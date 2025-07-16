Coinbase thêm ZkSync (ZK) vào lộ trình niêm yết, khơi lại cuộc chiến mở rộng quy mô L2?

Vào 06/09, Coinbase đã thông báo sẽ thêm ZkSync (ZK) vào lộ trình niêm yết, nhanh chóng thu hút sự chú ý rộng rãi trong không gian blockchain và tiền mã hoá.





ZkSync, ra mắt bởi Matter Labs vào năm 2019, là một giải pháp mở rộng Layer 2 tiên tiến cho Ethereum. Nhà sáng lập Alex Gluchowski đã thành lập Matter Labs vào năm 2018 sau khi tham gia nghiên cứu Plasma cùng Ethereum Foundation, và sau đó ươm mầm cho dự án ZkSync. ZkSync được hỗ trợ bởi các quỹ đầu tư mạo hiểm nổi tiếng như a16z và Dragonfly.





ZkSync là giải pháp mở rộng Layer 2 trên Ethereum, sử dụng công nghệ Zero-knowledge Proof để tăng hiệu suất giao dịch và giảm chi phí. Dự án thuộc danh mục ZK-Rollup, một phương pháp mở rộng phổ biến trên Ethereum. ZK-Rollup là một giải pháp Layer 2 dựa trên Zero-knowledge Proof, sử dụng Validity Proof, mặc định tất cả các giao dịch là không hợp lệ cho đến khi được xác minh. Các tính toán phức tạp và quá trình tạo bằng chứng diễn ra off-chain, trong khi việc xác minh bằng chứng và lưu trữ một phần dữ liệu on-chain đảm bảo tính khả dụng của dữ liệu.





Vào tháng 06/2020, ZkSync 1.0 (ZkSync Lite) ra mắt trên Mainnet Ethereum, cung cấp một giải pháp đơn giản hóa cho thanh toán và chuyển tài sản, nhưng chưa hỗ trợ tương thích với Ethereum Virtual Machine (EVM).





Vào tháng 03/2023, ZkSync 2.0 (ZkSync Era) đã được ra mắt, với cải tiến quan trọng là khả năng tương thích với EVM, cho phép triển khai các hợp đồng thông minh được viết bằng Solidity hoặc các ngôn ngữ cấp cao khác thường dùng trong phát triển Ethereum, giúp giảm đáng kể chi phí phát triển.





Vào tháng 07/2024, ZkSync công bố ra mắt Elastic Chain (ZkSync 3.0), một mạng lưới ZK Rollup hỗ trợ khả năng tương tác gốc với trải nghiệm người dùng thống nhất và trực quan. Kiến trúc đàn hồi này cho phép blockchain mở rộng dung lượng vô hạn bằng cách thêm các phiên bản mới để đáp ứng nhu cầu.





Từ góc độ kỹ thuật, ZkSync có những ưu điểm vượt trội so với các giải pháp Layer 2 khác.





ZkSync sử dụng công nghệ Zero-knowledge Proof để đảm bảo an toàn cho các giao dịch. Mô hình bảo mật không dựa vào bằng chứng gian lận hay lý thuyết trò chơi, mà được xây dựng trên một cơ chế độc đáo, mang lại mức độ bảo mật tương đương với Mainnet Ethereum và cung cấp cho người dùng một môi trường giao dịch cực kỳ đáng tin cậy.





ZkSync Era có khả năng xử lý hầu hết các hợp đồng thông minh dựa trên EVM của Ethereum, giúp giảm thiểu đáng kể chi phí phát triển và bảo trì, đồng thời đảm bảo mức độ bảo mật cao.





