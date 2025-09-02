Đừng bỏ lỡ cơ hội giao dịch: Nắm bắt biến động thị trường với lệnh Chase MEXC Futures

Tính năng lệnh Chase của MEXC Futures được thiết kế nhằm giải quyết thách thức này, cung cấp một cơ chế tự động điều chỉnh lệnh theo chuyển động của thị trường, giúp người tham gia phản ứng hiệu quả hơn với biến động và nắm bắt cơ hội ngay khi xuất hiện. Biến động mạnh từ lâu đã là một trong những đặc điểm nổi bật của thị trường tiền mã hoá và vẫn là yếu tố quan trọng thu hút nhiều người tham gia. Trong điều kiện thị trường biến động nhanh như vậy, khả năng xác định và hành động kịp thời với các cơ hội vào lệnh trở nên đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, nhà giao dịch thường bỏ lỡ những thời điểm này do chần chừ, đánh giá sai thời điểm hoặc đơn giản là do tốc độ biến động của thị trường.được thiết kế nhằm giải quyết thách thức này, cung cấp một cơ chế tự động điều chỉnh lệnh theo chuyển động của thị trường, giúp người tham gia phản ứng hiệu quả hơn với biến động và nắm bắt cơ hội ngay khi xuất hiện.









Tính năng lệnh Chase sẽ gửi lại một lệnh Limit theo mức giá thị trường tốt nhất hiện tại. Cụ thể, khi người dùng bật lệnh Chase của MEXC Futures, một lệnh Limit đang cách xa sổ lệnh sẽ được điều chỉnh nhanh chóng về mức giá mua hoặc bán tốt nhất, nhưng vẫn giữ nguyên là lệnh Limit trong sổ lệnh. Điều này cho phép nhà giao dịch nắm bắt cơ hội trong lúc giá biến động mạnh mà không cần sử dụng lệnh Market - vốn thường đi kèm với mức phí cao hơn.





Ví dụ: Alice đặt một lệnh Limit mua BTCUSDT Futures Vĩnh cửu tại mức 100,000 USDT. Sau một thời gian, giá thị trường vẫn chưa chạm đến mức giá đặt lệnh của cô ấy, và Alice dự đoán BTCUSDT sẽ tiếp tục tăng. Tại thời điểm này, giá mua tốt nhất là 115,999 USDT và giá bán tốt nhất là 116,000 USDT. Khi Alice sử dụng tính năng lệnh Chase, hệ thống sẽ ngay lập tức gửi lại lệnh của cô ấy tại mức 115,999 USDT, từ đó tăng đáng kể khả năng khớp lệnh. Ngược lại, Cindy có một lệnh Limit bán tại mức 120,000 USDT và muốn đẩy nhanh tốc độ khớp lệnh. Khi sử dụng tính năng lệnh Chase, lệnh của cô ấy sẽ được gửi lại tại mức giá bán tốt nhất.





Điều quan trọng cần lưu ý là tính năng lệnh Chase của MEXC Futures hiện chỉ được hỗ trợ trong chế độ phòng hộ . Khi gửi lại lệnh vị thế Long bằng tính năng này, người dùng phải đảm bảo tài khoản Futures có đủ ký quỹ để tránh tình trạng lệnh không được thực hiện.





Nhằm nâng cao hiệu quả giao dịch, MEXC đã giới thiệu tính năng lệnh Chase để giải quyết vấn đề lệnh Limit không được khớp trong thời gian dài.





Trong hầu hết các trường hợp, người dùng sẽ cần huỷ một lệnh hiện tại và tự tạo lại lệnh mới để cập nhật giá lệnh theo giá thị trường mới nhất. Với tính năng lệnh Chase, người dùng có thể thực hiện thao tác này chỉ với một lần nhấn: hệ thống sẽ gửi lại lệnh dưới dạng lệnh Limit mới tại mức giá thị trường tốt nhất hiện tại. Khối lượng lệnh vẫn được giữ nguyên và loại lệnh vẫn được tính là lệnh Maker, vì vậy sẽ không phát sinh thêm phí.





Bằng cách đơn giản hoá quy trình và tăng khả năng khớp lệnh, tính năng lệnh Chase giúp nâng cao hiệu quả giao dịch tổng thể.









Trong phần hướng dẫn minh hoạ, chúng ta sẽ sử dụng một cặp giao dịch USDT-M Futures Vĩnh cửu làm ví dụ.









Truy cập trang web chính thức của MEXC và đăng nhập vào tài khoản của bạn. Trong mục Futures, chọn USDT-M Futures Vĩnh cửu để vào giao diện giao dịch. Tại bảng đặt lệnh bên tay phải, tạo một lệnh Limit.









Cuộn xuống trang và tìm lệnh Limit của bạn trong mục Lệnh chờ. Nhấn nút Chase.









Nếu tuỳ chọn Xác nhận đặt lệnh được bật trong phần Cài đặt sở thích, khi nhấn Chase, một cửa sổ Xác nhận lệnh Chase sẽ hiển thị. Bạn có thể xác nhận lại lệnh và nhấn OK để hoàn tất thao tác.





