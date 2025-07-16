Biến động của Bitcoin đẩy giá vượt $87,000: Quý 2 có thể mang lại đợt phục hồi đáng kể?

Vào ngày 21/04, BTC đã vượt mốc $87,000, làm dấy lên sự suy đoán mới trên thị trường. Cùng lúc đó, ETH đã tăng hơn $1,600 và SOL vượt $140, trong khi các altcoin ghi nhận mức tăng khiêm tốn, tất cả đều cho thấy dấu hiệu của sự phục hồi mạnh mẽ. Theo CoinGlass, tất cả vị thế Futures bị thanh lý trong 24 giờ đạt $220 triệu, bao gồm $142 triệu đến từ các lệnh Short. Tuy nhiên, bất chấp đà tăng không ổn định của Bitcoin, tâm lý thị trường vẫn chịu áp lực từ bất ổn kinh tế vĩ mô toàn cầu. Chính sách của Cục Dự trữ Liên bang, quy định thuế quan của chính quyền và các yếu tố khác đã tạo nên một bối cảnh phức tạp. Nhà đầu tư hiện đang tự hỏi: Bitcoin liệu có tiếp tục tăng hay không? Khi nào quý 2 sẽ bước vào giai đoạn bứt phá? Bài viết này sẽ phân tích tình hình và triển vọng hiện tại của Bitcoin từ ba góc độ: môi trường kinh tế vĩ mô, điều kiện thị trường hiện tại và quan điểm của các tổ chức.













Bất ổn thị trường hiện tại chủ yếu xuất phát từ các diễn biến chính sách, đặc biệt là căng thẳng mới nhất liên quan đến Cục Dự trữ Liên bang và chính sách thương mại của Hoa Kỳ. Chủ tịch Fed Jerome Powell gần đây đã tái khẳng định lập trường cứng rắn, tuyên bố rằng ngay cả trong bối cảnh thị trường biến động mạnh, Fed sẽ không tuỳ tiện can thiệp. Phát biểu này đã gây thất vọng cho nhà đầu tư đang kỳ vọng vào sự thay đổi chính sách, đồng thời tạo áp lực giảm lên các tài sản rủi ro, khiến tâm lý thị trường trở nên thận trọng hơn.





Cùng lúc đó, những bình luận gần đây của Tổng thống Trump về thuế quan ám chỉ khả năng hạ nhiệt, trong đó ông cho biết việc tăng thuế quan giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc "có thể sớm kết thúc". Tuy nhiên, triển vọng chính sách vẫn chưa rõ ràng và những tuyên bố này chưa đủ để xoa dịu lo ngại của thị trường. Mức độ bất ổn vĩ mô cao này đã thúc đẩy các tài sản trú ẩn an toàn tăng giá, khi vàng Spot đạt mức kỷ lục $3,364/ounce, trong khi thị trường tiền mã hoá dao động mạnh mà chưa xác lập xu hướng rõ ràng.





Nhìn chung, xu hướng thắt chặt của Fed và sự mơ hồ của chính sách thương mại đang ảnh hưởng sâu sắc đến thị trường toàn cầu, đặc biệt là Bitcoin và các tài sản tiền mã hoá khác. Xu hướng chính sách đã trở thành biến số chính và cho đến khi có tín hiệu rõ ràng hơn, tâm lý thị trường có khả năng sẽ tiếp tục ở trạng thái chờ đợi.









Đợt tăng giá gần đây của Bitcoin vượt mức $87,000 được xem là một bước ngoặt quan trọng. Một số nhà đầu tư xem sự đột phá này là tín hiệu khởi đầu tiềm năng của một thị trường tăng giá mới. Dữ liệu trên chuỗi cho thấy "cá voi" vẫn tiếp tục tích luỹ: các ví nắm giữ từ 10 đến 10,000 BTC hiện kiểm soát khoảng 67.77% tổng cung và kể từ ngày 22/03, cá voi đã thêm hơn 53,600 BTC. Hành vi nắm giữ lớn này nhấn mạnh triển vọng tăng giá đối với các động thái tiếp theo của Bitcoin.









