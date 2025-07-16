BTC quay lại $100K: Tại sao vàng kỹ thuật số vẫn tỏa sáng

BTC một lần nữa vượt $100,000!





Gần đây, Bitcoin đã một lần nữa bứt phá $100,000, chạm mức $104,000 - tương đương mức tăng 7.41% trong 24 giờ và là mức giá cao nhất trong gần ba tháng qua. Các loại tiền mã hoá lớn khác cũng ghi nhận mức tăng đáng kể. Theo dữ liệu từ MEXC, phần lớn top 100 token theo vốn hoá thị trường đều đang tăng giá. ETH vượt $2,600, SOL vượt $180 và DOGE cũng vượt trên $0.25.





Đợt phục hồi này không phải là ngẫu nhiên, mà phản ánh sự hội tụ mạnh mẽ của những thay đổi mang tính cấu trúc trong hệ thống tài chính toàn cầu. Hơn cả những biến động giá, đó là sự thay đổi trong logic giá trị của Bitcoin, được thúc đẩy bởi vốn chủ quyền quốc gia, đổi mới công nghệ và sự chuyển dịch trong tư duy quản lý.













Những thay đổi mạnh mẽ trong cục diện thương mại toàn cầu đã trở thành chất xúc tác cho đợt tăng giá gần đây. Vào ngày 08/05, Mỹ và Anh ký một hiệp định thương mại mới , gỡ bỏ thuế quan ở một số lĩnh vực và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường song phương. Hai ngày sau, vào ngày 10/05, Trung Quốc và Mỹ cũng đạt được thoả thuận giảm thuế nông sản trong các cuộc đàm phán tại Geneva. Hai diễn biến lớn này đã khiến dòng vốn toàn cầu thay đổi và tái cơ cấu. Theo Investing.com , trong vòng 72 giờ sau các thoả thuận, chỉ số đô la Mỹ giảm 2.3%, trong khi dòng tiền ròng vào Bitcoin trên chuỗi đạt $4.7 tỷ. Sự đối lập rõ rệt này phản ánh một xu hướng sâu sắc hơn: niềm tin vào hệ thống tiền fiat đang suy giảm.









Có hai động lực chính đằng sau sự dịch chuyển dòng vốn này. Thứ nhất, việc nới lỏng rào cản thương mại đã thúc đẩy dòng vốn xuyên biên giới, làm nổi bật ưu thế toàn cầu của Bitcoin với tư cách là tài sản dễ chuyển nhượng. Thứ hai, việc giảm thuế đã làm giảm kỳ vọng lạm phát, từ đó làm giảm sức hấp dẫn của đô la Mỹ như công cụ phòng ngừa lạm phát.





Theo Bloomberg, trong tuần diễn ra các thoả thuận, các nhà đầu tư tổ chức đã mua thêm 32,000 BTC thông qua Grayscale Bitcoin Trust - mức mua ròng hàng tuần cao nhất kể từ đầu năm 2024. Điều này củng cố vai trò của Bitcoin như một dạng "vàng kỹ thuật số", đang chuyển dần từ tài sản đầu cơ sang tài sản trú ẩn chiến lược.









Sự tham gia liên tục của các nhà đầu tư tổ chức là nguồn vốn chính giúp Bitcoin vượt $100,000. Từ đầu năm 2025, kế hoạch mua vào của các công ty niêm yết và quốc gia có chủ quyền đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ thị trường.





Strategy (trước đây là MicroStrategy) vẫn là một trong những đơn vị mua Bitcoin tích cực nhất. Ngày 02/05, công ty công bố " Kế hoạch 42/42 " mới với mục tiêu huy động $84 tỷ trong 2 năm để mua Bitcoin. Trước đó, công ty này đã hoàn thành "Kế hoạch 21/21" với khoản đầu tư $42 tỷ để mua Bitcoin. Tính đến tháng 05/2025, Strategy nắm giữ hơn 500,000 BTC. Theo giá hiện tại, số Bitcoin mà công ty này nắm giữ có giá trị hơn $58 tỷ.









Xu hướng cho thấy nhiều công ty đang lấy cảm hứng từ chiến lược tương tự Strategy và tăng cường phân bổ tiền mã hoá vào bảng cân đối kế toán. Nhà phân tích Gautam Chhugani tại Bernstein cho biết có khoảng 80 công ty đã "áp dụng tiêu chuẩn Bitcoin", tức là thêm một lượng lớn Bitcoin vào bảng cân đối kế toán, chiếm khoảng 3.4% tổng cung Bitcoin. "Trong bối cảnh chu kỳ suy thoái kinh tế và nguồn cung bị siết chặt, Bitcoin có thể trở nên bền vững hơn khi các công ty niêm yết tiếp tục tích luỹ", Chhugani nhận định. Ví dụ, Metaplanet của Nhật Bản phân bổ hơn 35% tài sản vào Bitcoin, còn Jetking của Ấn Độ dự kiến xây dựng quỹ dự trữ 18,000 BTC . Đây không chỉ là các khoản đầu tư tài chính, mà là bước đi chiến lược để phòng ngừa rủi ro từ sự mất giá của tiền fiat.





Đáng chú ý hơn là sự tham gia của vốn chủ quyền quốc gia. Bang New Hampshire đã thông qua "Dự luật dự trữ tài sản kỹ thuật số" , cho phép Kho bạc của bang mua các tài sản kỹ thuật số như Bitcoin có vốn hoá thị trường trên $500 tỷ. Ở Texas, một dự luật tương tự cũng đang được xem xét ở giai đoạn cuối. Những động thái này không chỉ mang lại dòng vốn dài hạn cho thị trường Bitcoin, mà còn khẳng định vị thế ngày càng cao của Bitcoin trong hệ thống tài chính toàn cầu.









