Giữa bối cảnh các tài sản tiền mã hoá tiếp tục đối mặt với thách thức pháp lý toàn cầu, Circle đã trở thành công ty stablecoin đầu tiên niêm yết công khai trên thị trường chứng khoán Mỹ - một cột mốc Giữa bối cảnh các tài sản tiền mã hoá tiếp tục đối mặt với thách thức pháp lý toàn cầu, Circle đã trở thành công ty stablecoin đầu tiên niêm yết công khai trên thị trường chứng khoán Mỹ - một cột mốc
Learn/Learn/Nội dung nổi bật/Circle dẫn ...đối thủ lớn

Circle dẫn đầu làn sóng stablecoin: Chuyển mình từ thị trường ngách thành đối thủ lớn

16/07/2025MEXC
0m
Chia sẻ đến
#Tin Tức Crypto
MemeCore
M$2.02659-0.45%
PoP Planet
P$0.11509+8.59%
Kitten Haimer
KHAI$0.01696-13.02%
Humanity
H$0.06736-5.04%
Choise.com
CHO$0.00396-2.70%

Giữa bối cảnh các tài sản tiền mã hoá tiếp tục đối mặt với thách thức pháp lý toàn cầu, Circle đã trở thành công ty stablecoin đầu tiên niêm yết công khai trên thị trường chứng khoán Mỹ - một cột mốc quan trọng trong việc hợp pháp hoá lĩnh vực này. Thành tựu này cho thấy vị thế ngày càng lớn mạnh và sự khác biệt rõ rệt giữa USDC và USDT trên thị trường stablecoin. USDC nhấn mạnh vào yếu tố tuân thủ quy định, hỗ trợ tài chính và khả năng sinh lãi, đồng thời hoạt động nổi bật trong hệ sinh thái Solana. Ngược lại, USDT tập trung vào tính phi tập trung, triển khai đa dạng và các ứng dụng thanh toán thực tiễn, đóng vai trò then chốt trong thương mại xuyên biên giới và các ứng dụng tiền tệ toàn cầu.

1. Circle: Người tiên phong trở thành công ty stablecoin đầu tiên niêm yết công khai


Được thành lập vào năm 2013, Circle là một công ty thanh toán kỹ thuật số và tài chính blockchain đã nhanh chóng tạo dựng vị thế vững chắc trên thị trường stablecoin sau khi ra mắt USDC.

USDC là stablecoin tập trung, được neo 1:1 với đồng đô la Mỹ, hoàn toàn được bảo chứng bằng dự trữ nắm giữ tại các ngân hàng Hoa Kỳ được quản lý và trái phiếu chính phủ ngắn hạn. Những khoản dự trữ này được kiểm toán hàng tháng bởi các công ty kiểm toán độc lập nhằm đảm bảo tính minh bạch và an toàn. Mức độ tuân thủ quy định và minh bạch cao này đã giúp USDC nổi bật trên thị trường stablecoin. Tính đến tháng 7/2025, vốn hoá thị trường của USDC đạt khoảng $61.5 tỷ, xếp thứ hai trong số các stablecoin lớn nhất toàn cầu. Hệ sinh thái của USDC trải dài trên nhiều blockchain như Ethereum, Solana, Arbitrum, Optimism, Avalanche, Base và Polygon, hỗ trợ giao dịch trên sàn, giao thức DeFi, thanh toán tốc độ cao và chuyển tài sản đa chuỗi.

Hiệu suất gần đây của Circle trên thị trường chứng khoán Mỹ rất ấn tượng. Kể từ khi IPO, cổ phiếu Circle (ticker: CRCL) đã tăng mạnh 167% ngay trong ngày giao dịch đầu tiên và đạt đỉnh $284.35 trước khi điều chỉnh - tương đương mức tăng vượt trội 817.26% so với giá bán ban đầu là $31. Thành công này không chỉ khẳng định sức mạnh của Circle mà còn thiết lập một cột mốc quan trọng cho sự phát triển của ngành stablecoin trong thị trường tài chính truyền thống.


2. USDT: Stablecoin thống trị thị trường


Trên thị trường stablecoin, USDT chắc chắn giữ vị thế thống trị. Được phát hành bởi Tether Limited từ năm 2014, USDT nhanh chóng vươn lên dẫn đầu nhờ mô hình dịch vụ trung gian phi tập trung. Hiện tại, USDT được phát hành gốc trên hơn 13 blockchain công khai lớn, trong đó khoảng 54.1% được phát hành trên mạng Tron và 44.2% trên Ethereum. Ngoài ra, USDT còn được phát hành với số lượng nhỏ hơn trên các mạng như Solana, Avalanche, Omni, Algorand, EOS và một số blockchain khác - mỗi mạng chiếm dưới 1% - qua đó mở rộng kịch bản ứng dụng và độ phủ sóng thị trường của USDT.

