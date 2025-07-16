Defi App (HOME): Cổng DeFi thế hệ tiếp theo, tái định nghĩa trải nghiệm tài chính trên chuỗi





Khi DeFi bước vào giai đoạn được ứng dụng trên diện rộng, nhu cầu của người dùng về trải nghiệm sản phẩm, bảo mật, khả năng tương thích chuỗi chéo và thao tác đơn giản ngày càng tăng. Đáp ứng xu hướng thị trường này, Defi App (HOME) chính thức ra mắt. Là cổng tài chính trên chuỗi với chiến lược dài hạn, Defi App hướng đến việc xây dựng một cổng Web3 "dành cho tất cả mọi người", giúp phá vỡ rào cản thao tác trên chuỗi, giảm yêu cầu tham gia cho người dùng và thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi DeFi.









Dựa trên khái niệm "universal chain abstraction" và tích hợp công nghệ bảo mật sinh trắc học, Defi App mang đến khả năng quản lý tài sản và giao dịch chuỗi chéo chỉ với một cú nhấp chuột. Không cần cầu nối, KYC hay phí gas, người dùng có thể linh hoạt chuyển đổi giữa nhiều chuỗi và thiết bị, dễ dàng chuyển tài sản, nhận lợi nhuận và giao dịch phái sinh, từ đó nâng cao đáng kể hiệu quả và bảo mật khi thao tác trên chuỗi.









Ưu điểm lớn nhất của Defi App nằm ở khả năng tổng hợp mạnh mẽ. Nền tảng tích hợp nhiều giao thức và dịch vụ DeFi chủ đạo, bao gồm quản lý tài sản, cầu nối chuỗi chéo, giao dịch DEX, tổng hợp lợi nhuận, khai thác thanh khoản và nhiều hơn nữa. Người dùng có thể hoàn thành mọi thao tác trên chuỗi thông qua một giao diện duy nhất, không cần chuyển đổi qua lại giữa nhiều dApp, từ đó giảm đáng kể đường cong học tập và rào cản tham gia.









Nền tảng áp dụng kiến trúc "tài khoản thông minh" và hỗ trợ trừu tượng hóa tài khoản, giúp nâng cao trải nghiệm khi người dùng có thể đăng nhập bằng mạng xã hội, cài đặt chiến lược tự động và thực hiện hàng loạt giao dịch. Thiết kế này không chỉ linh hoạt hơn mà còn thúc đẩy sự phát triển thân thiện với người dùng của các sản phẩm Web3.









Các tính năng của Defi App được xây dựng để phục vụ nhu cầu của tất cả nhóm người dùng, đảm bảo mang lại "trải nghiệm tài chính trên chuỗi toàn diện". Dù bạn là người mới tham gia thị trường tiền mã hoá hay người dùng dày dạn kinh nghiệm đang muốn tối ưu hoá chiến lược, nền tảng này đều có những công cụ phù hợp dành cho bạn:





Nạp fiat không cần KYC: Tạo ví, : Tạo ví, mua tài sản như BTC và ETH bằng tiền fiat mà không cần xác minh danh tính, giúp giảm đáng kể yêu cầu tham gia cho người dùng mới.

Hoán đổi token chuỗi chéo: Hỗ trợ hoán đổi tài sản giữa EVM, Solana và các chuỗi chủ đạo khác mà không mất phí gas, giúp đơn giản hoá quy trình trên chuỗi.

Trợ lý AI Jarvis: Jarvis, trợ lý AI được tích hợp, giúp tối ưu phân bổ tài sản, tìm lộ trình giao dịch tốt nhất và hướng dẫn thao tác cho người dùng mới.

Giao dịch phái sinh phi tập trung: Cung cấp tính năng giao dịch Futures Vĩnh cửu, phục vụ nhu cầu của người dùng nâng cao.

Dịch vụ khai thác thanh khoản và cho vay (sắp ra mắt): Nền tảng sẽ bổ sung tính năng tổng hợp lợi nhuận tự động và cho vay trên chuỗi, mở rộng thêm các ứng dụng DeFi.









Defi App dự kiến ra mắt token gốc HOME vào đầu quý 02/2025. Token này sẽ có các tính năng như quyền truy cập nền tảng, quản trị, ưu đãi phí và cơ chế khuyến khích hệ sinh thái.





Thiết kế cơ chế token: HOME khuyến khích người dùng tham gia bằng mô hình "sử dụng là trao quyền", đồng thời hỗ trợ lưu hành chuỗi chéo để tăng thanh khoản và khả năng sử dụng thực tế

Huy động vốn và phân bổ token: Dự án đã hoàn thành vòng gọi vốn với định giá 100 triệu USD, bán ra 400 triệu HOME token (chiếm 4% tổng cung). Trong tương lai, 3% token sẽ được chào bán công khai cho người dùng tuân thủ pháp lý ngoài Hoa Kỳ.









Là sàn giao dịch tiền mã hoá hàng đầu thế giới, MEXC đã trở thành lựa chọn ưu tiên của dự án HOME nhờ hỗ trợ thanh khoản mạnh, danh mục tài sản đa dạng, chiến lược phí thấp và trải nghiệm người dùng vượt trội. Nhà đầu tư có thể dễ dàng mua token HOME trên MEXC và tham gia phát triển hệ sinh thái tương lai của dự án.





Các bước giao dịch:

1) Truy cập và đăng nhập vào App hoặc trang web chính thức của MEXC.

2) Tìm token HOME trên thanh tìm kiếm, chọn giao dịch Spot hoặc Futures của HOME.

3) Chọn loại lệnh, nhập số lượng, giá và các thông số khác, sau đó hoàn thành giao dịch.





MEXC có tầm nhìn xa và khả năng tích hợp tài nguyên vượt trội đối với các dự án mới nổi. Hỗ trợ sự phát triển của những dự án Web3 chất lượng trong dài hạn, MEXC trở thành lựa chọn quan trọng để nhà đầu tư phân bổ các tài sản tiềm năng.



