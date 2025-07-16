Liệu TON có thể lấy lại động lực tăng trưởng dựa vào kế hoạch hứa hẹn của Trump?

Với chiến thắng bầu cử của Trump, Bitcoin đã vượt mốc 90,000 USDT, thể hiện xu hướng tăng mạnh mẽ và khơi lại sự lạc quan trong ngành tiền mã hoá. Tuy nhiên, thay vì chỉ tập trung vào biến động giá của một loại tiền mã hoá duy nhất, kỳ vọng lớn hơn của ngành là thúc đẩy một hệ sinh thái đa dạng hơn. Trong ngắn hạn, các token từ nhiều lĩnh vực khác nhau đã bắt đầu lấy lại đà tăng trưởng, phù hợp với xu hướng chung của thị trường. Trong số đó, hệ sinh thái TON (The Open Network) vẫn là tâm điểm chú ý của các nhà đầu tư. Mặc dù đối mặt với nhiều thách thức trong những tháng gần đây vì nhiều lý do khác nhau, các nhà đầu tư vẫn tiếp tục đặt kỳ vọng cao vào TON giữa bối cảnh thị trường đang phục hồi.









Kể từ khi Durov bị bắt tại Paris cách đây hai tháng, hệ sinh thái TON dường như đã bước vào một giai đoạn khủng hoảng, hoặc có lẽ là một giai đoạn điều chỉnh mới. Mặc dù các dự án meme và mini-game trong hệ sinh thái vẫn tiếp tục nỗ lực thu hút người dùng mới và cập nhật các hoạt động, người dùng tham gia thị trường đã tinh ý nhận thấy "niềm tin" vào hệ sinh thái TON đã suy giảm. Ví dụ, trong đợt phục hồi thị trường, token SOL đã nhanh chóng vượt mốc 200 USDT, trong khi mức tăng giá của TON lại kém sôi động hơn rõ rệt.





Tuy nhiên, hệ sinh thái TON không hoàn toàn đình trệ. Trên thực tế, trong giai đoạn suy thoái này, một số điểm sáng đã xuất hiện. Ví dụ, trước khi Notcoin ra mắt, các sàn giao dịch tập trung (CEX) đã cạnh tranh quyết liệt để chiếm lĩnh thị trường người dùng TON, và dự án DOGS đã thành công trong việc khơi lại sự nhiệt tình trong cộng đồng Telegram. Những phát triển này cho thấy khi tâm lý thị trường cải thiện, các token trong hệ sinh thái TON cũng có cơ hội phục hồi tương ứng.









Nhờ vào các cam kết về tiền mã hóa của Trump, nhiều tín hiệu tích cực đã xuất hiện cho TON. Trump đã đề xuất các biện pháp nhắm vào Bitcoin và thúc đẩy các chính sách "mở khóa" nhằm khuyến khích sự cởi mở hơn đối với ngành công nghiệp tiền mã hóa trong nền kinh tế Mỹ. Điều này đặc biệt có lợi cho các dự án như Telegram và TON, vốn đã hoạt động dưới sự không chắc chắn trong thời gian dài, và bây giờ có thể nhận được sự hỗ trợ và cơ hội phát triển nhiều hơn. Lập trường cởi mở của Trump đối với tiền mã hóa chắc chắn là tín hiệu tốt cho TON. Trong bối cảnh này, nếu xu hướng thị trường tiếp tục tăng, hệ sinh thái TON có thể đón nhận những cơ hội tăng trưởng mới.





Trên thực tế, sự phát triển của các blockchain công khai thường đòi hỏi nhiều chu kỳ, đặc biệt khi cạnh tranh gay gắt, khiến các dự án khó đạt được đột phá trong ngắn hạn. Tuy nhiên, về lâu dài, hạ tầng và nhu cầu thị trường của TON vẫn sở hữu tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ. Ví dụ, mặc dù Solana đã trải qua nhiều biến động trong vài năm qua, nhưng nó đã đạt được thành công đáng kể nhờ lợi thế từ blockchain tốc độ cao. Việc TON có thể tái hiện mô hình này hay không, đặc biệt trong điều kiện chính sách thuận lợi hơn, sẽ quyết định việc hệ sinh thái này có thể bùng nổ trở lại trong tương lai hay không.









