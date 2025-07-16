Blum: Đếm ngược tới TGE và airdrop





Sự kiện phát hành token (Token Generation Event - TGE) của Blum được cộng đồng háo hức mong chờ sắp chính thức diễn ra. Dù các bản cập nhật trước đó chỉ gợi ý rằng token sẽ được niêm yết trong năm 2024, giờ đây chúng tôi có thể xác nhận: Blum sắp ra mắt! Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn tất cả những gì cần biết - từ cách tối đa hoá Blum Points (BP) cho đến lộ trình sắp tới, và tất nhiên, cả sự kiện TGE được mong đợi nhất.









Blum là một sàn giao dịch hybrid kết hợp những điểm mạnh của cả giao dịch tiền mã hoá tập trung và phi tập trung, mang đến cho người dùng trải nghiệm giao dịch liền mạch với nhiều loại token - từ các loại tiền mã hoá hàng đầu như Bitcoin và Ethereum đến các meme coin và các dự án blockchain mới nổi. Được xây dựng bởi đội ngũ chuyên gia tài chính và blockchain, bao gồm Gleb Kostarev, Vlad Smerkis và Vlad Maslyakov, Blum giúp giao dịch đa chuỗi trở nên dễ dàng nhờ tích hợp sổ lệnh ngoài chuỗi với cơ chế thanh toán trên chuỗi, tất cả trong cùng một ứng dụng. Hỗ trợ hơn 30 mạng blockchain, Blum ưu tiên trải nghiệm người dùng với giao diện ưu tiên thiết bị di động và tích hợp Telegram. Để tăng mức độ tương tác, Blum còn cung cấp các công cụ độc đáo như Blum Crypto Bot, Blum Points và trò chơi Blum Drop Game.









Blum đã chính thức cập nhật lộ trình phát triển trên mạng xã hội và trang web, hé lộ những bước tiến đầy hứa hẹn trong thời gian tới. Điều gì đang chờ đợi phía trước? Hàng loạt đổi mới lớn trên chuỗi sẽ ra mắt, với nhiều cập nhật quan trọng được lên lịch trong Quý 2 và Quý 3 năm 2025. Điểm nhấn của Quý 2 là sự kiện phát hành token Blum (TGE), dự kiến diễn ra vào mùa xuân năm nay, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới trong lĩnh vực giao dịch.





Nguồn: Blum





Với sự kết hợp giữa các AI Agent và launchpad, Blum sẽ ra mắt các tính năng thế hệ mới như giao dịch tự động và quảng bá token liền mạch trên các nền tảng như X và Telegram. Blum cũng đang mở rộng vượt ra ngoài Telegram với các ứng dụng web và di động sắp ra mắt, bao gồm các đợt ra mắt token trên web, tích hợp DEX nâng cao và tùy chọn giao dịch Vĩnh cửu. Tập trung vào khả năng đa chuỗi, Blum sẽ bổ sung hỗ trợ cho Solana và BNB, cho phép người dùng nạp, giao dịch và tương tác với nhiều loại token một cách hiệu quả. CEO Gleb Kostarev nhấn mạnh tầm quan trọng của trải nghiệm đa nền tảng mượt mà, cùng với các cải tiến bổ sung trong Quý 2 và Quý 3 như ví bán lưu ký (semi-custody wallet), giao diện giao dịch nâng cao và tích hợp cổng nạp/rút fiat - tất cả đều được thiết kế nhằm giúp giao dịch dễ dàng hơn và mang lại lợi nhuận cao hơn.









Sự kiện TGE được mong đợi sẽ diễn ra vào mùa xuân này, và đây là cách để bạn đủ điều kiện nhận airdrop: tích luỹ 100,000 Blum Points (BP) mà không bị đánh dấu là tấn công Sybil, sở hữu 750 Meme Points (MP) hoặc có Proof of Activity (PoA), và giới thiệu hai người bạn. Theo đồng sáng lập Vlad Smerkis, token Blum sẽ mang lại tiện ích thực sự trong hệ sinh thái: staking, farming, giảm phí giao dịch và quyền truy cập vào Launchpad và Launchpool. Đây không chỉ là câu chuyện về tokenomics, mà còn là cánh cổng dẫn đến trải nghiệm hấp dẫn hơn cùng Blum.









Chơi trò chơi Drop Game: Trong trò chơi đơn giản nhưng thú vị này, người chơi cố gắng bắt các vật phẩm rơi trong thời gian giới hạn, và mỗi vật phẩm sẽ được quy đổi thành Blum Points. Đây là cách giải trí nhẹ nhàng giúp tăng điểm nhanh chóng và duy trì sự tương tác của người dùng.





Giới thiệu bạn bè: Chia sẻ liên kết giới thiệu để nhận phần thưởng bằng cách tận hưởng 20% hoa hồng giao dịch từ bạn bè được mời và 2.5% hoa hồng giao dịch từ người mà bạn bè tiếp tục giới thiệu. Mời càng nhiều bạn, hoa hồng càng cao.





Tích luỹ điểm: Blum Points có thể được tích luỹ một cách thụ động bằng cách đăng nhập và duy trì hoạt động thường xuyên trên App.





Hoàn thành nhiệm vụ: Mục Earn cung cấp các nhiệm vụ hàng tuần, nơi người dùng thực hiện các hành động cụ thể để nhận thêm Blum Points cho mỗi nhiệm vụ đã hoàn thành.













Sự kiện phát hành token (TGE) sắp tới đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với Blum, thể hiện tầm nhìn của sàn giao dịch hybrid đang tái định nghĩa trải nghiệm giao dịch tiền mã hoá. Với các tính năng như giao dịch tự động, khả năng đa chuỗi và trò chơi Drop Game hấp dẫn, Blum đang định vị mình là nền tảng thu hút người dùng và nâng cao trải nghiệm giao dịch. Khi thời điểm TGE đến gần, đây chính là lúc lý tưởng để tối đa hoá Blum Points và tham gia Giveaway phần thưởng trị giá 8,000 USDT. Sẵn sàng đón nhận tương lai của giao dịch tiền mã hoá cùng Blum!









Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không phải là lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác, cũng không cấu thành khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn cung cấp thông tin chỉ nhằm mục đích tham khảo và không được xem là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu rõ các rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm đối với các quyết định đầu tư của người dùng.