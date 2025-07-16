Giao dịch tiền mã hóa trở nên phổ biến hơn với các nhà đầu tư trên toàn thế giới, hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn nhà giao dịch mới tham gia giao dịch Spot trên MEXC mỗi ngày. Những người mới tham Giao dịch tiền mã hóa trở nên phổ biến hơn với các nhà đầu tư trên toàn thế giới, hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn nhà giao dịch mới tham gia giao dịch Spot trên MEXC mỗi ngày. Những người mới tham
Câu hỏi thường gặp về giao dịch Spot

16/07/2025
Giao dịch tiền mã hóa trở nên phổ biến hơn với các nhà đầu tư trên toàn thế giới, hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn nhà giao dịch mới tham gia giao dịch Spot trên MEXC mỗi ngày. Những người mới tham gia giao dịch Spot thường đặt ra nhiều câu hỏi. Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi đã tổng hợp và trả lời những câu hỏi phổ biến mà người dùng có thể gặp phải trong giao dịch Spot trên MEXC.

1.Giao dịch Spot là gì?


Giao dịch Spot là quá trình mà người mua và người bán giao dịch tiền mã hóa như BTC, ETH và MX với giá thị trường cụ thể và thực hiện giao dịch để thanh toán. Ví dụ, trong cặp MX/USDT, giá đại diện cho số lượng USDT cần thiết để mua 1 MX hoặc số lượng USDT có thể thu được bằng cách bán 1 MX.

2.Sự khác nhau giữa giao dịch Spot và giao dịch Futures


Giao dịch Spot và giao dịch Future có những khác biệt cơ bản. Trong giao dịch Spot, các nhà giao dịch sở hữu tài sản cơ bản và trực tiếp trao đổi, giao dịch tài sản tiền mã hóa. Do đó, giao dịch Spot liên quan đến việc chuyển giao trực tiếp tài sản tiền mã hóa giữa những người tham gia thị trường


Giao dịch Futures bao gồm các hợp đồng mua và bán đại diện cho giá trị của các loại tiền mã hóa cụ thể. Khi bạn mua hợp đồng Futures, bạn không sở hữu tài sản tiền mã hóa cụ thể. Thay vào đó, bạn có một hợp đồng mua hoặc bán tiền mã hóa với mức giá định trước vào một ngày cụ thể trong tương lai. Trong tình huống này, bạn có thể dự đoán trước biến động giá, chọn Long bằng cách mua hoặc Short bằng cách bán, kiếm lợi nhuận từ biến động của tiền mã hóa.

3.Phí giao dịch Spot trên MEXC là bao nhiêu?


Tận hưởng ưu đãi 0% phí Maker Spot và 0.05% phí Taker Spot trên MEXC.

4.Maker và Taker là gì?


① Taker:


Taker là người đặt lệnh khớp trực tiếp bằng lệnh Limit hoặc lệnh thị trường hiện có. Taker tiêu thụ thanh khoản thị trường.


② Maker:


Maker là người đặt lệnh, chỉ định giá và số lượng rồi chờ người dùng khác khớp lệnh. Maker thêm tính thanh khoản cho thị trường.

5.Những loại lệnh trong giao dịch Spot?


Giao dịch Spot MEXC hỗ trợ bốn loại lệnh: Lệnh limit orders, lệnh market , lệnh stop-limit and Lệnh OCO.Để biết sự khác biệt cụ thể giữa các loại lệnh này, bạn có thể tham khảo bài viết "Các Loại Lệnh Spot Khác Nhau".

6.Cách xem lịch sử lệnh của mình?


Bạn có thể xem Lịch sử Giao dịch của mình nằm dưới sổ lệnh. Ngoài ra, bạn có thể nhấn vào [Lệnh] ở góc trên cùng bên phải - [Lệnh Spot] để xem tất cả lịch sử giao dịch.

7.Tôi nên làm gì nếu tôi không thể giao dịch vì tiền của tôi đã bị đóng băng bởi các lệnh chờ?


Nếu tiền của bạn bị đóng băng do có lệnh chờ bạn muốn giao dịch các loại tiền mã hóa khác nhưng không có đủ số dư, bạn có thể đi đến "Lệnh hiện tại" để xem các lệnh chưa thực hiện của mình và nhấp vào nút hủy để giải phóng số tiền đã sử dụng, cho phép bạn sử dụng chúng cho lệnh mới.


8.Làm thế nào để Nạp tiền?


Nếu bạn không có tiền trong tài khoản, bạn có thể nạp tiền trực tiếp. Để biết các phương thức nạp tiền, bạn có thể tham khảo các bài viết "Hướng Dẫn Nạp Tiền Mã Hóa Trên MEXC (Website)" và "Hướng Dẫn Nạp Tiền Mã Hóa Trên MEXC (App)"

9.Khu vực chính, Khu vực đổi mới và Khu vực đánh giá là gì?


Khu vực Chính, Khu vực Đổi mới và Khu vực Đánh giá là nơi phân loại tiền mã hóa trên MEXC dựa trên vốn hóa thị trường và sự đổi mới. Để tìm hiểu thêm sự khác biệt cụ thể giữa các ckhu vực này, bạn có thể tham khảo bài viết "Giới Thiệu Khu Vực Giao Dịch Spot Của MEXC".

10.Có yêu cầu khối lượng lệnh tối thiểu và tổng số tiền đặt lệnh tối thiểu cho mỗi giao dịch không?


Có, MEXC có các quy tắc giao dịch khác nhau cho các thị trường giao dịch khác nhau. Vui lòng tham khảo bài viết "Quy Tắc Giao Dịch Spot" để biết thêm chi tiết.


11.Sự khác biệt giữa Lệnh hiện tại, Lịch sử đặt lệnh và Lịch sử giao dịch là gì?


① Lệnh hiện tại:


Phần này hiển thị các lệnh vẫn đang chờ được thực hiện hoặc kích hoạt.


② Lịch sử đặt lệnh:


Phần này hiển thị lịch sử của các lệnh đã được thực hiện hoặc bị hủy.


③ Lịch sử giao dịch:


Phần này hiển thị các giao dịch đã được thực hiện và hoàn thành thành công. Nếu khối lượng lệnh lớn, nó có thể được khớp bằng nhiều giao dịch, tất cả đều sẽ được hiển thị trong Lịch sử giao dịch.


Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác, cũng không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Hãy đảm bảo hiểu biết thấu đáo về những rủi ro liên quan và đầu tư thận trọng. Hành động đầu tư của người dùng là độc lập và không được chỉ đạo bởi nền tảng này.

