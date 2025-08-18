Triển vọng thị trường tiền mã hoá nửa cuối năm 2025

Kết thúc nửa đầu năm 2025, thị trường tiền mã hoá tiếp tục chứng minh sức hấp dẫn riêng biệt và tiềm năng to lớn. Tiền mã hoá hàng đầu như Bitcoin và Ethereum liên tục thiết lập các mức đỉnh mới, góp phần thúc đẩy thị trường sôi động.





Nhìn về nửa cuối năm, thị trường tiền mã hoá sẽ đối mặt với những cơ hội và thách thức nào?









Mô hình GDPNow của Fed Atlanta dự báo tăng trưởng GDP của Mỹ ở mức 4.6% trong quý 2 , cho thấy nền kinh tế đang phục hồi và mở ra khả năng về một kịch bản "hạ cánh mềm" cho nền kinh tế Mỹ. Thị trường kỳ vọng sẽ có ít nhất một đợt cắt giảm lãi suất trong nửa cuối năm, điều này sẽ góp phần nới lỏng thêm điều kiện thanh khoản toàn cầu.





Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm từ 4.8% đầu năm xuống còn 4.2% vào tháng 6.

Chỉ số đồng USD đã giảm từ đỉnh năm 106 xuống khoảng 98.

Cả vàng và Bitcoin đều lập đỉnh lịch sử, phản ánh sự cộng hưởng của các tài sản trú ẩn.





Vai trò của Bitcoin như "vàng kỹ thuật số" đang ngày càng được giới đầu tư tổ chức công nhận, đặc biệt trong bối cảnh gánh nặng nợ công toàn cầu gia tăng. Tài sản tiền mã hoá đang trở thành kênh phân bổ vốn mới nhằm phòng ngừa rủi ro hệ thống.









Năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong tiến trình tổ chức hoá thị trường tiền mã hoá. Sau khi Mỹ phê duyệt các quỹ Bitcoin Spot ETF vào năm 2024, con đường cho dòng vốn tổ chức đã chính thức được mở ra. Tính đến giữa năm, Fidelity và BlackRock đã nâng tổng tài sản quản lý (AUM) của các sản phẩm BTC ETF lên hơn $50 tỷ. Tính đến tháng 6, tổng AUM của các ETF liên quan đến tiền mã hoá trên toàn cầu đã vượt $1.1 nghìn tỷ, với gần 60% khối lượng giao dịch đến từ các tổ chức chuyên nghiệp, văn phòng quản lý tài sản gia đình và quỹ đầu cơ.





Song song đó, các tập đoàn đa quốc gia như MicroStrategy và Tesla đã gia tăng dự trữ tài sản tiền mã hoá, tích hợp chúng vào chiến lược "dự trữ tiền mặt linh hoạt". Xu hướng tham gia của doanh nghiệp đang chuyển từ "phân bổ chiến lược" sang "phân bổ cấu trúc". Theo dữ liệu từ báo cáo từ Monthly Outlook: Three Themes for 2H25 , khoảng 228 công ty niêm yết công khai hiện đang nắm giữ tổng cộng 820,000 BTC. Các công ty này mua Bitcoin thông qua phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu chuyển đổi, với giá trị thị trường vượt xa giá trị tài sản ròng. Xu hướng nắm giữ dài hạn ngày càng mạnh từ các tổ chức lớn không chỉ củng cố đà tăng giá của BTC mà còn nâng cao vị thế hợp pháp và mức độ chấp nhận của tiền mã hoá trên thị trường tài chính toàn cầu.









Thị trường hiện tại đang đứng giữa ngã rẽ của một "siêu chu kỳ" và một "thị trường tăng trưởng mang tính cấu trúc". So với các đợt tăng giá năm 2017 hay 2021, chu kỳ năm 2025 cho thấy sự ổn định hơn và thanh khoản được phân bổ rộng hơn, với ba đặc điểm nổi bật:









Xu hướng tìm kiếm Google cho các từ khoá như "tiền mã hoá" và "Bitcoin" vẫn chưa chạm lại mức đỉnh lịch sử, cho thấy bong bóng từ nhà đầu tư cá nhân chưa xuất hiện.

Số lượng địa chỉ Bitcoin tiếp tục tăng ổn định, với số địa chỉ hoạt động duy trì trên 1.5 triệu.

Khối lượng giao dịch trên Layer 1 và Layer 2 tăng hơn 40% theo tháng.









Không giống các chu kỳ trước khi hầu hết token tăng đồng loạt, chu kỳ lần này giống một thị trường "tập trung vào giá trị thực" hơn. Các token xoay quanh chủ đề AI, tài sản thực (RWA) và giao thức Layer 2 đang cho thấy tiềm năng tăng trưởng bền vững.









Những lĩnh vực từng bị thổi phồng như GameFi và SocialFi đang dần chuyển mình vào giữa năm 2025, phát triển theo hướng tập trung vào "mô hình kinh tế bền vững và giữ chân người dùng".









Trong nửa cuối năm 2025, công nghệ tiếp tục là động lực cốt lõi thúc đẩy sự phát triển ngày càng sâu của hệ sinh thái tiền mã hoá.









