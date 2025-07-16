Lễ hội mèo! Tổng quan về các meme coin mèo phổ biến!





Trong lĩnh vực meme coin, các token theo chủ đề chó như DOGE và SHIB đã thống trị từ lâu. Tuy nhiên, với sự phát triển liên tục của thị trường meme, các meme coin lấy cảm hứng từ mèo đang bắt đầu tạo dấu ấn, hướng đến mục tiêu chiếm vị trí dẫn đầu trong thị trường tiền mã hoá.





Khi ngày Quốc tế mèo (8 tháng 8) đang đến gần, dữ liệu từ CoinGecko vào ngày 7 tháng 8 cho thấy mười meme coin chủ đề mèo hàng đầu theo vốn hóa thị trường là MEW, POPCAT, MOG, PURR, MICHI, WEN, GINNAN, TOSHI, MANEKI và CWIF. Bài viết này tổng hợp một số dự án được thảo luận nhiều nhất để bạn tham khảo.

















Cat in a Dog's World (MEW) là một meme coin theo chủ đề mèo trên mạng Solana, nhằm mục đích giành lại vị trí dẫn đầu trong không gian tiền mã hoá từ các token theo chủ đề chó. Bằng cách tập trung vào cốt truyện lấy mèo làm trung tâm, MEW thách thức xu hướng phổ biến của các token theo chủ đề chó, giới thiệu một cốt truyện cạnh tranh giữa mèo và chó trong thế giới tiền mã hoá.





Tổng nguồn cung token MEW là 88.88 tỷ, trong đó 90% được phân bổ cho các pool thanh khoản và 10% còn lại được phân bổ miễn phí cho cộng đồng Solana. Tất cả người dùng đã mua điện thoại Solana thế hệ thứ hai, SAGA2, đều nhận được phần thưởng miễn phí này, có giá trị bằng một nửa giá điện thoại. MEW hiện là token theo chủ đề mèo được thảo luận nhiều nhất và có giá trị cao nhất.





Kế hoạch phát triển của MEW bao gồm những nỗ lực liên tục nhằm tăng cường khả năng hiển thị và tính thanh khoản trên thị trường tiền mã hoá, thu hút nhiều nhà đầu tư và người dùng tham gia hơn. Dự án sẽ liên tục cải thiện các tính năng và hệ sinh thái của token để tăng cường khả năng cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu của người dùng.





Theo dữ liệu của CoinGecko, tính đến thời điểm viết bài, MEW có giá 0.00591 USDT, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 200,591,125 USDT và tổng vốn hóa thị trường là 530,517,110 USDT.













Popcat lấy cảm hứng từ một chú mèo tên là Oatmeal. Chủ nhân của chú đã chia sẻ hai bức ảnh, một bức cho thấy nụ cười nhẹ, khép miệng, và bức còn lại được chỉnh sửa hài hước để có miệng mở rộng. Một người bạn của chủ nhân Oatmeal đã kết hợp những bức ảnh này thành một video có hiệu ứng âm thanh, nhanh chóng lan truyền trực tuyến.





Popcat chủ yếu thu hút người dùng thông qua trò chơi nhấn chuột tương tác, trong đó mỗi lần nhấn chuột sẽ tăng dữ liệu. Popcat cũng giới thiệu một yếu tố cạnh tranh, cho phép người dùng xem số lần nhấn chuột từ các quốc gia và khu vực khác nhau trên bảng xếp hạng của trang web.





POPCAT là một meme coin không có giá trị nội tại hoặc kỳ vọng lợi nhuận kinh tế. Token này chủ yếu dùng cho mục đích giải trí, không đánh thuế và hoàn toàn thuộc sở hữu của cộng đồng.





Theo dữ liệu của CoinGecko, tính đến thời điểm viết bài, POPCAT có giá 0.5066 USDT, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 90,620,620 USDT và tổng vốn hóa thị trường là 498,374,841 USDT.













Mog Coin tự định nghĩa mình là token văn hóa đầu tiên trên internet. Dự án bắt nguồn từ một trò đùa giữa những người bạn và được ra mắt thông qua Uniswap V2 LP, đảm bảo một sự ra mắt công bằng vào mùa hè năm 2023. Mog Coin hướng đến mục tiêu tạo ra một hệ sinh thái kết hợp tiền mã hoá với văn hóa meme, phấn đấu trở thành người dẫn đầu trong việc xác định các khía cạnh văn hóa trong thế giới tiền mã hoá. Token khuyến khích người dùng chia sẻ, tạo và hiểu meme, thúc đẩy kết nối giữa những người dùng.





