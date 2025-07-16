Bitcoin đứng đầu Bảng xếp hạng lợi nhuận tài sản năm 2024 với tỷ lệ lợi nhuận 49.2%

Trên thị trường tài chính năm 2024, Bitcoin (BTC) đã mang lại lợi nhuận đáng kể cho nhiều nhà đầu tư với sức mạnh và động lực mạnh mẽ. Cơn sốt Bitcoin này đã tạo nên những cuộc thảo luận rộng rãi trên toàn cầu và thu hút vô số nhà đầu tư.





Theo dữ liệu từ New York Digital Investment Group (NYDIG), mặc dù Quý 3 có xu hướng yếu theo mùa, Bitcoin vẫn là tài sản có hiệu suất tốt nhất tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay, với mức lợi nhuận hàng năm lên đến 49.2%. Con số này vượt xa các loại tài sản truyền thống khác như cổ phiếu, trái phiếu và vàng, đồng thời bỏ xa nhiều đối thủ tiền mã hoá khác.













Khi thị trường Bitcoin tiếp tục trưởng thành và phát triển, ngày càng nhiều nhà đầu tư tham gia vào để tìm kiếm cơ hội đầu tư và nguồn thu nhập mới. Sự nhiệt tình này đối với Bitcoin không chỉ thúc đẩy giá tăng đều đặn mà còn thổi luồng sinh khí mới vào toàn bộ thị trường tiền mã hoá.





Hiệu suất và tăng trưởng thị trường

Theo dữ liệu của MEXC, tính đến tháng 10/2024, Bitcoin đã cho thấy xu hướng tăng ổn định và liên tục trong suốt cả năm. So với đầu năm, giá Bitcoin đã tăng 49.2%, với vốn hóa thị trường đạt 124 tỷ USDT, duy trì vị trí dẫn đầu rõ ràng trên thị trường tiền mã hoá. Đáng chú ý, trong sáu tháng qua, giá của Bitcoin đã dao động đều đặn trong khoảng từ 50,000 USDT đến 70,000 USDT.









Bitcoin Spot ETF của Hoa Kỳ

Năm nay, Bitcoin Spot ETF được phê duyệt đã đánh dấu sự gia nhập chính thức của Bitcoin vào tài chính chính thống và lọt vào tầm mắt của công chúng. Theo dữ liệu của Sosovalue, kể từ khi ra mắt vào tháng 1, quỹ Bitcoin Spot ETF của Hoa Kỳ nhìn chung vẫn duy trì xu hướng tăng. Ngay cả khi thị trường tiền mã hoá biến động mạnh, tổng số Bitcoin do các quỹ ETF này nắm giữ vẫn tương đối ổn định. Tính đến ngày 11/10, quy mô quỹ đã đạt 58.66 tỷ USDT, chiếm 4.71% tổng vốn hóa thị trường của Bitcoin.





Với tốc độ tăng trưởng hiện tại (Hiện ở mức 900,000 BTC), một số nhà phân tích dự đoán đến năm 2025, lượng nắm giữ Bitcoin Spot ETF có thể vượt qua con số 1.1 triệu BTC do Satoshi Nakamoto nắm giữ, cho thấy nhiều tổ chức tài chính truyền thống hơn sẽ tham gia thị trường thông qua Bitcoin Spot ETF của Hoa Kỳ. Điều này có thể thúc đẩy vốn hóa thị trường của Bitcoin tăng cao hơn nữa.





Sự hỗ trợ từ tổ chức

Trong những năm gần đây, Bitcoin đã thu hút được sự chú ý đáng kể của các nhà đầu tư tổ chức khi Bitcoin dần trở thành kênh đầu tư không thể thiếu. Dữ liệu mới nhất năm 2024 cho thấy các tổ chức như MicroStrategy, Tesla, Grayscale và Block.one có số lượng nắm giữ Bitcoin hàng đầu. Mười tổ chức nắm giữ Bitcoin hàng đầu cũng bao gồm các tổ chức lớn như Coinbase, BlackRock, Grayscale và chính phủ Hoa Kỳ. Trong khi đó, các tổ chức đầu tư cao cấp như văn phòng gia đình (Family office) và quỹ đầu cơ đã bắt đầu chấp nhận và đưa Bitcoin vào danh mục đầu tư. Theo khảo sát mới nhất, khoảng 25% văn phòng gia đình đã phân bổ Bitcoin vào danh mục đầu tư.





