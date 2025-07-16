Lễ hội Doge Day! Bạn biết bao nhiêu về token chủ đề chó phổ biến?

Ngày 26 tháng 8 hàng năm là ngày Quốc tế Doge. Ban đầu là một meme coin trên internet, Dogecoin (DOGE) đã phát triển từ một token đùa giỡn thành một thành viên quan trọng trong thị trường tiền mã hoá. Với Doge Day sắp đến, hãy khám phá sức hấp dẫn của Dogecoin và tìm hiểu về các loại token có chủ đề chó phổ biến nhất hiện đang có trên thị trường!





Dogecoin bắt đầu như một token đùa giỡn xuất phát từ một meme trên internet và đã phát triển thành một thành viên quan trọng trong thị trường tiền mã hoá. Mặc dù giá token luôn biến động, nhưng sự hỗ trợ từ cộng đồng và ảnh hưởng văn hóa đã khiến Doge trở thành một biểu tượng độc đáo trong thế giới Web 3. Câu chuyện của Dogecoin nhấn mạnh sự đa dạng và không thể đoán trước của thị trường tiền mã hoá và nhấn mạnh tầm quan trọng của cộng đồng và văn hóa đối với các loại tiền kỹ thuật số. Hãy cùng bắt đầu hành trình khám phá Dogecoin về nguồn gốc, sự phát triển và tình hình hiện tại.





Dogecoin (DOGE) là một token phi tập trung có nguồn gốc từ văn hóa meme trên internet. Token được tạo ra vào ngày 06/12/2013 bởi các kỹ sư phần mềm Billy Markus và Jackson Palmer. Nguồn gốc của Dogecoin có thể đến từ một meme internet nổi tiếng, liên quan đến chú chó Shiba Inu, và khuôn mặt biểu cảm của chú chó này kết hợp với các câu chữ hài hước, trở thành một phần của văn hóa internet. Billy Markus và Jackson Palmer quyết định tạo ra Dogecoin với ý định tạo một loại tiền kỹ thuật số thú vị, vui vẻ và hấp dẫn. Mặc dù được lấy cảm hứng một phần từ Bitcoin, Dogecoin ban đầu được hình thành như một sự châm biếm tính chất đầu cơ và bong bóng của thị trường tiền mã hoá vào thời điểm đó. Dogecoin dựa trên công nghệ blockchain của Litecoin, nhưng sử dụng thời gian tạo khối ngẫu nhiên khác (1 phút) so với Bitcoin, hỗ trợ xác nhận giao dịch nhanh hơn.





Dogecoin ban đầu chỉ là một token mới lạ và không thu hút sự chú ý rộng rãi của thị trường. Tuy nhiên, theo thời gian, Dogecoin dần xây dựng được cộng đồng hỗ trợ mạnh mẽ. Cộng đồng Dogecoin được biết đến với sự hài hước và thiện chí, nâng cao ảnh hưởng của token thông qua các hoạt động gây quỹ và từ thiện. Dưới đây là một số cột mốc quan trọng trong sự phát triển của Dogecoin:





2014: Hoạt động cộng đồng và nỗ lực từ thiện

Tháng 1: Cộng đồng Dogecoin bắt đầu sử dụng token để phát thưởng trên các nền tảng mạng xã hội, thúc đẩy một nền văn hóa hào phóng.

Tháng 3: Dogecoin xây dựng ứng dụng chính thức đầu tiên trong việc gây quỹ khi cộng đồng quyên góp được hơn 30,000 USDT bằng Dogecoin để giúp đội tuyển bobsled Jamaica tham gia Thế vận hội mùa đông Sochi.

Tháng 4: Một nỗ lực gây quỹ khác của cộng đồng Dogecoin đã quyên góp được 55,000 USDT bằng Dogecoin để tài trợ cho tay đua NASCAR Josh Wise.

