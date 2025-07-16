Captain & Company (CNC) sắp ra mắt trên MEXC! Hướng dẫn chi tiết cách nhận phần thưởng airdrop hàng triệu đô la

Tóm tắt: Bắt đầu đếm ngược đến niêm yết token CNC! Hướng dẫn airdrop toàn diện này là chìa khóa giúp bạn tiên phong trong trò chơi blockchain chủ đề hải tặc được mong đợi nhất năm 2025.





Khi Captain & Company (CNC) chuẩn bị ra mắt trên MEXC , sự kiện airdrop hoành tráng cũng đang được khởi động, gắn liền với một trong những trò chơi blockchain đầy hứa hẹn nhất năm 2025.





Bài viết này cung cấp hướng dẫn toàn diện về mọi điều bạn cần biết - từ lịch trình chính đến từng bước nhận airdrop - để bạn có thể nắm bắt cơ hội và nhận những phần thưởng giá trị!













1. Giới thiệu airdrop CNC





Captain & Company là trò chơi MMORPG chủ đề hải tặc dựa trên blockchain, áp dụng mô hình "ra mắt công bằng" - tức 100% token CNC được tạo ra bởi các node do cộng đồng vận hành. Khi tham gia chiến dịch airdrop, người chơi có thể tích luỹ Điểm airdrop (AP) để đổi lấy Giấy phép node miễn phí. Khi một node được kích hoạt, người dùng có thể liên tục mine token CNC và nhận các đặc quyền trong trò chơi như bỏ phiếu, mua sắm, chế tạo vật phẩm và giao dịch.





2. Bắt đầu: Những điều cần làm trước khi tham gia





2.1 Tạo và liên kết ví

Truy cập kap.gg/profile để đăng ký và xác minh tài khoản. Thao tác này giúp bạn theo dõi số AP (Điểm airdrop) tích luỹ theo thời gian thực.

Làm theo hướng dẫn trên trang để tạo ví Abstract và liên kết với ví chính (EOA).





2.2 Tìm hiểu về các token chính

CNC: Token chính trong trò chơi, chỉ được tạo ra thông qua hoạt động của node.

KAP: Token hệ sinh thái của KAPGames. Sử dụng KAP để mua Giấy phép node sẽ được giảm giá. Tất cả token đã dùng sẽ bị đốt trong tương lai.





3. Hướng dẫn tham gia airdrop CNC





Đăng ký tài khoản: Truy cập kap.gg/profile và hoàn thành quá trình đăng ký.

Liên kết ví: Kết nối cả ví Abstract và ví chính (EOA) để đảm bảo hoạt động của bạn được ghi nhận và đủ điều kiện nhận AP.





Bạn có thể tích luỹ AP thông qua các cách sau:

Hoạt động trong trò chơi (50% AP):

▍Nhận AP bằng cách tham gia các nhiệm vụ, trận chiến, săn quái vật và thi đấu PvP.





Staking hoặc nắm giữ NFT (35% AP):

▍Stake hoặc giữ NFT tàu và Skellie trên các nền tảng như [ kap.gg/staking ] để nhận thêm AP.





Đóng góp sáng tạo (10% AP):

▍Nộp ý tưởng, viết bài, xây dựng cốt truyện hoặc đóng góp nội dung qua Discord, diễn đàn cộng đồng hoặc wiki chính thức.





Tham gia cộng đồng đối tác (5% AP):

▍Nếu bạn thuộc một cộng đồng đối tác chính thức, bạn có thể nhận AP tự động hàng ngày.





Phần thưởng giới thiệu:

▍Mời người chơi mới tham gia và nhận tiền thưởng là 5% tổng số AP của người được giới thiệu.





Tích luỹ AP:

▍AP nhận được của bạn sẽ được cập nhật tự động trên bảng điều khiển khi tham gia sự kiện và hoàn thành nhiệm vụ.





Đổi Giấy phép node:

▍Khi đạt đến mức AP yêu cầu, bạn đủ điều kiện nhận Giấy phép node dưới dạng NFT không thể chuyển nhượng. Bạn phải nhận trong vòng 30 ngày kể từ khi trang bán mở, nếu không sẽ hết hạn.





Nhận Giấy phép node:

▍Nhận giấy phép tại kap.gg/profile hoặc qua trang bán trước chuyên biệt.





