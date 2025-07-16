Báo cáo sự kiện MX Zone Tháng 12





Trong tháng cuối cùng của năm 2023, đà tăng của tháng 11 vẫn đang tiếp tục, toàn bộ thị trường đang dần tăng lên với thị phần toàn cầu đã hồi phục 60% so với thị trường tăng giá trước đó. Trong năm nay, token MX dẫn đầu danh sách tăng trưởng trên MEXC, với mức tăng cao nhất hơn 330%. Cho đến nay, giá token MX đã dao động quanh mức 2.8 USDT, duy trì mức tăng 250%.





Việc nắm giữ token MX không chỉ thu được lợi nhuận từ việc tăng giá, mà còn có thể tham gia vào các sự kiện độc quyền hàng tháng và nhận được airdrop miễn phí. Để biết thêm chi tiết về quyền lợi khi nắm giữ MX, vui lòng tham khảo tại 3 Lợi Ích Hàng Đầu Dành Cho Chủ Sở Hữu MX









Năm 2023, MEXC đã hoàn thành tổng cộng 1,339 sự kiện airdrop, với tổng giá trị giải thưởng 100 triệu USD. Có 226 sự kiện airdrop trong tháng 12, bao gồm 4 sự kiện Launchpool và 222 sự kiện Kickstarter, tổng số phần thưởng được phân phối là 17.45 triệu USD.





Theo số liệu thống kê do MEXC thu thập, trong số tất cả 226 sự kiện airdrop, token CAP có tốc độ tăng giá cao nhất, đạt mức ấn tượng 1,605.66%, trở thành token có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong tháng. Trong 4 token hàng đầu được xếp hạng theo mức tăng giá, tất cả các token đều có tỷ lệ tăng giá vượt quá 400%, trong đó 10 token hàng đầu có tốc độ tăng trưởng vượt hơn 300%.





Tên dự án Thời gian Airdrop (Thời gian cam kết MX) % tăng giá (tính đến 31/12) CAP 18/12/2023 1,605.66% ORDS 28/12/2023 420.7% SURFBOARD 22/12/2023 405.9% TURT 08/12/2023 401.9% IRL 19/12/2023 362.5% ROOT 12/12/2023 344.8% MWCC 01/12/2023 337.2% THL 11/12/2023 317.85% CHEERS 09/12/2023 314.8% HONOR 13/12/2023 307.5%









Launchpool và Kickstarter là các sự kiện airdrop miễn phí được tổ chức dành riêng cho người dùng nắm giữ MX. Bằng cách nắm giữ tối thiểu 1,000 token MX trong ít nhất 30 ngày liên tiếp, bạn có thể đăng ký tham gia các sự kiện Kickstarter và Launchpool.





Truy cập trang web chính thức của MEXC, ở đầu trang chủ, chọn [Spot] từ thanh điều hướng, bạn sẽ thấy cổng để truy cập các sự kiện Launchpool và Kickstarter.













Nếu chưa phải là người dùng nắm giữ MX và muốn tham gia các sự kiện Launchpool và Kickstarter, bạn cần mua token MX trên MEXC và nắm giữ chúng trong một khoảng thời gian cụ thể. Khi đáp ứng các điều kiện, bạn có thể bắt đầu tham gia các sự kiện này. Để biết thêm cách mua MX, vui lòng tham khảo " Hướng Dẫn Mua MX Chỉ Trong Một Phút ".





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác. Đây không phải là khuyến nghị để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn cung cấp thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Cần ý thức những rủi ro liên quan và đầu tư thận trọng. Hoạt động đầu tư của người dùng hoàn toàn độc lập với nội dung bài viết này.