Khi Bitcoin ngày càng được tích hợp vào các khoản nắm giữ của chính phủ, công ty đại chúng và các lĩnh vực khác, việc sở hữu tài sản đang trải qua sự thay đổi lớn từ cá nhân sang các thực thể lớn và tập trung hơn. Theo Crypto Insights, sự lạc quan của các nhà quản lý quỹ đối với tiền mã hoá đã đạt đến "mức cao nhất" trong năm nay, với số lượng quỹ đầu tư vào tiền mã hoá vượt qua mức 1,600.









Vậy, điều gì đã thúc đẩy hiệu suất thị trường mạnh mẽ của Bitcoin?





Một trong những sự kiện có tác động lớn nhất đến hệ sinh thái Bitcoin trong năm nay là cơ chế Halving, đã ảnh hưởng sâu sắc đến giá Bitcoin. Khi nhu cầu vẫn tương đối ổn định, việc giảm nguồn cung tự nhiên sẽ đẩy giá lên cao. Nhìn lại lịch sử, Bitcoin thường có mức tăng giá đáng kể trong vòng một năm sau khi Halving. Ví dụ: Sau đợt Halving năm 2012, giá BTC/USDT đã tăng vọt gấp 80 lần từ khoảng 11 USDT lên hơn 1,000 USDT trong vòng một năm. Tương tự, sau đợt Halving năm 2016, giá Bitcoin lại tăng trở lại, ban đầu dao động trong khoảng từ 580 USDT đến 700 USDT, sau đó tăng dần lên 900 USDT vào cuối năm. Sự kiện Halving vào tháng 4 này chắc chắn đã hỗ trợ mạnh mẽ cho quỹ đạo giá của Bitcoin.





Các điều kiện kinh tế vĩ mô hiện tại cũng thuận lợi để Bitcoin tăng trưởng. Căng thẳng địa chính trị gia tăng và các thị trường truyền thống mất cân bằng đã làm tăng sự bất ổn trên các thị trường này. Đồng thời, việc Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ cắt giảm lãi suất đã dẫn đến làn sóng giảm lãi suất toàn cầu, từ đó tạo môi trường thuận lợi hơn cho các khoản đầu tư vào Bitcoin. Trong bối cảnh này, nhà đầu tư đang tìm kiếm các kênh có thể phòng ngừa rủi ro và giúp gia tăng giá trị tài sản. Với bản chất phi tập trung, mức độ ẩn danh cao và tính thanh khoản toàn cầu, Bitcoin đã trở thành công cụ lý tưởng cho nhiều nhà đầu tư để phòng ngừa và gia tăng tài sản. Dòng tiền này đã bơm thêm vốn và thanh khoản vào thị trường Bitcoin.





Hơn nữa, những nâng cấp công nghệ chính của Bitcoin trong năm 2024 đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hiệu suất thị trường mạnh mẽ. Việc áp dụng rộng rãi các giải pháp mở rộng quy mô Layer 2 và công nghệ hợp đồng thông minh đã cải thiện đáng kể hiệu quả giao dịch, quyền riêng tư, khả năng mở rộng và lập trình của Bitcoin. Những tiến bộ công nghệ này không chỉ mang đến các ứng dụng mới và cơ hội đổi mới hơn nữa cho Bitcoin, mà còn thúc đẩy niềm tin của nhà đầu tư.









Khi gần đến cuối năm, thị trường nhìn chung vẫn lạc quan, với niềm tin nhiều yếu tố nêu trên sẽ tiếp tục thúc đẩy Bitcoin tăng giá trong những tháng tới. Một số nhà đầu tư đã mạnh dạn dự đoán Bitcoin có thể đạt mức cao mới và hướng tới mức 100,000 USDT.