Quỹ đạo tăng trưởng của TON có nhiều điểm tương đồng với các blockchain công khai như Ethereum và Solana. Sự phát triển của các blockchain công khai thường tuân theo một mô hình có thể dự đoán được: Đầu tiên, là sự tăng trưởng nhanh chóng của các dự án trong hệ sinh thái, tiếp theo là sự bùng nổ của Tổng giá trị khoá (TVL - Total Value Locked), và cuối cùng là sự trưởng thành của các DEX (Decentralized Finance) và DeFi (Decentralized Finance).





Tăng trưởng của token dự án hệ sinh thái

Cả Ethereum và Solana đều đã trải qua giai đoạn phát hành lượng lớn token cho các dự án hệ sinh thái trong giai đoạn đầu. Sự bùng nổ token này đã mang lại sức sống cho các hệ sinh thái blockchain công khai. TON cũng đã trải qua giai đoạn này trong quá khứ, đặc biệt là về mức độ phổ biến của token và sự tăng trưởng giá, thu hút một lượng lớn người dùng.





Tổng giá trị khoá (TVL) tăng trưởng

Tổng giá trị khóa (TVL) là một chỉ số quan trọng để đo lường sự phát triển của các blockchain công khai, phản ánh trực tiếp tính thanh khoản của tài sản trên chuỗi và mức độ hoạt động của người dùng. Trong "mùa hè DeFi" của Ethereum, TVL đã tăng hơn 100 lần, và Solana cũng trải qua sự tăng trưởng tương tự vào năm 2023. Hiện tại, TVL của TON khoảng 700 triệu USDT. Mặc dù đã có một số điều chỉnh, nhưng tiềm năng tăng trưởng vẫn còn đáng kể.





Sự đa dạng của hệ sinh thái DEX và DeFi

Sự phát triển của DEX và DeFi trên các blockchain công khai như Solana và Ethereum đã thúc đẩy sự đa dạng của tương tác trên chuỗi và góp phần vào sự trưởng thành của hệ sinh thái. Tuy nhiên, hệ sinh thái TON vẫn đang ở giai đoạn đầu trong lĩnh vực này, đặc biệt là về tính năng của DEX. Việc nâng cao tính năng của DEX và làm phong phú thêm các ứng dụng DeFi sẽ là yếu tố then chốt cho sự phát triển tương lai của TON.









Mặc dù đang đối mặt với một số thách thức trong giai đoạn suy thoái thị trường hiện tại, TON vẫn nắm giữ tiềm năng phát triển đáng kể trong lộ trình tăng trưởng dài hạn của các blockchain công khai. Hiệu suất và khả năng mở rộng của TON tương đương với Solana, nhưng các tính năng DEX và DeFi trong hệ sinh thái vẫn chưa được phát triển đầy đủ. May mắn thay, các nhà phát triển và cộng đồng TON đã và đang làm việc để đưa ra các giải pháp khắc phục vấn đề này.





Ví dụ, PixelSwap của LayerPixel là bước đi đầu tiên nhằm giải quyết các hạn chế của DEX trong hệ sinh thái TON. Bằng cách tích hợp liền mạch với Mini-app Telegram, PixelSwap cung cấp các tính năng giao dịch ưu việt hơn, giúp TON thu hút người dùng hiệu quả hơn. Ngoài ra, rút kinh nghiệm từ những thành công của Solana và Ethereum, TON có thể tiếp tục làm phong phú các ứng dụng hệ sinh thái, nâng cao tính năng DeFi, và gia tăng TVL cùng khối lượng giao dịch.









Mặc dù đối mặt với một số thách thức, TON vẫn có tiềm năng trở thành "Solana" tiếp theo dựa trên các xu hướng phát triển của ngành. Với sự ủng hộ của thị trường đối với tiền mã hoá thông qua các chính sách thuận lợi, TON có thể trải qua làn sóng tăng trưởng thứ hai, được thúc đẩy bởi chính sách và công nghệ cải tiến hơn. Giống như Solana và Ethereum, TON sẽ đi qua một chu kỳ từ trì trệ đến thịnh vượng. Miễn là hệ sinh thái tiếp tục phát triển và các tính năng DEX và DeFi được cải thiện, tương lai của TON vẫn rất triển vọng.





