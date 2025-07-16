Làn sóng đăng ký ETF tiền mã hoá: Đâu sẽ là cái tên tiềm năng tiếp theo được phê duyệt?

Sau khi BTC và ETH Spot ETF được phê duyệt, tạo tiền lệ vững chắc cho ngành, nhiều tổ chức tài chính đã hướng sự chú ý đến các tiền mã hoá tiềm năng khác, nhanh chóng nộp yêu cầu đăng ký ETF nhằm giành lấy thị phần trong thị trường đang phát triển này.





Đặc biệt, một số công ty quản lý tài sản nổi tiếng gần đây đã nộp yêu cầu đăng ký Spot ETF cho các loại tiền mã hoá phổ biến như *URLS-ADA_USDT*, *URLS-XRP_USDT*, *URLS-SOL_USDT*, *URLS-LTC_USDT* và *URLS-DOGE_USDT*, cho thấy thị trường ETF đang bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh chóng với sự quan tâm ngày càng lớn.









Việc Ủy ban chứng khoán và giao dịch Hoa Kỳ (SEC) phê duyệt BTC Spot ETF vào tháng 01/2024 đã đánh dấu một bước ngoặt đối với cả thị trường tiền mã hoá và tài chính truyền thống. Dữ liệu cho thấy các BTC Spot ETF đã ghi nhận hoạt động giao dịch ấn tượng trong năm đầu tiên. Chỉ trong tháng đầu tiên, khối lượng giao dịch đã vượt $38 tỷ, và đến cuối năm, con số này đã vượt $660 tỷ.





Theo dữ liệu từ Coinglass, tính đến ngày 26/02, tổng giá trị thị trường của BTC Spot ETF đã đạt $103.08 tỷ, trong khi các ETH Spot ETF đạt $8.95 tỷ.









Ngoài BTC và ETH Spot ETF, các tổ chức tài chính đang hướng đến việc nộp yêu cầu phê duyệt ETF cho các loại tiền mã hoá có giá trị cao khác. Cụ thể, các đơn vị như Grayscale, VanEck, 21Shares và Canary Funds đã nộp đăng ký ETF lên SEC Hoa Kỳ cho các tài sản như SOL, DOGE, XRP, LTC, TRUMP, BONK và nhiều loại tiền mã hoá khác.





Token Tổ chức nộp yêu cầu đăng ký XRP Grayscale, Bitwise, 21Shares, Canary Capital, Rex, WisdomTree, v.v. SOL Grayscale, Bitwise, VanEck, 21Shares, Canary Capital, Rex, v.v. DOGE Grayscale, Rex, VanEck, 21Shares, Canary, Bitwise, v.v. ADA Grayscale AVAX Grayscale LTC Grayscale, Canary Capital, Nasdaq HBAR Canary Capital DOT 21Shares TRUMP Rex BONK Rex





Hiện tại, tiến trình xét duyệt đăng ký ETF cho năm loại tiền mã hoá hàng đầu - ADA, XRP, SOL, LTC và DOGE - đang thu hút sự quan tâm lớn. Theo dữ liệu mới nhất, các tổ chức khác nhau đang ở các giai đoạn khác nhau của quá trình đăng ký.





Trong tuần thứ hai của tháng 02/2025, Grayscale Investments trở thành đơn vị đầu tiên đăng ký ADA Spot ETF lên SEC Hoa Kỳ. Hiện tại, yêu cầu đăng ký này đang trong giai đoạn xem xét sơ bộ của SEC và dự kiến sẽ nhận được phản hồi trong vài tháng tới.





Cùng thời điểm, nhiều tổ chức như Bitwise Asset Management, Grayscale, 21Shares, WisdomTree và Canary Capital đã nộp yêu cầu đăng ký XRP Spot ETF. Trong đó, đăng ký của Bitwise đã chính thức được nộp thông qua sàn giao dịch Cboe BZX và được SEC xác nhận. Các đăng ký này hiện vẫn đang trong quá trình xem xét, với nhiều diễn biến quan trọng được kỳ vọng trong những tháng tới.





