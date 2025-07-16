Phân tích xu hướng DeFi: Mức cao nhất mọi thời đại của Bitcoin mở ra cơ hội mới

Với giá Bitcoin vượt mốc 97,848.88 USDT và tiến gần đến ngưỡng 100,000 USDT, thị trường tiền mã hoá một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của toàn cầu. Trước bối cảnh này, DeFi (Tài chính phi tập trung), một thành phần quan trọng của hệ sinh thái Web3, đang trải qua những cơ hội phát triển chưa từng có.













Kể từ khi DeFi bùng nổ vào mùa hè năm 2020, khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) đã không ngừng tăng. Tính đến năm 2024, hơn 169 tỷ USDT tài sản đã được khóa trong hàng nghìn giao thức DeFi. Đáng chú ý, tỷ lệ staking của ETH trên mạng Ethereum đã tăng từ 11% cách đây hai năm lên 29%.









Bức tranh DeFi năm 2024 là một chuyến tàu lượn siêu tốc của sự tăng trưởng và đổi mới. Đầu năm, các xu hướng như Liquid Staking Derivatives (LSD) và các dự án như Pendle đã khơi dậy làn sóng phấn khích trên thị trường. Mặc dù cơn sốt ban đầu đã lắng xuống, tiềm năng tăng trưởng trong các lĩnh vực LSD và Liquid Restaking (LRT) vẫn mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Các dự án Restaking như EigenLayer đã bơm gần 20 tỷ USDT vào lĩnh vực LRT, thúc đẩy sự đa dạng hóa trong hệ sinh thái DeFi. Ngoài ra, Pendle đã chiếm lĩnh thị trường lợi suất, với vốn hóa thị trường tăng gần gấp bốn lần kể từ tháng 1, khẳng định vị thế là một nhân tố chủ chốt trong ngành.





Tổng giá trị khóa (TVL) của DeFi đã chứng kiến đà tăng trưởng đáng chú ý trong cả năm, bắt đầu ở mức 50 tỷ USDT, đạt đỉnh 120 tỷ USDT và hiện ổn định quanh mức 110 tỷ USDT. Lĩnh vực LSD dẫn đầu về thị phần, tiếp theo là các lĩnh vực cho vay và sàn giao dịch phi tập trung (DEX). Những lĩnh vực này liên tục đổi mới, thúc đẩy sự phát triển của thị trường DeFi và mang lại cho nhà đầu tư cơ hội đa dạng hóa danh mục đầu tư. Năm 2024 đang chứng tỏ là một năm then chốt đối với DeFi, với sự tiến hóa không ngừng mở ra những khả năng mới cho cả thị trường lẫn nhà đầu tư.









While some may believe that DeFi has reached maturity, it is, in fact, still in a phase of rapid development. DeFi is no longer limited to basic lending and trading functions but is actively exploring broader and more diversified applications, with the potential to redefine traditional finance. Mặc dù một số ý kiến cho rằng DeFi đã đạt đến giai đoạn trưởng thành, thực tế DeFI vẫn đang trong giai đoạn phát triển nhanh chóng. DeFi không còn giới hạn ở các chức năng cơ bản như cho vay và giao dịch mà đang tích cực khám phá nhiều ứng dụng đa dạng hơn, với tiềm năng tái định nghĩa tài chính truyền thống.





Giải pháp Cross-Chain: Khi số lượng dự án DeFi ngày càng tăng, công nghệ cross-chain đang trở thành yếu tố thiết yếu. Mục tiêu của công nghệ này là phá vỡ rào cản giữa các blockchain, cho phép dòng chảy tài sản và dữ liệu diễn ra liền mạch, từ đó tạo ra một hệ sinh thái DeFi mở và kết nối hơn





Quản lý và tối ưu hóa lợi suất: Trong lĩnh vực DeFi, việc quản lý và tối ưu hóa lợi suất đóng vai trò quan trọng. Sự phát triển của các nhà tạo lập thị trường tự động (AMM) và các bộ tổng hợp lợi suất cho phép nhà đầu tư dự đoán hoặc phòng ngừa rủi ro về lợi nhuận trong tương lai mà không cần bán tài sản cơ sở. Điều này không chỉ nâng cao hiệu quả sử dụng vốn mà còn mang lại lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro, một yếu tố mà tài chính truyền thống khó có thể sánh được.

