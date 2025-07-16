Bitcoin trỗi dậy, altcoin chật vật: Thích nghi trong chu kỳ thị trường tiền mã hóa mới

Thị trường tiền mã hóa nổi tiếng với sự biến động theo chu kỳ, nơi mỗi giai đoạn tăng và giảm đều chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố phức tạp. Trong những năm qua, chúng ta đã chứng kiến nhiều chu kỳ bùng nổ mạnh mẽ, sau đó là những đợt điều chỉnh sâu, định hình trải nghiệm của các nhà đầu tư trên toàn cầu. Bước vào giai đoạn 2024-2025, thị trường tiền mã hóa mở ra một chu kỳ mới, nhưng lần này có nhiều điểm khác biệt so với trước. Đáng chú ý, kỳ vọng về các chính sách hỗ trợ từ chính quyền Trump vẫn chưa thành hiện thực, trong khi đồng USD mạnh và thị trường chứng khoán suy yếu đã làm gia tăng biến động. Dù Bitcoin (*URLS-BTC_USDT*) đang có dấu hiệu phục hồi, nhưng altcoin vẫn trì trệ, với nhiều token chạm mức thấp nhất trong nhiều năm. Điều này đặt ra câu hỏi quan trọng cho các nhà đầu tư: Liệu thị trường tăng có còn tiếp diễn, và altcoin có cơ hội phục hồi hay không?













Kể từ khi Bitcoin ra mắt vào năm 2009, thị trường tiền mã hóa đã vận hành theo chu kỳ, thường trải qua bốn giai đoạn chính:

Điều chỉnh/thị trường giảm: Tâm lý bi quan bao trùm, nhà đầu tư chốt lời, thanh khoản giảm sút và giá sụt giảm mạnh. Các tài sản mang tính đầu cơ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, thường ghi nhận mức thua lỗ lớn.

Hưng phấn/Đỉnh giá: Sự lạc quan lên đến đỉnh điểm, đầu cơ bùng nổ, đẩy giá tài sản tăng vọt. Hàng loạt dự án mới xuất hiện, thu hút nhà đầu tư bất chấp rủi ro, khiến định giá bị thổi phồng quá mức.

Mở rộng/Thị trường tăng: Niềm tin nhà đầu tư phục hồi, dòng vốn đổ vào mạnh mẽ, với các tài sản dẫn đầu như Bitcoin và Ether thúc đẩy đà tăng trưởng của thị trường.

Tích luỹ: Khi thị trường giảm dần chạm đáy, các tổ chức và nhà đầu tư dài hạn bắt đầu tích luỹ những tài sản chất lượng với giá thấp, chuẩn bị cho chu kỳ tăng trưởng mới.

Dữ liệu lịch sử cho thấy xu hướng này lặp lại qua nhiều chu kỳ, từ đợt tăng trưởng bùng nổ của Bitcoin năm 2013, cơn sốt ICO năm 2017 đến làn sóng DeFi và NFT năm 2021. Tuy nhiên, khi bước vào chu kỳ thị trường năm 2024, những thay đổi mang tính cấu trúc đang tái định hình thị trường theo cách chưa từng có.









So với các chu kỳ trước, chu kỳ này có nhiều điểm khác biệt rõ rệt, đặc biệt là về cấu trúc nhà đầu tư và động lực thị trường. Dòng vốn tổ chức đã trở thành một trong những nhân tố chính thúc đẩy xu hướng, định hình lại cách thị trường tiền mã hóa vận hành. Sự dịch chuyển này không chỉ tác động đến hiệu suất của Bitcoin mà còn ảnh hưởng sâu rộng đến toàn bộ hệ sinh thái tiền mã hóa.





Chu kỳ 2024–2025 đánh dấu sự hiện diện ngày càng lớn của nhà đầu tư tổ chức, định hình lại thị trường theo nhiều cách quan trọng:

Bitcoin Spot ETF được phê duyệt: Việc Mỹ chấp thuận Bitcoin Spot ETF đã mở đường cho dòng vốn khổng lồ từ các tổ chức tài chính truyền thống, giúp hàng nghìn tỷ USD có thể chảy vào Bitcoin qua các kênh được quản lý.

Bitcoin được công nhận là tài sản tổ chức: Các tập đoàn lớn, quỹ đầu tư quốc gia và quỹ hưu trí đã đưa Bitcoin vào danh mục đầu tư, củng cố vị thế như "vàng kỹ thuật số".

