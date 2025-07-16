Bitcoin vượt mốc $90,000: Điều gì thúc đẩy đợt tăng giá này?

Gần đây, khi giá Bitcoin vượt mốc 90,000 USDT, các nhà đầu tư toàn cầu lại một lần nữa đổ dồn sự chú ý vào ngôi sao sáng của thị trường tiền kỹ thuật số này. Cột mốc này không chỉ đánh dấu một bước ngGần đây, khi giá Bitcoin vượt mốc 90,000 USDT, các nhà đầu tư toàn cầu lại một lần nữa đổ dồn sự chú ý vào ngôi sao sáng của thị trường tiền kỹ thuật số này. Cột mốc này không chỉ đánh dấu một bước ng
Gần đây, khi giá Bitcoin vượt mốc 90,000 USDT, các nhà đầu tư toàn cầu lại một lần nữa đổ dồn sự chú ý vào ngôi sao sáng của thị trường tiền kỹ thuật số này. Cột mốc này không chỉ đánh dấu một bước ngoặt quan trọng cho thị trường tiền mã hoá mà còn phản ánh sự trưởng thành và phát triển liên tục của lĩnh vực này. Vậy, những yếu tố nào đã thúc đẩy đợt tăng giá của Bitcoin? Những động lực nào đang đứng sau sự bứt phá này? Hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn.

1. Chiến thắng bầu cử của Trump: Khởi đầu mới cho chính sách tiền mã hoá


Tiền mã hoá được xem là một phần trong “thương mại Trump”. Trong chiến dịch tranh cử của mình, Trump đã nhiều lần bày tỏ sự ủng hộ đối với Bitcoin và các loại tiền mã hoá khác, nhấn mạnh tinh thần đổi mới và tính tự chủ của Bitcoin, phù hợp với các giá trị cốt lõi của Mỹ. Ông đã đề xuất các chính sách thúc đẩy tiền mã hoá, với mục tiêu đưa Hoa Kỳ trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới về công nghệ Bitcoin và blockchain.

Chiến thắng của Trump đã củng cố thêm tâm lý lạc quan của các nhà đầu tư Bitcoin. Sau thông báo về chiến thắng của ông, giá Bitcoin đã tăng mạnh mẽ. Trong vòng năm ngày qua, Bitcoin đã tăng hơn 10%, khoảng 40% trong hai tháng qua và gần 80% trong năm nay.

Geoff Kendrick - Giám đốc toàn cầu bộ phận Nghiên cứu tài sản kỹ thuật số tại Standard Chartered - trước đây đã nhận định Bitcoin có thể đạt 125,000 USDT vào cuối năm nay và 200,000 USDT vào cuối năm 2025 sau cuộc bầu cử của Trump. Kendrick đã chỉ ra các cam kết thân thiện với tiền mã hoá của Trump, như việc sa thải Chủ tịch SEC Gary Gensler, thiết lập chiến lược dự trữ Bitcoin quốc gia và định hướng Hoa Kỳ trở thành “siêu cường Bitcoin”. Đây là những yếu tố chính thúc đẩy đà tăng trưởng của Bitcoin.

2. Fed cắt giảm lãi suất và dữ liệu CPI: Hai yếu tố chính thúc đẩy sự tăng trưởng của Bitcoin


Chính sách tiền tệ của Cục dự trữ Liên bang (Fed) là yếu tố quan trọng khác thúc đẩy đà tăng của Bitcoin. Các đợt cắt giảm lãi suất trong năm 2023 và 2024 đã tăng cường thanh khoản thị trường, khuyến khích dòng vốn đổ vào Bitcoin mạnh mẽ. Bitcoin đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể sau khi Fed cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 9, và tiếp tục có một đợt tăng mạnh mẽ sau lần cắt giảm lãi suất vào tháng 11.

Ngoài ra, dữ liệu CPI (Chỉ số giá tiêu dùng) của Hoa Kỳ cũng đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự tăng trưởng của Bitcoin. Sau khi công bố số liệu CPI mới nhất, Bitcoin đã nhanh chóng vượt qua mốc 90,000 USDT. Phản ứng của thị trường với dữ liệu CPI cho thấy các nhà đầu tư kỳ vọng Fed sẽ duy trì chính sách tiền tệ linh hoạt, tiếp tục hỗ trợ đà tăng của Bitcoin.

3. Đầu tư từ các tổ chức và sự hứng thú từ nhà đầu tư cá nhân


Sự tham gia liên tục của các nhà đầu tư tổ chức là một yếu tố quan trọng khác đằng sau đà bứt phá của Bitcoin lên mốc 90,000 USDT. Trong những năm gần đây, ngày càng nhiều tổ chức, từ các công ty tài chính lớn truyền thống đến các công ty công nghệ, đã tham gia vào thị trường Bitcoin, cung cấp nguồn vốn đáng kể và thúc đẩy sự tự tin cũng như ổn định cho thị trường.

Trong bối cảnh áp lực lạm phát toàn cầu, sức hấp dẫn của Bitcoin như một tài sản phòng hộ ngày càng gia tăng, thu hút các nhà đầu tư dài hạn. Các quỹ phòng hộ, văn phòng gia đình và thậm chí cả các ngân hàng trung ương hiện đang xem Bitcoin như “vàng kỹ thuật số” để phân bổ tài sản dự trữ. Chẳng hạn, MicroStrategy, một nhà đầu tư tổ chức nổi tiếng, đã tích luỹ hơn 250,000 Bitcoin, trị giá khoảng 20 tỷ USDT.

Sự tham gia mạnh mẽ của các tổ chức tài chính truyền thống vào không gian tiền mã hoá đã củng cố thêm vị thế của Bitcoin như “vàng kỹ thuật số”, góp phần đẩy giá lên cao. Hơn nữa, dòng vốn đổ vào các quỹ Spot ETF đã cung cấp thêm thanh khoản cho thị trường, tiếp tục thúc đẩy giá Bitcoin. Mặc dù sự hứng thú ban đầu với các quỹ Spot ETF đã giảm, nhưng dòng vốn gần đây đã phục hồi mạnh mẽ, với quy mô tiếp tục mở rộng - Đây là một yếu tố quan trọng khác đóng góp vào đà tăng của Bitcoin.


Bên cạnh các khoản đầu tư của tổ chức, sự nhiệt tình của các nhà đầu tư cá nhân cũng là động lực quan trọng thúc đẩy giá Bitcoin tăng cao. Với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến, ngày càng nhiều nhà đầu tư cá nhân nhận thức được tiềm năng đầu tư lớn của Bitcoin. Trong bối cảnh biến động gia tăng trên thị trường chứng khoán và các tài sản truyền thống, nhiều người đã chuyển hướng sang tiền mã hoá, tìm kiếm cơ hội sinh lời cao hơn và tính linh hoạt đầu tư lớn hơn.

Bitcoin đã trở thành một lựa chọn hấp dẫn đối với các nhà đầu tư cá nhân nhờ vào bản chất phi tập trung độc đáo và cơ chế giao dịch minh bạch. Đối với những ai muốn thoát khỏi các hệ thống tài chính truyền thống trong khi vẫn giữ được kiểm soát và bảo mật, Bitcoin là một giải pháp thay thế lý tưởng. Hơn nữa, với vai trò tiên phong trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số, Bitcoin ngày càng được xem như một công cụ phòng ngừa lạm phát và mất giá tiền tệ, thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư tham gia vào loại tài sản chuyển đổi này.

4. Công nghệ và đổi mới


Bitcoin, với vai trò là loại tiền mã hoá hàng đầu, thu hút nhà đầu tư không chỉ bởi sự biến động giá mà còn bởi vai trò như một cuộc cách mạng công nghệ trong lĩnh vực tài chính. Những tiến bộ không ngừng của công nghệ blockchain đã làm cho giao dịch Bitcoin trở nên an toàn, minh bạch và hiệu quả hơn bao giờ hết.

Sự đổi mới xoay quanh Bitcoin cũng vô cùng đa dạng. Chẳng hạn, Lightning Network, giải pháp mở rộng Layer 2, đã giải quyết vấn đề về khả năng mở rộng của Bitcoin khi khối lượng giao dịch tăng cao, nâng cao tính khả thi như một công cụ thanh toán. Cùng với sự phát triển của công nghệ, các ứng dụng của Bitcoin không ngừng mở rộng, thu hút ngày càng nhiều người dùng và nhà phát triển tham gia vào hệ sinh thái.

5. Sự khan hiếm của Bitcoin và tác động từ Halving


Một trong những đặc điểm nổi bật của Bitcoin chính là “sự khan hiếm”. Với nguồn cung tối đa chỉ 21 triệu coin, tổng số Bitcoin lưu hành được cố định bất kể nhu cầu thị trường. “Sự kiện halving” của Bitcoin, diễn ra khoảng bốn năm một lần, càng làm gia tăng sự khan hiếm này. Trong những sự kiện này, phần thưởng dành cho thợ đào bị giảm một nửa, khiến tốc độ phát hành Bitcoin mới chậm lại và nguồn cung ngày càng hạn chế, từ đó thúc đẩy giá trị của Bitcoin tăng cao hơn.

