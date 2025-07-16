Trưởng phòng Chính sách Hoa Kỳ của Coinbase: Sự ủng hộ từ lưỡng đảng đối với chính sách tiền mã hoá đảm bảo tính cạnh tranh kinh tế toàn cầu

Khi nền kinh tế toàn cầu ngày càng được số hóa, tiền mã hoá là một loại tài sản mới ngày càng trở nên nổi bật. Kara Calvert, Trưởng phòng Chính sách Hoa Kỳ của Coinbase, đã nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng cả đảng Dân chủ và Cộng hòa đều đạt được sự đồng thuận về các chính sách tiền mã hoá. Theo đó, việc thiết lập các quy định rõ ràng về tiền mã hoá là rất quan trọng để đảm bảo Hoa Kỳ vẫn có khả năng cạnh tranh trong nền kinh tế toàn cầu. Vậy, bà đã chia sẻ những nhận định gì trong cuộc phỏng vấn? Hãy cùng khám phá trong bài viết này!









Theo Calvert, việc áp dụng tiền mã hoá trên toàn cầu đã trở thành một xu hướng, với các quốc gia khác đang tích cực xây dựng chính sách để thu hút đầu tư và đổi mới. Hoa Kỳ phải đi đầu trong cuộc đua này để tránh mất đi lợi thế trong nền kinh tế toàn cầu. Bà tuyên bố các chính sách tiền mã hoá rõ ràng không chỉ bảo vệ người dùng và nhà đầu tư mà còn tạo ra một môi trường thuận lợi cho sự đổi mới ở Hoa Kỳ.





Cả ứng cử viên Dân chủ và Cộng hòa đều bắt đầu nhận ra các chính sách tiền mã hóa rõ ràng là điều cần thiết để duy trì khả năng cạnh tranh kinh tế toàn cầu của Hoa Kỳ. Hiện tại, khoảng 52 triệu cư dân Hoa Kỳ quan tâm đến tiền mã hóa và hơn 1.4 triệu người dùng đã tham gia phong trào "Ủng hộ tiền mã hóa" (Stand with Crypto). Những người dùng này có mục tiêu bỏ phiếu cho các ứng cử viên ủng hộ tiền mã hóa, thúc đẩy các ứng cử viên tập trung nhiều hơn vào chính sách tiền mã hóa.





Calvert nhấn mạnh rằng các cuộc bầu cử không chỉ để các ứng cử viên thể hiện bản thân, mà còn cần lắng nghe và giải quyết mối quan tâm của cử tri. Tiền mã hoá đã chuyển từ một chủ đề bên lề thành một vấn đề chính trị lớn và các ứng cử viên phải xem xét vai trò của tiền mã hoá trong chính sách của họ. Trong bối cảnh này, sự đồng thuận của lưỡng đảng đặc biệt quan trọng.





Calvert đã thảo luận về sự thay đổi lập trường đáng kể của Trump về tiền mã hoá. Mặc dù ông từng gọi Bitcoin là "scam", nhưng hiện đang tích cực tham gia vào nhiều hội nghị liên quan đến tiền mã hoá, đồng thời tuyên bố ông muốn biến Hoa Kỳ thành trung tâm đổi mới tiền mã hoá. Theo Trump, bảo vệ và thúc đẩy đổi mới là chìa khóa để duy trì vị thế dẫn đầu về kinh tế của Hoa Kỳ. Ông ủng hộ việc đảm bảo tính khả dụng của các tài sản như Bitcoin tại Hoa Kỳ và ủng hộ quyền tự quản lý tài sản của mọi người. Calvert tin rằng sự thay đổi chính sách của Trump là một tín hiệu tích cực cho toàn bộ lĩnh vực tiền mã hoá, cho thấy sự chấp nhận và lập trường ủng hộ của quốc gia đối với các công nghệ mới nổi.





Calvert nhấn mạnh việc thiết lập một khuôn khổ pháp lý hiệu quả là rất quan trọng để đảm bảo sự phát triển bền vững của lĩnh vực tiền mã hoá. Một khuôn khổ như vậy sẽ cho phép các doanh nghiệp đổi mới dưới sự bảo vệ của pháp luật, từ đó thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ hệ thống kinh tế. Điều này mang đến lợi ích cho tất cả những bên liên quan.





Bà tin rằng tình hình thị trường hiện tại đã khiến nhiều nhà đầu tư lo lắng, và việc thiếu quy định rõ ràng có thể dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh và hậu quả tiêu cực cho ngành. Do đó, việc phát triển các "tiêu chuẩn ngành" tương ứng không chỉ bảo vệ quyền lợi của người dùng mà còn tăng cường tính minh bạch và uy tín. Để đạt được mục tiêu này, nhiều bên liên quan - bao gồm Bộ Tài chính, Cục Dự trữ Liên bang, Quốc hội và Nhà Trắng - phải hợp tác để thiết lập khuôn khổ chính sách phù hợp nhằm đảm bảo sử dụng an toàn và quản lý hiệu quả tài sản tiền mã hoá, qua đó tăng cường niềm tin của công chúng.





