Ngành tiền mã hoá năm 2024: Những khoảnh khắc quan trọng định hình tương lai của tài sản kỹ thuật số

2024 thực sự là một năm đầy biến động đối với ngành công nghiệp tiền mã hoá, với những sự kiện thay đổi cục diện. Từ việc BTC lập đỉnh mới cho đến xu hướng bùng nổ của meme coin, dưới đây là 9 khoảnh khắc nổi bật làm cho năm nay trở thành một chương quan trọng trong lịch sử phát triển tiền mã hoá.


1. Bitcoin & Ethereum ETF: Tiền mã hoá bước vào giải đấu lớn


Vào ngày 10 tháng 01 năm 2024 (Giờ EST), SEC đã phê duyệt 11 quỹ Bitcoin Spot ETF niêm yết tại Hoa Kỳ, cho phép các quỹ này bắt đầu giao dịch vào ngày hôm sau. Tiếp đó, vào ngày 24 tháng 05, SEC đã phê duyệt lô 8 quỹ Ethereum Spot ETF đầu tiên niêm yết tại Hoa Kỳ, chính thức bắt đầu giao dịch từ ngày 23 tháng 07.

Việc phê duyệt Bitcoin Spot ETF và Ethereum Spot ETF đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quá trình ngành công nghiệp tiền mã hoá gia nhập thị trường tài chính truyền thống. Cột mốc này không chỉ mở rộng sự đa dạng hóa các kênh đầu tư dành cho tài sản tiền mã hoá mà còn cho thấy ngành đang tiến gần hơn đến sự trưởng thành và chuẩn hóa. Điều này đặt nền tảng vững chắc cho nhiều tài sản tiền mã hoá hơn gia nhập thị trường tài chính trong tương lai, mở ra một chương mới về sự hội nhập sâu sắc hơn giữa tài sản tiền mã hoá và thị trường tài chính truyền thống.

2. Nâng cấp Ethereum Dencun (Cancun): Mở ra kỷ nguyên mới về khả năng mở rộng


Vào năm 2024, Ethereum đã đánh dấu một cột mốc quan trọng khác trong lịch sử với bản nâng cấp Dencun (Cancun). Bằng cách giới thiệu các đề xuất đổi mới như Proto-Danksharding (EIP-4844), bản nâng cấp này đã giải quyết thành công các vấn đề tồn tại lâu nay như tình trạng tắc nghẽn giao dịch và phí gas cao. Sau khi nâng cấp, Ethereum đạt được những cải thiện vượt bậc về thông lượng giao dịch trên chuỗi chính, phí gas của người dùng, khả năng mở rộng mạng lưới, và tính bảo mật.

Bản nâng cấp Dencun không chỉ củng cố vị thế dẫn đầu công nghệ của Ethereum trong lĩnh vực blockchain mà còn thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các giải pháp Layer-2. Với sự trưởng thành không ngừng của công nghệ Layer 2 và sự tiến bộ của các blockchain mô-đun, Ethereum đang từng bước hoà mình vào hệ sinh thái tiền mã hoá đa dạng và cạnh tranh hơn. Sự chuyển đổi này không chỉ thách thức vị thế thống trị vốn có của Ethereum mà còn mở ra những tiềm năng mới cho vai trò và tính năng của Ethereum trong bối cảnh tiền mã hoá tương lai.

3. Bitcoin Halving: Sustaining BTC's ValueBitcoin Halving: Duy trì giá trị của BTC


Vào ngày 20 tháng 04 năm 2024, tại block 840,000, Bitcoin đã hoàn thành thành công lần Halving thứ tư, giảm phần thưởng mining từ 6.25 BTC xuống còn 3.125 BTC.

Bitcoin Halving là sự kiện diễn ra khoảng bốn năm một lần, cắt giảm một nửa phần thưởng cho các giao dịch mining Bitcoin. Bằng cách làm chậm tốc độ phát hành Bitcoin mới, halving đưa cơ chế giảm phát vào mô hình kinh tế của Bitcoin, đảm bảo sự khan hiếm, khả năng duy trì giá trị và tính bền vững lâu dài của Bitcoin như một loại tiền kỹ thuật số. Sự kiện này thường được xem là một yếu tố tích cực thúc đẩy thị trường Bitcoin tăng giá.

4. Khoảnh khắc phượng hoàng của Solana: Từ sự sụp đổ của FTX đến sự trở lại ngoạn mục


Sau cú sốc từ sự sụp đổ của FTX, đội ngũ Solana đã nhanh chóng điều chỉnh chiến lược. Tận dụng lợi thế về TPS cao, phí giao dịch thấp và khả năng xử lý song song, Solana đã thu hút một lượng lớn dự án và người dùng, từng bước mở rộng sang nhiều lĩnh vực như DeFi, staking thanh khoản, meme coin, và thanh toán. Nền tảng này cũng đã hợp tác thành công với nhiều dự án và đối tác nổi tiếng, đạt được sự đa dạng hóa và phát triển sâu trong hệ sinh thái.