Khi thị trường stablecoin tiếp tục mở rộng, dữ liệu từ DefiLlama ngày 25/06 cho thấy tổng vốn hoá stablecoin đạt $252.9 tỷ. Trong số này, USDT của Tether đã giữ vững vị trí dẫn đầu trong thời gian dài, với vốn hoá vượt mốc $150 tỷ lần đầu tiên, đạt $157.3 tỷ và chiếm 62.23% thị phần. Theo sau là USDC với vốn hoá $61.5 tỷ, đứng thứ hai về thị phần. Hai stablecoin lớn này chiếm tổng cộng hơn 86% thị trường, trong khi tất cả các stablecoin khác cộng lại chỉ chiếm chưa đến 15%, cho thấy mức độ thống trị rõ rệt.


Tuy USDT tiếp tục tăng trưởng, các stablecoin khác cũng đang tích cực mở rộng thị phần, khiến mức độ thống trị của USDT giảm từ 70% xuống còn 62% trong vòng một năm qua. Để duy trì đà tăng trưởng, USDT đã triển khai những chiến lược táo bạo nhằm nâng cao khả năng tương tác đa chuỗi, bao gồm việc ra mắt USDT 0 - token đa chuỗi được hỗ trợ bởi LayerZero OFT - và xây dựng trung tâm kết nối xoay quanh Legacy Hub và Plasma, nhằm củng cố vị thế trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt.

3. Stablecoin: Lực lượng thay đổi cục diện hệ thống tài chính toàn cầu


Sự trỗi dậy của stablecoin không chỉ định hình lại bức tranh thị trường tiền mã hoá mà còn tạo ra tác động sâu rộng đến hệ thống tài chính toàn cầu. Với việc Thượng viện Hoa Kỳ thông qua Đạo luật GENIUS, thị trường stablecoin đã bước vào một giai đoạn với khuôn khổ pháp lý và quy tắc vận hành rõ ràng hơn. Đạo luật này thiết lập hệ thống quản lý kép của liên bang và tiểu bang, yêu cầu tỷ lệ dự trữ 1:1 đối với stablecoin, đồng thời tăng cường nghĩa vụ công bố thông tin và kiểm toán - tạo nền tảng cho sự phát triển lành mạnh của thị trường stablecoin.

3.1 Giảm nợ và củng cố vị thế thống trị của đồng USD


Đạo luật GENIUS không chỉ đặt ra các quy tắc vận hành rõ ràng cho thị trường stablecoin mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc giảm nợ và củng cố quyền lực của đồng đô la Mỹ. Theo ước tính của ngân hàng Standard Chartered, quy mô thị trường stablecoin toàn cầu có thể tăng vọt lên $2,000 tỷ vào năm 2028, mang lại nguồn lực đáng kể cho thị trường trái phiếu chính phủ Mỹ. Việc stablecoin được áp dụng rộng rãi sẽ càng củng cố vai trò của đồng USD như một đồng tiền dự trữ thông qua dòng vốn đổ vào trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ.

3.2 Cơ hội đổi mới trong các ngách chuyên biệt


Việc stablecoin được sử dụng rộng rãi đang thúc đẩy những thay đổi đột phá trong tài chính truyền thống và mở ra cơ hội đổi mới trong các phân khúc ngách. Từ chuyển tiền xuyên biên giới giá trị nhỏ, đến giao thức cho vay DeFi và các doanh nghiệp đưa trái phiếu chính phủ Mỹ lên chuỗi, các ứng dụng của stablecoin không ngừng mở rộng. Đặc biệt, stablecoin cung cấp thời gian thanh toán nhanh và chi phí chuyển khoản gần như bằng không đối với các khoản chuyển tiền nhỏ xuyên biên giới - mang đến giải pháp hiệu quả và tiện lợi cho người dùng ở khu vực xa. Các nhà cung cấp dịch vụ có thể nắm bắt được nhu cầu đặc thù này hoàn toàn có khả năng trở thành PayPal trong kỷ nguyên stablecoin.

3.3 Sự gia nhập của các ông lớn tài chính truyền thống


Khi thị trường stablecoin mở rộng và khung pháp lý dần hoàn thiện, ngày càng nhiều tập đoàn tài chính truyền thống gia nhập lĩnh vực này. Các ngân hàng và ông lớn thanh toán như Visa, PayPal hiện đã trực tiếp phát hành stablecoin (ví dụ PYUSD, phiên bản ngân hàng của USDC), trong khi các tổ chức tiên phong như Circle, Paxos, FidelityBlackRock cũng đang tăng tốc mở rộng mảng đô la trên chuỗi. Xu hướng này không chỉ thúc đẩy thị trường stablecoin tăng trưởng nhanh chóng mà còn mang lại sự chuyển hoá sâu rộng cho toàn bộ hệ thống tài chính toàn cầu.

4. Kết luận


Sự trỗi dậy mạnh mẽ của Circle chỉ là một phần nhỏ trong cuộc cách mạng tài chính mà kỷ nguyên stablecoin đang mở ra. Với sự thống trị song hành của USDT và USDC, tốc độ tăng trưởng liên tục của thị trường stablecoin, cùng việc hoàn thiện khung pháp lý, stablecoin đang dần trở thành một thành phần thiết yếu trong hệ thống tài chính toàn cầu. Trong tương lai, stablecoin sẽ đóng vai trò quan trọng không chỉ trong thanh toán xuyên biên giới và cho vay DeFi, mà còn trong việc thúc đẩy sự phi tập trung và phẳng hoá của hệ thống tài chính toàn cầu. Cuộc cách mạng này có thể đánh dấu sự khai sinh của một hệ thống tài chính toàn cầu cởi mở hơn, minh bạch hơn và hiệu quả hơn.

