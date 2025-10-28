XRP có Đốt Coin không? Tất cả những gì bạn cần biết về Tỷ lệ Đốt XRP

Nếu bạn đang nắm giữ XRP hoặc đang cân nhắc đầu tư vào nó, bạn có thể đã nghe mọi người nói về "đốt XRP" và tự hỏi tất cả sự ồn ào là về điều gì. Vấn đề là: hiểu cách hoạt động của cơ chế đốt XRP có thể giúp bạn đưa ra quyết định thông minh hơn về danh mục đầu tư tiền điện tử của mình.

Bài viết này phân tích mọi thứ bạn cần biết về đốt XRP bằng tiếng Việt đơn giản — không có thuật ngữ phức tạp, chỉ có những sự thật rõ ràng. Bạn sẽ tìm hiểu chính xác cách tỷ lệ đốt XRP hoạt động, những thay đổi gần đây có ý nghĩa gì đối với khoản đầu tư của bạn và liệu bạn có nên lo lắng về số lượng đốt giảm hay không. Cuối cùng, bạn sẽ hiểu điều gì thực sự thúc đẩy giá trị của XRP và các chỉ số nào thực sự quan trọng khi đánh giá loại tiền điện tử này.





Những điểm chính:

XRP đốt một lượng rất nhỏ (0.00001 XRP) với mỗi giao dịch để ngăn chặn spam, không phải để thao túng giá

Tỷ lệ đốt hiện tại đã giảm 95% so với mức đỉnh tháng 12/2024, hiện chỉ phá hủy 163-750 XRP mỗi ngày

Khoảng 14 triệu XRP đã bị đốt kể từ khi ra mắt, chiếm chỉ 0.014% tổng nguồn cung

Về lý thuyết, Ripple có thể bị buộc phải đốt 39-40 tỷ XRP trong quỹ ký quỹ bằng sự đồng thuận 80% của validator

Việc áp dụng mạng lưới, tính minh bạch quy định và tiện ích thực tế quan trọng hơn nhiều đối với giá trị dài hạn của XRP so với tỷ lệ đốt





Hãy nghĩ về việc đốt XRP giống như tem bưu chính bị hủy sau khi bạn sử dụng chúng. Mỗi khi ai đó gửi XRP qua mạng lưới, một lượng XRP rất nhỏ — thường là 0.00001 XRP mỗi giao dịch bị phá hủy vĩnh viễn. Điều này không vào túi ai đó hoặc được lưu trữ trong một kho nào đó. Nó bị xóa hoàn toàn khỏi sự tồn tại, không bao giờ được sử dụng lại.

Cơ chế đốt XRP phục vụ một mục đích cụ thể không liên quan gì đến việc làm giàu cho các nhà đầu tư. Khi Ripple thiết kế XRP Ledger vào năm 2012, họ cần một cách để ngăn chặn các cuộc tấn công spam. Nếu không có chi phí nào gắn với giao dịch, những kẻ xấu có thể làm ngập mạng lưới với hàng triệu giao dịch vô giá trị và làm sập toàn bộ hệ thống. Bằng cách yêu cầu mỗi giao dịch đốt một khoản phí nhỏ, XRP đảm bảo rằng mỗi giao dịch đều có giá trị thực sự đằng sau nó, ngay cả khi giá trị đó rất nhỏ.

Không giống như Bitcoin, nơi các thợ đào kiếm được phí giao dịch, hoặc Ethereum trước các nâng cấp lớn của nó, nơi phí được chuyển cho các validator, phí giao dịch XRP chỉ đơn giản là biến mất. Không ai kiếm lợi từ chúng. Việc phá hủy phí xảy ra tự động thông qua giao thức đồng thuận của mạng, xác thực các giao dịch mà không cần khai thác. Điều này làm cho XRP khác biệt về cơ bản so với các loại tiền điện tử bằng chứng công việc.

Số lượng bị đốt mỗi giao dịch được cố ý để nhỏ. Ở mức giá hiện tại, 0.00001 XRP tương đương với một phần nhỏ của một xu. Điều này giữ cho các giao dịch có giá cả phải chăng trong khi vẫn ngăn cản lạm dụng mạng lưới. Trong thời gian tắc nghẽn mạng, phí có thể tăng nhẹ, nhưng vẫn ở mức tối thiểu so với các mạng blockchain khác. Các validator của XRP Ledger có thể điều chỉnh phí tối thiểu thông qua sự đồng thuận nếu cần, mặc dù điều này hiếm khi xảy ra.





