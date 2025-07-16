Bitcoin hướng đến đỉnh mới: 2024-2025 có thể là giai đoạn then chốt!

Khi năm 2024 sắp kết thúc, tâm lý lạc quan trên thị trường Bitcoin (BTC) vẫn mạnh mẽ. Vào tháng 10 năm ngoái, nhóm nghiên cứu của Matrixport đã sử dụng mô hình "Ma trận mục tiêu" (Matrix on Target) để dự báo quỹ đạo tiềm năng cho thị trường tăng thứ năm của BTC, dự đoán mức tăng giá đáng kể. Theo mô hình này, giá BTC đã tăng từ $22,500 vào đầu năm 2023 lên gần $45,000 vào cuối năm, tương đương mức tăng khoảng 100%. Bước vào đầu năm 2024, thị trường đã giảm xuống dưới $40,000, nhưng sau đó vào tháng 3 đã phục hồi lên mức cao nhất là $63,130. Trong mùa hè, giá BTC đã giảm trở lại khoảng $50,000, trong khi mục tiêu cuối cùng của mô hình là BTC tăng theo đường parabol lên $125,000.





Xu hướng giá của BTC phần lớn giống với dự đoán của mô hình Matrix on Target. Ở các mức giá chính như $45,000 và $63,130, giá thực tế chỉ chênh lệch từ 1% đến 3%, chứng tỏ độ chính xác cao của mô hình. Tuy nhiên, thời gian thực tế của sự kiện halving Bitcoin muộn hơn một chút so với dự đoán của mô hình. Mặc dù BTC vẫn chưa đạt được mục tiêu $125,000, nhưng nhóm nghiên cứu tin BTC có thể tiến đến mức cao mới vào cuối năm 2024 hoặc 2025. Điều đáng chú ý là biến động trong tương lai của BTC có thể không đạt được mục tiêu $125,000 ngay lập tức, nhưng với nhiều yếu tố thuận lợi đang diễn ra, tâm lý thị trường vẫn lạc quan về sự tăng trưởng dài hạn của BTC.









Ngoài các yếu tố trong thị trường tiền mã hoá, môi trường kinh tế vĩ mô rộng hơn, đặc biệt là chính sách của Cục Dự trữ Liên bang, cũng tác động đến giá BTC. Vào tháng 9, chỉ số giá Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) cốt lõi của Hoa Kỳ tăng 0.3% so với tháng trước, đánh dấu mức tăng lớn nhất kể từ tháng 4 và duy trì tỷ lệ hàng năm ở mức 2.7%. Lạm phát gia tăng đã khiến Cục Dự trữ Liên bang áp dụng cách tiếp cận thận trọng hơn đối với việc cắt giảm lãi suất, có khả năng trì hoãn các đợt cắt giảm tiếp theo trong ngắn hạn. Chính sách tiền tệ thận trọng này có thể gây ra một số áp lực lên hiệu suất ngắn hạn của BTC, vì lãi suất cao có xu hướng làm giảm sự quan tâm đầu tư vào các tài sản rủi ro hơn.





Đáng chú ý, kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 cũng ảnh hưởng đáng kể đến giá BTC. Trong cuộc bầu cử này, Trump đã thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với tài sản kỹ thuật số, thậm chí hỗ trợ thanh toán bằng Bitcoin trong chiến dịch của mình. Chiến thắng của ông và việc Đảng Cộng hòa kiểm soát Thượng viện đã làm tăng thêm kỳ vọng về các chính sách thân thiện hơn với tiền mã hoá. Trump đã hứa sẽ biến Hoa Kỳ thành "thủ đô tiền mã hoá toàn cầu", thành lập quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược quốc gia và bổ nhiệm các nhà quản lý hỗ trợ tiền mã hoá. Những cam kết này đã thúc đẩy sự lạc quan của nhà đầu tư về tương lai của tài sản kỹ thuật số, dẫn đến một đợt tăng giá lớn trên thị trường tiền mã hoá.





Theo dữ liệu từ MEXC , Bitcoin đã tăng vọt trong thời gian bầu cử, đạt mức cao kỷ lục mới là $75,252 vào ngày 06/11, với mức cao trong ngày đạt $76,400 và mức tăng hàng ngày khoảng 9%. Các loại tiền mã hoá khác như Ethereum (ETH) và Dogecoin (DOGE) cũng đã tăng giá, phản ánh sự lạc quan của thị trường về các chính sách tiền mã hoá thuận lợi hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá hàng đầu thế giới, MEXC cung cấp nhiều công cụ tài chính và giải pháp thanh khoản đa dạng để hỗ trợ cả nhà đầu tư tổ chức và cá nhân, giúp giao dịch trở nên linh hoạt và thuận tiện. Trong thời gian bầu cử, khối lượng giao dịch trên MEXC đã tăng mạnh, cung cấp thanh khoản quan trọng cho thị trường BTC và đóng góp vào sự tăng trưởng của thị trường tài sản kỹ thuật số.









Thị trường tiền mã hoá từ lâu đã chịu sự quản lý chặt chẽ của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) dưới chính quyền Biden. Cách tiếp cận quản lý chặt chẽ của Chủ tịch SEC Gary Gensler đối với thị trường tiền mã hoá đã gây ra nhiều tranh cãi. Theo ông, luật hiện hành đã đủ để giải quyết các rủi ro tiềm ẩn của ngành. Ngược lại, Trump đã nhiều lần chỉ trích các chính sách quản lý hiện hành và hứa sẽ sa thải Gensler nếu đắc cử, đồng thời tạo ra một môi trường quản lý thân thiện hơn với tiền mã hoá. Chiến thắng của Trump không chỉ nâng cao triển vọng giá của Bitcoin mà còn mang lại niềm tin mới cho thị trường. Theo Matthew Hougan, Giám đốc đầu tư tại Công ty quản lý tài sản Bitwise, nhận xét thị trường tiền mã hoá đã gặp phải nhiều hạn chế về mặt quản lý trong nhiều năm, nhưng môi trường chính sách sắp tới có thể sẽ thuận lợi hơn. Kể từ đầu năm 2024, giá BTC đã tăng khoảng 70%, vượt trội hơn so với thị trường chứng khoán Hoa Kỳ và vàng, chứng minh thêm tiềm năng của BTC như một tài sản phòng ngừa rủi ro và có tiềm năng tăng trưởng.





Nhìn chung, xu hướng giá BTC hiện tại khá tương đồng với dự báo thị trường tăng trước đó của Matrixport. Mặc dù BTC vẫn chưa thể chạm đến mục tiêu cuối cùng $125,000, nhóm nghiên cứu tin triển vọng tăng trưởng dài hạn của BTC vẫn tích cực khi xét đến những biến động trong môi trường kinh tế vĩ mô và những thay đổi quy định tiềm năng. Quỹ đạo giá BTC trong tương lai sẽ chịu ảnh hưởng của động thái kinh tế toàn cầu, chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang và niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường tiền mã hoá. Nếu Cục Dự trữ Liên bang nới lỏng chính sách tiền tệ hơn nữa, thanh khoản toàn cầu tăng lên có thể mang lại thêm vốn vào thị trường tiền mã hoá. Trong khi đó, khi hệ sinh thái giao dịch tiếp tục phát triển và các chính sách quy định được cải thiện, giá BTC dự kiến sẽ liên tục đạt mức cao mới. Nhìn chung, BTC dường như có thể tăng trưởng trong những năm tới và niềm tin của thị trường vào tiềm năng dài hạn của BTC vẫn mạnh mẽ.



