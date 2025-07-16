Tin nóng! Harris lần đầu tiên lên tiếng, đánh dấu một chương mới trong ngành công nghiệp tiền mã hoá!

Trong bối cảnh công nghệ tài chính toàn cầu đang phát triển nhanh chóng, ngành công nghiệp tiền mã hoá ngày càng trở thành tâm điểm của các cuộc thảo luận chính trị, kinh tế và xã hội. Khi cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 đang đến gần, Phó Tổng thống Kamala Harris gần đây đã lần đầu tiên đưa ra tuyên bố rõ ràng về vấn đề này trong một sự kiện gây quỹ. Bà tuyên bố rằng nếu được bầu làm tổng thống, bà sẽ cam kết thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp sáng tạo như tiền mã hoá và trí tuệ nhân tạo. Đây là lần đầu tiên Harris đưa ra bình luận trực tiếp về tiền mã hoá với tư cách là ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ. Tuyên bố này đã thu hút được sự chú ý rộng rãi và đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong chính sách kinh tế của Harris.









Vào 23/09, Harris đã đưa ra một tuyên bố quan trọng tại sự kiện gây quỹ được tổ chức tại phố Cipriani Wall, Manhattan. Bà tuyên bố: "Tôi sẽ tập hợp lực lượng lao động, những nhà sáng lập và đổi mới doanh nghiệp nhỏ cùng các tập đoàn lớn. Chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác đầu tư vào tiềm năng cạnh tranh của Hoa Kỳ, đầu tư vào tương lai của Hoa Kỳ." Tuyên bố này không chỉ thể hiện sự ủng hộ của bà đối với ngành công nghiệp tiền mã hoá mà còn nhấn mạnh sự khác biệt trong chính sách kinh tế của bà so với Tổng thống đương nhiệm Joe Biden.





Sự thành công của sự kiện gây quỹ này càng củng cố thêm vị thế chiến dịch của bà và huy động được tổng cộng 27 triệu USDT, lập kỷ lục về số tiền gây quỹ cao nhất bà đạt được với tư cách là ứng cử viên đảng Dân chủ. Sự kiện đã thu hút nhiều chính trị gia và người nổi tiếng, cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ của đảng dành cho bà. Thành tích này không chỉ phản ánh sức hút cá nhân mà còn thể hiện sự công nhận rộng rãi trong giới nhà tài trợ đối với chương trình nghị sự kinh tế của bà. Số tiền 27 triệu USDT gây quỹ giúp bà có lợi thế tài chính trong cuộc cạnh tranh sắp tới với Trump, tạo ra nhiều cơ hội hơn cho các hoạt động trong tương lai.





Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp tiền mã hoá đã phát triển mạnh mẽ, thu hút sự chú ý đáng kể từ các nhà đầu tư và doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi môi trường quản lý vẫn còn phức tạp, nhiều giám đốc điều hành cùng nhà đầu tư đã bày tỏ sự không hài lòng với các chính sách hiện tại và cho rằng điều này làm cản trở sự đổi mới và phát triển. Do đó, tuyên bố của Harris mang lại hy vọng mới cho sự phát triển tương lai của ngành công nghiệp tiền mã hoá.





Chương trình nghị sự kinh tế của Harris nhấn mạnh vào sự đổi mới và hợp tác. Bà đặt mục tiêu hợp tác chặt chẽ với các bên liên quan để đầu tư vào các ngành công nghiệp tương lai như chất bán dẫn và năng lượng sạch, đồng thời cam kết tạo ra môi trường kinh doanh an toàn. Chiến lược này không chỉ phù hợp với tầm nhìn "Nền kinh tế cơ hội" của bà mà còn phản ánh quyết tâm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua đổi mới công nghệ. Harris đặt mục tiêu hợp tác với những nhà sáng lập doanh nghiệp nhỏ và nhà đổi mới trong ngành để tối ưu hóa việc phân bổ nguồn lực, nhằm nâng cao tiềm năng cạnh tranh của Hoa Kỳ trên thị trường toàn cầu. Thông qua cách tiếp cận này, Harris tìm cách thu hút thêm đầu tư, thúc đẩy tiến bộ công nghệ và thổi luồng sinh khí mới vào nền kinh tế.





