Eclipse: Giải pháp Layer 2 thống nhất, tích hợp Ethereum và Solana

Eclipse là giải pháp Layer 2 đầu tiên trên Ethereum vận hành trong môi trường Máy ảo Solana (SVM). Kiến trúc mô-đun của Eclipse được thiết kế để cung cấp hạ tầng nền tảng hỗ trợ tương tác nhanh chóng, bảo mật và linh hoạt cho hàng triệu người dùng trên các ứng dụng Web3 và dApp.









Eclipse là phản hồi mang tính chiến lược trước các thách thức mở rộng đang diễn ra trong hệ sinh thái blockchain.





Khi công nghệ blockchain tiếp tục phát triển, Ethereum - vốn được xem là nền tảng hợp đồng thông minh hàng đầu - đang đối mặt với áp lực ngày càng tăng do khả năng mở rộng hạn chế. Dù các sáng kiến như sharding và rollup được triển khai nhằm cải thiện hiệu suất, nhưng các vấn đề như phân mảnh thanh khoản và trải nghiệm người dùng chưa tối ưu vẫn tồn tại. Trong khi đó, Solana được công nhận nhờ thông lượng cao và khả năng mở rộng vượt trội, mặc dù vẫn còn những lo ngại về tính phi tập trung và bảo mật. Eclipse được phát triển để giải quyết vấn đề này bằng cách tích hợp điểm mạnh của cả Ethereum và Solana, cung cấp một giải pháp thế hệ mới nhằm nâng cấp năng lực hạ tầng blockchain.









Eclipse được xây dựng dựa trên đổi mới mang tính đột phá: GSVM (Máy ảo GigaScale). GSVM kết hợp kiến trúc phần cứng - phần mềm đồng thiết kế với tối ưu hóa nhiều lớp để đạt hiệu suất tương đương môi trường thực thi song song Sealevel của Solana, đồng thời vẫn giữ được tính bảo mật và thanh khoản mạnh mẽ của Ethereum. Thiết kế mới này giúp Eclipse xử lý khối lượng giao dịch lớn với hiệu suất, độ ổn định và khả năng mở rộng vượt trội.





Kiến trúc GSVM bao gồm bốn cải tiến chính:





Đồng thiết kế phần cứng - phần mềm: GSVM tận dụng các thành phần điện toán hiệu năng cao như GPU và FPGA, cùng các giao diện mạng thông minh như SmartNICs, để điều chỉnh chiến lược xử lý dựa trên độ phức tạp của giao dịch. Kiến trúc này đảm bảo phân bổ tài nguyên tối ưu - cung cấp sức mạnh tính toán cao cho các hợp đồng thông minh phức tạp và thông lượng liền mạch cho các giao dịch đơn giản - từ đó tối đa hóa hiệu quả toàn hệ thống.





Mở rộng động và cô lập điểm nóng: Khi số lượng giao dịch tăng mạnh hoặc ứng dụng có nhu cầu cao, GSVM tự động phân bổ lại tài nguyên CPU để tăng khả năng xử lý theo thời gian thực. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ cô lập tài nguyên cho các ứng dụng có lưu lượng lớn, giúp ngăn tắc nghẽn cục bộ ảnh hưởng đến hiệu suất của toàn chuỗi. Sự kết hợp giữa mở rộng động và cô lập điểm nóng đảm bảo tính ổn định và khả dụng khi có lưu lượng tải cao.





Tối ưu hóa nhiều lớp: GSVM cho phép khả năng tương tác dữ liệu theo thời gian thực giữa nhiều lớp hệ thống - bao gồm ước tính phí gas, thực thi giao dịch và lập lịch trình - đảm bảo quy trình vận hành được tích hợp chặt chẽ. Bằng cách tải trước dữ liệu giao dịch và chủ động ước tính phí gas, GSVM giảm đáng kể độ trễ thực thi. Ngoài ra, hệ thống áp dụng AI để lập lịch trình dự đoán các vấn đề như lỗi hoặc tắc nghẽn khối, giúp tối ưu hoá thông lượng giao dịch.





Trừu tượng hóa tính toán và xử lý song song: Nhằm tối đa hóa hiệu quả xử lý, GSVM chuyển các tác vụ tính toán nặng sang môi trường ngoài chuỗi. Kết quả sau đó được xác minh thông qua zero-knowledge (ZK) và được ghi nhận an toàn lên Mainnet Ethereum. Mô hình kết hợp xử lý ngoài chuỗi và xác minh trên chuỗi này giúp tăng tốc xử lý mà không ảnh hưởng đến tính toàn vẹn và bảo mật dữ liệu.





Bên cạnh các cải tiến cốt lõi, Eclipse hỗ trợ nhiều môi trường thực thi khác nhau - bao gồm EVM, SVM và MoveVM - mang đến cho nhà phát triển mức độ linh hoạt cao nhất. Các dự án có thể lựa chọn lớp thực thi phù hợp và tùy chỉnh các thành phần để đáp ứng yêu cầu cụ thể về hiệu suất, bảo mật và khả năng mở rộng. Để tăng cường bảo mật, Eclipse tích hợp RISC Zero - một hệ thống bằng chứng gian lận ZK (ZK fraud-proof) hiệu suất cao - giúp cân bằng tối ưu giữa tốc độ giao dịch, xác minh mã hóa và hiệu quả kinh tế.