Trong thời gian dài, ngành tiền mã hoá vận hành trong vùng xám pháp lý, với chính sách chưa rõ ràng gây cản trở lớn đối với quá trình phát triển. Tuy nhiên, sự trở lại của chính quyền Trump đã thay đổi rõ rệt về lập trường quản lý và thân thiện hơn với tiền mã hoá. Tháng 03 năm nay, Trump đã ký sắc lệnh hành pháp yêu cầu thành lập kho dự trữ chiến lược Bitcoin và tài sản kỹ thuật số. Đây là cột mốc quan trọng, thể hiện sự công nhận chiến lược của chính phủ Mỹ đối với giá trị của Bitcoin và tiền mã hoá, cũng như sự chuyển đổi từ trạng thái quan sát thận trọng sang chủ động chấp nhận và triển khai.





Đồng thời, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cũng đang cho thấy dấu hiệu nới lỏng quản lý đối với lĩnh vực tiền mã hoá. Dù trước đây SEC từng áp dụng cách tiếp cận nghiêm ngặt khiến các dự án tiền mã hoá gặp khó khăn về tuân thủ, nhưng bối cảnh hiện đang dần thay đổi. Dù thoả thuận giữa SEC và Ripple gây tranh cãi, nhưng lại phản ánh một xu hướng chung là sự quản lý thích nghi hơn. Điều này giúp các doanh nghiệp tiền mã hoá hoạt động trong môi trường nới lỏng và dễ dự đoán hơn - giảm chi phí tuân thủ và rủi ro chính sách. Nhờ đó, quá trình này mang lại sự an tâm cần thiết để ngành tiền mã hoá phát triển lâu dài.









Bitcoin đang chuyển mình từ câu chuyện mang tính ý tưởng trở thành tài sản có giá trị với công nghệ hỗ trợ. Lightning Network, giải pháp mở rộng Layer 2 của Bitcoin , đã có sự phát triển nhanh chóng. Tính đến ngày 13/05, số lượng node trên Lightning Network đạt 11,375, với công suất kênh thanh toán vượt 4,200 BTC.









Giá trị nội tại của Bitcoin ngày càng được củng cố nhờ sự kết hợp giữa cơ chế Halving và tính khan hiếm. Sau lần Halving thứ tư, tỷ lệ lạm phát hàng năm của Bitcoin đã giảm từ 1.75% xuống chỉ còn 0.85%. Theo Hội đồng vàng thế giới (World Gold Council), tổng cung vàng trên mặt đất năm 2023 là 212,582 tấn, với tốc độ tăng khoảng 1.64% mỗi năm. Như vậy, tốc độ tăng cung của Bitcoin sau Halving thấp hơn gần một nửa so với vàng, làm cho Bitcoin trở nên khan hiếm hơn về mặt cung.





Xét về hành vi nhà đầu tư, dữ liệu từ MacroMicro cho thấy 63% địa chỉ Bitcoin đã nắm giữ trên một năm - mức cao nhất mọi thời đại. Sự gia tăng của nhóm "diamond hands" cho thấy Bitcoin ngày càng được xem là nơi lưu trữ giá trị dài hạn, thay vì chỉ là tài sản đầu cơ ngắn hạn. Sự gia tăng nhóm "diamond hands" báo hiệu sự thay đổi nền tảng trong lập trường của nhà đầu tư: Bitcoin ngày càng không còn bị xem là một tài sản đầu cơ ngắn hạn mà là một kho lưu trữ giá trị dài hạn.













Sau cột mốc lịch sử $100,000, tâm điểm thị trường hiện chuyển sang mức kháng cự chính tiếp theo. Phân tích kỹ thuật cho thấy nếu BTC giữ vững trên vùng hỗ trợ $105,000, thì có thể tiếp tục thử thách vùng $120,000 - $130,000 trong quý 03/2025. Dự báo của Standard Chartered cũng cho thấy tương tự, với dự báo giá BTC mục tiêu cuối năm nay là $148,000. Tuy nhiên, đằng sau triển vọng tăng giá này vẫn còn nhiều thách thức lớn. Đối với nhà đầu tư cá nhân muốn tận dụng đà tăng trưởng này một cách an toàn, việc lựa chọn sàn giao dịch phù hợp trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.





Trong môi trường đầy biến động sau mốc $100K, nhà đầu tư cần một sàn giao dịch có thanh khoản mạnh và hệ thống kiểm soát rủi ro vững chắc. MEXC - sàn giao dịch tiền mã hoá hàng đầu thế giới - sở hữu những ưu điểm rõ rệt. Về thanh khoản, MEXC kết nối mạng lưới rộng lớn các nhà giao dịch toàn cầu, cung cấp sổ lệnh sâu và khối lượng giao dịch lớn giúp khớp lệnh nhanh và trượt giá thấp khi giao dịch Bitcoin. Về kiểm soát rủi ro, MEXC áp dụng hệ thống quản lý rủi ro nâng cao và bảo mật nhiều lớp để bảo vệ toàn diện tài sản người dùng. Với đội ngũ công nghệ và vận hành chuyên nghiệp, MEXC sẵn sàng phản ứng kịp thời với biến động và những thách thức trên thị trường - mang đến môi trường giao dịch ổn định và an toàn.





Với các dịch vụ chuyên nghiệp của MEXC, nhà đầu tư có thể vững tâm hơn trong bối cảnh thị trường sau mốc $100K. Nhấn vào đây để truy cập khu vực giao dịch Bitcoin chuyên biệt của MEXC và nắm bắt cơ hội thị trường, đồng thời mở rộng danh mục đầu tư một cách an toàn.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.











