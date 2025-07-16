Ngày 06 tháng 12 năm 2024 - Chính quyền Trump gần đây đã công bố ý định bổ nhiệm Paul Atkins làm Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và nhà đồng sáng lập PayPal David Sacks làm "Cố vấn AI và tiền mã hoá" của Nhà Trắng dưới thời Trump.





Hai lãnh đạo quan trọng trong ngành này, cùng với nhà sáng lập Tesla Elon Musk, đang có ảnh hưởng đáng kể đến tương lai của lĩnh vực tiền mã hoá, đồng thời củng cố vai trò trong các chiến lược chính trị và kinh tế của Trump. Những nhà lãnh đạo này đang cùng nhau tạo ra một làn sóng đầu tư tiền mã hoá sẵn sàng lan rộng khắp toàn cầu.













Chủ tịch SEC vừa được đề cử - Paul Atkins là nhà quản lý tài chính dày dạn kinh nghiệm và đã dành sự ủng hộ lâu dài cho tiền mã hoá. Tận dụng sự hiểu biết sâu sắc về bối cảnh công nghệ tài chính, Atkins tập trung đầu tư vào các dự án tiền mã hoá có tiềm năng quản lý và đổi mới công nghệ.





Reserve Rights là một dự án nổi bật, trong đó Atkins giữ vai trò cố vấn và nắm giữ token *URLS-RSR_USDT*. Reserve Rights hướng đến mục tiêu xây dựng hệ thống dự trữ tiền mã hoá ổn định và minh bạch hơn, mang đến sự hỗ trợ về cơ sở hạ tầng đáng tin cậy hơn cho ngành tiền mã hoá. Dưới sự chỉ đạo của Atkins, vốn hóa thị trường của Reserve Rights đã tăng đều đặn lên 948 triệu USDT. Sau thông báo Atkin được đề cử, *URLS-RSR_USDT* đã tăng vọt 154.39%, với mức tăng 96.64% trong bảy ngày qua.









David Sacks, cựu giám đốc điều hành (COO) của PayPal và đồng sáng lập quỹ đầu tư mạo hiểm Craft Ventures, là một nhân vật chủ chốt khi nhắc đến đầu tư tiền mã hoá. Ngay từ tháng 03/2018, Sacks đã đầu tư vào Multicoin Capital khi nhận ra tiềm năng dẫn đầu của công ty này trong lĩnh vực đầu tư tiền mã hoá. Đến tháng 07/2018, Multicoin đã chứng minh được tầm nhìn chiến lược khi dẫn đầu vòng gọi vốn $20 triệu cho Solana, trở thành một trong những tổ chức đầu tư đầu tiên của dự án đang nổi bật này.









Thành công của Solana chỉ là một trong nhiều thành tích ấn tượng của Craft Ventures. Tập trung mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng, công ty đầu tư mạo hiểm này đã xây dựng danh mục đầu tư đa dạng gồm 12 dự án tiền mã hoá, bao gồm dYdX, Handshake và 0xProtocol.





Nguồn dữ liệu: RootData





Sàn giao dịch phái sinh phi tập trung dYdX với token gốc *URLS-DYDX_USDT* đã tăng vọt 24.53% trong vòng 24 giờ sau khi Craft Ventures công bố khoản đầu tư. Tương tự, Handshake, một hệ thống tên miền phi tập trung nhằm mục đích tạo ra hệ sinh thái tên miền Internet an toàn và minh bạch hơn, đã ghi nhận vốn hóa thị trường tăng 83.30%, với mức tăng trong 7 ngày là 137.10%. Ngoài ra, vai trò cố vấn của Sacks tại 0xProtocol, một giao thức giao dịch phi tập trung, đã thúc đẩy sự tăng trưởng ổn định cho token *URLS-ZRX_USDT*









Elon Musk, nhà sáng lập của các công ty nổi tiếng toàn cầu như Tesla và SpaceX, đã tạo dấu ấn đáng kinh ngạc trên thị trường tiền mã hoá. Cách tiếp cận độc đáo của ông đối với đầu tư tiền mã hoá đã liên tục tạo nên làn sóng lan tỏa trong ngành, trở thành một nhà lãnh đạo tư tưởng với tầm ảnh hưởng to lớn.









Các khoản đầu tư tiền mã hoá của Musk chủ yếu tập trung vào các token chủ đạo như *URLS-BTC_USDT* và *URLS-DOGE_USDT *. Thường xuyên đưa ra nhận định trên mạng xã hội, ông đã đưa giá trị thị trường của các token này lên một tầm cao mới. Nhờ vào sự ủng hộ của Musk, vốn hóa thị trường của Dogecoin đã từng tăng vọt lên 64.2 tỷ USDT, thu hút sự chú ý của vô số nhà đầu tư.





Ngoài việc đầu tư trực tiếp vào tiền mã hoá, Musk đã nâng cao mức độ chú ý và giá trị thị trường của một số dự án meme bằng việc đăng và chia sẻ bài viết trên X. Trong đó, *URLS-CHILLGUY_USDT* và *URLS-BAN_USDT* là một số token đáng chú ý. Dưới sức ảnh hưởng của Musk, các dự án này đã tăng giá và vốn hóa thị trường theo nhiều mức độ khác nhau. Hành động của Musk cho thấy niềm say mê sâu sắc và góc nhìn độc đáo về thị trường tiền mã hoá, từ đó củng cố tầm ảnh hưởng và vị thế trong lĩnh vực tiền mã hoá.





Trong nhiệm kỳ của Tổng thống Trump, các dự án tiền mã hoá đã nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý. Từ việc Paul Atkins tích cực tham gia vào dự án Reserve Rights với tư cách là Chủ tịch SEC cho đến các dự án mở rộng của David Sacks trong lĩnh vực tiền mã hoá thông qua Craft Ventures, cùng những động thái độc đáo trên thị trường của người tiên phong Elon Musk, tất cả đều cho thấy trên thực tế, tiền mã hoá ngày càng trở thành nhân tố thiết yếu của hệ thống kinh tế toàn cầu.









Đối với nhà đầu tư thông thường, để tham gia vào các dự án tiền mã hoá được các lãnh đạo tiền mã hoá này hỗ trợ, bước đầu tiên là tìm một sàn giao dịch an toàn, đáng tin cậy và thân thiện với người dùng.





Trong số nhiều sàn giao dịch, MEXC chắc chắn là lựa chọn hàng đầu với hàng loạt lợi thế như tối ưu lựa chọn, tối đa airdrop, tối thiểu chi phí và tối ưu thanh khoản. Với vai trò dẫn đầu ngành, MEXC cung cấp nhiều loại tiền mã hoá chủ đạo như *URLS-BTC_USDT*và *URLS-ETH_USDT*, đồng thời liên tục ra mắt các dự án tiền mã hoá xu hướng, mang đến cho nhà đầu tư vô số lựa chọn. Ngoài ra, mức phí thấp trên MEXC giúp nhà đầu tư tiết kiệm đáng kể chi phí giao dịch.





Sau đây là hướng dẫn chi tiết cách giao dịch *URLS-DOGE_USDT* trên App MEXC.





Đăng nhập vào App MEXC và nhấn [Giao dịch]. Chọn [Spot] và nhấn vào cặp giao dịch. Sau đó, tìm kiếm "DOGE/USDT". Nhấn vào [Mua DOGE].