Đối với SOL Spot ETF, VanEck, Grayscale, Bitwise, 21Shares và Canary Capital đều đã nộp yêu cầu đăng ký. Đáng chú ý, đăng ký của Grayscale và VanEck đã bước vào giai đoạn lấy ý kiến công khai, đánh dấu một bước tiến trong quá trình phê duyệt.





Về LTC Spot ETF, Nasdaq, Grayscale và Canary Capital đã nộp đăng ký. Yêu cầu của Nasdaq đã được SEC chấp nhận và bước vào giai đoạn xem xét sơ bộ, cho thấy quan điểm tích cực của SEC đối với khả năng phê duyệt LTC Spot ETF.





Ngược lại, DOGE Spot ETF có tiến độ chậm hơn. Mặc dù NYSE Arca, Grayscale Investments, Bitwise Asset Management, 21Shares, WisdomTree và Canary Capital đều đã nộp yêu cầu, SEC vẫn chưa công bố thêm thông tin chi tiết, khiến triển vọng phê duyệt ETF này còn nhiều điều chưa chắc chắn.









Với việc cựu Chủ tịch SEC Gary Gensler chính thức từ chức và Paul Atkins tiếp quản vị trí Chủ tịch mới, tâm lý nhà đầu tư đã chuyển từ bi quan sang lạc quan hơn về triển vọng của các tiền mã hoá Spot ETF. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tranh cãi về các chi tiết quan trọng, bao gồm loại tiền mã hoá nào sẽ được SEC phê duyệt Spot ETF và thời điểm phê duyệt có thể diễn ra.





Theo dữ liệu mới nhất từ nền tảng dự đoán Polymarket, SOL Spot ETF hiện có khả năng cao nhất được phê duyệt trong năm nay, với xác suất lên đến 85%. Theo sau là LTC (75%), DOGE (74%) và XRP (73%).









Các nhà phân tích của Bloomberg, James Seyffart và Eric Balchunas, tin rằng LTC có khả năng được phê duyệt cao nhất, dựa trên việc SEC phân loại LTC là một nhánh (fork) của Bitcoin và xác định đây là một hàng hoá. Tuy nhiên, một số chuyên gia khác lại có quan điểm khác. Ví dụ, nhà phân tích tiền mã hoá Kare cho rằng ADA có thể được phê duyệt nhanh hơn SOL, nhờ mối quan hệ tương đối thuận lợi của Cardano với SEC. Ngoài ra, nền tảng kỹ thuật vững chắc và cộng đồng ủng hộ mạnh mẽ của ADA cũng khiến token này trở thành một lựa chọn hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.





Tóm lại, trái ngược với lập trường cứng rắn của chính quyền Biden đối với tiền mã hoá, chính quyền Trump đã tích cực thúc đẩy vị thế của Hoa Kỳ như một trung tâm tiền mã hoá toàn cầu, hướng tới một khuôn khổ pháp lý thuận lợi hơn. Sự thay đổi chính sách này đã đẩy nhanh sự phát triển của các loại tiền mã hoá Spot ETF tại Mỹ và dự kiến sẽ thu hút nhiều tổ chức tài chính tham gia hơn trong tương lai. Khi niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường tiền mã hoá ngày càng mạnh mẽ, dòng vốn đổ vào thị trường đang tăng lên đáng kể. Xu hướng này chắc chắn sẽ thúc đẩy tăng trưởng vững chắc về khối lượng giao dịch cũng như tài sản đang được quản lý (Assets Under Management - AUM) của các Spot ETF, tạo động lực tăng giá mạnh mẽ cho các loại tiền mã hoá như *URLS-BTC_USDT* và *URLS-ETH_USDT*. Sự tương tác giữa chính sách của chính quyền Trump và phản ứng của thị trường đã góp phần đẩy nhanh tốc độ mở rộng của thị trường ETF tiền mã hoá.





