Dolomite: Cách mạng hóa trung tâm thanh khoản trong tài chính phi tập trung





Khi công nghệ blockchain ngày càng phát triển, tài chính phi tập trung (DeFi) tiếp tục mang đến những giải pháp hạ tầng vừa thiết thực vừa sáng tạo. Dolomite, được xây dựng trên mạng Arbitrum, đang tái định nghĩa hoạt động giao dịch và cho vay tài sản số thông qua kiến trúc tài chính chuyên biệt của mình. Việc ra mắt token quản trị gốc DOLO đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của nền tảng với vai trò là một thị trường tiền tệ và sàn giao dịch phi tập trung.









Dolomite tạo sự khác biệt thông qua ba trụ cột nền tảng:





1) Hệ thống thanh khoản ảo: Một khung thuật toán tiên tiến giúp tối ưu hoá hiệu quả sử dụng vốn trên nhiều loại tài sản, từ các loại tiền mã hoá lớn đến token mới nổi, vượt qua những giới hạn của mô hình thanh khoản truyền thống.

2) Mô hình khuyến khích đặt người dùng lên hàng đầu: Thay vì dựa vào phí cao, Dolomite phân bổ doanh thu từ giao thức trực tiếp cho người dùng. Các cơ chế phân phối bền vững như phần thưởng staking tạo ra vòng lặp tích cực, đồng bộ giữa tăng trưởng nền tảng và lợi ích người dùng.

3) Kiến trúc tài chính ưu tiên bảo mật: Tất cả các khoản vay đều được thế chấp vượt mức, được kiểm soát bởi các hợp đồng thông minh đã qua kiểm toán và hệ thống quản lý rủi ro chặt chẽ. Thiết kế này vừa bảo vệ tài sản người dùng, vừa đảm bảo sự ổn định của nền tảng.





Theo dữ liệu vận hành, người dùng chỉ phải trả phí mạng trên chuỗi mà không chịu bất kỳ khoản phí nền tảng bổ sung nào, từ đó giảm đáng kể rào cản tham gia.









Token DOLO giữ vai trò then chốt trong hệ sinh thái Dolomite với hai chức năng chính:





1) Quyền quản trị: Người nắm giữ DOLO có thể đề xuất và bỏ phiếu cho các nâng cấp giao thức, điều chỉnh tham số và các quyết định quan trọng khác, bảo đảm quá trình phát triển của nền tảng được định hướng bởi chính cộng đồng.

2) Tiện ích thực tiễn: DOLO được sử dụng để phân phối phần thưởng staking và khuyến khích cung cấp thanh khoản. Trong các bản cập nhật sắp tới, token sẽ hỗ trợ khả năng tương tác chuỗi chéo cùng nhiều tính năng nâng cao, từ đó mở rộng phạm vi ứng dụng và tăng giá trị sử dụng lâu dài.









1) Nguồn cung cố định: Tổng cung được giới hạn ở mức 1 tỷ token, đảm bảo tính khan hiếm.

2) Phân bổ minh bạch: 20% dành cho những người đóng góp sớm và các chương trình khuyến khích cộng đồng, bao gồm airdrop. 3% được dành riêng làm phần thưởng mục tiêu cho người gửi tài sản vào giao thức Boyco. Phần còn lại được phân bổ cho các pool thanh khoản và quỹ phát triển hệ sinh thái.

3)Lịch trình phát hành: Vào ngày phát hành token (24/04), khoảng 361 triệu token (bao gồm cả veDOLO – Vote Escrowed DOLO bị khóa) sẽ được đưa vào lưu thông, giúp cân bằng giữa thanh khoản ngay lập tức và cam kết dài hạn.









Sự kiện phát hành token (TGE): Bắt đầu từ ngày 24/04, người dùng có thể nhận DOLO thông qua nền tảng chính thức của dự án, đánh dấu sự khởi đầu cho nền kinh tế xoay quanh token.

Triển khai đa chuỗi: Bênh cạnh mạng chính là Arbitrum, DOLO sẽ được mở rộng sang Berachain nhằm hiện thực hóa chiến lược đa chuỗi và mở rộng khả năng tiếp cận người dùng.

Cơ chế airdrop hồi tố: Dựa trên ảnh chụp dữ liệu vào ngày 06/01/2025, chỉ những người dùng hoạt động trước mốc thời gian này mới đủ điều kiện nhận airdrop, khẳng định nguyên tắc "phần thưởng dựa trên đóng góp thực tế".









Khi nền tảng và nền kinh tế sáng tạo ngày càng phát triển mạnh mẽ, Dolomite đang tái định hình trải nghiệm DeFi thông qua những đổi mới công nghệ vượt trội. Hệ thống thanh khoản ảo cùng mô hình khuyến khích ưu tiên người dùng của Dolomite đang thiết lập một chuẩn mực mới, kết hợp hiệu quả sử dụng vốn với khả năng tiếp cận rộng rãi. Khi hệ sinh thái token DOLO ngày càng hoàn thiện, trung tâm tài chính phi tập trung này hứa hẹn sẽ thu hút ngày càng nhiều người dùng quan tâm đến tương lai của tài chính số. Với chuyên môn trong việc phát hiện và hỗ trợ các dự án tiềm năng, MEXC là điểm đến hàng đầu để sở hữu và giao dịch DOLO.





DOLO hiện đã được niêm yết trên MEXC Spot và Futures, tại đây bạn có thể giao dịch với mức phí cực thấp





1) Mở và đăng nhập vào App hoặc trang web chính thức MEXC.

2) Tại thanh tìm kiếm, nhập DOLO và chọn giao dịch Spot hoặc Futures.

3) Chọn loại lệnh, nhập số lượng và mức giá, sau đó gửi lệnh của bạn.





Bạn cũng có thể tham gia các sự kiện nạp và giao dịch liên quan trên trang MEXC Airdrop+ . Hoàn thành nhiệm vụ đơn giản để có cơ hội nhận thêm token DOLO hoặc phần thưởng USDT.









1) Thanh khoản vượt trội: Chênh lệch giá thấp, khớp lệnh nhanh và giao dịch ổn định.

2) Giao diện thân thiện: Thiết kế trực quan, phù hợp cho cả người dùng mới và nhà giao dịch chuyên nghiệp.

3) Bảo mật toàn diện: Hệ thống bảo vệ nhiều lớp, giám sát rủi ro theo thời gian thực và cam kết bồi thường 100% nếu xảy ra sự cố từ phía sàn.

4) Hỗ trợ 24/7: Đội ngũ CSKH luôn đồng hành và hỗ trợ bạn mọi lúc, mọi nơi.

5) Phí giao dịch siêu thấp: Cấu trúc phí cạnh tranh giúp bạn tối đa hoá lợi nhuận.