So với cách tiếp cận tương đối thận trọng của chính quyền Biden đối với quy định về tiền mã hoá, Harris đã thể hiện thái độ cởi mở và ủng hộ hơn, điều này có thể thu hút cử tri và nhà đầu tư mong muốn sự thay đổi trong chính sách. Harris cam kết thiết lập các quy định quản lý nhất quán và minh bạch cho ngành, giúp nâng cao niềm tin của nhà đầu tư và tạo ra môi trường ổn định cho sự phát triển của ngành. Điều này dự kiến sẽ thu hút nhiều công ty và nhà đầu tư đổi mới đến với thị trường Hoa Kỳ.





Khi cuộc bầu cử năm 2024 đang đến gần, ngành công nghiệp tiền mã hoá đã trở thành một vấn đề chính trị quan trọng. Nhiều giám đốc điều hành và nhà đầu tư trong ngành đang tìm cách tác động đến định hướng chính sách của các ứng cử viên thông qua các hoạt động quyên góp chính trị và vận động hành lang. Trong bối cảnh này, những tuyên bố của Harris chắc chắn là một phản ứng tích cực đối với ngành công nghiệp tiền mã hoá, mang lại hy vọng cho cử tri và có thể thu hút thêm sự hỗ trợ tài chính. Trong các cuộc bầu cử trước, công nghệ tài chính và tiền mã hoá đã trở thành nguồn tài trợ quan trọng. Nếu nhận được sự ủng hộ của cử tri, các chính sách kinh tế của Harris có thể thay đổi quỹ đạo phát triển của ngành. Cả trong và ngoài ngành đều kỳ vọng về bà, đặc biệt là về các chính sách quản lý, với hy vọng bà sẽ áp dụng cách tiếp cận linh hoạt hơn.





Sự trỗi dậy

Sự phát triển của tiền mã hoá gắn liền với những tiến bộ về công nghệ. Sự thành công của các tài sản kỹ thuật số như Bitcoin và Ethereum đã thúc đẩy làn sóng đầu tư toàn cầu, thúc đẩy nhiều quốc gia và khu vực khám phá các khuôn khổ pháp lý cho tiền mã hoá. Với sự phát triển liên tục của công nghệ blockchain, ngành công nghiệp tiền mã hoá không chỉ thể hiện được tiềm năng trong lĩnh vực tài chính mà còn đạt được những tiến bộ trong các lĩnh vực như quản lý chuỗi cung ứng và hợp đồng thông minh.





Thách thức

Mặc dù ngành công nghiệp tiền mã hoá đang phát triển mạnh mẽ, nhưng vẫn đối mặt với nhiều thách thức bởi các vấn đề phổ biến như biến động thị trường và rủi ro gian lận cao, đòi hỏi nhà đầu tư phải đặc biệt thận trọng khi đưa ra quyết định. Trong bối cảnh này, quy định hợp lý và hiệu quả trở nên vô cùng quan trọng. Harris đã tuyên bố rõ ràng bà sẽ bảo vệ người tiêu dùng và nhà đầu tư, cam kết này đóng vai trò như một phản hồi tích cực đối với nhu cầu quản lý của ngành và các bên liên quan. Việc thiết lập một môi trường quản lý minh bạch được dự đoán sẽ giúp tăng cường niềm tin của nhà đầu tư và thúc đẩy ngành phát triển.





Triển vọng tương lai

Sự ủng hộ của Harris đối với tiền mã hoá mở ra cơ hội phát triển mới của ngành. Những tuyên bố của bà có thể khiến nhiều nhà đầu tư đánh giá lại thị trường Hoa Kỳ và tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới. Tương lai của ngành tiền mã hoá sẽ phụ thuộc vào sự ổn định, minh bạch của các chính sách, cũng như cách lĩnh vực này đang thích ứng với môi trường pháp lý đang phát triển. Ngoài ra, sự ủng hộ của Harris có thể thúc đẩy hợp tác và đổi mới. Dưới sự hỗ trợ của chính phủ, nhiều doanh nghiệp và nhà khởi nghiệp sẽ có cơ hội tham gia vào quá trình phát triển của ngành tiền mã hoá, thúc đẩy tiến bộ công nghệ đồng thời mang lại các dịch vụ và biện pháp bảo vệ tốt hơn cho người tiêu dùng lẫn nhà đầu tư.





Những tuyên bố ban đầu của Harris đã mang lại hy vọng mới cho ngành tiền mã hoá và định hướng chính sách này có thể thay đổi bối cảnh kinh tế tương lai. Khi cuộc bầu cử năm 2024 đến gần, chương trình nghị sự kinh tế của Harris sẽ tiếp tục thu hút sự chú ý và thổi thêm sức sống mới vào lĩnh vực tiền mã hoá.