Kể từ khi Mainnet ra mắt vào tháng 11/2024, hệ sinh thái Eclipse đã tăng trưởng nhanh chóng và mạnh mẽ. Tính đến nay, hơn 60 ứng dụng phi tập trung (dApp) và nhà cung cấp dịch vụ đã tích hợp với Eclipse, bao gồm nhiều lĩnh vực như DeFi, GameFi, ứng dụng tiêu dùng và NFT.





DeFi: Hệ sinh thái bao gồm các giao thức gốc như nền tảng cho vay Astrol, các sàn giao dịch phi tập trung Invariant và Umbra, cùng các thành phần khác - cung cấp toàn diện các dịch vụ tài chính phi tập trung.

GameFi: Các trò chơi như Turbo Tap kết hợp lối chơi hấp dẫn với cơ chế thưởng trong hệ sinh thái, thu hút người dùng tích cực tham gia và tăng tính gắn kết cộng đồng.

NFT: Eclipse đã giới thiệu bộ sưu tập NFT chính thức After School Club và hỗ trợ nhiều nền tảng NFT như Scope và Minty.Market, thúc đẩy hệ sinh thái NFT phát triển nhanh chóng.





Hệ sinh thái Eclipse cũng bao gồm các dự án mới nổi như thị trường dự đoán Hedgehog và nền tảng meme coin Fight.Horse, cho thấy cam kết hỗ trợ một hệ sinh thái ứng dụng đa dạng và sáng tạo.





Nhờ sự mở rộng mạnh mẽ của hệ sinh thái, Eclipse đã ghi nhận phí giao dịch hơn 1,150 ETH, xây dựng cộng đồng hơn 472,000 thành viên trên Discord và có hơn 1 triệu ví đã kết nối. Nền tảng đã xử lý hơn 2.1 tỷ giao dịch, với khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch phi tập trung (DEX) vượt $1 tỷ.













Eclipse được thiết kế để kết hợp những điểm mạnh nhất của cả Ethereum và Solana, tận dụng ưu điểm của mỗi kiến trúc blockchain để nâng cao khả năng mở rộng, trải nghiệm người dùng và bảo mật. Dưới đây là tổng quan nhanh về kiến trúc Mainnet của Eclipse:





Lớp thanh toán (Ethereum): Eclipse sử dụng Ethereum làm lớp thanh toán, đảm bảo tính bảo mật và phi tập trung trong xác nhận cuối cùng. Giao dịch được xác minh thông qua cơ chế cầu nối, giúp Eclipse kế thừa bảo mật tối ưu từ Ethereum.





Lớp thực thi (SVM): Giao dịch được thực thi qua Máy ảo Solana, cho phép xử lý song song. So với môi trường đơn luồng như Máy ảo Ethereum (EVM), điều này giúp tăng đáng kể thông lượng giao dịch.





Khả dụng dữ liệu (Celestia): Để đảm bảo khả năng mở rộng và tiết kiệm chi phí, Eclipse ghi dữ liệu giao dịch lên Celestia. Phương pháp này giúp giảm chi phí mà vẫn hỗ trợ khối lượng giao dịch lớn, thay vì chỉ dựa vào tính khả dụng dữ liệu của Ethereum.





Bằng chứng gian lận (RISC Zero): Để duy trì tính toàn vẹn mạng, Eclipse sử dụng bằng chứng gian lận zero-knowledge thông qua RISC Zero. Phương pháp này giúp phát hiện và xử lý giao dịch không hợp lệ mà không cần thực thi trùng lặp trên chuỗi.













Khi công nghệ blockchain ngày càng phát triển và được ứng dụng rộng rãi, Eclipse - nền tảng sáng tạo tích hợp sức mạnh của cả Ethereum và Solana - sẵn sàng trở thành nhân tố quan trọng thúc đẩy triển khai ứng dụng Web3 trên quy mô lớn. Trong tương lai, Eclipse sẽ tiếp tục nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và trải nghiệm người dùng, mang lại môi trường phát triển vững chắc, thân thiện với nhà phát triển, đồng thời cung cấp trải nghiệm bảo mật, hiệu quả và tiết kiệm chi phí cho người dùng cá nhân.





Đối với nhà đầu tư và nhà phát triển đang theo dõi những tiến triển trong hạ tầng blockchain và ứng dụng công nghệ phi tập trung, Eclipse là một cơ hội hấp dẫn. Thiết kế kiến trúc độc đáo và những ứng dụng hướng đến tương lai khiến nền tảng này trở thành chất xúc tác tiềm năng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của ngành. Với vai trò dẫn đầu trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số, MEXC cam kết khám phá và hỗ trợ các dự án tiềm năng như Eclipse. Chúng tôi đặt mục tiêu mang đến trải nghiệm dịch vụ chuyên nghiệp và toàn diện - với hiệu suất giao dịch siêu nhanh ở cấp độ mili giây và khả năng tiếp cận độc quyền vào các dự án chất lượng được chọn lọc kỹ lưỡng. Tại MEXC, bạn luôn có thể dẫn đầu xu hướng, sẵn sàng nắm bắt cơ hội đầu tư tiếp theo.