Calvert cho biết tiền mã hoá đang ngày càng tích hợp vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Khi được ứng dụng nhiều hơn, stablecoin và các tài sản khác (như NFT) đang thay đổi cách chúng ta tiến hành giao dịch. Với stablecoin, người dùng có thể giao dịch nhanh chóng, chi phí thấp, giải quyết các hạn chế của hệ thống tài chính truyền thống. Calvert nhấn mạnh tính thực tế là chìa khóa để thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi tiền mã hoá. Cho dù là để mua sắm trực tuyến, thanh toán phí dịch vụ hay giao dịch tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số, ứng dụng của stablecoin đang dần mở rộng. Ngoài ra, sự gia tăng của NFT mang đến những cách mới để giao dịch tài sản kỹ thuật số, định nghĩa lại giá trị và phương thức trao đổi tài sản từ âm nhạc và nghệ thuật đến việc bán vé. Sự chuyển đổi này không chỉ giúp việc giao dịch trở nên tiện lợi, mà còn thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế kỹ thuật số, thể hiện tiềm năng của tiền mã hoá trong hệ sinh thái tài chính tương lai.





Calvert chỉ ra việc giáo dục các nhà lập pháp và công chúng về sự phát triển của lĩnh vực tiền mã hoá là rất quan trọng. Lấy phong trào “Ủng hộ tiền mã hoá” làm ví dụ, phong trào này đã thành công trong việc tập hợp những người ủng hộ lại với nhau, giúp cử tri hiểu được lập trường của các ứng cử viên. Từ 20,000 người ban đầu đã tăng vọt lên hơn 1.4 triệu người, phản ánh mối quan tâm và sự tham gia ngày càng tăng của công chúng đối với chính sách tiền mã hoá. Trong thời đại thông tin, hiểu biết và nhận thức của công chúng về tiền mã hoá đặc biệt quan trọng. Khi cung cấp thông tin rõ ràng và các nguồn lực giáo dục, sẽ có nhiều người hơn nắm bắt được tiềm năng và ý nghĩa của tiền mã hoá trong nền kinh tế tương lai.





Calvert cũng nhấn mạnh tiền mã hoá không chỉ là lựa chọn thay thế cho đồng đô la, mà còn là phương thức giao dịch đa dạng, có vai trò quan trọng trong các hệ thống tài chính hiện đại. Khi ngày càng có nhiều người dùng và doanh nghiệp tham gia vào thị trường này, các nhà lập pháp cần hiểu sâu hơn về bản chất và các chức năng kinh tế của tiền mã hoá. Chỉ khi hiểu đầy đủ các nhu cầu và thách thức của lĩnh vực tiền mã hoá, các nhà lập pháp mới có thể xây dựng các chính sách hiệu quả để thúc đẩy ngành này phát triển bền vững. Do đó, giáo dục không chỉ nhắm đến người dùng mà còn cả các nhà hoạch định chính sách, đảm bảo toàn bộ ngành có thể phát triển trong một khuôn khổ hợp lý.





Trong phần kết luận của cuộc phỏng vấn, Calvert kêu gọi mọi công dân tích cực tham gia bỏ phiếu và hiểu lập trường của các ứng cử viên về chính sách tiền mã hoá. Bà lưu ý rằng tiếng nói của cử tri rất quan trọng và chỉ khi tích cực bỏ phiếu và tham gia, các chính sách tiền mã hoá mới có thể nhận được sự ủng hộ hợp lý, thúc đẩy ngành phát triển ổn định. Theo Calvert, việc tham gia chính trị không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm. Đối với những công dân quan tâm đến tiền mã hoá, việc hiểu lập trường chính sách của ứng cử viên, đặc biệt là trong lĩnh vực tiền mã hoá, là một yếu tố quan trọng khi lựa chọn ứng cử viên phù hợp. Mỗi lá phiếu là một tiếng nói cho định hướng chính sách trong tương lai và chỉ khi thu hút nhiều người hơn, tiền mã hoá mới thực sự được phát triển và áp dụng rộng rãi.





Quan điểm của Kara Calvert chắc chắn mang lại tín hiệu tích cực cho lĩnh vực tiền mã hoá, tăng cường niềm tin của nhà đầu tư và doanh nhân. Khi các chính sách về tiền mã hoá trở nên rõ ràng hơn và công chúng tích cực tham gia hơn, tiền mã hoá sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu. Thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và bền vững của lĩnh vực tiền mã hoá là rất quan trọng. Với vai trò sàn giao dịch hàng đầu trong ngành, MEXC cung cấp trải nghiệm giao dịch vượt trội và liền mạch, với những ưu điểm như niêm yết token nhanh nhất, đa dạng token nhất, thanh khoản Futures cao nhất và phí thấp nhất. Đồng thời, MEXC cam kết liên tục nâng cao trải nghiệm người dùng và hiệu quả giao dịch, hỗ trợ tiền mã hoá được ứng dụng rộng rãi và ngày càng đổi mới, truyền sức sống mới vào triển vọng và tăng trưởng của ngành.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.