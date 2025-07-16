Bluwhale Network (BLUAI): Tích hợp AI và blockchain, tăng cường giá trị cho dữ liệu cá nhân của người dùng

Bluwhale Network (BLUAI) là một dự án sáng tạo, kết hợp giữa công nghệ AI và blockchain, với mục tiêu giúp người dùng kiểm soát dữ liệu cá nhân hiệu quả hơn. Nền tảng này hoạt động theo phương thức phi tập trung, cho phép người tham gia quản lý thông tin cá nhân, đồng thời nhận phần thưởng trong hệ sinh thái. Với nỗ lực mở rộng số lượng người dùng, Bluwhale Network đang tổ chức sự kiện airdrop , mang đến cho người tham gia cơ hội nhận token BLUAI và gia nhập cộng đồng đang phát triển nhanh chóng.









1.1 Kiểm soát dữ liệu phi tập trung

Bluwhale Network hỗ trợ người dùng kiểm soát hoàn toàn dữ liệu cá nhân. Khác với các nền tảng truyền thống như Facebook và Amazon – những nơi thường thu thập và tạo lợi nhuận từ dữ liệu người dùng, Bluwhale Network sử dụng mô hình phi tập trung để khôi phục quyền sở hữu dữ liệu cho người dùng. Người tham gia có thể tự quyết định chia sẻ dữ liệu của mình với ai và nhận phần thưởng token BLUAI khi tham gia.





1.2 Hỗ trợ đa chuỗi

Bluwhale Network vận hành với kiến trúc đa chuỗi, giúp việc tương tác dữ liệu giữa các blockchain trở nên linh hoạt hơn. Thiết kế này không chỉ gia tăng khả năng thích ứng cho nền tảng mà còn cải thiện khả năng tương thích giữa các ứng dụng blockchain khác nhau, mở rộng tính năng và tiềm năng của hệ sinh thái.





1.3 Hệ thống phần thưởng thông minh

Hệ thống phần thưởng của Bluwhale Network được vận hành thông qua cơ chế thông minh. Người dùng có thể nhận điểm BLUAI khi thực hiện các nhiệm vụ như điểm danh hàng ngày, chia sẻ bài viết, và giới thiệu bạn bè. Khi tích luỹ đủ điểm, người dùng có thể nhận thêm phần thưởng bằng token BLUAI, tạo động lực để người dùng tham gia lâu dài.





1.4 Công nghệ zero-knowledge proof (ZKP)

Để đảm bảo tính bảo mật và quyền riêng tư cho dữ liệu người dùng, Bluwhale Network tích hợp công nghệ zero-knowledge proof. Điều này cho phép người dùng chia sẻ dữ liệu đã chọn một cách an toàn mà không cần tiết lộ danh tính cá nhân. Công nghệ tiên tiến này nâng cao đáng kể khả năng bảo mật của nền tảng, mang lại sự yên tâm cho người dùng khi tương tác trong hệ sinh thái.









Bluwhale Network thường xuyên tổ chức các sự kiện airdrop nhằm khuyến khích cộng đồng tham gia và gia tăng độ nhận diện của dự án. Thông qua các đợt airdrop này, người dùng có thể nhận token BLUAI, từ đó thúc đẩy sự tăng trưởng và tương tác với nền tảng. Người dùng có thể tham gia các sự kiện phần thưởng nạp/giao dịch BLUAI trên cả nền tảng BLUAI và trang web chính thức của MEXC . Khi hoàn thành các nhiệm vụ, người dùng sẽ tích luỹ điểm xếp hạng BLUAI và có cơ hội nhận phần thưởng hấp dẫn.





Chỉ với vài bước đơn giản, người dùng không chỉ đóng góp vào sự phát triển của dự án mà còn có cơ hội nhận nhiều phần thưởng airdrop.









Cơ chế phân bổ token của Bluwhale Network được thiết kế để đảm bảo sự bền vững lâu dài của dự án. Tổng cung BLUAI là 10 tỷ token, được phân bổ như sau:





Hỗ trợ node : 25% (Dùng để hỗ trợ vận hành node, đảm bảo tính phi tập trung và bảo mật của mạng)

Đội ngũ : 21% (Cung cấp ngân sách cho đội ngũ dự án nhằm thúc đẩy tiến độ phát triển)

Nhà đầu tư : 20% (Hỗ trợ nhà đầu tư, cung cấp nguồn vốn cần thiết cho dự án)

DAO/Marketing : 18% (Dành cho các chương trình khuyến khích cộng đồng và hoạt động marketing)

Airdrop : 6% (Thưởng cho người dùng cộng đồng và khuyến khích tham gia hệ sinh thái)

Hỗ trợ thanh khoản thị trường : 2% (Đảm bảo thanh khoản trên thị trường)

KOL (Người có sức ảnh hưởng): 1% (Phần thưởng cho các influencer quảng bá dự án)





Token BLUAI không chỉ được dùng để giao dịch trên nền tảng, mà còn có thể sử dụng cho staking hoặc vận hành node để tham gia duy trì mạng lưới và nhận phần thưởng tương ứng.









Thành công của Bluwhale Network đến từ đội ngũ kỹ thuật mạnh mẽ. Các thành viên trong đội ngũ có kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và blockchain, với kiến thức chuyên môn đa dạng trong ngành. Ví dụ, Han Jin – CEO kiêm Đồng sáng lập dự án – từng theo học tại Đại học California, Berkeley và đã làm việc với nhiều công ty thuộc Fortune 500, đóng góp vào nhiều dự án liên quan đến blockchain và AI. Bên cạnh đó, Bluwhale Network còn nhận được sự hậu thuẫn từ các nhà đầu tư chiến lược và đối tác lớn, bao gồm các tổ chức nổi tiếng như SBI Ven Capital, Cardano và Animoca Brands Japan.









Khi kỷ nguyên Web3 ngày càng phát triển, Bluwhale Network cho thấy tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ. Ngoài việc tập trung vào bảo mật dữ liệu cá nhân và cơ chế thưởng, Bluwhale Network còn có kế hoạch mở rộng hệ sinh thái sang nhiều lĩnh vực như game, DeFi và mạng xã hội. Thông qua hệ thống phần thưởng thông minh và công nghệ AI tiên tiến, nền tảng này giúp người dùng nắm bắt thêm nhiều cơ hội và giá trị trong thế giới phi tập trung. Bluwhale Network đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái dữ liệu đa nền tảng, đa ứng dụng, cho phép người dùng chuyển đổi liền mạch và an toàn giữa các ứng dụng phi tập trung (dApp) mà không phải lo lắng về vấn đề bảo mật. Trong tương lai, Bluwhale Network đặt mục tiêu trở thành nền tảng chủ lực trong kỷ nguyên Web3, thúc đẩy việc chia sẻ công bằng và phát triển đổi mới dữ liệu.









Bluwhale Network (BLUAI) là dự án có tiềm năng đột phá, kết hợp giữa công nghệ AI và blockchain để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, đồng thời mang lại lợi ích bền vững cho cộng đồng thông qua hệ thống phần thưởng độc đáo. Với sự kiện airdrop đang diễn ra, ngày càng nhiều người dùng sẽ có cơ hội tham gia vào hệ sinh thái phi tập trung này và chia sẻ lợi ích từ nền kinh tế dữ liệu. Nếu bạn quan tâm đến xu hướng phát triển của blockchain và trí tuệ nhân tạo, Bluwhale Network chắc chắn là một dự án đáng theo dõi và tham gia.





Tham gia MEXC ngay, nhận airdrop BLUAI và dẫn đầu trong cuộc đua lợi nhuận!



