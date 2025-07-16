Ethena ra mắt trên TON với phần thưởng hấp dẫn dành cho người dùng mới

Dự án DeFi Ethena, được biết đến với việc phát triển stablecoin USDe độc lập không phụ thuộc USD, đã chính thức tích hợp TON (The Open Network) , đồng thời ra mắt tài sản tạo lợi nhuận mới, tsUSDe (TON Staked USDe). Sự tích hợp này kết nối Ethena với hệ sinh thái của Telegram, bao gồm 1 tỷ người dùng, đánh dấu giai đoạn mới trong quá trình ứng dụng DeFi quy mô lớn. Sự hợp tác này nhằm mục đích thúc đẩy sử dụng USDe trên thiết bị di động, mang đến cho người dùng toàn cầu trải nghiệm lưu trữ và thanh toán trên chuỗi thuận tiện, hiệu quả và ổn định hơn.





Đây không chỉ là bước tiến quan trọng trong chiến lược triển khai đa chuỗi của Ethena mà còn cho thấy sự nâng cấp toàn diện về tiềm năng lợi nhuận cho người dùng: bằng cách tận dụng lợi thế về mạng lưới hiệu suất cao và kết nối xã hội của TON, tsUSDe sẽ dễ tiếp cận hơn, ứng dụng rộng hơn và cơ chế ưu đãi hấp dẫn hơn.









TON là blockchain Layer 1 phi tập trung, ban đầu được đề xuất bởi nhà đồng sáng lập Telegram là Pavel và Nikolai Durov. TON nổi bật với TPS cực cao, phí gas thấp và khả năng mở rộng mạnh mẽ, nhằm mục đích hỗ trợ các ứng dụng Web3 ở quy mô hàng trăm triệu người dùng. Hiện tại, TON là cơ sở hạ tầng blockchain duy nhất được Telegram chính thức công nhận và đã tích hợp sâu với 1 tỷ người dùng của Telegram thông qua ví tích hợp, bot, mini app và nhiều tính năng khác.





Năm 2024, Tether chính thức công bố phát hành USDT trên mạng TON, tiếp tục mở rộng các ứng dụng thực tế của TON trong thanh toán, thanh toán xuyên biên giới, DeFi và các ứng dụng khác. Ngày nay, TON được xếp hạng top 10 blockchain theo vốn hóa thị trường trên toàn thế giới, đại diện cho hệ sinh thái blockchain gốc di động hàng đầu.









Ethena là dự án cốt lõi đứng sau giao thức stablecoin USDe . Ethena hiện đã chính thức tích hợp với mạng TON và ra mắt tsUSDe (TON Staked USDe), thế hệ tài sản mới tạo lợi nhuận sau sUSDe, được thiết kế dành riêng cho người dùng TON. Tài sản này kết hợp các cơ chế phân bổ lợi nhuận trên chuỗi với hệ sinh thái thanh khoản gốc của TON.





Người dùng có thể stake TON thông qua trang web chính thức của Ethena để nhận tsUSDe và tham gia vào các hoạt động mining và farming lợi nhuận trên các nền tảng hàng đầu như StonFi, DeDust, Evaa, Factorial, Fiva và Torch Finance.









tsUSDe (TON Staked USDe) là một loại stablecoin tạo lợi nhuận do Ethena ra mắt trên mạng TON, về bản chất là sản phẩm phái sinh staking của USDe. Khi người dùng nạp USDe vào giao thức Ethena, giao thức sẽ tạo ra lợi nhuận ổn định thông qua các chiến lược phòng ngừa rủi ro và cơ chế quản lý quỹ, sau đó phân bổ lại cho người dùng dưới dạng tsUSDe. Tài sản này là tài sản gốc trên mạng TON, tương thích với ví Telegram và các ứng dụng trong hệ sinh thái, kết hợp tính ổn định và lợi nhuận, phù hợp với nhiều ứng dụng trên chuỗi khác nhau.









Stablecoin thuật toán ổn định và sáng tạo: tsUSDe được dựa trên stablecoin USDe không được thế chấp bằng USD của Ethena, giúp giải phóng khỏi sự ràng buộc từ dự trữ fiat truyền thống để đạt được giá trị neo ổn định.

Lợi nhuận liên tục: Nắm giữ tsUSDe đồng nghĩa với việc tham gia vào cơ chế staking, cho phép người dùng nhận phân bổ lợi nhuận liên tục từ giao thức, giúp tăng trưởng tài sản ổn định.

Tích hợp sâu với hệ sinh thái TON: tsUSDe là tài sản gốc trên mạng TON có thể lưu hành tự do trong ví Telegram và các dApp liên quan, dễ dàng truy cập vào hệ sinh thái xã hội với hàng trăm triệu người dùng.

Tiện lợi và hiệu quả: Hỗ trợ nạp và rút nhanh chóng, sử dụng liên ứng dụng, nâng cao đáng kể trải nghiệm DeFi di động của người dùng.









Người dùng có thể rút USDe từ MEXC về ví TON và stake tsUSDe thông qua trang web chính thức của Ethena.

Các ví được hỗ trợ bao gồm TONKeeper, TON Space (tìm kiếm @Wallet trên Telegram), MyTonWallet, TONHub và các ví khác.

Sau khi staking, người dùng có thể cung cấp thanh khoản hoặc tham gia mining trên các nền tảng như StonFi và DeDust để nhận thêm phần thưởng.









Ethena đang trở thành nền tảng chính của hệ sinh thái DeFi của TON . Tận dụng kênh hàng tỷ người dùng của Telegram, việc phân bổ và ứng dụng USDe sẽ đạt được sự tham gia mạnh mẽ trên thiết bị di động. Đối với người dùng, điều này không chỉ mang lại trải nghiệm thuận tiện hơn trên chuỗi mà còn là cánh cửa vàng để nắm bắt cơ hội DeFi lợi nhuận cao.





Là nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số toàn cầu hàng đầu, MEXC hỗ trợ đầy đủ giao dịch Spot và Futures của USDe và TON , đồng thời cho phép rút USDe trên mạng TON. Kể từ khoản đầu tư chiến lược của MEXC Ventures vào TON vào năm 2023, MEXC đã liên tục hỗ trợ sự phát triển của các dự án hệ sinh thái TON và trở thành một cổng thông tin quan trọng cho người dùng TON toàn cầu tham gia vào không gian DeFi.





Trên MEXC, người dùng nắm giữ tối thiểu 0.1 USDe có thể tận hưởng lợi nhuận hàng ngày lên đến 4% theo năm từ khoản nắm giữ mà không cần đăng ký, stake hoặc khóa. Lợi nhuận được tự động tính toán hàng ngày dựa trên số dư thấp nhất hàng ngày. Ngoài ra, người dùng có thể truy cập trang web chính thức của Ethena để dễ dàng nhận tsUSDe bằng cách staking TON!



