Bitcoin El Salvador: Hướng Dẫn Toàn Diện về Quốc Gia Bitcoin Đầu Tiên Trên Thế Giới

Vào tháng 9 năm 2021, một quốc gia nhỏ ở Trung Mỹ đã làm nên lịch sử bằng cách trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới chấp nhận Bitcoin làm phương tiện thanh toán hợp pháp. Thí nghiệm táo bạo của El Salvador với tiền điện tử đã thu hút sự chú ý của cả thế giới, khơi dậy cuộc tranh luận quốc tế, và tạo ra cả những câu chuyện thành công đáng chú ý lẫn những thách thức đáng kể. Hướng dẫn toàn diện này khám phá cách việc chấp nhận Bitcoin của El Salvador diễn ra, ý nghĩa của nó đối với nền kinh tế quốc gia, và những bài học quý giá mà nó mang lại cho bất kỳ ai quan tâm đến tương lai của tiền điện tử.

Những Điểm Chính:

El Salvador đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới chấp nhận Bitcoin làm phương tiện thanh toán hợp pháp vào ngày 7 tháng 9 năm 2021, sau cuộc bỏ phiếu lịch sử của quốc hội với tỉ lệ 62-84.

Chính phủ sở hữu hơn 6.200 Bitcoin trị giá hàng trăm triệu đô la, được mua thông qua các giao dịch mua có hệ thống và hoạt động khai thác bằng năng lượng núi lửa.

Mặc dù có địa vị phương tiện thanh toán hợp pháp, chỉ có 7,5% người El Salvador tích cực sử dụng Bitcoin cho các giao dịch, phần lớn vẫn ưa thích đồng đô la Mỹ truyền thống.

Áp lực từ IMF đã dẫn đến những thay đổi chính sách năm 2025 khiến việc chấp nhận Bitcoin trở thành tự nguyện đối với các doanh nghiệp, mặc dù chính phủ vẫn tiếp tục tích lũy dự trữ.

Du lịch tăng 30% sau khi chấp nhận Bitcoin, với "Bãi biển Bitcoin" và các sáng kiến tiền điện tử thu hút du khách quốc tế.

Câu chuyện Bitcoin El Salvador bắt đầu từ tầm nhìn của Tổng thống Nayib Bukele về việc chuyển đổi bối cảnh tài chính của đất nước mình. Ngày 5 tháng 6 năm 2021, tại Hội nghị Bitcoin ở Miami, Bukele đã công bố kế hoạch biến Bitcoin thành phương tiện thanh toán hợp pháp ở El Salvador thông qua bản trình bày video tiếng Anh làm chấn động thế giới tiền điện tử.

Chỉ bốn ngày sau, vào ngày 9 tháng 6 năm 2021, Quốc hội El Salvador đã bỏ phiếu áp đảo thông qua Luật Bitcoin, với 62 trong số 84 nghị sĩ ủng hộ đạo luật lịch sử này. El Salvador chấp nhận Bitcoin làm phương tiện thanh toán hợp pháp vào ngày nào? Câu trả lời là ngày 7 tháng 9 năm 2021, khi luật chính thức có hiệu lực, khiến Bitcoin El Salvador trở thành phương tiện thanh toán hợp pháp cùng với đồng đô la Mỹ, vốn là đồng tiền chính của quốc gia này kể từ năm 2001.

Sáng kiến bitcoin của Tổng thống Bukele được thúc đẩy bởi nhiều động cơ chính. Chính phủ nhằm cải thiện tính bao trùm tài chính cho 70% người El Salvador thiếu tiếp cận với dịch vụ ngân hàng truyền thống. Ngoài ra, Bukele tin rằng Bitcoin có thể giảm chi phí cao liên quan đến chuyển tiền, chiếm khoảng 23% GDP của El Salvador. Người El Salvador làm việc ở nước ngoài gửi về nhà trung bình gần 200 đô la mỗi tháng, thường phải trả phí đáng kể cho các dịch vụ chuyển tiền truyền thống.

