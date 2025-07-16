Circle dẫn đầu làn sóng stablecoin: Chuyển mình từ thị trường ngách thành đối thủ lớn

Giữa bối cảnh các tài sản tiền mã hoá tiếp tục đối mặt với thách thức pháp lý toàn cầu, Circle đã trở thành công ty stablecoin đầu tiên niêm yết công khai trên thị trường chứng khoán Mỹ - một cột mốc quan trọng trong việc hợp pháp hoá lĩnh vực này. Thành tựu này cho thấy vị thế ngày càng lớn mạnh và sự khác biệt rõ rệt giữa USDC và USDT trên thị trường stablecoin. USDC nhấn mạnh vào yếu tố tuân thủ quy định, hỗ trợ tài chính và khả năng sinh lãi, đồng thời hoạt động nổi bật trong hệ sinh thái Solana . Ngược lại, USDT tập trung vào tính phi tập trung, triển khai đa dạng và các ứng dụng thanh toán thực tiễn, đóng vai trò then chốt trong thương mại xuyên biên giới và các ứng dụng tiền tệ toàn cầu.









Được thành lập vào năm 2013, Circle là một công ty thanh toán kỹ thuật số và tài chính blockchain đã nhanh chóng tạo dựng vị thế vững chắc trên thị trường stablecoin sau khi ra mắt USDC.





Optimism, USDC là stablecoin tập trung, được neo 1:1 với đồng đô la Mỹ, hoàn toàn được bảo chứng bằng dự trữ nắm giữ tại các ngân hàng Hoa Kỳ được quản lý và trái phiếu chính phủ ngắn hạn. Những khoản dự trữ này được kiểm toán hàng tháng bởi các công ty kiểm toán độc lập nhằm đảm bảo tính minh bạch và an toàn. Mức độ tuân thủ quy định và minh bạch cao này đã giúp USDC nổi bật trên thị trường stablecoin. Tính đến tháng 7/2025, vốn hoá thị trường của USDC đạt khoảng $61.5 tỷ, xếp thứ hai trong số các stablecoin lớn nhất toàn cầu. Hệ sinh thái của USDC trải dài trên nhiều blockchain như Ethereum , Solana, Arbitrum Avalanche , Base và Polygon, hỗ trợ giao dịch trên sàn, giao thức DeFi, thanh toán tốc độ cao và chuyển tài sản đa chuỗi.





Hiệu suất gần đây của Circle trên thị trường chứng khoán Mỹ rất ấn tượng. Kể từ khi IPO, cổ phiếu Circle (ticker: CRCL) đã tăng mạnh 167% ngay trong ngày giao dịch đầu tiên và đạt đỉnh $284.35 trước khi điều chỉnh - tương đương mức tăng vượt trội 817.26% so với giá bán ban đầu là $31. Thành công này không chỉ khẳng định sức mạnh của Circle mà còn thiết lập một cột mốc quan trọng cho sự phát triển của ngành stablecoin trong thị trường tài chính truyền thống.













Trên thị trường stablecoin, USDT chắc chắn giữ vị thế thống trị. Được phát hành bởi Tether Limited từ năm 2014, USDT nhanh chóng vươn lên dẫn đầu nhờ mô hình dịch vụ trung gian phi tập trung. Hiện tại, USDT được phát hành gốc trên hơn 13 blockchain công khai lớn, trong đó khoảng 54.1% được phát hành trên mạng Tron và 44.2% trên Ethereum. Ngoài ra, USDT còn được phát hành với số lượng nhỏ hơn trên các mạng như Solana, Avalanche, Omni, Algorand, EOS và một số blockchain khác - mỗi mạng chiếm dưới 1% - qua đó mở rộng kịch bản ứng dụng và độ phủ sóng thị trường của USDT.





Khi thị trường stablecoin tiếp tục mở rộng, dữ liệu từ DefiLlama ngày 25/06 cho thấy tổng vốn hoá stablecoin đạt $252.9 tỷ. Trong số này, USDT của Tether đã giữ vững vị trí dẫn đầu trong thời gian dài, với vốn hoá vượt mốc $150 tỷ lần đầu tiên, đạt $157.3 tỷ và chiếm 62.23% thị phần. Theo sau là USDC với vốn hoá $61.5 tỷ, đứng thứ hai về thị phần. Hai stablecoin lớn này chiếm tổng cộng hơn 86% thị trường, trong khi tất cả các stablecoin khác cộng lại chỉ chiếm chưa đến 15%, cho thấy mức độ thống trị rõ rệt.









