Bitcoin đạt giá cao nhất mọi thời đại: 5 yếu tố chính thúc đẩy đợt tăng giá

Theo dữ liệu giá BTC/USDT trên MEXC, BTC đã đạt mức $110,000 vào lúc 06:00 23/05/2025 (Giờ VN), thiết lập giá cao nhất mọi thời đại. Trong vài giờ tiếp theo, giá tiếp tục leo lên đỉnh $111,800. Khi BTC một lần nữa phá kỷ lục, nhiều người đang đặt câu hỏi: điều gì đang thúc đẩy đợt tăng giá lần này? Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng phân tích các yếu tố chính đứng sau đà tăng giá, từ động lực thị trường và điều kiện kinh tế vĩ mô cho đến xu hướng trong ngành, nhằm hiểu rõ hơn điều gì đang thúc đẩy đà tăng trưởng liên tục của BTC.

















Nền kinh tế toàn cầu hiện đang đối mặt với tình trạng lạm phát gia tăng, do một số yếu tố chính sau:





Nới lỏng định lượng: Để ứng phó với đại dịch, các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới đã thực hiện các gói kích thích tiền tệ quy mô lớn, làm tăng đáng kể lượng thanh khoản trên thị trường.

Gián đoạn chuỗi cung ứng: Tắc nghẽn trong khâu hậu cần và tình trạng thiếu hụt nguyên vật liệu đã đẩy giá hàng hoá tăng cao, càng làm gia tăng áp lực lạm phát.





Trong bối cảnh này, các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về việc sức mua của tiền fiat suy giảm và đang tìm kiếm các tài sản có khả năng phòng hộ lạm phát . BTC - với nguồn cung giới hạn cố định ở mức 21 triệu coin và mang tính phi tập trung, được công nhận phổ biến là "vàng kỹ thuật số" - đã trở thành một lựa chọn phổ biến để chống lại lạm phát.









Là đồng tiền dự trữ của thế giới, biến động của đồng USD có ảnh hưởng trực tiếp đến giá BTC. Khi đồng USD suy yếu, các nhà đầu tư thường chuyển vốn sang các tài sản thay thế như vàng và BTC. Kể từ năm 2023, đà giảm liên tục của chỉ số đô-la Mỹ (DXY) đã thúc đẩy thêm nhu cầu đối với BTC, góp phần đẩy giá BTC tăng cao.













Việc phê duyệt các Bitcoin Spot ETF tại các thị trường như Mỹ và Canada đã trở thành chất xúc tác lớn cho đợt tăng giá gần đây . Những sản phẩm tài chính đổi mới này giúp giảm rào cản cho các nhà đầu tư tổ chức tiếp cận BTC, đồng thời cải thiện tính thanh khoản và độ sâu của thị trường.









Trong những năm gần đây, nhiều tổ chức tài chính truyền thống và các công ty niêm yết đã bắt đầu xem BTC là một thành phần quan trọng trong chiến lược phân bổ tài sản. Ví dụ:





Strategy - trước đây là MicroStrategy tiếp tục tích luỹ BTC như một biện pháp phòng ngừa rủi ro mất giá tiền tệ.

Các công ty quản lý tài sản như Fidelity đã triển khai các dịch vụ đầu tư tiền mã hoá, thu hút thêm vốn tổ chức vào thị trường.





Việc các tổ chức tham gia không chỉ mang đến dòng vốn ổn định mà còn nâng cao tính hợp pháp của BTC trong thị trường tài chính truyền thống.













Khi mạng lưới Bitcoin tiếp tục phát triển, cơ sở hạ tầng nền tảng ngày càng trở nên vững chắc hơn. Những cải tiến đáng chú ý bao gồm:





Việc phát triển và mở rộng Lightning Network đã cải thiện đáng kể tốc độ giao dịch và khả năng mở rộng của Bitcoin , giúp các khoản thanh toán hàng ngày trở nên khả thi hơn.

Độ khó khai thác tăng và tỷ lệ hash cao hơn đã củng cố tính bảo mật của mạng lưới, qua đó nâng cao niềm tin của nhà đầu tư.









Là đồng tiền mã hoá đầu tiên thành công, BTC tiếp tục hưởng lợi từ hiệu ứng mạng mạnh mẽ. Ngày càng nhiều doanh nghiệp chấp nhận BTC làm phương thức thanh toán, và số lượng ví Bitcoin hoạt động trên toàn cầu đang không ngừng tăng lên. Chính cơ sở người dùng mở rộng này đã tạo nền tảng vững chắc hỗ trợ cho giá BTC.













Rủi ro địa chính trị đã trở thành yếu tố then chốt thúc đẩy nhu cầu gia tăng đối với BTC. Tại một số quốc gia, các biện pháp kiểm soát dòng vốn và sự mất giá của đồng nội tệ đã khiến nhà đầu tư chuyển tài sản sang tiền mã hoá như BTC. Những cuộc xung đột quốc tế gần đây càng làm gia tăng sự quan tâm toàn cầu đối với các tài sản phi tập trung như một biện pháp phòng ngừa trước những bất ổn chính trị và kinh tế.









Mặc dù khung pháp lý cho tiền mã hoá vẫn đang được hoàn thiện tại nhiều quốc gia, nhưng xu hướng chung đang trở nên tích cực hơn. Ví dụ:





Việc El Salvador chấp nhận BTC làm tiền fiat đã mở rộng đáng kể các ứng dụng của BTC.

Một số quốc gia phát triển đang ban hành luật để cung cấp hướng dẫn pháp lý rõ ràng cho ngành tiền mã hoá, qua đó củng cố niềm tin của nhà đầu tư và tính hợp pháp của thị trường.









Mạng xã hội và các cộng đồng tiền mã hoá đã đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy đà tăng giá của BTC. Các nền tảng như X và Reddit, nơi các KOLs và các cuộc thảo luận sôi nổi diễn ra, có thể nhanh chóng khuếch đại tâm lý thị trường và thu hút một lượng lớn nhà đầu tư nhỏ lẻ. Bên cạnh đó, sự bùng nổ của các xu hướng như NFT và metaverse cũng góp phần làm tăng sự quan tâm chung đối với thị trường tiền mã hoá, gián tiếp thúc đẩy động lực tăng giá của BTC.









Mặc dù BTC đã đạt mức đỉnh mới mọi thời đại, thị trường vẫn còn nhiều biến động mạnh. Nhà đầu tư nên thận trọng trước các đợt điều chỉnh tiềm ẩn và theo dõi các yếu tố chính sau:





Điều kiện kinh tế toàn cầu : Xu hướng lạm phát và sự thay đổi trong chính sách tiền tệ sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hiệu suất của BTC.

Tiến bộ công nghệ : Những cải tiến liên tục đối với mạng lưới Bitcoin sẽ nâng cao tính ứng dụng và sức hấp dẫn.

Diễn biến chính sách: Những thay đổi chính sách có thể gây biến động ngắn hạn, nhưng về lâu dài, khung pháp lý rõ ràng hơn sẽ hỗ trợ sự phát triển lành mạnh của thị trường.









Đợt tăng giá gần đây của BTC là kết quả tổng hòa của các yếu tố kinh tế vĩ mô, dòng vốn đầu tư tổ chức, tiến bộ công nghệ và tâm lý thị trường. BTC không còn đơn thuần là một loại tiền mã hoá, mà đang ngày càng trở thành một phần quan trọng trong chiến lược phân bổ tài sản toàn cầu. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, hiểu rõ thị trường và phân bổ tài sản một cách hợp lý.