Quyết định này không được đưa ra một cách cô lập. Trước khi chấp nhận ở quy mô quốc gia, ngôi làng ven biển El Zonte đã thử nghiệm với Bitcoin như một loại tiền tệ địa phương từ năm 2019, sau khoản quyên góp Bitcoin 100.000 đô la từ một nhà hảo tâm ẩn danh. Ngôi làng này, hiện được biết đến với tên "Bãi biển Bitcoin", đã phục vụ như một thử nghiệm chứng minh tiềm năng của Bitcoin trong việc tạo ra nền kinh tế tuần hoàn ở những khu vực có cơ sở hạ tầng ngân hàng hạn chế.





Hiểu được khối lượng Bitcoin mà El Salvador nắm giữ đòi hỏi phải xem xét cả chiến lược tích lũy nhất quán của quốc gia và giá trị danh mục đầu tư hiện tại. El Salvador có bao nhiêu Bitcoin? Tính đến tháng 9 năm 2025, El Salvador sở hữu khoảng hơn 6.200 Bitcoin, khiến nó trở thành một trong những chủ sở hữu tiền điện tử có chủ quyền lớn nhất trên toàn cầu.

Chiến lược mua Bitcoin của chính phủ đã phát triển qua ba giai đoạn riêng biệt. Trong giai đoạn mua số lượng lớn ban đầu từ 2021 đến 2022, El Salvador đã mua khoảng 2.381 BTC với giá trung bình 43.357 đô la, chi khoảng 103,2 triệu đô la. Sau đó, quốc gia này thực hiện phương pháp trung bình chi phí đô la từ 2022 đến 2024, thêm số lượng nhỏ hàng ngày để giảm rủi ro biến động.

Lợi nhuận Bitcoin của El Salvador đã trở thành chủ đề thảo luận đáng kể khi giá trị danh mục đầu tư biến động mạnh theo chuyển động giá Bitcoin. Dựa trên giá thị trường hiện tại, khối lượng nắm giữ của quốc gia được định giá hàng trăm triệu đô la, đại diện cho lợi nhuận chưa thực hiện đáng kể kể từ khi bắt đầu mua đầu tiên vào năm 2021. Điều này có nghĩa là số lượng bitcoin mà El Salvador sở hữu đã chuyển thành lợi nhuận đáng kể so với khoản đầu tư ban đầu.

Quốc gia này chưa bao giờ bán bất kỳ khối lượng Bitcoin nào, theo Tổng thống Bukele. Cách tiếp cận "bàn tay kim cương" này đã tỏ ra có lợi trong thời gian giá Bitcoin tăng, mặc dù nó cũng có nghĩa là chính phủ đã chịu đựng những tổn thất trên giấy đáng kể trong các đợt suy thoái thị trường. Trong những thời điểm thấp nhất của Bitcoin năm 2022, danh mục đầu tư chỉ trị giá 24,5 triệu đô la.

Việc tích lũy BTC của El Salvador tiếp tục mặc dù áp lực quốc tế thay đổi. Chính phủ duy trì chính sách mua một Bitcoin mỗi ngày trong điều kiện thị trường bình thường, với các giao dịch mua bổ sung trong những lần giá giảm đáng kể. Chiến lược này đã cho phép họ xây dựng dự trữ Bitcoin El Salvador một cách có hệ thống trong khi tận dụng biến động thị trường.

Khái niệm bitcoin làm phương tiện thanh toán hợp pháp mà El Salvador tạo ra phức tạp hơn nhiều người ban đầu hiểu. Địa vị phương tiện thanh toán hợp pháp có nghĩa là các doanh nghiệp bắt buộc phải chấp nhận Bitcoin cho hàng hóa và dịch vụ, cùng với đồng đô la Mỹ, mặc dù họ có thể chuyển đổi thanh toán Bitcoin ngay lập tức sang đô la nếu muốn.

Để tạo thuận lợi cho việc chấp nhận rộng rãi, chính phủ đã ra mắt hệ thống Ví Chivo vào tháng 10 năm 2021. Công dân tải xuống và đăng ký ví nhận được 30 đô la Bitcoin như một động cơ khuyến khích, khiến chính phủ tốn khoảng 75 triệu đô la tổng cộng. Hệ thống ví Bitcoin El Salvador được thiết kế để làm cho giao dịch Bitcoin đơn giản như thanh toán số truyền thống.

Tuy nhiên, Ví Chivo gặp phải những thách thức kỹ thuật ngay lập tức. Ứng dụng gặp vấn đề về khả năng máy chủ vào ngày ra mắt và bị gỡ tạm thời khỏi các cửa hàng ứng dụng. Nghiêm trọng hơn, hệ thống gặp vấn đề trộm cắp danh tính cho phép kẻ lừa đảo đánh cắp tiền thưởng đăng ký, làm suy giảm lòng tin của công chúng vào nền tảng.

