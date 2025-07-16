Catizen: Ngôi sao sáng trong hệ sinh thái TON – Tại sao lại thu hút được nhiều sự chú ý?

Gần đây, trò chơi Catizen đã nổi lên như một ngôi sao sáng trong hệ sinh thái TON, với số lượng lớn lượt tải về và người dùng hoạt động. Trò chơi này cũng đã ra mắt thành công trên một số sàn giao dịch lớn như MEXC. Đồng thời, Catizen cũng tạo nên cơn sốt trên các mạng xã hội và diễn đàn trò chơi, nơi người dùng háo hức chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận sâu về chiến lược trong trò chơi.





Kể từ khi phát hành bản Beta vào ngày 19/03/2024, Catizen đã nhanh chóng trở thành một trong những dự án GameFi phổ biến nhất trong hệ sinh thái TON. Tính đến giữa tháng 9, dự án đạt được 7 triệu người dùng hoạt động hàng ngày, hơn 2.76 triệu người dùng trên chuỗi và hơn 36.58 triệu giao dịch trên chuỗi, khiến Catizen trở thành một trong những dự án phát triển nhanh nhất trong lĩnh vực trò chơi Web 3.0.









Catizen là dự án trò chơi sáng tạo được phát triển trên hệ sinh thái The Open Network (TON), kết hợp các yếu tố của metaverse, GameFi và trí tuệ nhân tạo. Trò chơi chủ yếu hoạt động thông qua Telegram và sử dụng mô hình "Play for Airdrop", cho phép người chơi nhận được phần thưởng airdrop trong tương lai.





Trong trò chơi, người chơi điều hành một cửa hàng thú cưng theo chủ đề mèo, nơi khách hàng tương tác với mèo và trả bằng coin. Những coin này có thể được sử dụng để mua mèo mới và hai chú mèo cùng cấp có thể được hợp nhất để tạo ra một giống mèo cấp cao hơn. Lợi nhuận của cửa hàng được liên kết trực tiếp với số lượng và cấp độ của mèo, vì vậy mục tiêu chính của người chơi là hợp nhất những chú mèo cấp cao hơn để tăng lợi nhuận và tích lũy nhiều coin hơn.









Với phong cách nghệ thuật dễ thương và lối chơi quản lý nhập vai, Catizen đã nhanh chóng đạt được hơn 20 triệu người dùng chỉ trong ba tháng, với 2.5 triệu người dùng hoạt động hàng ngày. Hệ thống tạo lợi nhuận hiệu quả, cùng với cơ hội nhận phần thưởng airdrop trong tương lai, đã giúp trò chơi tạo ra hơn 12 triệu đô la doanh thu thông qua mua hàng trong ứng dụng trên Telegram.





Catizen không chỉ thu hút được lượng người chơi lớn mà còn khuyến khích người dùng liên kết ví Telegram, cho phép tương tác liền mạch với các hợp đồng thông minh blockchain TON. Mô hình kinh tế của trò chơi giúp người dùng nhận phần thưởng thông qua các tương tác hợp đồng thông minh trên chuỗi TON mà không cần thêm chi phí nào khác ngoài phí gas. Thông qua cơ chế khuyến khích thông minh này, Catizen đã thu hút hơn một triệu người dùng trên chuỗi tích cực tham gia vào các tương tác hợp đồng thông minh trên blockchain TON.









Bất chấp những tranh cãi gần đây xung quanh người sáng lập Telegram, gây ra sự bất ổn lên hệ sinh thái TON, cũng không làm chậm lại sự phát triển liên tục của TON. Ngược lại, điều này đã trở thành một cơ hội quan trọng để thu hút nhiều sự chú ý hơn trong hệ sinh thái hướng tới sự tuân thủ, minh bạch và quản trị cộng đồng.





Trước tình thế khó khăn này, TON đã chứng minh được nền tảng kỹ thuật vững chắc, cộng đồng sôi động và tinh thần đổi mới không ngừng nghỉ, giúp hệ sinh thái này nhanh chóng thích nghi và tiếp tục vươn lên khi đối mặt với những thách thức bên ngoài. Hiện tại, hệ sinh thái TON vẫn đang phát triển mạnh mẽ. Các nhóm dự án và nhà phát triển không dừng lại vì tranh cãi mà thậm chí còn nâng cao đổi mới công nghệ và tối ưu hóa sản phẩm. Theo dữ liệu chính thức, hiện có 551 ứng dụng trong hệ sinh thái TON, bao gồm staking, ví, trình duyệt, cầu nối chuỗi chéo, tiện ích công cộng, NFT, mạng xã hội, trò chơi, sàn giao dịch phi tập trung, v.v.













Khi thị trường tiền mã hoá tiếp tục phát triển, lưu lượng người dùng đã trở thành thước đo cốt lõi về khả năng cạnh tranh của các sàn giao dịch. Với đổi mới công nghệ và phạm vi ứng dụng rộng, hệ sinh thái TON đã trở thành điểm nóng mới thu hút đông đảo người dùng. MEXC, được biết đến với tốc độ niêm yết token nhanh, đã tích cực nắm bắt các dự án thuộc hệ sinh thái TON và thực hiện những chiến lược kịp thời.





Vào ngày 20/09, MEXC chính thức niêm yết token Catizen ($CATI), từ đó mở rộng hơn nữa danh mục tài sản. Cho đến nay, MEXC đã niêm yết một số token có liên quan chặt chẽ đến hệ sinh thái TON, bao gồm $NOT, $SHITC, $TON, $DOGS và $ANON. Ngoài ra, MEXC đã tạo ra một khu vực riêng dành cho hệ sinh thái TON, cho thấy phản ứng nhanh và chiến lược phân bổ đối với các tài sản mới đang ngày càng phổ biến.





Khi cạnh tranh về số lượng người dùng ngày càng tăng, MEXC thể hiện vai trò dẫn đầu trong lĩnh vực giao dịch tiền mã hoá với khả năng niêm yết token mới nhanh, đa dạng token và mức phí hấp dẫn.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.