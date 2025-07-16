Cuộc gặp gỡ giữa Elon Musk và Trump: Altcoin có đang đón nhận cơ hội bùng nổ?

Vào ngày 13/08/2024, Twitter đã chứng kiến một sự kiện lịch sử khi Trump và Musk cùng xuất hiện tại buổi phát trực tiếp trên Twitter Space, khơi dậy sự phấn khích trong cộng đồng tiền mã hoá và thu hút hơn 1 triệu người xem. Vấn đề kỹ thuật ban đầu đã làm gián đoạn buổi phát trực tiếp, ảnh hưởng đến 2 triệu người xem, Musk sau đó tiết lộ X đã đối mặt với một cuộc tấn công DDOS quy mô lớn. Dù gặp phải sự cố nhưng cuộc đối thoại hấp dẫn này vẫn diễn ra mà không bị gián đoạn. Cuộc thảo luận xoay quanh về các chủ đề nổi bật như vụ ám sát nhằm vào Trump, vấn đề nhập cư bất hợp pháp, và việc Biden rút lui, thu hút sự quan tâm từ công chúng. Đồng thời, cuộc đối thoại này cũng có tác động đáng kể đến các altcoin, dẫn đến sự ra đời của 160,000 meme liên quan, bao gồm tuyên bố $MAGA của Trump khi trở lại Twitter và emoji $FIGHT của Musk trong buổi phát trực tiếp. Sự bùng nổ của các meme đã thúc đẩy giá các token liên quan tăng mạnh.













Trong cuộc đối thoại giữa Musk và Trump, hai nhân vật nổi bật đã thảo luận về nhiều chủ đề quan trọng. Trump đã nói về vụ ám sát và chỉ trích gay gắt các chính sách nhập cư hiện tại, những thách thức kinh tế và các vấn đề năng lượng. Ông nhấn mạnh các chính sách hiệu quả trong nhiệm kỳ của mình và chỉ trích những thất bại của chính quyền hiện tại trong việc giải quyết vấn đề nhập cư bất hợp pháp, khó khăn kinh tế và giá năng lượng. Ngoài ra, ông còn đề xuất các cải cách như tăng cường khai thác dầu, nới lỏng các quy định và cải thiện hệ thống giáo dục. Cuộc thảo luận này không chỉ đi sâu vào các vấn đề chính trị và an ninh mà còn đề cập đến các chủ đề liên quan đến công nghệ và chính sách kinh tế trong tương lai. Nội dung cụ thể như sau:





Vụ ám sát: Trump kể về vụ ám sát gần đây nhằm vào ông, nhưng ông chỉ bị thương nhẹ. Trump cho rằng mình được cứu sống nhờ vào "Biểu đồ nhập cư bất hợp pháp", vì ông quay đầu nhìn sang biểu đồ ngay khi viên đạn được bắn ra và đã tránh được việc bị thương nghiêm trọng hơn. Ông cũng khen ngợi sự dũng cảm của Đội mật vụ và việc duy trì trật tự hiệu quả tại hiện trường.





Vấn đề nhập cư: Trump chỉ trích chính quyền hiện tại đã đảo ngược các chính sách nhập cư của ông, dẫn đến việc nhập cư bất hợp pháp gia tăng và đe dọa đến an ninh Hoa Kỳ. Trump đề cập đến việc có 50 đến 60 triệu người nhập cư vào Hoa Kỳ và công bố kế hoạch trục xuất lớn nhất trong lịch sử.





Kinh tế Hoa Kỳ: Trump cáo buộc các chính sách năng lượng của chính quyền hiện tại gây lạm phát và tăng giá năng lượng. Ông đề xuất các biện pháp quan trọng để phục hồi kinh tế như tăng cường khai thác dầu, nới lỏng các quy định và cải cách hệ thống giáo dục.





Vấn đề năng lượng: Trump phản đối việc loại bỏ nhiên liệu hóa thạch, thúc đẩy năng lượng bền vững và cho biết năng lượng hạt nhân đang bị đánh giá thấp. Ông đề cập đến tai nạn hạt nhân Fukushima và sự cần thiết trong việc cải tiến công nghệ này.





Chính quyền hiện tại: Trump chỉ trích chính quyền Biden về hiệu suất hoạt động trong các vấn đề pháp lý, y tế và chính sách. Ông cũng đặt câu hỏi về các hoạt động thương mại quốc tế và chi phí của NATO, đồng thời thảo luận về nhu cầu cải tiến công nghệ và cải cách quy định.









