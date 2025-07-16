Trong tháng cuối cùng của năm 2023, đà tăng của tháng 11 vẫn đang tiếp tục, toàn bộ thị trường đang dần tăng lên với thị phần toàn cầu đã hồi phục 60% so với thị trường tăng giá trước đó. Trong năm naTrong tháng cuối cùng của năm 2023, đà tăng của tháng 11 vẫn đang tiếp tục, toàn bộ thị trường đang dần tăng lên với thị phần toàn cầu đã hồi phục 60% so với thị trường tăng giá trước đó. Trong năm na
Learn/Khu Vực MX/Sự kiện Earn/Báo cáo sự ...ne Tháng 12

Báo cáo sự kiện MX Zone Tháng 12

16/07/2025MEXC
0m
Chia sẻ đến
MX Token
MX$2.5788-1.71%
MemeCore
M$2.02375-0.98%
PoP Planet
P$0.11527+7.86%
Humanity
H$0.0674-4.97%
TokenFi
TOKEN$0.01167-3.95%

Trong tháng cuối cùng của năm 2023, đà tăng của tháng 11 vẫn đang tiếp tục, toàn bộ thị trường đang dần tăng lên với thị phần toàn cầu đã hồi phục 60% so với thị trường tăng giá trước đó. Trong năm nay, token MX dẫn đầu danh sách tăng trưởng trên MEXC, với mức tăng cao nhất hơn 330%. Cho đến nay, giá token MX đã dao động quanh mức 2.8 USDT, duy trì mức tăng 250%.

Việc nắm giữ token MX không chỉ thu được lợi nhuận từ việc tăng giá, mà còn có thể tham gia vào các sự kiện độc quyền hàng tháng và nhận được airdrop miễn phí. Để biết thêm chi tiết về quyền lợi khi nắm giữ MX, vui lòng tham khảo tại 3 Lợi Ích Hàng Đầu Dành Cho Chủ Sở Hữu MX

1. Báo cáo sự kiện MX Zone Tháng 12


Năm 2023, MEXC đã hoàn thành tổng cộng 1,339 sự kiện airdrop, với tổng giá trị giải thưởng 100 triệu USD. Có 226 sự kiện airdrop trong tháng 12, bao gồm 4 sự kiện Launchpool và 222 sự kiện Kickstarter, tổng số phần thưởng được phân phối là 17.45 triệu USD.

Theo số liệu thống kê do MEXC thu thập, trong số tất cả 226 sự kiện airdrop, token CAP có tốc độ tăng giá cao nhất, đạt mức ấn tượng 1,605.66%, trở thành token có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong tháng. Trong 4 token hàng đầu được xếp hạng theo mức tăng giá, tất cả các token đều có tỷ lệ tăng giá vượt quá 400%, trong đó 10 token hàng đầu có tốc độ tăng trưởng vượt hơn 300%.

Top 10 token nổi bật tháng 12/2023

Tên dự án
Thời gian Airdrop
(Thời gian cam kết MX)
% tăng giá (tính đến 31/12)
CAP
18/12/2023
1,605.66%
ORDS
28/12/2023
420.7%
SURFBOARD
22/12/2023
405.9%
TURT
08/12/2023
401.9%
IRL
19/12/2023
362.5%
ROOT
12/12/2023
344.8%
MWCC
01/12/2023
337.2%
THL
11/12/2023
317.85%
CHEERS
09/12/2023
314.8%
HONOR
13/12/2023
307.5%

2. Hướng dẫn tham gia các sự kiện Airdrop


Launchpool và Kickstarter là các sự kiện airdrop miễn phí được tổ chức dành riêng cho người dùng nắm giữ MX. Bằng cách nắm giữ tối thiểu 1,000 token MX trong ít nhất 30 ngày liên tiếp, bạn có thể đăng ký tham gia các sự kiện Kickstarter và Launchpool.

Truy cập trang web chính thức của MEXC, ở đầu trang chủ, chọn [Spot] từ thanh điều hướng, bạn sẽ thấy cổng để truy cập các sự kiện Launchpool và Kickstarter.


