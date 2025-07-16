Lãnh đạo chính trị và tập đoàn lớn đối đầu: Thị trường tiền mã hoá chao đảo giữa xung đột Trump - Musk

Chỉ trong một tuần hỗn loạn, mối quan hệ giữa Tổng thống Mỹ Donald John Trump và tỷ phú toàn cầu Elon Musk đã thay đổi đầy kịch tính, từ đồng minh thân cận tại Nhà Trắng trở thành đối thủ công khai trên mạng xã hội. Những bất đồng chính sách nhanh chóng leo thang thành cuộc đối đầu căng thẳng, hé lộ những mâu thuẫn sâu xa hơn cá nhân và gây chấn động đến tương lai thị trường tiền mã hoá.









"Tuần trăng mật" giữa Trump và Musk bắt đầu khi Trump quay trở lại Nhà Trắng và ra sức lôi kéo ngành công nghệ. Đầu năm 2025, chính quyền Trump công bố chính sách "Dự trữ Bitcoin chiến lược của Mỹ", thông báo kế hoạch nắm giữ Bitcoin cùng các loại tiền mã hoá lớn khác , đưa Mỹ trở thành trung tâm tiền mã hoá toàn cầu. Trong khi đó, các công ty của Musk hưởng lợi từ chính sách này: Tesla tiếp tục nhận tín dụng thuế xe điện và SpaceX giành được các hợp đồng chính phủ trị giá hàng tỷ đô la.





Tuy nhiên, căng thẳng xuất hiện vào tháng 06/2025 khi Trump công bố " One Big Beautiful Bill Act ". Dự luật này bị chỉ trích vì cắt giảm trợ cấp xe điện, làm tăng thâm hụt ngân sách và bao gồm các khoản chi tiêu chính phủ lớn. Musk công khai chỉ trích dự luật là "sự kinh tởm đầy ghê tởm". Không dừng lại ở đó, ông còn ám chỉ mối liên hệ giữa Trump và Jeffrey Epstein, làm bùng lên một cuộc đối đầu lớn hơn.





Trump nhanh chóng đáp trả, cảnh báo nếu Musk ủng hộ các ứng viên Đảng Dân chủ, ông có thể đối mặt với "hậu quả nghiêm trọng", bao gồm việc thu hồi các hợp đồng liên bang với các công ty của Musk, như Tesla và SpaceX. Cuộc đối đầu ngày càng gay gắt, kéo theo phản ứng mạnh mẽ từ dư luận và thị trường.













Do dự luật đề xuất cắt giảm trợ cấp xe điện và lo ngại về rủi ro hợp đồng, thị trường ngày càng nghi ngại về tương lai của Tesla và sự phụ thuộc vào chính sách. Giá cổ phiếu Tesla lao dốc 14% chỉ trong một ngày, thổi bay khoảng $150 tỷ giá trị thị trường. Khối lượng giao dịch quyền chọn mua và bán cũng tăng vọt, phản ánh sự biến động mạnh mẽ.













Thị trường tiền mã hoá còn biến động dữ dội hơn. Ngay sau khi cuộc tranh chấp nổ ra, làn sóng bán tháo hoảng loạn, dẫn đến thanh lý mạnh mẽ:





Giá Bitcoin (BTC) lao dốc nhanh chóng từ khoảng $105,915 xuống dưới $100,500, với vị thế Long bị thanh lý tương đương hơn $300 triệu

Ethereum (ETH) giảm khoảng 6%, thể hiện tâm lý tránh rủi ro lan rộng toàn thị trường

DOGE , tài sản gắn liền với Musk, giảm hơn 12% trong tuần, có thời điểm chạm đáy ở mức $0.16805

Token TRUMP giảm xuống $9.314 trong ngày, gây ra tổn thất khoảng $900 triệu





Dữ liệu từ Coinglass cho thấy thị trường tiền mã hoá bốc hơi khoảng 5.1% tổng vốn hoá chỉ trong một ngày, tương đương giá trị gần $1 tỷ.

















Cuộc đối đầu giữa Trump và Musk rõ ràng đã khuếch đại biến động thị trường và tạo ra sự bất ổn trong quan hệ giữa hai nhân vật này trong tương lai. Sự bất ổn này khiến giá tiền mã hoá dao động mạnh, có thể khiến nhà đầu tư e ngại và làm suy yếu sự ổn định chung. Trong giai đoạn căng thẳng leo thang, áp lực bán trong thị trường tiền mã hoá có thể gia tăng. Bên cạnh đó, cuộc đối đầu có vẻ còn thu hút sự giám sát chặt chẽ hơn từ phía cơ quan quản lý. Chính quyền Trump có thể siết chặt các quy định tiền mã hoá nhằm kiểm soát rủi ro thị trường và các hoạt động tài chính phi pháp. Điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tiền mã hoá, đặc biệt là những dự án có khả năng tuân thủ yếu. Nhà đầu tư cần theo dõi sát các động thái chính sách để tránh rủi ro tiềm ẩn.