Mặc dù có yêu cầu pháp lý cho doanh nghiệp chấp nhận Bitcoin, việc sử dụng thực tế vẫn thấp một cách đáng ngạc nhiên. Đến năm 2024, các cuộc khảo sát cho thấy chỉ có 7,5% người El Salvador sử dụng Bitcoin cho giao dịch, với đa số ưa thích phương thức thanh toán truyền thống. Người dùng trung bình chỉ hoàn thành 14 giao dịch Bitcoin mỗi năm, cho thấy tích hợp hạn chế vào thương mại hàng ngày.

Địa vị quốc gia Bitcoin mang lại cả lợi ích và nhược điểm. Trong khi một số doanh nghiệp, đặc biệt là ở các khu vực du lịch, chấp nhận thanh toán Bitcoin và thu hút khách tham quan đam mê tiền điện tử, nhiều thương gia nhỏ hơn gặp khó khăn với biến động giá và độ phức tạp kỹ thuật. Đường cong học tập cho chủ doanh nghiệp và người tiêu dùng tỏ ra dốc hơn dự kiến.

Đánh giá việc chấp nhận bitcoin của El Salvador đòi hỏi phải xem xét cả lợi nhuận tài chính và tác động kinh tế rộng lớn hơn. Thí nghiệm đã tạo ra kết quả hỗn hợp thách thức phân loại đơn giản là thành công hay thất bại.

Từ góc độ đầu tư thuần túy, khối lượng Bitcoin của El Salvador đã tạo ra lợi nhuận chưa thực hiện đáng kể. Đầu tư Bitcoin El Salvador đã tăng giá đáng kể, với danh mục đầu tư hiển thị lợi nhuận vượt quá 443 triệu đô la khi giá Bitcoin tăng. Tuy nhiên, những lợi nhuận trên giấy này đi kèm với biến động cực độ, bao gồm các giai đoạn danh mục đầu tư mất hàng chục triệu đô la giá trị trong thời kỳ suy thoái thị trường tiền điện tử.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) liên tục phản đối các chính sách Bitcoin của El Salvador, nêu rủi ro đối với ổn định tài chính và bảo vệ người tiêu dùng. Vào tháng 12 năm 2024, IMF đã đặt việc thu hẹp các sáng kiến Bitcoin làm điều kiện cho gói vay 1,4 tỷ đô la. Căng thẳng bitcoin giữa El Salvador và IMF phản ánh mối quan ngại rộng hơn về việc chấp nhận tiền điện tử trong các nền kinh tế đang phát triển.

Vào tháng 1 năm 2025, Quốc hội El Salvador đã thông qua các sửa đổi Luật Bitcoin như một phần của thỏa thuận IMF. Những thay đổi này đã loại bỏ yêu cầu chấp nhận Bitcoin bắt buộc, làm cho việc sử dụng của nó trở thành tự nguyện đối với doanh nghiệp và cá nhân. Chính phủ cũng ngừng chấp nhận Bitcoin cho thanh toán thuế và bắt đầu thu hẹp sự tham gia vào Ví Chivo.

Địa vị phương tiện thanh toán hợp pháp bitcoin của El Salvador về mặt kỹ thuật vẫn còn, nhưng những tác động thực tế đã thay đổi đáng kể. Doanh nghiệp không còn phải chấp nhận Bitcoin, và chính phủ đã giảm việc khuyến khích tích cực sử dụng tiền điện tử. Điều này đại diện cho một bước lùi đáng kể khỏi tầm nhìn ban đầu trong khi duy trì Bitcoin như một phương tiện lưu trữ giá trị chính thức.

Các hiệu ứng kinh tế rộng hơn của Bitcoin El Salvador đã bị hạn chế. Trong khi chính sách tạo ra các tiêu đề quốc tế và thu hút một số đầu tư nước ngoài, nó không cải thiện đáng kể sự bao trùm tài chính hoặc giảm chi phí chuyển tiền như ban đầu hứa hẹn. Chỉ có 1,3% chuyển tiền năm 2024 sử dụng tiền điện tử, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng.

