum mà còn có tác động đáng kể đến toàn bộ lĩnh vực blockchain và tiền mã hoá.









Sự phát triển nhanh chóng của DeFi và NFT cũng đã thúc đẩy sự nổi bật của Ethereum trong thế giới truyền thống. Trong vài năm qua, một số công ty tài chính truyền thống lớn đã bắt đầu gia nhập hệ sinh thái Ethereum.





Ví dụ, (1) BlackRock, một trong những công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới, đã thành lập quỹ "iShares Build" tập trung vào đầu tư vào Ethereum và các dự án blockchain liên quan. (2) Visa đã hợp tác với Ethereum để phát triển các giải pháp thanh toán dựa trên Ethereum, mang đến cho người dùng trải nghiệm thanh toán tiện lợi và an toàn hơn. (3) Microsoft đã hợp tác với ConsenSys để ra mắt bộ công cụ phát triển blockchain Ethereum, đơn giản hóa quá trình cho các doanh nghiệp phát triển và quản lý ứng dụng blockchain trên Azure. (4) JPMorgan đã phát triển nền tảng blockchain doanh nghiệp Quorum dựa trên Ethereum, chủ yếu cho thanh toán và thanh toán xuyên biên giới nội bộ, và trở thành nền tảng cho Enterprise Ethereum Alliance (EEA). (5) Amazon Web Services (AWS) cung cấp các dịch vụ blockchain được quản lý, cho phép người dùng nhanh chóng triển khai và cấu hình mạng Ethereum, nhằm đơn giản hóa việc phát triển ứng dụng blockchain doanh nghiệp. (6) Samsung SDS đã phát triển nền tảng Nexledger dựa trên Ethereum cho các giải pháp blockchain doanh nghiệp. (7) Procter & Gamble, cùng với các đối tác, đã phát triển hệ thống theo dõi chuỗi cung ứng dựa trên Ethereum, đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm từ nguyên liệu đến giai đoạn bán hàng cuối cùng. (8) IBM, hợp tác với ConsenSys, đã tham gia vào một số dự án dựa trên Ethereum khám phá các giải pháp blockchain liên ngành.





Những trường hợp này chứng minh Ethereum đã trở thành một nhân tố đáng tin cậy đối với các tổ chức tài chính truyền thống, thúc đẩy sự thay đổi trong ngành tài chính. Sự tham gia của những gã khổng lồ tài chính truyền thống này chắc chắn mang lại động lực tăng trưởng mới cho Ethereum, báo hiệu sự thâm nhập sâu hơn vào thị trường tài chính chính thống.





Do đó, sự chấp thuận chính thức của các quỹ Ethereum Spot ETF vào tháng 7 này không khiến nhiều người dùng trên thị trường tiền mã hoá ngạc nhiên. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là việc ra mắt các quỹ Ethereum Spot ETF có thể gây ra một số biến động giá ngắn hạn.





Dữ liệu cho thấy vào ngày 23/07, ngày đầu tiên ra mắt, tổng dòng tiền đổ vào 9 quỹ Ethereum Spot ETF đạt 107 triệu USDT, với tổng khối lượng giao dịch vượt quá 1.1 tỷ USDT. Mặc dù có màn trình diễn ấn tượng trong ngày đầu tiên, nhưng kể từ ngày 24/07, các quỹ Ethereum Spot ETF đã liên tục chứng kiến dòng tiền rút ra. Tính đến thời điểm viết bài, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ Ethereum Spot ETF đạt 9.238 tỷ USDT, với tỷ lệ tài sản ròng của ETF (Giá trị thị trường so với tổng vốn hóa thị trường của Ethereum) ở mức 2.36%. Dòng tiền ròng tích lũy lịch sử đã đạt 341 triệu USDT, khiến giá ETH giảm hơn 10%.





Wintermute dự đoán dòng vốn này sẽ đẩy giá Ethereum tăng 24% trong 12 tháng tới. Trong tương lai gần, Trader T dự đoán quỹ ETHE của Grayscale sẽ chứng kiến dòng tiền ra 50% trong vòng 12 ngày. Điều đáng chú ý là quỹ GBTC của Grayscale đã trải qua tình trạng rút tiền tương tự, với 50% dòng tiền rút ra trong vòng 65 ngày. Nhà tạo lập thị trường lớn Wintermute ước tính các quỹ Ethereum Spot ETF có thể thu hút tới 4 tỷ USDT trong năm tới. Con số này thấp hơn so với dự đoán của hầu hết các nhà phân tích là từ 4.5 tỷ đến 6.5 tỷ USDT, vốn đã thấp hơn khoảng 62% so với 17 tỷ đô la mà các Bitcoin Spot ETF đã huy động được kể từ khi bắt đầu giao dịch tại Mỹ cách đây sáu tháng.





Bất chấp thành công to lớn của Ethereum, vẫn còn phải đối mặt với nhiều thách thức.





Các đối thủ cạnh tranh như Solana và Cardano đang nổi lên, mỗi đối thủ đều có lợi thế kỹ thuật và những ứng dụng, đồng thời hệ sinh thái cũng đang bắt kịp Ethereum. Đặc biệt trong năm nay, meme coin đã cho thấy tiềm năng to lớn của Solana. Ngoài ra, hệ sinh thái Bitcoin và các giải pháp Layer 2 khác đang tích cực phát triển, cố gắng giành lấy một phần thị trường từ Ethereum.





Mặt khác, Ethereum vẫn cần giải quyết tình trạng tắc nghẽn mạng và phí giao dịch cao. Quá trình nâng cấp sharding rất phức tạp và kéo dài, liên quan đến những thay đổi kỹ thuật quy mô lớn và sự đồng thuận rộng rãi của cộng đồng.









Trong thập kỷ qua, Ethereum đã phải đối mặt với vô số thách thức và khó khăn, nhưng thông qua công nghệ đổi mới và sự hỗ trợ mạnh mẽ của cộng đồng, Ethereum đã thúc đẩy thành công việc áp dụng và ứng dụng công nghệ blockchain. Trong tương lai, Ethereum sẽ tiếp tục dẫn đầu sự phát triển của tài chính phi tập trung, biến đổi thế giới tài chính truyền thống và mang lại nhiều cơ hội và khả năng hơn cho người dùng toàn cầu. Ethereum sẽ tiếp tục dẫn đầu sự phát triển của công nghệ blockchain và góp phần xây dựng một thế giới kỹ thuật số công bằng, minh bạch và hiệu quả hơn. Chúng ta cùng mong đợi Ethereum đạt được thành công lớn hơn nữa trong thập kỷ tới.