Tỷ lệ đốt XRP đã giảm mạnh, và những con số cho thấy một câu chuyện nghiêm trọng. Vào tháng 12/2024, mạng lưới đã đốt hơn 15,000 XRP trong một ngày duy nhất trong các giai đoạn hoạt động cao. Chuyển nhanh đến tháng 9/2025, con số đó đã sụp đổ xuống chỉ còn 163 đến 750 XRP mỗi ngày. Để có quan điểm, đó là sự sụt giảm hơn 95% trong hoạt động đốt hàng ngày.

Điều gì gây ra sự sụt giảm lớn này? Câu trả lời rất đơn giản: ít người sử dụng mạng lưới hơn. Mỗi giao dịch đốt một lượng XRP rất nhỏ, vì vậy khi khối lượng giao dịch giảm, tỷ lệ đốt cũng giảm theo. Những tháng đầu năm 2025 chứng kiến mức đốt ổn định giữa 2,500 và 7,500 XRP hàng ngày, vốn đã thấp hơn đỉnh tháng 12. Nhưng đến cuối tháng 8, hoạt động đã sụp đổ xuống dưới 1,000 token mỗi ngày và duy trì ở đó cho đến tháng 9.

Kể từ khi XRP Ledger ra mắt, mạng lưới đã đốt khoảng 14 triệu XRP tổng cộng. Mặc dù nghe có vẻ nhiều, nhưng nó chỉ chiếm khoảng 0.014% nguồn cung ban đầu 100 tỷ token XRP. Tỷ lệ đốt đang tiến gần đến mức không hiện nay vì nguồn cung lưu hành 60 tỷ của XRP vẫn phần lớn không bị ảnh hưởng bởi phí giao dịch tối thiểu bị phá hủy.

Sự sụt giảm mạnh mẽ trong tỷ lệ đốt XRP hôm nay này phản ánh các mô hình hoạt động mạng lưới rộng hơn thay vì bất kỳ thay đổi nào đối với bản thân cơ chế đốt. Hệ thống hoạt động chính xác như được thiết kế — nó chỉ đơn giản là xử lý ít giao dịch hơn nhiều so với các giai đoạn bận rộn hơn.









Ethereum đã giới thiệu cơ chế đốt của mình thông qua nâng cấp EIP-1559 vào năm 2021, thay đổi cơ bản cách mạng lưới xử lý phí giao dịch. Bây giờ mỗi giao dịch Ethereum đốt một khoản phí cơ bản, với số tiền thay đổi dựa trên tắc nghẽn mạng. Trong các giai đoạn bận rộn, hàng nghìn ETH có thể bị đốt hàng ngày, tạo ra áp lực giảm phát thực sự làm giảm tổng nguồn cung. Một số ngày, Ethereum đốt nhiều ETH hơn nó tạo ra thông qua phần thưởng khối. Cách tiếp cận này liên kết việc sử dụng mạng trực tiếp với việc giảm nguồn cung một cách có ý nghĩa.

Binance coi trọng việc đốt với các sự kiện đốt hàng quý. Sàn giao dịch ban đầu cam kết phá hủy 100 triệu BNB — một nửa tổng nguồn cung của nó — bằng cách mua lại token với 20% lợi nhuận hàng quý. Qua nhiều năm, Binance đã đốt hàng tỷ đô la giá trị BNB thông qua các đợt mua lại có hệ thống này. Sau đó họ tự động hóa quy trình với một công thức minh bạch dựa trên giá BNB và việc sử dụng mạng. Cách tiếp cận tích cực này đã giảm nguồn cung BNB khoảng 25%.

Shiba Inu dựa vào các sáng kiến đốt do cộng đồng thúc đẩy để giảm nguồn cung token khổng lồ của nó. Những người nắm giữ tự nguyện gửi SHIB đến các địa chỉ đốt, hy vọng rằng việc giảm nguồn cung sẽ tăng giá trị của các token còn lại. Mặc dù các đợt đốt này xảy ra định kỳ và thu hút sự chú ý của truyền thông, chúng không thể đoán trước và phụ thuộc hoàn toàn vào sự nhiệt tình của cộng đồng thay vì cơ chế mạng.

