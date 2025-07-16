Mua Bitcoin Chỉ Trong Một Phút





Đối với những người dùng mới thực hiện giao dịch mua Bitcoin lần đầu tiên, nên bắt đầu bằng cách hoàn tất khoản nạp, sau đó sử dụng tính năng giao dịch Spot để nhanh chóng nhận được Bitcoin.









Bạn cũng có thể chọn dịch vụ Mua Crypto để mua Bitcoin bằng tiền Fiat. Hiện tại, dịch vụ này chỉ khả dụng ở một số quốc gia và khu vực nhất định. Nếu bạn có ý định mua Bitcoin trực tiếp không thông qua sàn, vui lòng lưu ý đến những rủi ro cao hơn do không có sự đảm bảo nên rủi ro cao, vì vậy xin hãy thận trọng cân nhắc.









Bước 1: Đăng nhập vào website chính thức của MEXC, nhấp vào [Spot] ở góc trên cùng bên trái - [Spot].









Bước 2: Trong Khu vực "Chính", chọn cặp giao dịch của bạn. Hiện tại, MEXC hỗ trợ các cặp giao dịch chính bao gồm BTC/USDT, BTC/USDC, BTC/TUSD, v.v.









Bước 3: Lấy cặp giao dịch BTC/USDT làm ví dụ. Bạn có thể chọn một trong ba loại lệnh sau: ① Limit ② Market ③ Stop-Limit. Ba loại lệnh này có những đặc điểm khác nhau. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Các Loại Lệnh Spot Khác Nhau





① Mua giá Limit





Nhập giá mua và số lượng mua mong muốn của bạn, sau đó nhấp vào [Mua BTC].





Xin lưu ý rằng số tiền đặt lệnh tối thiểu là 1 USDT. Nếu giá mua đã đặt khác đáng kể so với giá thị trường, lệnh có thể không được thực hiện ngay lập tức và sẽ được hiển thị trong phần "Lệnh mở" bên dưới.









② Mua giá Thị trường





Nhập khối lượng mua hoặc số lượng khớp lệnh mong muốn của bạn, sau đó nhấp vào [Mua BTC]. Hệ thống sẽ nhanh chóng thực hiện lệnh theo giá thị trường, hỗ trợ bạn mua Bitcoin. Xin lưu ý rằng số tiền đặt lệnh tối thiểu là 1 USDT.









③ Stop-limit





Bạn có thể đặt trước giá kích hoạt, số tiền và số lượng lượng mua bằng cách sử dụng lệnh Stop-limit. Khi giá thị trường đạt đến giá kích hoạt, hệ thống sẽ đặt lệnh limit ở mức giá được chỉ định.





Lấy BTC/USDT làm ví dụ và xét tình huống giá thị trường hiện tại của BTC là 27,250 USDT. Dựa trên phân tích kỹ thuật, bạn dự đoán rằng giá sẽ vượt mức 28,000 USDT sẽ bắt đầu một xu hướng tăng. Bạn có thể sử dụng lệnh Stop-limit với giá kích hoạt được đặt ở mức 28,000 USDT và giá mua được đặt ở mức 28,100 USDT. Khi giá Bitcoin đạt 28,000 USDT, hệ thống sẽ ngay lập tức đặt lệnh mua Limit ở mức 28,100 USDT. Lệnh có thể được khớp ở mức giá 28,100 USDT hoặc thấp hơn. Xin lưu ý rằng 28,100 USDT là giá Limit và nếu thị trường biến động quá nhanh, lệnh có thể không được thực hiện.













Bước 1: Đăng nhập vào Ứng dụng MEXC và nhấp vào [Giao dịch].









Bước 2: Chọn loại lệnh và cặp giao dịch. Bạn có thể chọn một trong ba loại lệnh sau: ① Limit ② Market ③ Stop-limit. Để biết sự khác biệt giữa ba loại lệnh này, vui lòng tham khảo phần "Mua Bitcoin trên website" ở trên. Bạn cũng có thể nhấn vào [BTC/USDT] để chuyển sang cặp giao dịch khác.









Bước 3: Lấy việc đặt lệnh Market với cặp giao dịch BTC/USDT làm ví dụ. Nhấn vào [Mua BTC].