Mine token CNC:

▍Khi được kích hoạt, node của bạn sẽ bắt đầu tạo token CNC tự động. Chọn thời gian khóa khác nhau: Khoá 0 ngày: Nhận 25% token, 75% sẽ bị đốt Khoá 30 ngày: Nhận 50%, 50% sẽ bị đốt Khoá 60 ngày: Nhận 75%, 25% sẽ bị đốt Khoá 90 ngày: Nhận 100%, không bị đốt Thời gian khóa càng lâu, phần thưởng càng lớn - giúp khuyến khích cam kết và gắn bó lâu dài.





4. Lưu ý quan trọng





Thời hạn nhận: Giấy phép node phải được nhận trong vòng 30 ngày kể từ khi trang bán mở, nếu không bạn sẽ không đủ điều kiện.

Phân bổ công bằng: 100% token CNC được tạo bởi các node do cộng đồng vận hành, không có phần dành cho đội ngũ hoặc phân bổ trước cho nhà đầu tư.

Tham gia xây dựng cộng đồng: Bên cạnh trò chơi, bạn có thể tăng AP và góp phần định hình tương lai trò chơi bằng cách đóng góp ý tưởng và tham gia bỏ phiếu quản trị.









CNC là trò chơi MMO chủ đề hải chiến dựa trên blockchain, nơi người chơi hoá thân thành thuyền trưởng cướp biển, phiêu lưu trong hệ thống kinh tế hoàn toàn trên chuỗi. Là token cốt lõi, CNC được dùng để mua tài sản cao cấp, chế tạo vật phẩm, staking và bỏ phiếu quản trị. Tất cả node đều do cộng đồng vận hành, không có mining sớm hoặc phân bổ riêng - trở thành hệ sinh thái token "ra mắt công bằng" đầu tiên trong mảng trò chơi Web3.





Nguồn ảnh: Captain & Company (CNC)









Token CNC hỗ trợ toàn bộ hệ sinh thái:

Quản trị : Người nắm giữ token có thể tham gia bỏ phiếu cộng đồng để quyết định các bước phát triển chính của trò chơi.

Phần thưởng staking : Stake CNC để nhận phần thưởng bổ sung và mở khoá đặc quyền trong trò chơi.

Giao dịch trong trò chơi : Dùng CNC để mua vật phẩm cao cấp, chế tạo thiết bị và thực hiện các giao dịch thiết yếu.

Tiền tệ hệ sinh thái: Là tiền tệ duy nhất trên chuỗi, CNC giữ cân bằng kinh tế thông qua các node do cộng đồng vận hành.









Do KAP Games phát triển, Captain & Company (CNC) được xây dựng dựa trên nền tảng phi tập trung và ưu tiên giá trị cho cộng đồng. Đội ngũ đặt mục tiêu kết hợp công nghệ blockchain tiên tiến với trải nghiệm trò chơi chất lượng cao. Với danh sách đối tác và cộng tác viên vẫn đang mở rộng, sự tham gia của cộng đồng và việc phân bổ token công bằng luôn là cốt lõi trong sứ mệnh của CNC.





Kết luận

Captain & Company (CNC) đại diện cho kỷ nguyên mới của trò chơi Web3 - nơi người chơi không chỉ là người tham gia, mà còn cùng kiến tạo nền kinh tế và lộ trình của trò chơi thông qua mô hình ra mắt công bằng. Với chiến dịch airdrop đột phá và sự kiện niêm yết sắp tới trên MEXC, đây chính là thời điểm lý tưởng để bạn gia nhập hệ sinh thái tiên phong này.









Q: Captain & Company (CNC) là gì?

A: Captain & Company là trò chơi MMO chủ đề hải chiến dựa trên blockchain, nơi người chơi nhận token CNC thông qua các node do cộng đồng vận hành và tham gia quản trị trò chơi.

Q: Làm thế nào để tham gia airdrop CNC?

A: Chỉ cần đăng ký tài khoản, liên kết ví, hoàn thành nhiệm vụ trong trò chơi để nhận Điểm airdrop (AP) và đổi lấy Giấy phép node để bắt đầu nhận thưởng.

Q: Tiện ích của token CNC là gì?

A: CNC hỗ trợ toàn bộ hệ sinh thái, được dùng để quản trị, staking, mua sắm trong trò chơi, chế tạo vật phẩm và nhiều hơn nữa.