XRP không đốt token để thao túng giá hoặc tạo ra sự khan hiếm nhân tạo. Cơ chế đốt tồn tại hoàn toàn để bảo mật mạng và ngăn chặn spam. Không có sự kiện đốt hàng quý, không có chương trình mua lại và không có chiến dịch đốt cộng đồng. Ripple chưa bao giờ công bố kế hoạch đốt quy mô lớn như những gì thấy với các token khác. Cơ chế đốt XRP là thụ động, tự động và tối thiểu theo thiết kế. Trong khi các đợt đốt của Ethereum đôi khi có thể tạo ra tiêu đề với quy mô của chúng, và Binance tạo ra sự phấn khích với các thông báo hàng quý, các đợt đốt XRP xảy ra âm thầm ở hậu trường với mỗi giao dịch.





Ripple hiện đang nắm giữ khoảng 39-40 tỷ XRP trong quỹ ký quỹ — trị giá khoảng 30 tỷ đô la ở mức giá gần đây. Dự trữ khổng lồ này đã gây ra cuộc tranh luận về việc liệu những token này có nên bị đốt vĩnh viễn hay không.

Vào cuối năm 2020, David Schwartz, Giám đốc Công nghệ của Ripple, đã đưa ra câu trả lời đáng ngạc nhiên khi được hỏi liệu cộng đồng có thể buộc đốt này hay không. Ông thừa nhận rằng nếu các validator mạng đạt được sự đồng thuận 80%, sẽ không có gì Ripple có thể làm để ngăn chặn điều đó. Các blockchain công khai là dân chủ, và đa số quyết định.

Tuy nhiên, CEO Brad Garlinghouse cho biết Ripple chỉ có thể xem xét đốt XRP ký quỹ nếu nó cải thiện sức khỏe của hệ sinh thái một cách rõ ràng. Công ty sử dụng những tài sản này cho quan hệ đối tác, bán hàng tổ chức và phát triển. Hiện tại, 30 tỷ đô la vẫn bị khóa nhưng còn nguyên vẹn, với cộng đồng chia rẽ về những gì nên xảy ra.









Không hẳn vậy. Mặc dù tỷ lệ đốt XRP giảm từ hơn 15,000 token mỗi ngày xuống dưới 200 có thể có vẻ đáng lo ngại, đề xuất giá trị của XRP chưa bao giờ chủ yếu là về đốt token để tạo ra sự khan hiếm. Tiền điện tử này được thiết kế như một tài sản cầu nối cho thanh toán xuyên biên giới và chuyển tiền tổ chức.

XRP đã bảo vệ thành công mức hỗ trợ $2.80 ngay cả khi tỷ lệ đốt sụp đổ gần bằng không vào tháng 9/2025. Token được giao dịch ở mức $2.88 với mức tăng 2.2% hàng ngày, cho thấy các yếu tố cơ bản của thị trường đã thúc đẩy giá chứ không phải thống kê đốt. Sự sụt giảm tỷ lệ đốt phản ánh khối lượng giao dịch thấp hơn chứ không phải bất kỳ vấn đề cơ bản nào với bản thân XRP.

Điều gì nên khiến các nhà đầu tư lo lắng hơn? Việc áp dụng đình trệ, những thất bại về quy định hoặc đối thủ cạnh tranh chiếm thị phần. Những yếu tố này thực sự ảnh hưởng đến tiện ích và nhu cầu của XRP, trong khi tỷ lệ đốt chỉ đơn giản là sản phẩm phụ của hoạt động mạng.









Ngừng bị ám ảnh về tỷ lệ đốt và bắt đầu theo dõi các chỉ số thực sự quan trọng:

Việc áp dụng mạng lưới — Theo dõi có bao nhiêu ngân hàng và nhà cung cấp thanh toán tích hợp dịch vụ Thanh khoản Theo Yêu cầu của Ripple, dịch vụ sử dụng XRP cho các giao dịch xuyên biên giới.

Phát triển XRP Ledger — Việc giới thiệu Nhà Tạo Lập Thị trường Tự động tạo ra các trường hợp sử dụng DeFi mới, với mỗi pool AMM đốt 2 XRP như một khoản phí một lần.

Tác động Stablecoin RLUSD — Stablecoin sắp ra mắt của Ripple sẽ thúc đẩy khối lượng giao dịch vì mỗi giao dịch RLUSD đốt phí XRP.