Việc chấp nhận bitcoin của El Salvador gặp phải những thách thức thực tế làm nổi bật khoảng cách giữa tham vọng chính sách và thực hiện thế giới thực. Đa số người El Salvador tiếp tục sử dụng đồng đô la Mỹ cho giao dịch hàng ngày, xem Bitcoin quá biến động và phức tạp cho thương mại thường ngày.





Mặc dù có những thay đổi trong địa vị pháp lý, El Salvador tiếp tục theo đuổi các sáng kiến tiền điện tử dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Bukele. Dự án Thành phố Bitcoin El Salvador vẫn đang được phát triển, mặc dù tiến độ chậm hơn so với dự kiến ban đầu. Khu vực kinh tế được đề xuất này sẽ hoạt động như một thiên đường miễn thuế cho các doanh nghiệp tiền điện tử, được cung cấp năng lượng địa nhiệt từ các nguồn núi lửa.

Các hoạt động khai thác bitcoin của El Salvador tiếp tục mở rộng, sử dụng năng lượng địa nhiệt núi lửa dồi dào của quốc gia. El Salvador trở thành quốc gia đầu tiên khai thác bitcoin bằng năng lượng núi lửa khi nào? Cột mốc này xảy ra vào cuối năm 2021, ngay sau khi Bitcoin trở thành phương tiện thanh toán hợp pháp. Kể từ đó, các hoạt động khai thác đã đóng góp gần 474 Bitcoin vào dự trữ quốc gia, chứng minh cách tiếp cận bền vững để có được tiền điện tử phù hợp với mối quan tâm về môi trường.

Chính phủ duy trì cam kết tích lũy Bitcoin bất chấp áp lực từ IMF. Tổng thống Bukele tuyên bố rằng việc mua "sẽ không dừng lại bây giờ và sẽ không dừng lại trong tương lai", cho thấy khối lượng bitcoin của El Salvador sẽ tiếp tục tăng bất kể những thay đổi về địa vị pháp lý. Chính sách hiện tại bao gồm mua khoảng một Bitcoin mỗi ngày trong điều kiện thị trường bình thường.

Kinh nghiệm của El Salvador cung cấp một số hiểu biết quan trọng để hiểu việc chấp nhận tiền điện tử ở cấp độ quốc gia. Bài học quan trọng nhất là tích hợp tiền điện tử thành công đòi hỏi sự chấp nhận từ cơ sở chứ không phải ủy quyền từ trên xuống. Trong khi địa vị phương tiện thanh toán hợp pháp bitcoin của El Salvador tạo ra nghĩa vụ pháp lý, nó không thể buộc việc chấp nhận thực sự giữa các công dân hoài nghi.

Kiến thức kỹ thuật và cơ sở hạ tầng đáng tin cậy đã được chứng minh là cần thiết cho việc chấp nhận tiền điện tử có ý nghĩa. Nhiều người El Salvador thiếu kỹ năng số cần thiết để sử dụng Bitcoin một cách tự tin, trong khi kết nối internet và truy cập điện thoại thông minh vẫn còn hạn chế ở các khu vực nông thôn. Các sáng kiến tiền điện tử trong tương lai phải ưu tiên giáo dục và phát triển cơ sở hạ tầng cùng với thay đổi chính sách.

Việc chấp nhận Bitcoin của El Salvador làm nổi bật những thách thức của việc sử dụng tài sản biến động trong thương mại hàng ngày. Trong khi sự tăng giá của Bitcoin tạo ra lợi nhuận đầu tư cho chính phủ, cùng một sự biến động đã khiến nó trở nên không thực tế cho các giao dịch thường ngày như mua hàng tạp hóa hoặc trả lương. Kinh nghiệm này cho thấy việc chấp nhận tiền điện tử có thể thành công hơn khi tập trung vào các trường hợp sử dụng cụ thể thay vì thay thế tiền tệ chung.

Căng thẳng giữa El Salvador và các tổ chức tài chính quốc tế như IMF chứng minh mối quan hệ phức tạp giữa việc chấp nhận tiền điện tử và hệ thống tài chính toàn cầu. Các quốc gia đang xem xét các chính sách tương tự phải cân nhắc lợi ích tiềm năng so với áp lực quốc tế và tiếp cận hỗ trợ tài chính truyền thống.

