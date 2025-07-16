Einstein (EIN): Thử nghiệm xã hội phi tập trung tích hợp khám phá khoa học với Web3

Trong kỷ nguyên Web3, nơi mọi thứ đều có thể được token hóa, Einstein (EIN) lấy cảm hứng từ sự giao thoa giữa khoa học và blockchain để xây dựng hệ sinh thái "Kiến thức × Token × Cộng đồng" độc đáo. Dự án không chỉ đưa những khái niệm vật lý như các hạt cơ bản và bảng tuần hoàn vào thế giới trên chuỗi mà còn khuyến khích người dùng khám phá khoa học, xây dựng trật tự và tham gia vào một thử nghiệm khoa học trên chuỗi liên tục phát triển theo cách phi tập trung.









Einstein là một dự án tiền mã hoá thử nghiệm được thúc đẩy bởi nhận thức khoa học và tích hợp cơ chế blockchain. Nguồn cảm hứng của dự án được đặt ra dưới dạng một câu hỏi: "Điều gì sẽ xảy ra nếu các hạt, nguyên tố và năng lượng từ thế giới khoa học có thể được sắp xếp như những tài sản có thể cấu thành trên chuỗi?"





Mục tiêu của dự án Einstein không chỉ là tạo ra hệ thống kinh tế trên chuỗi thú vị nhưng phức tạp mà còn:





Khuyến khích người dùng tìm hiểu các nguyên lý khoa học thông qua việc tham gia.

Xây dựng một nền tảng thử nghiệm Khoa học + Web3 mở.

Tái cấu trúc nhận thức, đóng góp và logic khuyến khích thông qua cơ chế token.





Einstein tái cấu trúc logic cấu thành khoa học thông qua hệ thống token của các hạt và nguyên tố, đồng thời định nghĩa lại cơ chế khuyến khích giá trị và phổ biến kiến thức khoa học bằng cách sử dụng blockchain. Dự án tìm cách sử dụng "lối chơi kiến tạo" của thế giới tiền mã hoá để giúp người dùng khám phá lại các thành phần cơ bản của vũ trụ, sự tiến hóa của hệ thống và quá trình thiết lập quy tắc.









Einstein xây dựng một hệ sinh thái sáng tạo bao gồm ba loại token, lấy cảm hứng từ cấu trúc vật chất trong vũ trụ.









Tổng cung: 9,990,620,000

Ứng dụng chính: Quản trị cộng đồng và đề xuất, Staking chứng chỉ cho mining vật liệu và token nguyên tố, Cơ chế khuyến khích (phần thưởng giới thiệu, airdrop), Tạo hoặc giao dịch "tài sản nguyên tố" trên chuỗi





EIN hoạt động như "lõi hấp dẫn" của giao thức, duy trì tính đàn hồi kinh tế dài hạn và động lực tham gia thông qua cơ chế phát hành hàng ngày và halving hàng năm.









Đại diện cho năm hạt cơ bản cấu thành nên vũ trụ:





ATOM

PROTON

NEUTRON

ELECTRON

TIME





Người dùng nhận token vật liệu bằng cách staking EIN. Mỗi vật liệu có tỷ lệ mining và chu kỳ halving độc lập. Các token này vừa là phép ẩn dụ khoa học vừa là nguồn tài nguyên nền tảng cho quá trình "tổng hợp nguyên tố" tiếp theo.









Dự án đưa 122 nguyên tố từ bảng tuần hoàn (H đến Og) lên chuỗi. Mỗi nguyên tố là một token riêng biệt với các tính năng sau:





Cơ chế kích hoạt trên chuỗi

Có thể chuyển đổi với token vật liệu

Pool giao dịch chuyên dụng

Phần thưởng staking

Hệ thống phân cấp (nguyên tố phổ biến, nguyên tố hiếm, siêu nguyên tố)





Các nguyên tố này tượng trưng cho khả năng kết hợp kiến thức khoa học và hình thành mạng lưới tài sản nền tảng cho lối chơi và nền kinh tế trong tương lai.









Hệ thống kinh tế của Einstein kết hợp nhiều cơ chế khuyến khích:





Mining hàng ngày: Người dùng stake EIN để nhận token vật liệu, tổng lượng phát hành hàng ngày cố định và giảm theo từng năm.

Phần thưởng giới thiệu: Tối đa 547,500,000 EIN được phân bổ cho các ưu đãi giới thiệu nhằm thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng.

Kích hoạt nguyên tố: Được kích hoạt bằng cách chuyển đổi vật liệu hoặc tham gia giao dịch.

Nhiều cặp giao dịch: Bao gồm pool EIN/USDT, EIN/MATERIAL, EIN/ELEMENT để điều hướng thanh khoản token.

Pool staking siêu nguyên tố: Mở khóa phần thưởng nâng cao sau khi kích hoạt các nguyên tố cấp cao.





Cơ chế tổng thể nhấn mạnh việc tham gia là động lực, nhận thức là tài sản, từ đó thúc đẩy hoạt động và quá trình phát triển của giao thức phi tập trung.









Quyền quản trị Einstein thuộc về những người nắm giữ EIN. Tất cả các thông số cốt lõi như phân bổ token, chính sách phần thưởng và nâng cấp hợp đồng sẽ được quyết định thông qua các đề xuất và biểu quyết DAO. Cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của dự án và bản thân giao thức là một thử nghiệm khoa học mở.





Các tính năng được lên kế hoạch bổ sung bao gồm:





Hệ thống ghi lại thử nghiệm trên chuỗi (trực quan hóa sự tham gia của người dùng).

Hợp tác nội dung khoa học (với các trường đại học, dự án DeSci).

Khoa học trên chuỗi được trò chơi hóa (ví dụ: thử thách tổng hợp nguyên tố, cuộc đua tốc độ proton).





Trong thế giới phi tập trung, nơi bất kỳ ai cũng có thể "chơi cùng khoa học", mỗi sự tổng hợp proton, electron và nguyên tố đều là một cách khác để nhân loại khám phá các quy luật của vũ trụ. EIN không chỉ là một token, mà là cầu nối kết nối khoa học, nhận thức và tương lai.