Trong bối cảnh leo thang, một bộ phận nhà đầu tư có thể rút vốn khỏi thị trường tiền mã hoá để chuyển sang các kênh an toàn hơn, làm giảm thanh khoản và tạo áp lực giá. Điều này đặc biệt rủi ro với những dự án phụ thuộc vào dòng vốn và tâm lý thị trường.









Trong bối cảnh căng thẳng chính trị và rủi ro vĩ mô gia tăng, tiền mã hoá đang nổi lên như một công cụ phòng ngừa rủi ro.





Sự bất ổn đã khiến một số nhà đầu tư chuyển dòng vốn từ tài chính truyền thống sang tài sản tiền mã hoá để tìm kiếm sự ổn định. Dù giá Bitcoin giảm trong ngắn hạn, nhưng đã nhanh chóng ổn định, thể hiện sự vững vàng của thị trường và tiềm năng trở thành nơi trú ẩn an toàn.





Cộng đồng Bitcoin cũng phản ứng tích cực, kêu gọi Musk đầu tư mạnh tay hơn vào Bitcoin và đưa Bitcoin trở lại bảng cân đối kế toán các công ty như Tesla. Điều này không chỉ thách thức tài chính truyền thống mà còn thể hiện niềm tin vững chắc vào tương lai của Bitcoin.





Xét về khía cạnh quản lý, nếu chính quyền Trump muốn làm dịu quan hệ với ngành công nghệ và thúc đẩy khung pháp lý cởi mở hơn với tiền mã hoá, thị trường có thể được hưởng lợi trong trung và dài hạn. Mặc dù rủi ro chính sách vẫn hiện hữu, nhưng hướng đi cởi mở hơn sẽ củng cố niềm tin, thu hút dòng vốn và thúc đẩy đổi mới, tạo đà tăng trưởng cho toàn ngành. Do đó, chính sách tiền mã hoá của chính quyền Trump trong thời gian tới là yếu tố then chốt cần theo dõi.









Trong ngắn hạn, khi cả Trump và Musk xóa bài đăng trên mạng xã hội và truyền thông đưa tin rầm rộ, tâm lý thị trường sẽ tiếp tục dao động. Nhà đầu tư cần theo sát động thái từ chính phủ, đặc biệt là việc Trump có thúc đẩy xem xét lại hợp đồng hoặc cắt trợ cấp hay không – những yếu tố có thể khiến niềm tin thị trường thêm lung lay. Ngược lại, nếu căng thẳng hạ nhiệt, thị trường có thể tạm thời ổn định.





Ở tầm trung hạn, thị trường tiền mã hoá có thể tái cấu trúc cả về kỹ thuật và dòng vốn xung quanh Musk. Những động thái như nắm giữ toàn bộ tài sản bằng Bitcoin, khôi phục thanh toán bằng $DOGE và thúc đẩy các ứng dụng thương mại trên chuỗi có thể trở thành xu hướng mới. Ngoài ra, nếu chính quyền Trump tìm cách hàn gắn quan hệ với ngành công nghệ, các chính sách thân thiện hơn với tiền mã hoá hoặc gia tăng dự trữ tài sản kỹ thuật số của chính phủ sẽ giúp thị trường tăng trưởng trong trung và dài hạn.





Về dài hạn, nhà đầu tư nên cân nhắc đa dạng hóa danh mục tài sản kỹ thuật số để phòng ngừa rủi ro pháp lý và địa chính trị. Bitcoin, Ethereum, stablecoin và các quỹ blockchain tổ chức lớn là những lựa chọn tiềm năng cho chiến lược đa dạng hoá rủi ro và lợi nhuận bền vững. Đồng thời, nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ bước đi của Musk. Nếu ông thực sự thành lập "The America Party" và tích hợp mạng xã hội cùng các nguồn lực khác, điều này có thể tạo nên một liên minh công nghệ và chính trị bài bản với ảnh hưởng sâu rộng đến hệ sinh thái tiền mã hoá trong tương lai.









Cuộc đối đầu công khai giữa Trump và Musk phản ánh nỗi lo kép của ngành công nghệ về sự phụ thuộc vào chính sách và rủi ro quản trị – một mặt là lợi ích thương mại và trợ cấp, trong khi mặt còn lại là sự điều động chính trị và quyền tự do ngôn luận. Với thị trường tiền mã hoá, sự kiện này cho thấy rủi ro biến động mạnh, nhưng cũng củng cố giá trị phòng ngừa rủi ro của tài sản phi tập trung.





DOGE, Với người dùng, việc hiểu xu hướng thị trường quan trọng hơn là mù quáng theo đuổi lợi nhuận hay thua lỗ. Quản lý rủi ro luôn là yếu tố cốt lõi, và bất kỳ tín hiệu mới nào liên quan đến thay đổi chính sách, dư luận hoặc lập trường từ Trump và Musk đều có thể tác động đến thị trường. Trong bối cảnh đó, MEXC là sàn giao dịch đáng cân nhắc để giao dịch Bitcoin TRUMP cùng các tài sản tiền mã hoá khác. Với quy trình niêm yết hiệu quả, phí giao dịch cạnh tranh và thanh khoản vượt trội, MEXC đã giành được lòng tin của nhiều nhà đầu tư và là lựa chọn hàng đầu để tiếp cận thị trường tiền mã hoá.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.