1. El Salvador chấp nhận bitcoin làm phương tiện thanh toán hợp pháp vào ngày nào?

El Salvador đã chấp nhận Bitcoin làm phương tiện thanh toán hợp pháp vào ngày 7 tháng 9 năm 2021, trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới làm điều này.

2. El Salvador trở thành quốc gia đầu tiên khai thác bitcoin bằng năng lượng núi lửa khi nào?

El Salvador bắt đầu khai thác Bitcoin bằng năng lượng địa nhiệt núi lửa vào cuối năm 2021, ngay sau khi Bitcoin trở thành phương tiện thanh toán hợp pháp.

3. El Salvador có bao nhiêu bitcoin?

Tính đến cuối năm 2025, El Salvador sở hữu khoảng hơn 6.000 Bitcoin trị giá hơn 740 triệu đô la dựa trên giá thị trường hiện tại.

4. Tại sao El Salvador chấp nhận bitcoin?

El Salvador chấp nhận Bitcoin để cải thiện sự bao trùm tài chính cho dân số không có tài khoản ngân hàng và giảm chi phí chuyển tiền cao cho công dân làm việc ở nước ngoài.

5. El Salvador có còn sử dụng Bitcoin không?

Có, nhưng Bitcoin không còn bắt buộc đối với doanh nghiệp chấp nhận sau những thay đổi pháp lý năm 2025 như một phần của thỏa thuận vay với IMF.

6. Quốc gia nào sử dụng Bitcoin làm tiền tệ?

El Salvador là quốc gia đầu tiên sử dụng Bitcoin làm phương tiện thanh toán hợp pháp, mặc dù địa vị bắt buộc của nó đã được loại bỏ vào năm 2025.

7. Quốc gia nào nắm giữ nhiều Bitcoin nhất?

El Salvador là một trong những chủ sở hữu Bitcoin có chủ quyền lớn nhất với hơn 6.200 BTC, mặc dù thứ hạng chính xác của các khối lượng nắm giữ của chính phủ khác nhau.

8. El Salvador đã đầu tư bao nhiêu vào Bitcoin?

El Salvador đã chi khoảng 270 triệu đô la mua Bitcoin kể từ năm 2021, với khối lượng nắm giữ hiện tại trị giá hơn 740 triệu đô la.

9. Bitcoin có phải là phương tiện thanh toán hợp pháp ở El Salvador không?

Bitcoin về mặt kỹ thuật vẫn là phương tiện thanh toán hợp pháp ở El Salvador, nhưng doanh nghiệp không còn bắt buộc phải chấp nhận nó sau các sửa đổi pháp lý năm 2025.

10. Điều gì đã xảy ra với Bitcoin của El Salvador?

El Salvador tiếp tục nắm giữ và mua Bitcoin mặc dù đã thu hẹp yêu cầu chấp nhận bắt buộc do điều kiện vay của IMF.

11. El Salvador hoạt động như thế nào với Bitcoin?

Khối lượng Bitcoin của El Salvador cho thấy lợi nhuận chưa thực hiện đáng kể, nhưng việc sử dụng thực tế giữa công dân vẫn thấp ở mức khoảng 7,5% dân số.

12. Quốc gia nào đã biến Bitcoin thành phương tiện thanh toán hợp pháp năm 2021?

El Salvador đã trở thành quốc gia đầu tiên biến Bitcoin thành phương tiện thanh toán hợp pháp năm 2021 dưới chính quyền của Tổng thống Nayib Bukele.





Thí nghiệm Bitcoin của El Salvador đại diện cho một thử nghiệm thế giới thực đáng kể của tiền điện tử như một chính sách quốc gia. Trong khi quốc gia này đã lùi bước khỏi việc chấp nhận Bitcoin bắt buộc vào năm 2025, khối lượng nắm giữ hơn 6.200 Bitcoin đã tạo ra lợi nhuận đáng kể, và chính phủ tiếp tục tích lũy tài sản số một cách chiến lược.

Câu chuyện Bitcoin El Salvador chứng minh rằng việc chấp nhận tiền điện tử đòi hỏi giáo dục công cộng, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, và xem xét cẩn thận tác động của biến động đến thương mại. Đối với người mới bắt đầu quan tâm đến Bitcoin, kinh nghiệm của El Salvador cho thấy cả những phần thưởng tiềm năng và thách thức thế giới thực của việc chấp nhận tiền tệ số ở quy mô lớn.