Trong thời kỳ chuyển đổi này, nhà đầu tư toàn cầu sẽ đứng trước những cơ hội và thách thức chưa từng có. Đối với những ai muốn tham gia vào làn sóng lịch sử này, việc lựa chọn một sàn giao dịch an toàn và đáng tin cậy là yếu tố then chốt. Với hạ tầng công nghệ tiên tiến, hệ thống quản trị rủi ro vững mạnh và danh mục sản phẩm giao dịch đa dạng, MEXC đã trở thành lựa chọn ưu tiên của đông đảo nhà đầu tư. Chúng tôi cung cấp dịch vụ giao dịch stablecoin cùng với nhiều loại tiền mã hoá khác, đáp ứng nhu cầu đầu tư đa dạng của người dùng.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.


Bài viết phổ biến

Có Thể Đào Solana Không? Sự Thật Về Đào SOL

Có Thể Đào Solana Không? Sự Thật Về Đào SOL

Có thể bạn đã nghe về tốc độ đáng kinh ngạc và phí giao dịch thấp của Solana, và bây giờ bạn đang tự hỏi làm thế nào để đào Solana để có được một số token SOL. Có thể bạn đã tìm kiếm phần mềm đào hoặc

Cách Tạo Meme Coin trên Solana? Hướng Dẫn Đầy Đủ Cho Người Mới Bắt Đầu

Cách Tạo Meme Coin trên Solana? Hướng Dẫn Đầy Đủ Cho Người Mới Bắt Đầu

Thế giới tiền điện tử đã chứng kiến sự bùng nổ của các meme coin, biến những trò đùa trên internet thành tài sản kỹ thuật số hợp pháp trị giá hàng triệu đô la. Nếu bạn đang thắc mắc cách tạo meme coin

Staking Solana hoạt động như thế nào? Hướng dẫn staking SOL đầy đủ

Staking Solana hoạt động như thế nào? Hướng dẫn staking SOL đầy đủ

Staking Solana cung cấp cho những người nắm giữ tiền điện tử một cách đơn giản để kiếm thu nhập thụ động trong khi hỗ trợ một trong những blockchain nhanh nhất trong ngành. Hướng dẫn toàn diện này sẽ

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Khi giao dịch Futures trên MEXC, một cài đặt quan trọng thường bị bỏ qua là chế độ vị thế. Điều này quyết định bạn có thể nắm giữ đồng thời cả vị thế Long và Short trong cùng một cặp Futures hay không

Bài viết liên quan

BIANRENSHENG(BINANCELIFE) là gì? Từ meme Internet đến hiện tượng tiền mã hoá

BIANRENSHENG(BINANCELIFE) là gì? Từ meme Internet đến hiện tượng tiền mã hoá

TL;DR Điểm nổi bật1) Cột mốc đáng nhớ: BINANCELIFE (BINANCELIFE) trở thành meme coin Trung Quốc đầu tiên ra mắt trên Binance, phá vỡ các quy tắc truyền thống của thị trường.2) Tăng trưởng bùng nổ: Tro

Recall là gì? Hướng dẫn nhanh về ba cơ chế cốt lõi của thị trường kỹ năng AI phi tập trung

Recall là gì? Hướng dẫn nhanh về ba cơ chế cốt lõi của thị trường kỹ năng AI phi tập trung

Điểm nổi bậtRecall sử dụng cơ chế thị trường phi tập trung để cộng đồng quyết định những kỹ năng AI nào là cần thiết, thay vì phụ thuộc vào một vài công ty công nghệ lớn.Token RECALL, với vai trò là t

USDf là gì? Hướng dẫn nhanh về cơ chế stablecoin sáng tạo của Falcon Finance

USDf là gì? Hướng dẫn nhanh về cơ chế stablecoin sáng tạo của Falcon Finance

TL;DR Điểm nổi bậtUSDf là đồng đô la tổng hợp được thế chấp vượt mức, xây dựng trên Ethereum, với nguồn cung lưu hành hiện tại khoảng 1.899 tỷ và xếp hạng thị trường là #202.USDf chấp nhận cả tài sản

Espresso là gì? Kết nối lại thế giới Blockchain phân mảnh với 100 node

Espresso là gì? Kết nối lại thế giới Blockchain phân mảnh với 100 node

Điểm nổi bật1) Espresso sử dụng cơ chế đồng thuận BFT phi tập trung để xác nhận giao dịch nhanh chóng trong vòng 6 giây cho tất cả các blockchain được kết nối.2) Là lớp xác nhận toàn cầu, Espresso cho

Đăng ký MEXC
Đăng ký & nhận lên đến 10,000 USDT tiền thưởng