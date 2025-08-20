Giá ENA tăng vọt: "Đồng đô la tổng hợp" của Ethena đang định hình lại bối cảnh DeFi như thế nào

Mùa hè năm 2025 đánh dấu thời khắc bứt phá của ENA . Từ đầu tháng 7, token này duy trì đà tăng mạnh, nhanh chóng trở thành một trong những tài sản có hiệu suất hàng đầu trong top 100 tiền mã hoá lớn nhất theo vốn hoá thị trường. Đến cuối tháng 7, đợt tăng giá của ENA càng bùng nổ, vượt mốc $0.70 một cách nhanh chóng để thiết lập mức đỉnh mới trong năm.





Đây không phải là một hiện tượng đột ngột hay đơn lẻ, mà là kết quả của sự hội tụ từ nhiều yếu tố then chốt: sự hoàn thiện trong cơ chế vận hành của nền tảng Ethena, dòng vốn từ các tổ chức tài chính, và cấu trúc thị trường thuận lợi đã khuếch đại thêm đà tăng trưởng.





















Ethena là một giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) xây dựng trên blockchain Ethereum, tập trung vào việc phát hành một stablecoin tổng hợp có tên USDe. Khác với các stablecoin truyền thống dựa vào dự trữ giữ tại ngân hàng, USDe được bảo chứng hoàn toàn bằng tài sản trên chuỗi và các chiến lược phòng hộ, tạo ra một giải pháp thay thế đồng đô la Mỹ có khả năng mở rộng, chống kiểm duyệt và không cần bên thứ ba tin cậy. Sứ mệnh của Ethena là cung cấp một đồng tiền ổn định kỹ thuật số có thể truy cập toàn cầu, vượt qua giới hạn của hệ thống tài chính truyền thống.





Trung tâm của thiết kế Ethena là mô hình phòng hộ delta-neutral sáng tạo. Cơ chế này bao gồm việc nắm giữ tài sản spot (chẳng hạn ETH) đồng thời mở một vị thế Short Futures Vĩnh cửu tương đương để trung hòa biến động giá và duy trì sự ổn định giá trị. Ngoài ra, Ethena hướng tới việc tăng cường khả năng tương thích đa chuỗi, cải thiện hiệu suất giao dịch trên chuỗi và giảm phí giao dịch, tạo nền tảng cho USDe được ứng dụng rộng rãi trong các hệ sinh thái đa chuỗi.









ENA là token quản trị và khuyến khích của giao thức Ethena. Người nắm giữ có thể tham gia bỏ phiếu quản trị cho các quyết định quan trọng, chẳng hạn việc kích hoạt cơ chế fee-switch. Theo Kairos Research, hai trong số các điều kiện cần để kích hoạt đã được đáp ứng, cho thấy người nắm giữ ENA có thể sớm bắt đầu chia sẻ doanh thu từ giao thức.













Sự ổn định của USDe được duy trì bằng cách nắm giữ tài sản Spot (ví dụ: ETH) đồng thời mở vị thế Short Futures tương đương, tạo thành cấu trúc delta-neutral — một hình thức phòng hộ triệt tiêu rủi ro theo hướng thị trường.

Nguồn lợi nhuận chính đến từ tỷ lệ Funding dương trong Futures Vĩnh cửu. Khi vị thế Long phải trả phí Funding cho vị thế Short, Ethena nhận được lợi nhuận liên tục bằng cách nắm giữ vị thế Short.





Cách Ethena vận hành









Fee-Switch là cơ chế chia sẻ doanh thu của Ethena, trong đó một phần lợi nhuận của giao thức sẽ được phân bổ cho người nắm giữ ENA theo tỷ lệ nắm giữ. Về mặt khái niệm, cơ chế này tương tự như việc trả "cổ tức" trong tài chính truyền thống, nhưng được thực hiện thông qua quản trị trên chuỗi. Dù tính năng này chưa chính thức kích hoạt, hai điều kiện quan trọng để triển khai đã được đáp ứng. Điều này khiến thị trường kỳ vọng việc áp dụng sẽ diễn ra sớm, từ đó gia tăng sức hút đầu tư cho ENA.









Tham vọng của Ethena vượt xa phạm vi phát triển giao thức DeFi, với các hoạt động tích cực về tuân thủ và mở rộng hệ sinh thái. Hợp tác cùng Anchorage Digital , Ethena đã ra mắt USDtb - stablecoin tuân thủ, được bảo chứng bởi quỹ thị trường tiền tệ của BlackRock , cung cấp cho khách hàng tổ chức một lựa chọn đồng đô la kỹ thuật số đáng tin cậy. Đồng thời, Ethena hợp tác với TON Foundation để tích hợp USDe vào ví của Telegram, cho phép hơn 900 triệu người dùng sử dụng stablecoin tổng hợp này trực tiếp trong ứng dụng nhắn tin. Những bước đi này mở rộng đáng kể tiềm năng ứng dụng và phạm vi thị trường của Ethena.