Ví dụ: Yearn Finance ( $YFI ).





Tích hợp giao dịch và cho vay phái sinh: Giao dịch phái sinh trong DeFi đang có đà tăng trưởng đáng kể, đặc biệt là với các dịch vụ cho vay được tích hợp trực tiếp vào DEX. Sự tích hợp này cung cấp cho các nhà giao dịch trải nghiệm liền mạch để sử dụng tài sản vay cho giao dịch phái sinh hoặc các vị thế phòng ngừa rủi ro.





Token hóa tài sản thực (RWA): Khi các tài sản thực như bất động sản, hàng hóa và cổ phiếu được token hóa, ảnh hưởng của DeFi đang mở rộng ra ngoài blockchain. Điều này không chỉ khai thác được tính thanh khoản của các tài sản truyền thống khó thanh khoản mà còn giới thiệu các lựa chọn tài sản thế chấp mới cho việc cho vay DeFi.

Ví dụ: Ondo Finance ( $ONDO ).





Điểm tín dụng dựa trên blockchain: DeFi đang thiết lập lại các quy tắc tín dụng với các hệ thống dựa trên giao thức. Những hệ thống này sử dụng dữ liệu gốc từ blockchain, như lịch sử giao dịch, hành vi staking và tham gia quản trị, để đánh giá khả năng tín dụng. Phương pháp phi tập trung này tạo ra một thị trường tín dụng toàn diện hơn.





Sự tiến hóa của công nghệ Layer 2: Sự tăng trưởng nhanh chóng của DeFi đã mang đến những thách thức như tắc nghẽn trên chuỗi và phí giao dịch cao. Do đó, các giải pháp mở rộng Layer 2 đang trở nên ngày càng quan trọng. Bằng cách chuyển giao dịch sang các mạng phụ, Layer 2 giảm bớt gánh nặng cho Mainnet, tăng khả năng xử lý và giảm chi phí hệ thống. Cập nhật Dencun của Ethereum đã giảm đáng kể phí giao dịch trên Layer 2, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển tiếp theo của DeFi.





Tích hợp trí tuệ nhân tạo và DeFi: Việc ứng dụng công nghệ AI sẽ làm cho các hệ thống giao dịch trên thị trường DeFi trở nên thông minh hơn, giúp nhà đầu tư quản lý tài sản hiệu quả và nắm bắt nhiều cơ hội đầu tư hơn.





Sự phát triển của cơ chế Restaking: Restaking đang nổi lên như một xu hướng mới trong lĩnh vực DeFi, cho phép người dùng sử dụng các tài sản đang tạo ra lợi suất làm tài sản thế chấp cho các giao thức khác. Cơ chế này giúp nâng cao đáng kể tính linh hoạt và bảo mật của DeFi.









Đối với các nhà đầu tư muốn tận dụng cơ hội tăng trưởng của DeFi, việc chọn một sàn giao dịch đáng tin cậy và hiệu quả là điều vô cùng quan trọng.





Làm thế nào để giao dịch APT trên App MEXC?





Bước 1: Đăng nhập vào App MEXC và nhấn [Giao dịch].

Bước 2: Chọn [Spot] - [APT/USDT] trong Khu vực Đổi mới hoặc trực tiếp tìm kiếm [APT/USDT].

Bước 3: Nhấn vào [Mua APT]









Đáng chú ý khi giao dịch token APT trên MEXC có thể tham gia vào một loạt các sự kiện hấp dẫn. Những sự kiện này không chỉ mang lại trải nghiệm giao dịch 0 phí mà còn cung cấp cơ hội tham gia staking và mở khóa phần thưởng lớn trị giá 130,000 USDT.