Tháng 9: Dogecoin đã triển khai cơ chế Auxiliary Proof of Work (AuxPoW), cho phép khai thác hợp nhất với Litecoin, nâng cao đáng kể tính bảo mật của mạng Dogecoin bằng cách tận dụng sức mạnh hash mạnh hơn của Litecoin.





2015: Phát hành Dogecoin Core

Các tiến bộ công nghệ của Dogecoin cũng phát triển, với việc phát hành Dogecoin Core vào năm 2015. Bản nâng cấp kỹ thuật quan trọng này nhằm nâng cao tính bảo mật và hiệu suất của mạng lưới.





2017–2018: Tăng trưởng thị trường

Trong thời kỳ tăng trưởng của thị trường tiền mã hoá năm 2017, Dogecoin đã trải qua một đợt tăng giá đáng kể, thu hút sự chú ý rộng rãi. Cho dù giá trị thị trường rất biến động, Dogecoin vẫn duy trì được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ cộng đồng. Mặc dù vào năm 2018 thị trường điều chỉnh, Dogecoin vẫn giữ được cơ sở người dùng trung thành và tiếp tục được sử dụng cho các phần thưởng và giao dịch nhỏ.





2020: Tăng trưởng giá

Dogecoin trở nên phổ biến trên TikTok, và người dùng tạo ra một cơn sốt mua đầu cơ nhằm đẩy giá trị của Dogecoin lên $1. Việc tăng mức độ rủi ro đã dẫn đến sự tăng giá đáng kể, mặc dù chỉ là tạm thời.





2021: Ảnh hưởng của người nổi tiếng

Dogecoin đã trải qua một đợt tăng giá đáng kể, một phần đến từ sự ảnh hưởng của các người nổi tiếng như Elon Musk, Snoop Dogg và Mark Cuban. Đặc biệt, các tweet của Musk đã đóng một vai trò quan trọng trong việc ảnh hưởng đến biến động giá của Dogecoin. Trong suốt năm 2021, tỷ lệ chấp nhận Dogecoin đã tăng lên, với nhiều thương nhân và nền tảng chấp nhận Dogecoin làm phương thức thanh toán.





2022-2023: Tiếp tục phổ biến

Dogecoin tiếp tục duy trì phát triển trong không gian tiền mã hoá, được hỗ trợ bởi cộng đồng nhiệt tình và việc thương nhân sử dụng ngày càng tăng. Mặc dù có những biến động đáng kể trong thị trường tiền mã hoá, sự hiện diện của Dogecoin đã giúp củng cố vị thế chính mình, khiến Dogecoin không chỉ là một cái tên "meme coin". Trong khi đó, nhóm phát triển tập trung vào các cải tiến kỹ thuật, bao gồm nâng cao mạng Dogecoin để tăng hiệu suất giao dịch và giảm phí.





Tính đến năm 2024, Dogecoin đã trở thành một thành viên quan trọng trong thị trường tiền mã hoá. Mặc dù trải qua những biến động về giá, cộng đồng mạnh mẽ và ảnh hưởng văn hóa đã giúp token này duy trì một vị trí ổn định.





Vị trí trên thị trường

Dogecoin vẫn là một trong những loại tiền mã hoá lớn hơn theo vốn hóa thị trường, thường xếp hạng trong top 10 tiền mã hoá. Mặc dù cạnh tranh với các loại tiền mã hoá mới nổi, Dogecoin vẫn tiếp tục nắm giữ một thị phần ổn định.





Hỗ trợ cộng đồng

Cộng đồng Dogecoin vẫn rất tích cực và gắn bó, tham gia vào các cuộc thảo luận trực tuyến, hoạt động trên mạng xã hội và các dự án từ thiện khác nhau. Thành viên cộng đồng thường thúc đẩy sự phát triển của dự án bằng sự hài hước và thiện chí.