3. Hướng dẫn mua MX


Nếu chưa phải là người dùng nắm giữ MX và muốn tham gia các sự kiện Launchpool và Kickstarter, bạn cần mua token MX trên MEXC và nắm giữ chúng trong một khoảng thời gian cụ thể. Khi đáp ứng các điều kiện, bạn có thể bắt đầu tham gia các sự kiện này. Để biết thêm cách mua MX, vui lòng tham khảo "Hướng Dẫn Mua MX Chỉ Trong Một Phút".


Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác. Đây không phải là khuyến nghị để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn cung cấp thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Cần ý thức những rủi ro liên quan và đầu tư thận trọng. Hoạt động đầu tư của người dùng hoàn toàn độc lập với nội dung bài viết này.

Bài viết phổ biến

Có Thể Đào Solana Không? Sự Thật Về Đào SOL

Có Thể Đào Solana Không? Sự Thật Về Đào SOL

Có thể bạn đã nghe về tốc độ đáng kinh ngạc và phí giao dịch thấp của Solana, và bây giờ bạn đang tự hỏi làm thế nào để đào Solana để có được một số token SOL. Có thể bạn đã tìm kiếm phần mềm đào hoặc

Cách Tạo Meme Coin trên Solana? Hướng Dẫn Đầy Đủ Cho Người Mới Bắt Đầu

Cách Tạo Meme Coin trên Solana? Hướng Dẫn Đầy Đủ Cho Người Mới Bắt Đầu

Thế giới tiền điện tử đã chứng kiến sự bùng nổ của các meme coin, biến những trò đùa trên internet thành tài sản kỹ thuật số hợp pháp trị giá hàng triệu đô la. Nếu bạn đang thắc mắc cách tạo meme coin

Staking Solana hoạt động như thế nào? Hướng dẫn staking SOL đầy đủ

Staking Solana hoạt động như thế nào? Hướng dẫn staking SOL đầy đủ

Staking Solana cung cấp cho những người nắm giữ tiền điện tử một cách đơn giản để kiếm thu nhập thụ động trong khi hỗ trợ một trong những blockchain nhanh nhất trong ngành. Hướng dẫn toàn diện này sẽ

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Khi giao dịch Futures trên MEXC, một cài đặt quan trọng thường bị bỏ qua là chế độ vị thế. Điều này quyết định bạn có thể nắm giữ đồng thời cả vị thế Long và Short trong cùng một cặp Futures hay không

Bài viết liên quan

Có Thể Đào Solana Không? Sự Thật Về Đào SOL

Có Thể Đào Solana Không? Sự Thật Về Đào SOL

Có thể bạn đã nghe về tốc độ đáng kinh ngạc và phí giao dịch thấp của Solana, và bây giờ bạn đang tự hỏi làm thế nào để đào Solana để có được một số token SOL. Có thể bạn đã tìm kiếm phần mềm đào hoặc

Cách Tạo Meme Coin trên Solana? Hướng Dẫn Đầy Đủ Cho Người Mới Bắt Đầu

Cách Tạo Meme Coin trên Solana? Hướng Dẫn Đầy Đủ Cho Người Mới Bắt Đầu

Thế giới tiền điện tử đã chứng kiến sự bùng nổ của các meme coin, biến những trò đùa trên internet thành tài sản kỹ thuật số hợp pháp trị giá hàng triệu đô la. Nếu bạn đang thắc mắc cách tạo meme coin

Staking Solana hoạt động như thế nào? Hướng dẫn staking SOL đầy đủ

Staking Solana hoạt động như thế nào? Hướng dẫn staking SOL đầy đủ

Staking Solana cung cấp cho những người nắm giữ tiền điện tử một cách đơn giản để kiếm thu nhập thụ động trong khi hỗ trợ một trong những blockchain nhanh nhất trong ngành. Hướng dẫn toàn diện này sẽ

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Khi giao dịch Futures trên MEXC, một cài đặt quan trọng thường bị bỏ qua là chế độ vị thế. Điều này quyết định bạn có thể nắm giữ đồng thời cả vị thế Long và Short trong cùng một cặp Futures hay không

Đăng ký MEXC
Đăng ký & nhận lên đến 10,000 USDT tiền thưởng