Token gốc của dự án là MOG, là token ERC-20 và là dự án hàng đầu trong số các meme coin theo chủ đề mèo. Tổng nguồn cung của MOG là 420.69 nghìn tỷ, với khoảng 360.45 nghìn tỷ hiện đang lưu hành. MOG kết hợp các cơ chế giảm phát và đốt, được thiết kế để tăng giá trị của các token còn lại theo thời gian. Ngoài ra, MOG hỗ trợ chuyển tài sản liên chuỗi giữa các mạng Ethereum và Bitcoin, nâng cao tiện ích và mở rộng ứng dụng của token.





Theo dữ liệu của CoinGecko, tính đến thời điểm viết bài, MOG có giá là 0.0(5)1284 USDT, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 46,207,218 USDT và tổng vốn hóa thị trường là 462,204,083 USDT.













Michi được lấy cảm hứng từ một chú mèo đứng bằng hai chân sau. Dự án đã bày tỏ mong muốn tiếp tục sử dụng hình ảnh Michi cho các sáng tạo thứ cấp thông qua trang web chính thức và các kênh Twitter của mình. Tổng nguồn cung token MICHI là khoảng 560 triệu, với LP đã bị đốt.





Theo dữ liệu của CoinGecko, tính đến thời điểm viết bài, MICHI có giá là 0.1906 USDT, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 16,759,905 USDT và tổng vốn hóa thị trường là 104,320,161 USDT.













WEN là một meme coin liên quan đến Jupiter, một nền tảng tổng hợp DeFi trên Solana và giá trị của token này xuất phát từ sự mong đợi và mong muốn nhận được airdrop tiềm năng của cộng đồng.





Nhà đồng sáng lập của Jupiter, Meow, nhấn mạnh rằng cộng đồng thường xuyên hỏi về "Wen Token" hoặc "Wen airdrop". Để đáp lại, Meow đã tạo ra một bài thơ được đúc dưới dạng NFT và chia thành một nghìn tỷ mảnh, đó chính là các token WEN đang lưu hành hiện nay.





Token WEN chủ yếu mang giá trị đầu tư dựa trên tình cảm người dùng và không có kế hoạch phát triển dự án hay lộ trình mở rộng. Sự khác biệt nằm ở sự đổi mới của WEN với tư cách là token cộng đồng đầu tiên được tạo ra bằng cách chia tách NFT, trở thành NFT đầu tiên đáp ứng tiêu chuẩn WNS NFT. Ngoài ra, token WEN đã được phân bổ cho hơn một triệu người dùng ví Solana đang hoạt động, phản ánh nguyên tắc phân bổ công bằng.





Theo dữ liệu của CoinGecko, tính đến thời điểm viết bài, WEN có giá là 0.00008941 USDT, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 15,410,677 USDT và tổng vốn hóa thị trường là 65,363,964 USDT.













MANEKI là một meme coin dựa trên hình ảnh "Maneki-neko" hay mèo may mắn của Nhật Bản. Theo truyền thuyết, đây là một nhà lãnh đạo có trí tuệ và quyền lực ngàn năm, có khả năng mang lại sự giàu có cho những người theo mình. MANEKI tượng trưng cho sự may mắn, thành công, giàu có, trí tuệ và khả năng lãnh đạo.





Tổng nguồn cung token MANEKI khoảng 8.89 tỷ, với 10% được phân bổ cho airdrop. Các token còn lại được phân bổ công bằng, không có presale hoặc phân bổ cho đội ngũ, đảm bảo cơ hội tham gia bình đẳng cho tất cả người dùng. Sự công bằng này là yếu tố chính để thu hút sự tham gia của người dùng.





Theo dữ liệu của CoinGecko, tính đến thời điểm viết bài, MANEKI có giá 0.004994 USDT, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 20,692,753 USDT và tổng vốn hóa thị trường là 43,913,717 USDT.









MEXC cung cấp nhiều lựa chọn, giúp bạn giao dịch các token theo chủ đề mèo trên cả thị trường Spot và Futures. Ngoài ra, MEXC có phí giao dịch cực thấp giúp người dùng tiết kiệm chi phí giao dịch.





Sử dụng token MEW làm ví dụ để minh họa cách đặt lệnh mua Spot.





1) Mở App MEXC và nhập "MEW" vào thanh tìm kiếm ở trên cùng.

2) Chọn MEW Spot

3) Trên trang K-line, nhấn [Mua]

4) Chọn loại lệnh, nhập số lượng và nhấn vào [Mua MEW] để hoàn tất giao dịch mua.





Nếu có nhiều kinh nghiệm hơn với giao dịch Futures, bạn có thể chọn MEW Futures để tạo ra lợi nhuận từ biến động giá.









Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác, cũng không cấu thành lời khuyên mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn cung cấp thông tin chỉ nhằm mục đích tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của người dùng.