Việc token hoá tài sản thực ( RWA ) đã trở thành một trong những chủ đề nổi bật nhất trong ngành blockchain. Hiện tại, Ethereum vẫn giữ vị thế thống lĩnh thị trường RWA, trong khi các nền tảng DeFi đã trưởng thành như Solana cũng đang mở rộng sang lĩnh vực này. Theo dữ liệu từ RWA , tính đến ngày 17/06/2025, tổng giá trị RWA trên chuỗi đã vượt $23.8 tỷ (không bao gồm stablecoin), bao gồm $13.8 tỷ tín dụng tư nhân, $7.4 tỷ trái phiếu chính phủ Mỹ và $1.6 tỷ hàng hoá.













BlackRock dự đoán quy mô thị trường RWA có thể đạt tới $16 nghìn tỷ vào năm 2030. Khi hệ sinh thái RWA tiếp tục mở rộng, các bên phát hành, ngân hàng lưu ký, nhà đầu tư và tổ chức blockchain liên quan cũng đang tăng trưởng mạnh. Cơ hội đầu tư sẽ xuất hiện trong các lĩnh vực quản lý tài sản, hạ tầng ngân hàng và thanh toán xuyên biên giới – đánh dấu sự hội tụ thực chất giữa DeFi và tài chính truyền thống (TradFi).









Kể từ khi EIP-4844 (Proto-Danksharding) được kích hoạt vào cuối năm 2024, hệ sinh thái Layer 2 của Ethereum đã chứng kiến sự bùng nổ. EIP-4844 giúp giảm đáng kể phí gas trên L2 thông qua cơ chế giao dịch blob, từ đó thúc đẩy sự tham gia quy mô lớn của cả nhà phát triển lẫn người dùng. Bước sang nửa cuối năm 2025, các giao thức Layer 2 không chỉ tập trung vào "khả năng mở rộng", mà đã chuyển sang giai đoạn mới: "tối ưu hiệu suất, mở rộng hệ sinh thái và đảm bảo tính bền vững thương mại".





1) Theo dữ liệu mới nhất từ L2Beat , tổng giá trị khoá (TVL) trên các mạng L2 đã vượt $43 tỷ, đồng thời số lượng người dùng hoạt động cũng tăng mạnh.





2) Mảng zkRollup đã trưởng thành trong năm 2025, với các dự án tiêu biểu như zkSync Era, Scroll và Polygon zkEVM đạt khả năng tương thích EVM và vận hành ổn định trên Mainnet, giải quyết được các vấn đề tồn đọng trước đó như chi phí di chuyển cao và thiếu công cụ hỗ trợ.





3) Các giải pháp Layer 2 đang mở rộng khám phá kiến trúc "L3/L4", hướng tới việc xây dựng các chuỗi ứng dụng nhẹ, tuỳ chỉnh qua mô hình "App-specific Rollups". Xu hướng này được kỳ vọng sẽ gia tăng tính cạnh tranh cho các ứng dụng Web3 trong các kịch bản giao dịch tần suất cao, tính toán riêng tư và suy luận AI trên chuỗi.













Trong nửa đầu năm 2025, chính sách tiền mã hoá của Mỹ đã có những chuyển biến chưa từng có. Luật về stablecoin được kỳ vọng sẽ được thông qua đầu tiên. Hiện tại, Hạ viện đang xúc tiến Đạo luật STABLE , trong khi Thượng viện thúc đẩy Đạo luật GENIUS – cả hai đều nhận được sự ủng hộ lưỡng đảng. Vào ngày 11/06/2025, Thượng viện đã thông qua Đạo luật GENIUS và chuyển sang Hạ viện xem xét. Các dự luật này đưa ra yêu cầu về dự trữ, quy định chống rửa tiền, cơ chế bảo vệ phá sản và quyền lợi người dùng – từ đó thiết lập một khuôn khổ pháp lý rõ ràng hơn cho thị trường stablecoin.









Bên cạnh luật stablecoin, Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Mỹ cũng đã chính thức trình Đạo luật CLARITY . Dự luật này nhằm làm rõ ranh giới quản lý giữa SEC và CFTC đối với tài sản tiền mã hoá, dựa trên phân loại theo đặc điểm tài sản. Động thái lập pháp này được kỳ vọng sẽ mang lại môi trường pháp lý rõ ràng và minh bạch hơn cho thị trường tiền mã hoá, giúp giảm bất định và tăng cường niềm tin nhà đầu tư.





Thị trường tiền mã hoá trong nửa cuối năm 2025 sẽ không còn là một "thị trường tăng chỉ dựa vào cảm xúc". Thay vào đó, đây là khởi đầu của một giai đoạn tiến hoá hệ sinh thái phức hợp. Được thúc đẩy bởi công nghệ, dòng vốn, quy định pháp lý và sự chấp nhận từ người dùng, thị trường sẽ có bước nhảy vọt quan trọng – từ một kênh đầu cơ trở thành hạ tầng tài sản số cơ bản của nền kinh tế số.





Thông qua phân tích thị trường chuyên sâu và quyết định đầu tư hợp lý, nhà đầu tư có thể kỳ vọng nắm bắt được nhiều cơ hội và tăng trưởng tài sản trong nửa cuối năm 2025. MEXC sẽ tiếp tục tiên phong đổi mới công nghệ, cung cấp kênh giao dịch an toàn, hiệu quả, dễ tiếp cận cho người dùng toàn cầu, cùng khám phá những tiềm năng không giới hạn của tiền mã hoá.





Đăng nhập App MEXC ngay để định vị chiến lược và nắm bắt cơ hội thị trường tiền mã hoá trong nửa cuối năm 2025!