Tuy nhiên, sự phục hồi đang dựa trên một nền tảng mong manh. Báo cáo của Matrixport lưu ý rằng để đợt tăng giá của Bitcoin có thể duy trì, cần có sự hội tụ của một số yếu tố thúc đẩy:





Cục Dự trữ Liên bang phát tín hiệu thay đổi ôn hòa hoặc bắt đầu cắt giảm lãi suất

Tăng thanh khoản của stablecoin và hoạt động đòn bẩy cao hơn

Sự hồi sinh của thanh khoản vĩ mô nhờ nới lỏng tiền tệ toàn cầu hoặc kích thích tài khóa

Trong ngắn hạn, các yếu tố trên vẫn chưa hoàn toàn được hiện thực hóa. Do đó, đợt tăng hiện tại có nhiều khả năng là sự phục hồi ngắn hạn, thay vì là đảo ngược xu hướng bền vững.









Mặc dù tâm lý thị trường đã chuyển sang tích cực, nhưng không phải tất cả nhà phân tích đều lạc quan về xu hướng tiếp theo của Bitcoin. Các tổ chức đang chia ra hai luồng ý kiến, về việc liệu đây có phải là sự khởi đầu của một đợt tăng giá mới hay chỉ đơn giản là sự kết thúc của một giai đoạn tích luỹ.





Phe lạc quan: Chris Burniske, đối tác tại Placeholder, dự đoán Bitcoin sẽ đạt mức cao kỷ lục mới trong vài quý tới. Ông cảnh báo nhà đầu tư nên chốt lời khi thị trường quá nóng và duy trì chiến lược đầu tư có kỷ luật.

Sự lạc quan từ Bitwise: Matt Hougan, CIO của Bitwise, cũng lạc quan về quý 2. Ông chỉ ra ba động lực chính: nguồn cung tài sản toàn cầu mở rộng, tài sản stablecoin đạt mức cao kỷ lục và bối cảnh pháp lý của Hoa Kỳ được cải thiện, có thể đẩy thị trường vào xu hướng tăng bền vững.

Quan điểm của Real Vision: Người sáng lập Real Vision gần đây đã so sánh biểu đồ giá Bitcoin với thanh khoản M2 toàn cầu, lập luận rằng Bitcoin sẽ tăng theo tốc độ tăng trưởng của nguồn cung tiền.









Mặt khác, phe thận trọng cho rằng thị trường vẫn đang ở gần mức cao nhất trong chu kỳ. Markus Thielen từ 10x Research chỉ ra tín hiệu "dao động ngẫu nhiên" của Bitcoin hiện đang thể hiện các đặc điểm của đỉnh chu kỳ. Ông cảnh báo, mặc dù có nhiều nhà đầu tư hy vọng về mức đỉnh mới vào giữa năm, nhưng nhiều khả năng thị trường sẽ bước vào giai đoạn tích luỹ kéo dài, giao dịch ngang ở vùng giá cao, thay vì bắt đầu một đợt tăng giá mới.





Trưởng phòng nghiên cứu tại Coinbase, David Duong, đã lưu ý trong báo cáo hàng tháng mới nhất rằng thị trường có thể kiểm tra mức đáy vào giữa đến cuối quý 2 năm 2025, tạo tiền đề cho sự phục hồi trong quý 3. Ông khuyến nghị nhà đầu tư nên duy trì tư thế phòng thủ đối với các tài sản rủi ro trong giai đoạn này để đối phó với biến động tiềm ẩn.









Bitcoin vượt qua mức $87,000 chắc chắn là tín hiệu tích cực, nhưng vẫn còn nhiều bất ổn đáng kể. Fed thắt chặt, phát ngôn thay đổi về thuế quan và sự tích luỹ liên tục từ những người nắm giữ lớn tạo ra bức tranh thị trường đầy phức tạp. Dù biến động ngắn hạn có thể vẫn tiếp diễn, nhưng những chất xúc tác này cũng đặt nền tảng vững chắc cho khả năng phục hồi trong quý 2.





Trong môi trường biến động này, nhà đầu tư nên duy trì sự cảnh giác và phản ứng linh hoạt với chiến lược tiếp cận theo diễn biến thị trường, thay vì mải mê chạy theo lợi nhuận quá mức. Việc thiết lập một khuôn khổ đầu tư kỷ luật là rất quan trọng: xác định và đặt ngưỡng Stop Limit rõ ràng, tăng dần các vị thế và chốt lời có hệ thống. Sử dụng các công cụ như cảnh báo giá và lệnh Limit có thể cải thiện việc khớp lệnh và tăng cường quản lý rủi ro. Bằng cách kết hợp giữa kỷ luật và linh hoạt, người tham gia thị trường có thể điều hướng sự biến động hiệu quả hơn và tận dụng các cơ hội cấu trúc thực sự.