Tính rõ ràng về quy định — Theo dõi các phát triển pháp lý, khả năng niêm yết lại trên sàn giao dịch và các cuộc thảo luận về quỹ giao dịch trao đổi XRP có thể thực sự di chuyển thị trường.

Địa chỉ hoạt động và tích lũy cá voi — Vào giữa năm 2025, địa chỉ hoạt động tăng vọt lên 300,000 mỗi ngày, và những người nắm giữ lớn lần đầu tiên vượt quá 2,700 địa chỉ.

Công cụ theo dõi đốt — Các trang web như — Các trang web như XRPScan cung cấp dữ liệu đốt theo thời gian thực, nhưng hãy coi nó như một trong nhiều điểm dữ liệu, không phải chỉ số đầu tư chính của bạn.









1. XRP có đốt mỗi giao dịch không?

Có, mỗi giao dịch XRP đốt một khoản phí nhỏ, thường là 0.00001 XRP, được phá hủy vĩnh viễn.

2. Tỷ lệ đốt XRP hiện tại là bao nhiêu?

Tính đến tháng 9/2025, tỷ lệ đốt hàng ngày đã giảm xuống khoảng 163-750 XRP mỗi ngày.

3. Ripple sẽ đốt XRP ký quỹ của mình không?

Ripple chưa cam kết đốt XRP ký quỹ của mình nhưng cho biết có thể xem xét nếu nó có lợi cho hệ sinh thái.

4. Tổng cộng đã đốt bao nhiêu XRP?

Khoảng 14 triệu XRP đã bị đốt kể từ khi mạng ra mắt, chiếm khoảng 0.014% tổng nguồn cung.

5. RLUSD có đốt XRP không?

Có, các giao dịch RLUSD trên XRP Ledger đốt XRP như phí giao dịch, giống như chuyển XRP thông thường.

6. XRP có thể đốt coin để giảm nguồn cung không?

Các đợt đốt XRP xảy ra tự động thông qua phí giao dịch nhưng ở mức tối thiểu không làm giảm đáng kể nguồn cung.

7. XRP có đốt coin không?

Có, XRP đốt một lượng nhỏ coin với mỗi giao dịch như phí mạng, thường là 0.00001 XRP mỗi lần chuyển.

8. XRP có cơ chế đốt không?

Có, XRP có cơ chế đốt tích hợp trong đó phí giao dịch bị phá hủy vĩnh viễn để ngăn chặn các cuộc tấn công spam trên mạng.

9. XRP sẽ đốt nguồn cung không?

XRP liên tục đốt một lượng rất nhỏ với mỗi giao dịch, giảm dần nguồn cung theo thời gian, nhưng tác động là tối thiểu so với tổng số 60 tỷ token đang lưu hành.

10. Tỷ lệ đốt XRP là gì?

Tỷ lệ đốt XRP là lượng XRP bị phá hủy hàng ngày thông qua phí giao dịch, hiện dao động từ 163-750 XRP mỗi ngày tính đến tháng 9/2025.

11. XRP có tỷ lệ đốt không?

Có, XRP có tỷ lệ đốt thay đổi dựa trên khối lượng giao dịch mạng, với mỗi giao dịch phá hủy một khoản phí nhỏ tích lũy theo thời gian.





Cơ chế đốt XRP là có thật nhưng bị hiểu lầm. Đúng vậy, XRP đốt coin với mỗi giao dịch, nhưng sự sụp đổ tỷ lệ đốt hiện tại không phải là cờ đỏ. XRP không bao giờ được thiết kế để dựa vào việc đốt token tích cực để tăng giá trị.

Việc áp dụng mạng lưới, tính minh bạch quy định, quan hệ đối tác tổ chức và tiện ích thực tế thúc đẩy giá trị dài hạn của XRP nhiều hơn thống kê đốt hàng ngày. Sự sụt giảm gần đây chỉ đơn giản phản ánh khối lượng giao dịch thấp hơn, không phải một cơ chế bị hỏng.

Đối với các nhà đầu tư XRP giao dịch trên MEXC hoặc ở nơi khác, hãy đưa ra quyết định dựa trên các yếu tố thực chất chứ không phải thống kê đốt. Cơ chế đốt thực hiện công việc của nó một cách lặng lẽ, nhưng chính tiện ích của mạng lưới cuối cùng sẽ quyết định sự thành công của khoản đầu tư của bạn.