Tuy USDT tiếp tục tăng trưởng, các stablecoin khác cũng đang tích cực mở rộng thị phần, khiến mức độ thống trị của USDT giảm từ 70% xuống còn 62% trong vòng một năm qua. Để duy trì đà tăng trưởng, USDT đã triển khai những chiến lược táo bạo nhằm nâng cao khả năng tương tác đa chuỗi, bao gồm việc ra mắt USDT 0 - token đa chuỗi được hỗ trợ bởi LayerZero OFT - và xây dựng trung tâm kết nối xoay quanh Legacy Hub và Plasma, nhằm củng cố vị thế trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt.









Sự trỗi dậy của stablecoin không chỉ định hình lại bức tranh thị trường tiền mã hoá mà còn tạo ra tác động sâu rộng đến hệ thống tài chính toàn cầu. Với việc Thượng viện Hoa Kỳ thông qua Đạo luật GENIUS , thị trường stablecoin đã bước vào một giai đoạn với khuôn khổ pháp lý và quy tắc vận hành rõ ràng hơn. Đạo luật này thiết lập hệ thống quản lý kép của liên bang và tiểu bang, yêu cầu tỷ lệ dự trữ 1:1 đối với stablecoin, đồng thời tăng cường nghĩa vụ công bố thông tin và kiểm toán - tạo nền tảng cho sự phát triển lành mạnh của thị trường stablecoin.









Đạo luật GENIUS không chỉ đặt ra các quy tắc vận hành rõ ràng cho thị trường stablecoin mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc giảm nợ và củng cố quyền lực của đồng đô la Mỹ. Theo ước tính của ngân hàng Standard Chartered, quy mô thị trường stablecoin toàn cầu có thể tăng vọt lên $2,000 tỷ vào năm 2028, mang lại nguồn lực đáng kể cho thị trường trái phiếu chính phủ Mỹ. Việc stablecoin được áp dụng rộng rãi sẽ càng củng cố vai trò của đồng USD như một đồng tiền dự trữ thông qua dòng vốn đổ vào trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ.









Việc stablecoin được sử dụng rộng rãi đang thúc đẩy những thay đổi đột phá trong tài chính truyền thống và mở ra cơ hội đổi mới trong các phân khúc ngách. Từ chuyển tiền xuyên biên giới giá trị nhỏ, đến giao thức cho vay DeFi và các doanh nghiệp đưa trái phiếu chính phủ Mỹ lên chuỗi, các ứng dụng của stablecoin không ngừng mở rộng. Đặc biệt, stablecoin cung cấp thời gian thanh toán nhanh và chi phí chuyển khoản gần như bằng không đối với các khoản chuyển tiền nhỏ xuyên biên giới - mang đến giải pháp hiệu quả và tiện lợi cho người dùng ở khu vực xa. Các nhà cung cấp dịch vụ có thể nắm bắt được nhu cầu đặc thù này hoàn toàn có khả năng trở thành PayPal trong kỷ nguyên stablecoin.









Khi thị trường stablecoin mở rộng và khung pháp lý dần hoàn thiện, ngày càng nhiều tập đoàn tài chính truyền thống gia nhập lĩnh vực này. Các ngân hàng và ông lớn thanh toán như Visa PayPal hiện đã trực tiếp phát hành stablecoin (ví dụ PYUSD, phiên bản ngân hàng của USDC), trong khi các tổ chức tiên phong như Circle, Paxos Fidelity và BlackRock cũng đang tăng tốc mở rộng mảng đô la trên chuỗi. Xu hướng này không chỉ thúc đẩy thị trường stablecoin tăng trưởng nhanh chóng mà còn mang lại sự chuyển hoá sâu rộng cho toàn bộ hệ thống tài chính toàn cầu.









Sự trỗi dậy mạnh mẽ của Circle chỉ là một phần nhỏ trong cuộc cách mạng tài chính mà kỷ nguyên stablecoin đang mở ra. Với sự thống trị song hành của USDT và USDC, tốc độ tăng trưởng liên tục của thị trường stablecoin, cùng việc hoàn thiện khung pháp lý, stablecoin đang dần trở thành một thành phần thiết yếu trong hệ thống tài chính toàn cầu. Trong tương lai, stablecoin sẽ đóng vai trò quan trọng không chỉ trong thanh toán xuyên biên giới và cho vay DeFi, mà còn trong việc thúc đẩy sự phi tập trung và phẳng hoá của hệ thống tài chính toàn cầu. Cuộc cách mạng này có thể đánh dấu sự khai sinh của một hệ thống tài chính toàn cầu cởi mở hơn, minh bạch hơn và hiệu quả hơn.