Thị trường phái sinh ngày càng hoàn thiện: Sự phát triển mạnh mẽ của Futures và quyền chọn Bitcoin đã giúp giảm biến động giá và mang lại sự ổn định hơn cho thị trường.





Dòng vốn tổ chức ngày càng ưu tiên Bitcoin, củng cố vị thế thống trị và vô tình rút bớt thanh khoản khỏi thị trường altcoin.





Trong các chu kỳ tăng giá trước đây, altcoin thường có hiệu suất vượt trội so với Bitcoin, với nhiều token đạt mức tăng trưởng bùng nổ. Tuy nhiên, chu kỳ này lại đặt ra những thách thức mới:

Nguồn cung quá tải: Theo Dune Analytics, tính đến 01/2025, có hơn 36.4 triệu loại tiền mã hóa đang lưu hành - Một sự tương phản rõ rệt so với 3,000 vào giai đoạn 2017–2018 - Khiến altcoin ngày càng khó thu hút thanh khoản đáng kể.

Meme coin bão hòa: Nếu trước đây chỉ có một số meme coin nổi bật như Dogecoin (*URLS-DOGE_USDT*) và Shiba Inu (*URLS-SHIB_USDT*), thì nay, hàng loạt meme coin mới như *URLS-REDO_USDT* và *URLS-GOAT_USDT* xuất hiện mỗi ngày, làm phân tán sự chú ý của nhà đầu tư.

Quá tải dự án Layer 1 & Layer 2: Sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng như Solana (*URLS-SOL_USDT*), Avalanche (*URLS-AVAX_USDT*), Arbitrum (*URLS-ARB_USDT*), và Optimism (*URLS-OP_USDT*) đã khiến thị trường trở nên bão hòa, làm pha loãng dòng vốn đầu tư.





Vì vậy, dù một số altcoin chất lượng vẫn duy trì đà tăng, nhưng khả năng thị trường bùng nổ trên diện rộng như các chu kỳ trước ngày càng mong manh.









Thay vì tập trung vào các sàn giao dịch truyền thống, nhà đầu tư ngày càng chuyển sang các nền tảng phi tập trung:

Pump.fun và cơn sốt meme coin: Các nền tảng như Pump.fun cho phép người dùng tạo token trên Solana chỉ trong vài giây, thúc đẩy giao dịch đầu cơ và rút một lượng thanh khoản lớn khỏi thị trường chung.

Vòng quay vốn siêu tốc: Dòng tiền đầu cơ luân chuyển nhanh chóng giữa các tài sản, với nhiều meme coin bùng nổ rồi lao dốc chỉ trong vài giờ, khiến đà tăng trưởng bền vững của altcoin càng khó xảy ra.









Tính đến tháng 01/2025, Pump.fun đã đạt doanh thu $116.72 triệu, vượt qua cả Solana ($116.46 triệu) và Ethereum ($107.64 triệu), cho thấy tác động ngày càng lớn của nền tảng này đến thị trường.









Trước những biến động trên, nhà đầu tư cần điều chỉnh chiến lược để thích nghi và tận dụng cơ hội trong thị trường đang thay đổi:

Bitcoin vẫn là lựa chọn an toàn nhất: Với sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ các tổ chức và mức độ chấp nhận ngày càng cao, Bitcoin vẫn là tài sản ổn định và dễ dự đoán nhất trong thị trường tiền mã hóa.

Đầu tư altcoin có chọn lọc: Không như các chu kỳ trước khi hầu hết altcoin đều hưởng lợi từ đà tăng chung, chỉ những dự án có nền tảng vững chắc, mô hình token bền vững và cộng đồng sôi động mới có khả năng trụ vững và phát triển.

Nắm bắt xu hướng đầu tư cá nhân: Sự phát triển của giao dịch đầu cơ trên chuỗi và các mô hình DeFi mới khiến nhà giao dịch phải liên tục cập nhật các xu hướng nổi bật, như meme coin và những cải tiến trong tài chính phi tập trung.









Dù thị trường tiền mã hóa vẫn vận hành theo chu kỳ, nhưng chu kỳ 2024–2025 mang đến những thay đổi mang tính bước ngoặt. Dòng vốn tổ chức, thị trường altcoin bão hòa và sự dịch chuyển trong hành vi đầu tư cá nhân đang tái định hình cách tiếp cận của nhà đầu tư. Để thích nghi và thành công trong giai đoạn mới, việc nắm bắt xu hướng và điều chỉnh chiến lược đầu tư là điều kiện tiên quyết.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý hay tài chính. MEXC Learn cung cấp thông tin chỉ nhằm mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư.