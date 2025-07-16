Bitcoin tăng vọt lên $70,000: Lightning Network có thể xử lý được sự gia tăng thanh khoản không?

Trên thị trường tài chính toàn cầu, vàng và Nasdaq đều đạt mức cao lịch sử, Bitcoin cũng theo sát và chuẩn bị đạt đến những đỉnh cao mới, với hiệu suất gần đây cực kỳ tích cực và có nhiều biến động.









Theo dữ liệu từ trang web chính thức của MEXC , sau khi thị trường chứng khoán Hoa Kỳ mở cửa vào ngày 29/10, Bitcoin đã tăng và vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng là $70,000, mức tăng trong ngày lên đến 4.22% và ghi nhận mức cao trong ngày là $73,620. So với đầu năm, Bitcoin đã tăng tổng cộng 68% và trong tháng qua, Bitcoin đạt được mức tăng hàng tháng là 12.30%. Mặc dù giá hiện tại vẫn thấp hơn một chút so với mức cao lịch sử $73,750,07 được thiết lập vào ngày 14/03 năm nay, nhưng vẫn cho thấy động lực tăng mạnh mẽ.









Nhà phân tích on-chain nổi tiếng Willy Woo dự đoán giá Bitcoin sẽ đạt $200,000 vào cuối năm 2024. Tuy nhiên, theo một số nhà phân tích, nhà đầu tư cần lưu ý sự bất ổn trong môi trường kinh tế vĩ mô và rủi ro về mặt pháp lý cũng có thể tác động tiêu cực đến giá Bitcoin.









Sự tăng giá của Bitcoin không phải ngẫu nhiên, mà là kết quả của nhiều yếu tố. Một mặt, các tổ chức tài chính truyền thống như Blackstone và Fidelity đang tích cực tham gia đăng ký Bitcoin Spot ETF và tiến hành nghiên cứu chuyên sâu, tăng cường tính thanh khoản và ổn định của thị trường một cách hiệu quả, qua đó củng cố vị thế của Bitcoin như một tài sản đầu tư mới nổi và xoa dịu mối lo ngại của các nhà đầu tư cá nhân. Mặt khác, sự bất ổn trong môi trường kinh tế, tài chính, thương mại và địa chính trị toàn cầu đã gia tăng, đặc biệt với cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 sắp tới, trong đó sự cạnh tranh khốc liệt giữa Harris và Trump đã kích thích tâm lý lo ngại rủi ro của thị trường, dẫn đến tăng lượng mua vào để phòng ngừa rủi ro, từ đó đẩy giá Bitcoin lên cao.





Ngoài ra, những tiến bộ về công nghệ, đặc biệt là những cải tiến như Lightning Network, đã giải quyết các vấn đề về khả năng mở rộng của Bitcoin, giúp Bitcoin không chỉ là một kho lưu trữ giá trị, mà còn được sử dụng cho các giao dịch nhỏ hàng ngày, tạo điều kiện cho việc áp dụng rộng rãi hơn.









Các vấn đề về tắc nghẽn và phí giao dịch tăng trên mạng Bitcoin từ lâu đã là nút thắt chính hạn chế sự phát triển. Để ứng phó với thách thức này, Lightning Network đã xuất hiện như một giải pháp Layer 2. Được Joseph Poon và Thaddeus Dryja đề xuất vào năm 2016, Lightning Network đưa ra giải pháp của vấn đề về khả năng mở rộng của mạng Bitcoin với whitepaper có tiêu đề "Bitcoin Lightning Network: Thanh toán tức thời ngoài chuỗi có thể mở rộng" (The Bitcoin Lightning Network: Scalable Off-Chain Instant Payments).





Lightning Network cung cấp một mạng mới - mạng Layer 2 - cho phép người dùng thực hiện thanh toán ngay mà không cần tạo thêm các giao dịch Bitcoin trên chuỗi hoặc trả phí. Người dùng chỉ cần sử dụng blockchain Bitcoin để tải Bitcoin vào Lightning Network và thanh toán ban đầu (tức là xóa Bitcoin khỏi Lightning Network). Về mặt lý thuyết, Lightning Network có thể xử lý hàng triệu giao dịch mỗi giây, vượt xa giới hạn 7 giao dịch mỗi giây của Mainnet Bitcoin, giúp giảm bớt tình trạng tắc nghẽn mạng Bitcoin một cách hiệu quả.









Tuy nhiên, quá trình phát triển Lightning Network vẫn có những trở ngại nhất định. Gần đây, nhà phát triển cốt lõi của Bitcoin, Antoine Riard đã rời khỏi đội ngũ phát triển Lightning Network do lo ngại về bảo mật, đồng thời lưu ý các cuộc tấn công chu kỳ thay thế mới (Alternative cycle attack) có thể gây ra mối đe dọa cho Lightning Network. Sự cố này đã làm dấy lên mối lo ngại của thị trường về tính bảo mật của Lightning Network. Mặc dù vậy, Lightning Network vẫn là chìa khóa để giải quyết vấn đề tắc nghẽn của Bitcoin, đồng thời quá trình cải tiến và phát triển trong tương lai sẽ có tác động sâu rộng đến ứng dụng rộng rãi của Bitcoin.





Từ lý thuyết đến thực tiễn, các ứng dụng về cơ sở hạ tầng và hệ sinh thái của Bitcoin Lightning Network đã bắt đầu hình thành sau vài năm phát triển mạnh mẽ. Về mặt cơ sở hạ tầng, nhiều dịch vụ ví Bitcoin, sàn giao dịch và bộ xử lý thanh toán đã áp dụng và triển khai công nghệ này, cung cấp cho người dùng các dịch vụ thanh toán Bitcoin hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Về mặt hệ sinh thái, các ứng dụng tiếp tục mở rộng trong nhiều lĩnh vực như tài chính, trò chơi, phần thưởng/hoàn tiền, huy động vốn cộng đồng, thị trường P2P, podcast/phát trực tuyến và ứng dụng xã hội, từ đó đặt nền tảng vững chắc cho việc sử dụng rộng rãi Bitcoin.









Trong thời đại ngày càng phát triển, việc nâng cao hiệu quả thanh toán và giảm chi phí đã trở thành nhu cầu phổ biến không thể bỏ qua. Trong bối cảnh này, hệ sinh thái Lightning Network cho thấy tiềm năng với đà phát triển mạnh mẽ và dự kiến sẽ thúc đẩy Bitcoin được ứng dụng và phổ biến trên diện rộng trong tương lai.





