Tiếp tục tăng trưởng: Sui đang dẫn đầu trong chu kỳ thị trường này





Gần đây, dự án token SUI của Sui blockchain L1 đã phục hồi mạnh mẽ, với mức tăng hơn 140% chỉ trong một tuần. Sự tăng trưởng này nổi bật trong bối cảnh hầu hết các altcoin đều đang giảm.





Theo dữ liệu từ MEXC, vào ngày 05/08, SUI đã chạm đáy ở mức 0.46 USDT, sau đó tăng mạnh và đạt mức 1.12 USDT vào ngày 12/08.





Trong vòng một tuần, SUI đã có mức tăng trưởng đáng kể là 143%.









Sự tăng trưởng này không chỉ dẫn đầu trong số các dự án tương tự mà còn nổi bật trong bối cảnh hầu hết các altcoin đều đang giảm mạnh. Hiệu suất ấn tượng này đã làm dấy lên các cuộc thảo luận sôi nổi trong cộng đồng, một số người thậm chí còn xem Sui như "Kẻ hủy diệt Solana" tiềm năng tiếp theo.





Sui là dự án blockchain mới, được mệnh danh là "Đối thủ của Solana", khám phá sức mạnh vượt trội và sự hấp dẫn độc đáo của dự án này là rất xứng đáng.









Sui là một blockchain Layer 1 được thiết kế lại và xây dựng từ đầu dựa trên các nguyên tắc cơ bản, cho phép nhà sáng tạo và nhà phát triển dễ dàng tạo ra trải nghiệm đáp ứng nhu cầu cho 1 tỷ người dùng Web3 trong tương lai. Sui là một blockchain Proof-of-Stake phi tập trung với thông lượng và lưu trữ có thể mở rộng theo chiều ngang, cho phép phát triển ứng dụng nhanh chóng với chi phí thấp. Nền tảng này sử dụng ngôn ngữ lập trình Move, tài sản được xem là đối tượng duy nhất có thể được sở hữu và quản lý bởi các địa chỉ cụ thể.





Nhìn lại hành trình đáng chú ý của blockchain Sui, từ ý tưởng ban đầu đến vị trí hiện tại, dự án đã trải qua rất nhiều thách thức và bước đột phá.





Vào ngày 23/03/2022, Mysten Labs đã công bố ra mắt blockchain công khai Layer 1 mang tên Sui.

Vào ngày 31/05/2022, Mysten Labs đã công bố dự án blockchain công khai Layer 1 mang tên Sui, với tokenomics và cơ chế khuyến khích SUI.

Vào ngày 08/09/2022, nhóm phát triển Sui là Mysten, đã hoàn thành gọi vốn 300 triệu USDT.

Vào ngày 03/05/2023, mainnet của Sui đã chính thức đi vào hoạt động.





Kể từ khi mainnet ra mắt vào năm 2023, hệ sinh thái Sui đã có tốc độ phát triển ấn tượng.





Hệ sinh thái Sui liên tục xuất hiện các xu hướng phổ biến và dự án nổi bật, thể hiện tiềm năng phát triển mạnh mẽ. Đến nay, hơn một trăm dự án đã được xây dựng trên mạng lưới, bao gồm nhiều lĩnh vực như DeFi, NFT, trò chơi và metaverse, cơ sở hạ tầng và công cụ dành cho nhà phát triển, ví và Web3. Về sự phát triển, Sui đã mở rộng hệ sinh thái thông qua các hợp tác với nhiều công ty truyền thống trong các lĩnh vực như GameFi, thanh toán và dịch vụ đám mây.









Tính đến tháng 05/2024, hệ sinh thái Sui đã có hơn 500 node hoạt động phân bố trên toàn cầu, đảm bảo tính phi tập trung và tính sẵn sàng cao cho mạng lưới.





Kể từ khi ra mắt, hệ sinh thái Sui chưa bao giờ trải qua một phút gián đoạn hoặc suy giảm hiệu suất nào. Hệ sinh thái đã xử lý hơn 309 triệu giao dịch, với hơn 100,000 ví hoạt động tham gia giao dịch hàng ngày và đã đạt được một số cột mốc kỹ thuật quan trọng, chẳng hạn như thời gian hoàn thành giao dịch chỉ 400 mili giây, tốc độ xử lý giao dịch nhanh nhất đạt 297,000 giao dịch mỗi giây trong điều kiện được kiểm soát và đạt 65,8 triệu khối lượng giao dịch trong một ngày.













Sự trỗi dậy bất ngờ của Sui là kết quả từ việc kết hợp sức mạnh nội lực và các yếu tố thuận lợi bên ngoài.









Người ta thường nói, "Sự chuẩn bị tốt sẽ là chìa khóa thành công". Nguyên tắc này đặc biệt phù hợp với sự phát triển của hệ sinh thái Sui, với công nghệ mạnh mẽ và một hệ thống có cấu trúc tốt, Sui có thể quản lý và thúc đẩy hiệu quả sự phát triển của hệ sinh thái.





