Làn sóng đầu tư mới, Base Season đã đến?

Chỉ trong vài tháng, Base đã nhanh chóng vươn lên trở thành người dẫn đầu trong hệ sinh thái tương thích Ethereum, với TVL (tổng giá trị khoá) vượt mốc 4.8 tỷ USD, vượt qua Arbitrum và Optimism, trở thành "gã khổng lồ" mới đầy cạnh tranh trong thị trường Layer 2. Thành tựu nổi bật này không chỉ khẳng định sức mạnh công nghệ và uy tín trên thị trường mà còn đưa Base trở thành một trong những sân chơi tài chính hấp dẫn nhất trong lĩnh vực blockchain.









Base được ra mắt vào quý 3 năm 2023 bởi sàn giao dịch tiền mã hóa danh tiếng Coinbase, là một chuỗi Layer 2 trên Ethereum được xây dựng dựa trên Optimism Stack. Dù ra đời muộn hơn so với nhiều đối thủ, Base đã nhanh chóng khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực Layer 2 nhờ tốc độ phát triển ấn tượng và sức mạnh công nghệ vượt trội, nhanh chóng chiếm được chỗ đứng vững chắc trên thị trường.









Dòng tiền trong hệ sinh thái Base đã thu hút sự chú ý lớn. Kể từ khi ra mắt, Base đã chứng kiến những thay đổi đáng kể, với TVL (tổng giá trị khóa) bắt đầu tăng trưởng mạnh mẽ từ tháng 4 năm 2024. Xu hướng này không chỉ ổn định mà còn duy trì đà tăng trưởng vượt trội. Tính đến đầu tháng 12, TVL của Base đã vượt mốc 4.8 tỷ USD, vượt xa đối thủ lớn nhất là Arbitrum.













Sự tăng trưởng về nguồn vốn của Base không phải ngẫu nhiên mà gắn liền với sự bùng nổ của khối lượng giao dịch. Gần đây, mạng Base đã ghi nhận những con số ấn tượng về khối lượng giao dịch, đặc biệt vào ngày 26/11/2024, khi số lượng giao dịch trong ngày đạt kỷ lục 11.44 triệu giao dịch.









Đồng thời, khối lượng giao dịch on-chain của Base cũng tăng trưởng bùng nổ. Vào ngày 13/11/2024, khối lượng giao dịch trong một ngày của mạng Base đã vượt mốc 2.16 tỷ USD, lập kỷ lục lịch sử. Đáng chú ý, theo dữ liệu từ Artemis, dòng vốn ròng của Base trong tháng 11 năm 2024 đã vượt qua Solana, và tốc độ dòng vốn hàng tháng vẫn đang tiếp tục tăng.













Hệ sinh thái Base không chỉ giới hạn trong lĩnh vực DeFi, mà còn mở rộng đáng kể sang các lĩnh vực khác. Trong số các ứng dụng hoạt động tích cực trên chuỗi, có đến 66% không thuộc DeFi. Base đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong các lĩnh vực như NFT, mạng xã hội và AI. Sự đa dạng hóa này đã mang đến luồng sinh khí mới, thúc đẩy sự phát triển bền vững và đột phá của mạng Base.









Gần đây, các token AI trong hệ sinh thái Base đã có sự tăng trưởng đáng chú ý, với hiệu ứng của cải mạnh mẽ. Trong đợt tăng giá này, các token đại diện như VIRTUAL AIXBT , và LUNA của hệ sinh thái Base đều đã ghi nhận mức tăng ấn tượng, đánh dấu sự phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ của các token AI trong hệ sinh thái Base.













Là giải pháp Layer 2 do Coinbase phát triển, Base có lợi thế thị trường vượt trội. Coinbase, với vai trò là sàn giao dịch tiền mã hóa hàng đầu thế giới, không chỉ sở hữu lượng người dùng khổng lồ và ảnh hưởng thương hiệu mạnh mẽ, mà còn cung cấp cho Base sự hỗ trợ về marketing và tài chính. Điều này giúp Base nhanh chóng xây dựng được nền tảng vững chắc và tiếp tục phát triển trong thị trường blockchain đầy cạnh tranh.









Một điểm sáng đáng chú ý khác trong hệ sinh thái Base là sự xuất hiện của nhiều dự án sáng tạo, đặc biệt là trong lĩnh vực meme coin và ứng dụng AI. Khi hệ sinh thái Base phát triển mạnh mẽ, các dự án mới như Virtuals Protocol và Clanker đã nhanh chóng nổi lên, không chỉ làm phong phú thêm các ứng dụng của meme coin mà còn thúc đẩy sự tăng trưởng lưu lượng người dùng. Đồng thời, sự gia nhập của lĩnh vực AI Agent đã thu hút sự chú ý đáng kể, mang đến cho hệ sinh thái Base sự phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ.









Base, dựa trên nền tảng Optimism Rollup, tận dụng tối đa công nghệ của Optimism để cung cấp giao dịch nhanh chóng và phí thấp. Không chỉ thu hút các ứng dụng truyền thống như DeFi, NFT, Base còn thành công trong việc thu hút các dự án meme coin và AI mới. Với yêu cầu thấp và cơ chế đổi mới hiệu quả, Base tạo ra một nền tảng phù hợp cho các dự án mới nổi, góp phần thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái.









Sự bùng nổ của Base là một hiện tượng đáng chú ý, không chỉ phản ánh những đột phá về công nghệ mà còn thể hiện nhu cầu mạnh mẽ từ thị trường đối với sự đổi mới. Từ dòng vốn đầu tư đến sự gia tăng mạnh mẽ trong giao dịch, sự trỗi dậy của Base không chỉ mang lại sinh khí mới cho ngành công nghiệp blockchain mà còn mở ra vô vàn cơ hội mới. Trong làn sóng đổi mới công nghệ và ứng dụng blockchain này, MEXC - sàn giao dịch hàng đầu về tài sản blockchain, đã đóng vai trò quan trọng. Với khả năng niêm yết nhanh chóng các dự án mới, MEXC đã tích cực đón nhận các dự án trong hệ sinh thái Base, thể hiện sự nhạy bén và chiến lược dài hạn trong việc đầu tư vào các tài sản phổ biến mới nổi.





Hiện nay, MEXC cung cấp mức phí giao dịch thấp nhất thị trường, giảm yêu cầu tham gia giao dịch vào các dự án blockchain tiên tiến như Base, giúp các nhà đầu tư dễ dàng tham gia hơn. Lựa chọn MEXC là lựa chọn theo kịp xu hướng thị trường, tận hưởng hiệu suất giao dịch tối ưu và bảo mật hàng đầu, mở ra hành trình đầu tư tiền mã hóa thuận lợi và hiệu quả hơn.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác, cũng không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin để tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và đầu tư một cách thận trọng. Mọi hành vi đầu tư của người dùng không liên quan đến tài liệu này.