Nếu tuỳ chọn Xác nhận đặt lệnh đang tắt trong phần Cài đặt sở thích, nhấn vào Chase sẽ ngay lập tức hoàn tất thao tác.









Khi lệnh vượt qua tất cả các kiểm tra về hiệu lực lệnh, giới hạn rủi ro, số dư và rủi ro thanh lý, lệnh Chase sẽ được đặt thành công. Lệnh Limit ban đầu của bạn sẽ được gửi lại tại mức giá mua hoặc giá bán tốt nhất theo phía đặt lệnh của bạn. Sau khi khớp, lệnh Limit đã khớp sẽ hiển thị trong mục Vị thế hiện tại.





Nếu bất kỳ điều kiện kiểm tra nào không đạt, lệnh Chase sẽ không được đặt và hệ thống sẽ hiển thị lý do thất bại.













1) Mở App MEXC và đăng nhập vào tài khoản của bạn. Nhấn vào nút Giao dịch ở cuối trang chủ.





2) Tại giao diện giao dịch, chọn Futures ở phía trên để chuyển sang giao diện giao dịch Futures.





3) Tạo một lệnh Limit.





4) Cuộn xuống mục Lệnh chờ để xem lệnh Limit của bạn, sau đó nhấn Chase.





5) Nhấn Xác nhận.





6) Khi lệnh vượt qua tất cả các kiểm tra về hiệu lực lệnh, giới hạn rủi ro, số dư và rủi ro thanh lý, lệnh Chase sẽ được đặt thành công. Lệnh Limit ban đầu của bạn sẽ được gửi lại tại mức giá mua hoặc giá bán tốt nhất theo phía đặt lệnh của bạn. Sau khi khớp, lệnh Limit đã khớp sẽ hiển thị trong mục Vị thế.





Nếu bất kỳ điều kiện kiểm tra nào không đạt, lệnh Chase sẽ không được đặt và hệ thống sẽ hiển thị lý do không thành công.









Mặc dù độ biến động cao của thị trường Futures tiền mã hoá tạo ra nhiều cơ hội giao dịch, nhưng nếu quan sát trong khung thời gian dài hơn, có thể thấy rằng khoảng 80% thời gian, phần lớn các loại tiền mã hoá thực tế dao động trong một vùng giá nhất định. Ví dụ, biểu đồ dưới đây cho thấy biến động giá của ETHUSDT Futures Vĩnh cửu trong một vùng như vậy.









Điều này tạo ra cơ hội cho giao dịch lưới Futures.









Giao dịch lưới là một chiến lược giao dịch định lượng và tự động. Chiến lược này hoạt động bằng cách đặt nhiều lệnh mua và bán cách đều nhau trong một khoảng giá xác định, tạo thành một "lưới". Khi giá di chuyển trong vùng này, hệ thống sẽ tự động mua thấp bán cao, thu lợi nhuận từ mỗi biến động giá nhỏ.





Nói đơn giản, giao dịch lưới không phụ thuộc vào việc dự đoán xu hướng thị trường. Thay vào đó là tận dụng chính sự biến động giá để tạo lợi nhuận. Miễn là thị trường dao động, dù là xu hướng tăng, giảm hay đi ngang, đều có tiềm năng sinh lời.









MEXC Futures cổ phiếu mang đến một cách tiếp cận mới để giao dịch cổ phiếu Mỹ bằng tiền mã hoá. Nhà đầu tư có thể tham gia vào biến động giá cổ phiếu mà không cần nắm giữ cổ phiếu cơ sở hoặc mở tài khoản tại công ty môi giới. Bằng cách sử dụng tiền mã hoá làm ký quỹ, nhà giao dịch có thể tận dụng biến động giá cổ phiếu để nhận lợi nhuận với đòn bẩy và tùy chọn giao dịch linh hoạt.





Thông qua MEXC Futures cổ phiếu, người dùng có thể dễ dàng giao dịch hàng chục cổ phiếu thuộc nhóm đầu tư chất lượng mà không cần tài khoản môi giới truyền thống. MEXC cũng cung cấp mức phí thuộc hàng thấp nhất trong ngành cùng trải nghiệm giao dịch tối giản. Theo báo cáo từ ChainCatcher , độ sâu thanh khoản của MEXC Futures cổ phiếu hiện đang dẫn đầu toàn ngành với khoảng cách lớn, đảm bảo biến động giá mượt mà ngay cả trong điều kiện thị trường khắc nghiệt và giúp giảm rủi ro thanh lý ngoài ý muốn.













Hiện tại, MEXC đang tổ chức sự kiện Lễ hội 0 phí . Khi tham gia, người dùng có thể giảm đáng kể chi phí giao dịch, đạt được mục tiêu "tiết kiệm nhiều hơn, giao dịch nhiều hơn, lợi nhuận nhiều hơn". Trên MEXC, bạn không chỉ tận hưởng giao dịch chi phí thấp qua sự kiện này mà còn đón đầu xu hướng thị trường và nắm bắt cơ hội với hiệu quả tối đa. Đây là điểm khởi đầu lý tưởng để tăng tốc hành trình gia tăng tài sản của bạn.