ZkSync Era là chuỗi đầu tiên tương thích với EVM triển khai tính năng trừu tượng hóa tài khoản gốc. Tính năng này hợp nhất các đặc điểm của tài khoản sở hữu bên ngoài (EOA) và hợp đồng thông minh, cho phép tài khoản tự động khởi tạo giao dịch và xử lý các logic phức tạp. Việc giới thiệu tài khoản thông minh và khái niệm Paymaster đã thay đổi cách thức hoạt động của tài khoản. Tài khoản thông minh có thể lập trình hoàn toàn, cho phép tùy chỉnh các giao thức chữ ký, tính năng đa chữ ký gốc, giới hạn chi tiêu, và các hạn chế dành riêng cho ứng dụng. Paymaster cho phép người dùng thanh toán phí giao dịch bằng token ERC20, cải thiện đáng kể trải nghiệm người dùng, tăng cường bảo mật và tính linh hoạt, đồng thời mở đường cho việc ứng dụng blockchain rộng rãi hơn.





Vào 11/06, ZK Nation đã đăng tải trên nền tảng X, tiết lộ tokenomics của $ZK cùng với các quy tắc airdrop, chi tiết phân bổ và trang web chính thức đều rất được mong đợi.









Khi ngày airdrop $ZK đến gần, một loạt các sự kiện gây tranh cãi đã xảy ra, làm dấy lên nhiều lo ngại và sự không hài lòng. Sau khi công bố các quy tắc airdrop, nhiều vấn đề đã xuất hiện trong quá trình thực hiện, mặc dù mục tiêu ban đầu là để thưởng cho cộng đồng. Cộng đồng đã chỉ trích cơ chế airdrop vì thiếu minh bạch và nghi ngờ về tính công bằng của sự kiện. Tính tập trung trong việc phân bổ airdrop đã khiến nhiều người thất vọng, vì điều này dường như mâu thuẫn với tinh thần phi tập trung cốt lõi. Thậm chí, một số ví không có giao dịch thực tế cũng nhận được airdrop, càng làm dấy lên nghi ngờ về tính công bằng của quy trình.





Thêm vào đó, ZkSync đã bị chỉ trích vì không bảo vệ đủ quyền lợi của người dùng và phản hồi chậm chạp trước các vấn đề, gây suy giảm niềm tin trong cộng đồng. Các khiếu nại của người dùng không được giải quyết kịp thời, và có quá ít kênh để khiếu nại khi quyền lợi bị xâm phạm, làm ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của ZkSync.





Dù ZkSync đã trải qua nhiều sự kiện tiêu cực trong suốt 06 tháng qua, quyết định của Coinbase đưa dự án này vào lộ trình niêm yết cho thấy tiềm năng và giá trị dài hạn của token đối với người dùng nắm giữ.





Công nghệ Layer 2 (L2) là một bước đột phá trong blockchain, với tác động vượt xa các cải tiến kỹ thuật thông thường. Bằng cách giảm tải hiệu quả cho Mainnet Ethereum, L2 giúp giảm mạnh tình trạng tăng vọt phí gas và độ trễ giao dịch do lưu lượng cao, mang lại cho người dùng trải nghiệm mượt mà và tiết kiệm hơn. Các giải pháp L2 đã đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Ethereum duy trì vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực blockchain. Với chiến lược tập trung vào rollup, L2 không chỉ tối ưu hóa và nâng cấp công nghệ của mình mà còn thúc đẩy sự tích hợp chặt chẽ với Mainnet Ethereum, tạo ra một hệ sinh thái đa tầng với Ethereum là trung tâm và Layer 2 đóng vai trò mở rộng. Hệ sinh thái này nâng cao khả năng mở rộng và hiệu suất của Ethereum, thu hút nhiều nhà phát triển, người dùng và vốn đầu tư hơn, thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp blockchain.





Khi hệ sinh thái Ethereum không ngừng phát triển, nhu cầu về giao dịch hiệu quả cao và chi phí thấp ngày càng tăng, ZkSync là một trong những dự án Layer 2 hàng đầu, được dự đoán sẽ đóng vai trò quan trọng hơn bao giờ hết trong việc thúc đẩy sự thịnh vượng của hệ sinh thái Layer 2.