Kể từ lần Halving thứ ba vào tháng 5 năm 2020, giá Bitcoin đã bước vào một đợt tăng trưởng mạnh mẽ. Nhiều nhà đầu tư xem Bitcoin như một kho lưu trữ giá trị chống lạm phát, từ đó thúc đẩy nhu cầu tăng cao đột biến. Theo thời gian, sự thắt chặt trong cân bằng cung - cầu đã góp phần đẩy giá Bitcoin tăng trưởng một cách bền vững. Sự khan hiếm, kết hợp với cơ chế Halving, không chỉ giúp Bitcoin trở thành một lựa chọn đầu tư độc đáo mà còn định hình nó như một tài sản dài hạn để bảo toàn và gia tăng giá trị. Điều này tạo ra một lá chắn mạnh mẽ chống lại sự biến động từ thị trường tài chính truyền thống.

6. Tâm lý thị trường và hiệu ứng tâm lý


Tâm lý thị trường đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy giá Bitcoin. Cảm xúc của nhà đầu tư thường khơi mào “tâm lý bầy đàn”, khi giá tăng thu hút thêm nhiều người tham gia, tạo nên một chu kỳ tăng trưởng tích cực. Mỗi khi Bitcoin đạt đỉnh cao mới, sự chú ý từ các nhà đầu tư và truyền thông càng gia tăng, thúc đẩy dòng vốn đổ vào mạnh mẽ hơn, đẩy giá lên cao hơn nữa.

Hội chứng sợ bỏ lỡ (FOMO) là một yếu tố tâm lý quan trọng khác thúc đẩy sự gia tăng của Bitcoin. Khi ngày càng nhiều người chứng kiến Bitcoin đạt những đỉnh cao mới, họ lo ngại sẽ bỏ lỡ cơ hội sinh lời, từ đó kích hoạt làn sóng mua ồ ạt, góp phần đẩy giá lên cao hơn nữa.

7. Kết luận


Sự bứt phá của Bitcoin vượt mốc 90,000 USDT là kết quả của sự kết hợp từ nhiều yếu tố thúc đẩy. Mặc dù Bitcoin đang thể hiện đà tăng trưởng mạnh mẽ, các nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, bởi tính biến động cao của thị trường tiền mã hóa có thể dẫn đến những biến động giá lớn bất cứ lúc nào. Trong tương lai, khả năng Bitcoin duy trì xu hướng tăng giá sẽ phụ thuộc vào các yếu tố như thay đổi trong môi trường kinh tế vĩ mô, các chính sách quản lý, và sự biến động trong tâm lý thị trường. Dù thế nào, kỷ nguyên tiền kỹ thuật số đã chính thức bắt đầu, và Bitcoin, với vai trò dẫn đầu, sẽ tiếp tục giữ vị trí quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu.

Trong bối cảnh thị trường hiện tại, việc lựa chọn một sàn giao dịch an toàn, minh bạch và hiệu quả trở nên vô cùng quan trọng. Tại MEXC, với công nghệ tiên tiến, tính thanh khoản vượt trội và mức phí giao dịch thấp nhất thị trường, đã trở thành lựa chọn ưu tiên của các nhà đầu tư toàn cầu. Khi giao dịch trên MEXC, bạn không chỉ được trải nghiệm một sàn giao dịch hàng đầu mà còn tiếp cận những cơ hội đầu tư tài sản kỹ thuật số tiên tiến, giúp bạn luôn dẫn đầu trong thị trường cạnh tranh.

Làm thế nào để mua BTC trên MEXC?

Web

Bước 1: Đăng nhập vào trang web chính thức của MEXC, nhấn vào [Spot] ở góc trên bên trái màn hình và chọn [Spot].
Bước 2: Trong khu vực chính, chọn [BTC/USDT] hoặc tìm kiếm [BTC/USDT].
Bước 3: Nhấn [Mua vào BTC].


App

Bước 1: Đăng nhập vào App MEXC và nhấn vào [Giao dịch].
Bước 2: Nhấn vào [Spot], sau đó chọn [BTC/USDT] trong khu vực chính hoặc tìm kiếm [BTC/USDT].
Bước 3: Nhấn vào [Mua BTC].


Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.