Về sức mạnh của đội ngũ, Sui được phát triển bởi Mysten Labs, một công ty khởi nghiệp về cơ sở hạ tầng Web3 do bốn cựu kỹ sư của Meta thành lập. Đội ngũ này có năng lực và có kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển blockchain. Về mặt kỹ thuật, Sui sử dụng ngôn ngữ lập trình Move để hỗ trợ phát triển hợp đồng thông minh, cho phép hỗ trợ các ứng dụng phi tập trung (DApps) một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Ngoài ra, Mysten Labs gần đây đã giới thiệu một công cụ đồng thuận mới có tên là Mysticeti, giúp giảm độ trễ trong một mức độ nhất định cho blockchain, nâng cao hiệu suất và trải nghiệm người dùng. Về phát triển hệ sinh thái, Sui đã tích cực hợp tác với các doanh nghiệp và tổ chức nổi tiếng, chẳng hạn như tích hợp các nhà vận hành node blockchain với Amazon Web Services (AWS) và hợp tác với nhà cung cấp dịch vụ lưu ký Copper.









Gần đây, thị trường tiền mã hoá nói chung đã có dấu hiệu phục hồi, giá của các loại tiền mã hoá lớn như Bitcoin (BTC) đều có sự tăng trưởng, tạo động lực tích cực cho tâm lý thị trường và hứng thú đầu tư. Vào ngày 08/08, BTC đã tăng khoảng 12%, trong cùng ngày, SUI đạt đỉnh ở mức 0.86 USDT, ghi nhận mức tăng khoảng 40%. Sau đó, thị trường đã có những biến động nhẹ, nhưng SUI vẫn tiếp tục xu hướng tăng. Sự tăng trưởng đáng kể của SUI đã dấy lên nhiều cuộc thảo luận sôi nổi trong cộng đồng, khi các nhà đầu tư khám phá giá trị thực sự của Sui. Sự chú ý này từ thị trường cũng đã tạo thêm động lực cho sự tăng trưởng của SUI.





Sự tăng trưởng đi ngược xu hướng của SUI không chỉ tạo lên các cuộc thảo luận trong cộng đồng mà còn thu hút sự chú ý từ các KOLs. Những nhân vật đáng chú ý như Andrew Kang, đồng sáng lập Mechanism Capital, cựu Giám đốc điều hành của Goldman Sachs, người sáng lập Real Vision, một tổ chức nghiên cứu vĩ mô, đều đã bình luận về việc so sánh vốn hóa thị trường của SUI và bày tỏ kỳ vọng tăng trưởng đối với SUI.









Hiệu suất vượt trội của SUI phần lớn nhờ vào sự công nhận và hỗ trợ từ công ty đầu tư tiền mã hoá nổi tiếng Grayscale. Vào ngày 07/08, Grayscale đã công bố việc ra mắt hai sản phẩm đầu tư tiền mã hoá mới, bao gồm một sản phẩm uỷ thác dành cho token SUI. Rayhaneh Sharif-Askary, Giám đốc sản phẩm và nghiên cứu của Grayscale, đã phát biểu trong một thông báo: "Chúng tôi rất vui mừng khi thêm Bittensor và Sui vào danh mục sản phẩm và tin rằng Bittensor sẽ là cốt lõi cho sự phát triển AI phi tập trung, trong khi Sui đang định hình lại blockchain hợp đồng thông minh". Sau khi tin tức này được đưa ra, giá của SUI đã tăng 42% vào ngày 08/08, đánh dấu mức tăng cao nhất trong thời gian gần đây.





Sự phát triển rực rỡ của hệ sinh thái Sui giống như một cơn gió đông mạnh mẽ, không chỉ thúc đẩy sự thịnh vượng của chính hệ sinh thái mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện lĩnh vực blockchain.





Nếu phải dùng một từ để tóm tắt bối cảnh cuộc đua blockchain năm nay, chắc chắn sẽ là "Khốc liệt."





"Khốc liệt" mô tả một cách chính xác sự phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực blockchain trong năm qua. Cuộc đua giữa các dự án blockchain lớn ngày càng khốc liệt, liên tục mở rộng ranh giới của lĩnh vực này với các công nghệ tiên tiến và hiệu suất vượt trội.





Bitcoin đã được củng cố bởi các giao thức tài sản mới như inscriptions. Ethereum đã hoàn thành quá trình nâng cấp Cancun, với các giải pháp L2 đáng chú ý. Solana đã phục hồi từ mức thấp và tận dụng cơn sốt meme... Cuộc đua giữa các giao thức layer cơ sở Web3 đã phát triển từ "Tốc độ là tất cả" sang "Đổi mới là chìa khóa", với các dự án nhanh chóng nhân rộng xu hướng như meme, AI, DePIN, Restaking và RWA, hoặc tìm kiếm vị trí khác biệt thông qua EVM song song, mô-đun hóa và chuỗi ứng dụng.





Trong cuộc đua khốc liệt giữa các dự án blockchain, thị trường token cũng đã trải qua một đợt tăng mạnh. Đến cuối tháng 7, tổng vốn hóa thị trường của các loại tiền mã hoá blockchain đã tăng 1.2% so với tháng 6, đạt 1.98 nghìn tỷ USDT. Dẫn đầu thị trường là Bitcoin, Ethereum, BNB Chain, và Solana, với thị phần lần lượt là 64.8%, 19.7%, 4.3% và 4.1%. Thị phần của Bitcoin tăng 1.5%, Solana tăng 0.6%, trong khi Ethereum giảm 1.5%.









Khi Sui tiếp tục đổi mới công nghệ, mở rộng quan hệ đối tác trong hệ sinh thái và thực hiện các chiến lược thị trường phức tạp, dự án với những ưu điểm độc đáo và vượt trội đang nổi lên như một ứng viên nổi bật trong lĩnh vực blockchain layer 1 đầy cạnh tranh.





Chúng ta mong đợi được chứng kiến nhiều thành tích ấn tượng hơn từ Sui trong tương lai.



