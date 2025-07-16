DeSci: Khơi dậy sức hút on-chain và mở ra kỷ nguyên mới kết hợp blockchain và công nghệ sinh học

Từ sở thú, nghệ sĩ đến AI, làn sóng sôi động cuối cùng cũng đã lan tỏa đến DeSci.





Gần đây, lĩnh vực DeSci lại trở thành tâm điểm chú ý khi độ phổ biến tăng mạnh nhờ vào sự quan tâm của Binance Labs đối với BIO Protocol. Sau tin tức này, các token thuộc lĩnh vực DeSci như VITA, GROW và RSC đã ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể, duy trì hiệu suất mạnh mẽ ngay cả trong giai đoạn thị trường điều chỉnh gần đây. Sự kiện BIO Genesis, vốn khá yên ắng trước đây, đã nhanh chóng trở thành tâm điểm, với các suất tham gia được đăng ký hết trong chớp mắt. Thậm chí, nền tảng thử nghiệm tăng trưởng sớm do đội ngũ BIO phát triển cũng dường như đã được hồi sinh.









Hiện tại, lĩnh vực DeSci như một thỏi nam châm mạnh mẽ, thu hút dòng vốn lớn từ thế giới tiền mã hoá.









DeSci, viết tắt của Decentralized Science, đặt mục tiêu xây dựng cơ sở hạ tầng công cộng dựa trên công nghệ Web3, nhằm tài trợ, phát triển, đánh giá, chứng nhận và lưu trữ các dự án nghiên cứu khoa học một cách minh bạch và công bằng.





DeSci đặt mục tiêu tận dụng lợi thế của công nghệ blockchain để giải quyết các thách thức trong nghiên cứu khoa học truyền thống, như khó khăn trong huy động vốn, thiếu chia sẻ dữ liệu, và tính minh bạch thấp, qua đó thúc đẩy sự khám phá khoa học và đổi mới công nghệ. Là sự ứng dụng công nghệ phi tập trung vào các phương pháp khoa học, DeSci có tiềm năng thay đổi hoàn toàn cách hoạt động của khoa học truyền thống (TradSci). Thay vì phụ thuộc vào các tổ chức và trung gian tập trung, DeSci áp dụng phương pháp phi tập trung để tạo ra và lan tỏa tri thức. Hiện nay, các dự án DeSci chủ yếu tập trung vào việc giải quyết vấn đề tài trợ, đặc biệt với tiềm năng lớn trong lĩnh vực công nghệ sinh học.









DeSci, đặc biệt nổi bật trên các nền tảng Memecoin, không phải ngẫu nhiên mà thu hút được sự chú ý. Vào tháng 12 năm ngoái, DeSci đã gây ấn tượng khi được CZ, nhà sáng lập Binance, nhắc đến và khi nhà sáng lập Coinbase ra mắt ResearchHub.





Gần đây, những nhận định từ nhà sáng lập Ethereum Vitalik Buterin và khoản đầu tư của Binance vào BIO Protocol đã đưa tâm lý on-chain của lĩnh vực DeSci lên một tầm cao mới, thúc đẩy sự ra đời của hàng loạt dự án xu hướng. Sự chú ý và đầu tư từ những nhân vật hàng đầu này đã tiếp thêm năng lượng và củng cố niềm tin mạnh mẽ cho sự phát triển của DeSci.









Hiệu ứng từ những nhân vật nổi tiếng không chỉ gia tăng sự phổ biến của khái niệm DeSci mà còn đẩy mạnh tốc độ triển khai và phát triển các dự án liên quan. Với sự quan tâm không ngừng từ các lãnh đạo trong ngành như Vitalik và CZ, ngày càng nhiều nhà đầu tư và nhà phát triển tìm đến lĩnh vực DeSci để khám phá cách kết hợp tính phi tập trung và minh bạch của nghiên cứu khoa học với ưu thế của công nghệ blockchain, hướng tới việc tái định hình hệ sinh thái nghiên cứu khoa học.





Trong bối cảnh này, các dự án DeSci đang phát triển nhanh chóng. Một số tập trung vào việc chia sẻ và xác minh dữ liệu khoa học, số khác xây dựng cơ chế tài trợ khoa học công bằng và minh bạch hơn, và có những dự án ứng dụng công nghệ blockchain để bảo vệ tính nguyên bản cũng như quyền sở hữu trí tuệ của các kết quả nghiên cứu. Theo phân loại của Messari Research về lĩnh vực DeSci, các danh mục chính bao gồm: tài trợ, nghiên cứu, dữ liệu, đánh giá ngang hàng, xuất bản, hạ tầng và dịch vụ, nghệ thuật, hệ sinh thái khoa học mở, và cộng đồng. Đáng chú ý, 50% các dự án DeSci đã được thành lập chỉ trong vòng một năm qua. Từ biểu đồ, có thể thấy DAO là lĩnh vực phát triển mạnh nhất trong hệ sinh thái DeSci, trong khi các khái niệm khác, chẳng hạn như liên quan đến NFT, vẫn đang ở giai đoạn sơ khai.









Đồng thời, khi lĩnh vực DeSci ngày càng thu hút sự quan tâm, thị trường cũng mở ra nhiều cơ hội đầu tư phong phú hơn.