Ảnh hưởng của người nổi tiếng

Dogecoin tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ những người nổi tiếng, đặc biệt là Elon Musk, những tweet và tuyên bố của ông thường có tác động đáng kể đến giá Dogecoin. Các người nổi tiếng và doanh nghiệp khác cũng bắt đầu chú ý và chấp nhận Dogecoin làm phương thức thanh toán.





Phát triển công nghệ

Mặc dù công nghệ của Dogecoin không được đổi mới thường xuyên như một số loại tiền mã hoá chính thống, nhưng nhóm phát triển và cộng đồng vẫn tận tâm duy trì và cải thiện mạng lưới. Các cập nhật gần đây đã tập trung chủ yếu vào việc nâng cao tính bảo mật và hiệu suất của mạng lưới.





Ứng dụng tài chính

Khi thị trường tiền mã hoá phát triển mạnh, Dogecoin đang dần được chấp nhận bởi nhiều nền tảng giao dịch và dịch vụ tài chính hơn. Một số thương nhân và nền tảng trực tuyến đã bắt đầu chấp nhận Dogecoin làm phương thức thanh toán.

Trong suốt lịch sử của mình, Dogecoin đã thể hiện sức sống và khả năng thích ứng mạnh mẽ. Từ nguồn gốc là một trò đùa đến sự phát triển nhanh chóng thành một loại tiền kỹ thuật số có giá trị hàng tỷ, Dogecoin phản ánh rõ nét sức mạnh của cộng đồng và sự phát triển không ngừng của tiền mã hoá. Sự thành công của Dogecoin không chỉ là một chiến thắng của công nghệ mà còn là một mô hình về cách tận dụng sự hỗ trợ của cộng đồng và động lực thị trường để thúc đẩy đổi mới. Sự chuyển đổi này chứng minh rằng ngay cả những ý tưởng ban đầu dường như không đáng kể cũng có thể phát triển thành tài sản có ảnh hưởng toàn cầu trong môi trường phù hợp.





Theo dữ liệu từ CoinGecko vào ngày 17 tháng 8, top 10 meme coin chủ đề chó hàng đầu theo vốn hóa thị trường là DOGE, SHIB, WIF, BONK, FLOKI, DOG, CORGIAI, OSAK, BABYCOIN và NEIRO. Chúng tôi đã biên soạn và tổng hợp một số dự án được thảo luận nhiều nhất để giới thiệu cho bạn.









Giới thiệu

Dogecoin (DOGE) tiên phong trong thị trường meme coin, nổi bật với biểu tượng meme Shiba Inu. Được tạo ra lần đầu vào ngày 06/12/2013, DOGE được ra mắt bởi các kỹ sư phần mềm Billy Markus và Jackson Palmer như một sự châm biếm tính chất bong bóng thị trường Bitcoin vào thời điểm đó. Mặc dù bắt đầu như một trò đùa, DOGE nhanh chóng thu hút được sự chú ý và hỗ trợ rộng rãi nhờ cộng đồng vui vẻ và hài hước, cũng như thanh khoản cao. Ngày nay, Dogecoin đã trở thành một loại tiền mã hoá chính thống trên thị trường, được ưa chuộng bởi các nhà đầu tư và người nổi tiếng như Elon Musk.









Đặc điểm

- Phí giao dịch thấp: DOGE được biết đến với phí giao dịch thấp, giúp người dùng tối ưu chi phí khi thực hiện chuyển tài sản.

- Hiệu suất cao: Giao thức mạng của DOGE được thiết kế đơn giản và hiệu quả, hỗ trợ xác nhận giao dịch nhanh chóng và khả năng xử lý mạnh mẽ.

- Hỗ trợ cộng đồng mạnh mẽ: DOGE tự hào có một cộng đồng rất tích cực, với các thành viên thường xuyên tham gia vào các hoạt động từ thiện và quảng bá để thúc đẩy sự phát triển liên tục của DOGE.

- Ứng dụng rộng rãi: Mặc dù bắt đầu như một trò đùa, DOGE hiện được sử dụng rộng rãi cho các khoản thanh toán nhỏ, tip và như một công cụ quyên góp cho các dự án khác nhau.