Các bài đăng trên mạng xã hội của Musk tiết lộ tổng số lượng người xem cuộc đối thoại giữa ông và Trump cùng các cuộc thảo luận sau đó đã đạt con số xấp xỉ là 1 tỷ. Bao gồm các video nhảy múa hài hước do cư dân mạng tạo ra bằng AI, cho thấy tầm ảnh hưởng kéo dài của cuộc gặp gỡ này. Dữ liệu cũng thể hiện sự mong đợi từ cộng đồng tiền mã hoá cho cuộc đối thoại này. Vào tối ngày 12/08, Bitcoin và các quỹ Spot ETF đã nhận được dòng vốn vào đáng kể, đạt lần lượt 27.8 triệu USDT và 5 triệu USDT, phản ánh tình hình vốn ổn định ở các thị trường này, đặc biệt trong không gian của Ethereum. Áp lực bán đối với Grayscale Ethereum Trust (ETHE) đã giảm đáng kể sau chưa đầy hai tuần. Vào ngày hôm trước, ETHE không có dòng vốn ra nào, cho thấy giai đoạn khó khăn nhất sau khi phê duyệt Spot ETF đã qua. Ngoài ra, giá ETH/BTC đã phục hồi đáng kể, nhanh chóng vượt qua mức 0.045. Với tác động tích cực liên tục từ các quỹ ETF, xu hướng phục hồi này dự kiến sẽ đẩy giá ETH lên cao hơn. Do đó, sẽ là hợp lý khi duy trì quan điểm lạc quan về hiệu suất tương lai của ETH. Mặt khác, Bitcoin chịu ảnh hưởng nhiều hơn bởi các yếu tố kinh tế vĩ mô, cho thấy biến động giá mạnh trong ngắn hạn, nhưng vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng trong dài hạn. Người sáng lập Bitmex, Arthur Hayes, dự đoán nếu Bitcoin vượt mốc 70,000 USDT và Ethereum vượt 4,000 USDT, thị trường tiền mã hoá sẽ bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới cho altcoin. Tín hiệu hiện tại trong thị trường altcoin rất mạnh mẽ, nhà đầu tư nên theo dõi những biến động này và nắm bắt các cơ hội đầu tư sắp tới.









Sau cuộc gặp gỡ, thị trường altcoin dường như bước vào một lễ hội thâu đêm. Mặc dù hiệu suất chung của thị trường vẫn ổn định, nhưng nhiều lĩnh vực đã cho thấy đà tăng bứt phá, phản ánh sức sống mạnh mẽ của thị trường. Khi nhà đầu tư chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ của các lĩnh vực và dòng vốn đổ vào ngày càng tăng, sự bùng nổ về giá và khối lượng giao dịch tăng đột biến đã khiến thị trường tràn ngập hứng khởi và kỳ vọng.





Cơn sốt meme: Trong cuộc đối thoại giữa Trump và Musk, phản ứng quen thuộc của Musk là "Yeah" đã dẫn đến sự tăng giá các token liên quan. Theo dữ liệu thị trường, giá đã tăng mạnh lên 0.00192 USDT trong vòng 20 phút, và vốn hóa thị trường nhanh chóng vượt qua 2 triệu USDT. Khối lượng giao dịch đạt 10.28 triệu USDT chỉ trong 2 giờ, cho thấy phản ứng mạnh mẽ của thị trường.





Hiệu suất ngành: Các ngành #BRC20, $SATS, và $ORDI đã thể hiện hiệu suất rất tốt với mức tăng đáng kể. Cơ sở hạ tầng liên quan đến #BTCFi cũng cho thấy sức mạnh nổi bật, đặc biệt là $ORDS, đã tăng gấp ba lần giá trị sau sự kiện "85".





Đường đua mô-đun: Các token như $SAGA, $DYM, và $TIA đã chứng kiến mức tăng khoảng 20% vào đêm qua, cho thấy xu hướng tăng trưởng trên toàn thị trường.





Lĩnh vực chuỗi công khai (Public chain): $SUI đi đầu trong việc thúc đẩy định vị mới của dự án. Được mệnh danh là "Kẻ huỷ diệt Solana", dự án này đã nhận được sự ủng hộ từ các nhân vật quan trọng, trong đó $APT cũng nhận được sự chú ý. Các dự án chuỗi công khai single-chain khác đang cho thấy xu hướng tích cực, các dự án DeFi đã thành lập như $CRV, $AAVE, $MKR, $SNX, và $DYDX cũng đang bắt đầu phục hồi. Đặc biệt, trong những ngày gần đây $CRV đã tăng 40%.





Đã có những dấu hiệu kích hoạt rõ ràng trong thị trường thứ cấp. Hiệu suất mạnh mẽ và đà tăng trưởng trên nhiều lĩnhvực cho thấy thị trường đang có những chuyển biến tích cực. Nếu thị trường có thể phục hồi, điều đó sẽ mở đường cho thị trường tăng thực sự của altcoin. Đây là thời điểm then chốt để xác định hướng đầu tư và nắm bắt cơ hội. Khi thị trường có thể đang tiến lên một đỉnh cao mới, nhà đầu tư cần theo dõi sát sao các biến động, phát triển chiến lược rõ ràng và tận dụng cơ hội tiềm năng này. Đây không chỉ là cơ hội để nắm bắt đỉnh cao mới của thị trường mà còn là cơ hội để đạt được những mục tiêu đầu tư.









Trước khi đầu tư vào altcoin, việc hiểu rõ xu hướng chung của thị trường là rất quan trọng. Thị trường tiền mã hoá năm 2024 đã trải qua những thay đổi đáng kể, đặc biệt là dưới sự ảnh hưởng của các loại tiền mã hoá lớn như Bitcoin và Ethereum, dẫn đến những biến động đáng kể về giá của altcoin. Bằng cách theo dõi tin tức thị trường, phân tích dự báo của chuyên gia, và theo dõi xu hướng của các loại tiền mã hoá lớn, bạn có thể hiểu rõ hơn về các biến động tiềm năng của altcoin.