75% trong tháng qua, vượt $9 tỷ, củng cố vị thế là stablecoin lớn thứ ba thế giới chỉ sau Dữ liệu trên chuỗi cho thấy nguồn cung lưu hành của USDe đã tăngtrong tháng qua, vượt, củng cố vị thế là stablecoin lớn thứ ba thế giới chỉ sau USDC và USDT. Sự bùng nổ trong việc sử dụng USDe làm tăng nhu cầu đối với tài sản thế chấp và cơ chế quản trị, từ đó nâng cao tầm quan trọng chiến lược của ENA và thúc đẩy nhu cầu thị trường.









Giữa tháng 7, StablecoinX công bố cam kết mua ENA trị giá $360 triệu , thực hiện mua lại với tốc độ khoảng $5 triệu/ngày và toàn bộ số ENA này sẽ bị khóa dài hạn. Động thái này không chỉ tạo ra nhu cầu thanh khoản lớn mà còn củng cố vùng hỗ trợ giá cho token. Đồng thời, nhiều địa chỉ cá voi trên chuỗi đã chuyển gần 60 triệu ENA (trị giá hơn $30 triệu) lên các sàn lớn chỉ trong một ngày, cho thấy hoạt động tích lũy và chênh lệch giá đang diễn ra mạnh mẽ.













Trong bối cảnh lãi suất vĩ mô biến động thường xuyên, mô hình chênh lệch tỷ lệ Funding của Ethena về cơ bản tạo ra một phiên bản trên chuỗi của tài khoản tiết kiệm DeFi một cách hiệu quả, cung cấp cơ chế lợi suất hấp dẫn cho các tổ chức và nhà đầu tư giá trị cao. Khi doanh thu giao thức tiếp tục tăng và thời điểm kích hoạt Fee-Switch đến gần, ENA - vốn là phương tiện phân bổ doanh thu trong tương lai - đang được thị trường tái định giá nhanh chóng. Sự kết hợp giữa câu chuyện rõ ràng và tiềm năng thu nhập hữu hình này đã tạo nên logic khép kín đứng sau đà tăng giá gần đây của ENA.









Câu chuyện về ENA vẫn chưa kết thúc. Khi thị trường DeFi dần phục hồi, tầm nhìn của Ethena về một hệ sinh thái đồng đô la tổng hợp trên chuỗi đang nổi lên như một mô hình mới, trong đó ENA đóng vai trò trung tâm quản trị và cơ chế thu giá trị. Tuy nhiên, dự án cũng đối mặt với một số thách thức đáng chú ý:





Rủi ro đảo chiều tỷ lệ Funding: Mô hình chênh lệch giá hiện tại phụ thuộc nhiều vào việc Futures Vĩnh cửu duy trì tỷ lệ Funding dương, nếu chuyển sang âm, doanh thu của giao thức sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp.

Áp lực mở khóa token: Một số lịch phân bổ ENA vẫn đang bị khóa một phần, và áp lực bán tiềm ẩn cần được theo dõi chặt chẽ.

Rủi ro đối tác: Giao thức vẫn cần chứng minh khả năng chống chịu trong các điều kiện biến động thị trường cực đoan.





Tuy vậy, trong bối cảnh các mô hình stablecoin đang chịu sự giám sát ngày càng chặt chẽ, tính minh bạch trên chuỗi và thiết kế dựa trên chênh lệch giá của Ethena là những yếu tố nổi bật. Khả năng tiếp tục thu hút vốn tổ chức và duy trì niềm tin người dùng sẽ là yếu tố quyết định việc ENA có thể giữ vững giá trị qua nhiều chu kỳ thị trường hay không.









Trong làn sóng tài sản tiền mã hóa mới năm 2025, Ethena và token quản trị ENA đang dần trở thành những nhân tố nổi bật. Ethena không chỉ giới thiệu một lựa chọn thay thế phi tập trung cho đồng đô la Mỹ, mà còn mở ra một khả năng lớn mới cho tài chính trên chuỗi thông qua khung quản trị rõ ràng và mô hình lợi suất định lượng.





Đối với nhà đầu tư, ENA không còn đơn thuần là một token DeFi. Nó đại diện cho tấm vé tham gia vào quá trình chuyển đổi stablecoin toàn cầu, cơ chế chia sẻ doanh thu quản trị, và việc kiến tạo các cấu trúc tài chính trên chuỗi mới. Trong cuộc thí nghiệm tài chính này, được thúc đẩy bởi sự kết hợp giữa cơ chế chênh lệch giá, thiết kế giao thức và dòng vốn thị trường, ENA đã trở thành một trong những tài sản đáng chú ý nhất hiện nay.

















Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung này không cấu thành lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác, cũng như không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin để tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu rõ các rủi ro liên quan và đầu tư một cách thận trọng. Mọi quyết định và kết quả đầu tư đều hoàn toàn thuộc trách nhiệm của người dùng.