Giới thiệu

Shiba Inu (SHIB) được biết đến với biệt danh "Kẻ giết Dogecoin" và được ra mắt bởi một nhóm ẩn danh vào năm 2020. SHIB sử dụng một con Shiba Inu khác làm biểu tượng và nhằm mục đích sao chép và vượt qua thành công của Dogecoin. Thông qua các airdrop quy mô lớn và chiến lược marketing cộng đồng tích cực, SHIB nhanh chóng nổi lên và thu hút được sự chú ý rộng rãi. Sự phát triển của SHIB cũng nhận được sự hỗ trợ cộng đồng tương tự như DOGE, xây dựng vị trí của riêng mình trong thị trường tiền mã hoá.









Đặc điểm

Tài chính phi tập trung (DeFi): SHIB không chỉ là một token mà còn mở rộng các ứng dụng vào tài chính phi tập trung, cung cấp các tính năng như khai thác thanh khoản và yield farming thông qua các nền tảng như ShibaSwap.

Cộng đồng tích cực: Cộng đồng SHIB rất tích cực, quảng bá token thông qua các diễn đàn, mạng xã hội và sự kiện offline để nâng cao sự tương tác của người dùng.

Tiếp xúc rộng rãi với truyền thông: SHIB đã thu hút được sự chú ý đáng kể thông qua việc đưa tin rộng rãi và quảng bá trên mạng xã hội, đạt được hiệu suất thị trường đáng chú ý trong một thời gian ngắn.





Giới thiệu

dogwifhat (WIF) được phát triển bởi một nhóm ẩn danh với các thành viên từ ngành blockchain và dịch vụ tài chính. Người sáng lập với mục đích kết hợp các yếu tố hài hước với các chức năng tài chính thực tế để tạo ra một dự án tiền mã hoá hấp dẫn. Được ra mắt vào đầu năm 2023, dogwifhat (WIF) chính thức hoạt động trên các sàn giao dịch vào giữa năm. Là một meme coin chủ đề chó mới nổi, dogwifhat tìm cách thu hút người dùng thông qua các sản phẩm và hoạt động tài chính sáng tạo. Với giá trị giải trí cao và tính chất vui vẻ, dogwifhat cam kết cung cấp trải nghiệm người dùng độc đáo và nâng cao ảnh hưởng thị trường của mình thông qua các chiến lược marketing khác biệt.





Đặc điểm

Giải pháp tài chính sáng tạo: WIF nâng cao tính hữu dụng và hấp dẫn của token bằng cách giới thiệu các sản phẩm tài chính mới như pool thanh khoản và nền tảng yield farming. Các sản phẩm này được thiết kế để cung cấp cho người dùng nhiều lựa chọn đầu tư và cơ hội thu lợi nhuận hơn.

Tăng cường sự tham gia của cộng đồng: dogwifhat tập trung vào việc xây dựng một cộng đồng tích cực, khuyến khích người dùng thúc đẩy sự phát triển của dự án thông qua việc tham gia bỏ phiếu, sự kiện và thảo luận. Các hoạt động cộng đồng bao gồm các cuộc thi trực tuyến, sự kiện airdrop và cập nhật thường xuyên để tăng sự tham gia và gắn bó của người dùng.

Hoạt động marketing giải trí: Thông qua các chiến lược marketing hài hước và các sự kiện sáng tạo, WIF đã thành công trong việc thu hút sự chú ý đáng kể của người dùng, tăng khả năng nhận diện và sự phổ biến của token.