Bên cạnh đó, sự ra đời của các token meme phổ biến trên Solana đã trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự hồi sinh của nền tảng này. Các token như *URLS-WIF_USDT*, *URLS-BONK_USDT* và *URLS-BOME_USDT* nhanh chóng thu hút sự chú ý, tạo ra hiệu ứng giàu có đáng kể và kéo theo một lượng lớn người dùng tham gia vào mạng Solana. Đồng thời, *URLS-SOL_USDT* cũng chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ, đạt mức cao nhất là $260 trong thời gian ngắn, với vốn hóa thị trường vượt ngưỡng $100 tỷ.

5. Cơn sốt game TON & câu chuyện Telegram: Một siêu phẩm blockchain


TON (The Open Network), nền tảng game blockchain được mong đợi từ lâu, đã đạt đỉnh cao phát triển vào năm 2024. Các trò chơi trên TON thu hút một lượng lớn người chơi với lối chơi độc đáo và cơ chế phần thưởng hấp dẫn. Tuy nhiên, ngay khi cơn sốt game TON đang lan rộng khắp toàn cầu, nhà sáng lập Telegram - Pavel Durov lại bị bắt giữ vì liên quan đến các hoạt động tài chính bất hợp pháp.

Trước diễn biến bất ngờ này, đội ngũ chính thức đã nhanh chóng phát động một phong trào phản đối mang tên “Resistance Dog” nhằm bày tỏ sự bất bình với tình trạng của nhà sáng lập và thể hiện tinh thần đoàn kết. Phong trào này nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ nhiều bên và bất ngờ thúc đẩy vốn hóa thị trường của *URLS-REDO_USDT*. Mặc dù Durov vẫn đang đối mặt với các rắc rối pháp lý cùng nhiều bất ổn và thách thức, tinh thần phản kháng, được thể hiện qua REDO, đã tạo nên tiếng vang trong cộng đồng.

6. Meme coin: Chuyến phiêu lưu kỳ thú của những câu chuyện cổ tích về sự giàu có trong thế giới tiền mã hoá


Vào năm 2024, meme coin, được thúc đẩy bởi sự đồng thuận mạnh mẽ từ thị trường và hiệu ứng giàu có đáng kể, đã thu hút sự chú ý lớn và dòng vốn đầu tư khổng lồ. Cả Solana và Base đều chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt meme coin được săn đón nhiệt tình. Sự phổ biến của những meme coin này không chỉ thúc đẩy sự phát triển thị trường tiền mã hoá mà còn mang lại lợi nhuận đáng kể cho nhiều nhà đầu tư. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng meme coin thường đi kèm với rủi ro cao và biến động mạnh. Vì vậy, khi tham gia, nhà đầu tư nên luôn duy trì sự tỉnh táo và thận trọng.

7. Chiến thắng của Trump: Sự đột biến của tiền mã hoá đã làm chấn động thị trường (theo cách tích cực)


Cuộc bầu cử của Trump không chỉ thúc đẩy giá Bitcoin tăng vọt mà còn khơi dậy kỳ vọng của thị trường về chính phủ đầu tiên ủng hộ tiền mã hoá. Khi tiền mã hoá dần được ứng dụng và công nhận rộng rãi trên toàn cầu, ngày càng nhiều chính trị gia và tổ chức chính phủ tập trung nghiên cứu tiền mã hoá và các công nghệ liên quan.

Thị trường đặt kỳ vọng lớn vào việc nới lỏng các chính sách liên quan đến tiền mã hoá và cải thiện khuôn khổ pháp lý khi chính quyền Trump nhậm chức. Trong tương lai, khi các chính sách trở nên rõ ràng hơn và hệ thống quản lý được hoàn thiện, tiền mã hoá được kỳ vọng sẽ có ứng dụng rộng rãi hơn và tích hợp sâu sắc hơn trên toàn cầu.

8. Bitcoin đạt $100,000: Cột mốc không thể ngăn cản


Sau chiến thắng của Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ và việc ông chính thức trở thành tân tổng thống, giá Bitcoin đã nhiều lần đạt mức đỉnh mới. Vào ngày 04 tháng 12, giờ địa phương, Trump đã đề cử Paul Atkins làm chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) qua mạng xã hội. Sau thông báo này, giá của *URLS-BTC_USDT* đã tăng vọt lên $101,960, vượt mốc $100,000 lần đầu tiên trong lịch sử, với tổng vốn hóa thị trường đạt $2.1 nghìn tỷ.


9. Kỷ nguyên AI: Tương lai của token hóa


Vào tháng 09 năm 2024, khi thị trường tiền mã hoá bắt đầu phục hồi, meme coin theo chủ đề AI đã chứng kiến sự gia tăng đột biến về mức độ phổ biến. Các token như *URLS-GOAT_USDT* không chỉ thu hút sự chú ý đến lĩnh vực AI trong thị trường tiền mã hoá mà còn thể hiện tiềm năng to lớn của token hóa trong việc nắm bắt các xu hướng tương lai. Khi công nghệ tiếp tục phát triển và nhu cầu thị trường tăng lên, các dự án token hóa như AI Agents dự kiến sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong tương lai, mang lại sức sống mới cho sự đa dạng hóa của thị trường tiền mã hoá.