Giới thiệu

Bonk được tạo ra bởi một nhóm những người dùng đam mê tiền mã hoá và chuyên gia marketing ẩn danh, chuyên phát triển một token mang tính giải trí cao và quảng bá thông qua cộng đồng. Ra mắt vào cuối năm 2021, dự án nhanh chóng thu hút được sự chú ý rộng rãi của thị trường vào đầu năm 2022. Bonk (BONK) là một token có chủ đề hài hước nhằm cung cấp cho người dùng trải nghiệm đầu tư giải trí. BONK nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng và phát triển nhanh chóng trên thị trường thông qua một loạt các chiến lược và hoạt động quảng bá sáng tạo.









Đặc điểm

Phát triển nhờ vào cộng đồng: Phụ thuộc vào sự hỗ trợ và tham gia của cộng đồng, thúc đẩy sự phát triển của dự án thông qua các hoạt động quảng bá và thảo luận của cộng đồng.

Quảng bá thị trường tích cực và tương tác cộng đồng: Thu hút người dùng thông qua các chiến dịch marketing hài hước, quảng bá trên mạng xã hội và các sự kiện tương tác trực tuyến.





Giới thiệu

Floki Inu (FLOKI) được đặt theo tên chú chó cưng "Floki" của Elon Musk và kết hợp yếu tố hài hước và hiệu ứng người nổi tiếng của các meme coin chủ đề chó, với trọng tâm là tạo ra một nền tảng cộng đồng phi tập trung. Được ra mắt vào giữa năm 2021 bởi một nhóm chuyên gia từ ngành blockchain và tài chính, dự án này nhanh chóng thu hút được sự chú ý của thị trường. Floki Inu cung cấp một loạt các dịch vụ DeFi và tính năng NFT, nhằm trở thành một dự án toàn diện trong không gian tiền mã hoá.









Đặc điểm

Phát triển nhờ vào cộng đồng và hiệu ứng người nổi tiếng: Tận dụng sức ảnh hưởng của người nổi tiếng như Elon Musk và sức mạnh của cộng đồng để thúc đẩy sự phát triển của dự án.

Dịch vụ DeFi và tính năng NFT: Cung cấp khai thác thanh khoản, dịch vụ lending và khả năng tạo/giao dịch NFT.





Giới thiệu

DOG.GO.TO.THE.MOON (Runes) DOG là một meme coin lấy chủ đề chó, được thiết kế để thu hút nhà đầu tư thông qua hình ảnh thương hiệu hấp dẫn và các chiến lược marketing sáng tạo. Dự án được khởi chạy bởi một nhóm những người đam mê tiền mã hoá, bắt đầu hoạt động vào cuối năm 2022 và chính thức ra mắt vào đầu năm 2023. Thông qua các hoạt động marketing và sự kiện sáng tạo, DOG.GO.TO.THE.MOON (Runes) DOG đã thành công trong việc xây dựng một nền tảng cộng đồng sôi động.





Giới thiệu

Hình ảnh thương hiệu hấp dẫn: Thu hút một lượng lớn người dùng thông qua hình ảnh thương hiệu hài hước và các chiến lược marketing.

Chiến lược marketing sáng tạo: Bao gồm các thử thách trực tuyến, cuộc thi cộng đồng và các hoạt động tương tác để tăng cường sự nhận diện và phổ biến của token.





Giới thiệu

CorgiAI (CORGIAI) là một meme coin chủ đề chó mới nổi nhằm thu hút người dùng thông qua hình ảnh thương hiệu hấp dẫn và các chiến lược marketing sáng tạo. Được ra mắt vào đầu năm 2023, dự án được tạo ra bởi một nhóm nhà phát triển đam mê và chuyên gia thị trường trong không gian tiền mã hoá. Dự án quảng bá token thông qua các yếu tố sáng tạo và giải trí và chính thức niêm yết token trên các sàn giao dịch vào giữa năm 2023.









Đặc điểm

Marketing sáng tạo và hoạt động cộng đồng: Mức độ nhận diện của token trên thị trường được nâng cao thông qua các sự kiện quảng bá và tương tác hấp dẫn.

Tăng cường sự tham gia của người dùng: Người dùng được khuyến khích tham gia vào các ưu đãi như airdrop, bỏ phiếu và thảo luận cộng đồng.





Giới thiệu

Osaka Protocol (OSAK) là một meme coin chủ đề chó sáng tạo được thiết kế để cung cấp cho người dùng cơ hội đầu tư độc đáo bằng cách kết hợp yếu tố hài hước với các ứng dụng thực tế. Dự án được thành lập bởi một nhóm nhà phát triển có nhiều kinh nghiệm về blockchain vào cuối năm 2022 và chính thức ra mắt vào đầu năm 2023. Osaka Protocol không chỉ tập trung vào giá trị giải trí của token mà còn cung cấp cho người dùng một loạt các tính năng và ứng dụng đa dạng.









Đặc điểm

Hình ảnh thương hiệu độc đáo và định vị thị trường: Kết hợp yếu tố giải trí và tính thực tiễn, cung cấp nhiều ứng dụng đa dạng.

Ứng dụng và chức năng đa dạng: Bao gồm thanh toán, đầu tư, dịch vụ DeFi và giao dịch NFT, nâng cao tính hữu dụng và cạnh tranh trên thị trường của token.

Giới thiệu

Babycoin (BABYCOIN) là một loại tiền mã hóa với phong cách vui nhộn và hài hước, được thiết kế để thu hút nhà đầu tư thông qua các chiến lược quảng bá và hoạt động cộng đồng độc đáo. Ra mắt vào đầu năm 2022 bởi một nhóm nhà phát triển sáng tạo có kinh nghiệm marketing, dự án nhanh chóng nổi bật nhờ các chiến lược giải trí hấp dẫn.









Đặc điểm

Nhấn mạnh sự hài hước và giải trí: Thu hút sự quan tâm và gắn bó của người dùng qua phong cách hài hước và marketing vui nhộn.

Tương tác cộng đồng và quảng bá tích cực: Nâng cao hiệu suất thị trường và mở rộng cơ sở người dùng qua các hoạt động cộng đồng và chiến lược quảng bá chủ động.





Giới thiệu

Neiro on ETH (NEIRO) là một loại meme coin với chủ đề chó, nhằm nâng cao hiệu suất thị trường và mở rộng cơ sở người dùng thông qua công nghệ và chiến lược marketing đổi mới. Dự án này do một nhóm các nhà phát triển kỹ thuật ra mắt vào cuối năm 2022, chính thức hoạt động từ đầu năm 2023, sử dụng công nghệ tiên tiến và chiến lược marketing sáng tạo để thu hút nhà đầu tư.









Đặc điểm

Công nghệ đổi mới và ứng dụng: Token được tăng cường sức cạnh tranh nhờ vào công nghệ tiên tiến và các ứng dụng đa dạng.

Chiến lược quảng bá tích cực và xây dựng cộng đồng: Tăng cường hiệu suất thị trường và sự gắn kết của người dùng qua marketing hiệu quả và phát triển cộng đồng.





Ngoài 10 token theo chủ đề chó hàng đầu theo vốn hóa thị trường, còn có một token đáng chú ý khác: Dogelon Mars (ELON).

Giới thiệu

Dogelon Mars (ELON) lấy cảm hứng từ Elon Musk, nhằm tận dụng ảnh hưởng của ông để tăng giá trị của token. Token này kết hợp sự hài hước của Dogecoin với sự ủng hộ của người nổi tiếng để thu hút nhà đầu tư.









Đặc điểm

Ảnh hưởng của người nổi tiếng: Tận dụng sự nổi tiếng của Elon Musk để nâng cao độ nhận diện và sức hấp dẫn của token.

Hài hước: Kế thừa tính hài hước và giải trí của Dogecoin, thu hút người dùng bằng hình ảnh thương hiệu vui nhộn.

Tương tác cộng đồng: Nâng cao mức độ nhận diện và sự phổ biến của token qua các hoạt động cộng đồng và quảng bá trên mạng xã hội.





